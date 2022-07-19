Украинские СМИ назвали возможное место работы Венедиктовой

Экс-генпрокурора Украины Ирину Венедиктову рассматривают в качестве кандидата на роль украинского посла в Швейцарии.

«По информации источника «Страны» в руководстве Офиса президента, Ирина Венедиктова, которую сегодня уволили с должности генерального прокурора, в ближайшем будущем может быть назначена послом Украины в Швейцарии», – передает РИА «Новости» со ссылкой на «Страну.ua».

Позднее депутат украинского парламента Алексей Гончаренко подтвердил эту информацию. «Венедиктову рассматривают в качестве кандидата на роль посла Украины в Швейцарию», – написал он в своем Telegram-канале.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский отстранил от занимаемых должностей генпрокурора Украины Ирину Венедиктову и главу Службы безопасности Украины (СБУ) Ивана Баканова, объяснив свое решение многочисленными фактами госизмены со стороны сотрудников указанных ведомств. Позднее Зеленский внес в Верховную раду проект постановления об увольнении Венедиктовой. Во вторник Верховная рада прекратила полномочия генпрокурора Украины Ирины Венедиктовой.

Газета ВЗГЛЯД разбиралась, чем именно, по мнению экспертов, Иван Баканов и Ирина Венедиктова провинились перед Зеленским.

Также стало известно, что среди сотрудников Службы безопасности Украины проводится кадровая ревизия, в ее рамках решается вопрос увольнения 28 должностных лиц.

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