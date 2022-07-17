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Захарова назвала увольнение главы СБУ Зеленским денацификацией
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Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала увольнение генпрокурора Украины Ирины Венедиктовой и главы Службы безопасности Украины (СБУ) Ивана Баканова денацификацией.
«Зеленский уволил генпрокурора и главу СБУ. Денацификация идет полным ходом», – написала Захарова в своем Telegram-канале.
Ранее Владимир Зеленский отстранил от занимаемых должностей генпрокурора Украины Ирину Венедиктову и главу Службы безопасности Украины (СБУ) Ивана Баканова.
Напомним, в конце июня стало известно, что Зеленский намерен снять с поста главы Службы безопасности Украины своего друга детства и одноклассника Ивана Баканова из-за провалов, которые могли привести в том числе к потере Киевом контроля над Херсоном. Экс-депутат Верховной рады Олег Царев объяснил возможное увольнение Баканова с поста главы СБУ.
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Экс-глава разведки Украины заявил об «ультиматуме» Москвы
Бывший руководитель Службы внешней разведки Украины Николай Маломуж заявил, что Россия выдвигает Киеву «ультиматум».
Как утверждает Маломуж, «ультиматум» заключается в том, что либо переговоры будут вестись на условиях России, либо «в ближайшие полторы-две недели» российские войска «начинают масштабное наступление» в Донбассе, а также «усиливают давление на Харьков и на юг», пишет РБК со ссылкой на «Обозреватель».
Напомним, Россия начала специальную военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины 24 февраля. Киевским властям выдвинут ряд политических условий: законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.
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В США заявили об изменении тактики поддержки Украины
Власти США перешли к «более поэтапной» тактике оказания Украине помощи, пишет американская пресса.
Обозреватель American Conservative Брэдли Девлин заявил, что администрация США и Конгресс используют новый подход по отношению как к военной, так и к «иной поддержке». «Миллиард здесь, миллиард там, а может быть и пара миллиардов, если они вежливо попросят», – приводит его слова «Прайм».
По мнению Девлина, деньги и поставки вооружений стало труднее отслеживать, но они не иссякают. Он считает, что указанные изменения вызваны усиливающимся недовольством американцев по поводу вовлеченности США в конфликт.
Напомним, американское издание The New York Times полагает, что Соединенные Штаты и их союзники вряд ли смогут в течение долгого времени сохранять нынешний уровень поддержки Украины. Украина призналась, что «не может выжить без финансовой поддержки союзников».
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Медведев рассказал, когда для Киева наступит судный день
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Отдельные украинские политики пытаются угрожать России, имея в виду нападение на Крым, но если что-то подобное произойдет, то для них всех наступит судный день, заявил зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев на встрече с ветеранами в Волгограде.
«Отдельные экзальтированные, кровавые клоуны, которые там выскакивают периодически с какими-то заявлениями, еще и пытаются угрожать нам, имея в виду нападение на Крым и так далее. Хочу в связи с этим сказать, что совершенно очевидно, они понимают последствия таких заявлений. А последствия очевидны, что в случае, если что-то подобное произойдет, для них всех там одномоментно наступит судный день. Очень быстрый и тяжелый. Укрыться будет очень сложно», – приводит его слова РИА «Новости».
Ранее Медведев на встрече с ветеранами заявил, что глубинные интересы стран коллективного Запада заключаются в сдерживании России, это концептуальная задача, которая не меняется от года к году.
Советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович заявил, что Крымский мост станет объектом, который можно атаковать, «как только» у Украины «появится первая техническая возможность» для этого.
Позже глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас заявил, что угрозы атаковать Крым или Крымский мост, поступающие от Киева, подтверждают необходимость проведения денацификации и демилитаризации на всей территории Украины.
Напомним, представитель украинского главного управления разведки Вадим Скибицкий заявил, что украинские военные могут применить американские реактивные системы залпового огня HIMARS для атаки объектов на Крымском полуострове. Бывший главнокомандующий НАТО генерал ВС США Филипп Бридлав заявил, что украинская сторона может нанести «сокрушительный удар» по российской, ударив по Крымскому мосту недавно поставленными ракетами Harpoon, и это будет «законной целью».
В Совфеде призвали к демилитаризации всей Украины после угроз атаковать Крымский мост
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Поступающие от Киева угрозы атаковать Крым или Крымский мост подтверждают необходимость проведения денацификации и демилитаризации на всей территории Украины, заявил глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас.
«Угрозы со стороны украинской хунты атаковать Крым или Крымский мост только подтверждают, что денацификацию и демилитаризацию нужно проводить на всей Украине, в противном случае всегда будет сохраняться угроза для нашей территории, наших граждан и инфраструктуры», – написал сенатор в своем Telegram-канале.
Ранее советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович заявил, что Крымский мост станет объектом, который можно атаковать, «как только» у Украины «появится первая техническая возможность» для этого.
Напомним, представитель украинского главного управления разведки Вадим Скибицкий заявил, что украинские военные могут применить американские реактивные системы залпового огня HIMARS для атаки объектов на Крымском полуострове. Бывший главнокомандующий НАТО генерал ВС США Филипп Бридлав заявил, что украинская сторона может нанести «сокрушительный удар» по российской, ударив по Крымскому мосту недавно поставленными ракетами Harpoon, и это будет «законной целью».
Высокоточным ударом на территории ДНР уничтожена установка ВСУ РСЗО HIMARS
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В районе населенного пункта Красноармейск Донецкой народной республики высокоточным оружием наземного базирования уничтожены пусковая установка и транспортно-заряжающая машина реактивной системы залпового огня HIMARS производства США, сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
Кроме того, в результате высокоточных ударов ВКС России по пункту временной дислокации 92-й механизированной бригады в городе Чугуеве Харьковской области уничтожено до 200 человек личного состава 2-го и 3-го батальонов соединения, а также более десяти единиц бронетанковой техники, сообщается в Telegram-канале Минобороны.
Также Конашенков сообщил, что высокоточными ракетами большой дальности воздушного базирования в одном из корпусов промышленного предприятия города Одессы уничтожен склад хранения противокорабельных ракет Harpoon, переданных Украине странами НАТО.
В результате удара по пункту дислокации 97-го батальона 60-й мотопехотной бригады ВСУ в районе населенного пункта Новоданиловка Запорожской области уничтожено до 65 националистов и свыше 10 единиц специальной автомобильной техники.
Кроме того, по данным российского военного ведомства, высокоточным оружием ВКС России за сутки уничтожены: четыре пункта управления, в том числе батальона 59-й мотопехотной бригады в районе Зеленый Гай Николаевской области и 242-го батальона 241-й бригады территориальной обороны в районе Дергачи Харьковской области, шесть складов боеприпасов в районах населенных пунктов Бондарное и Васюковка Донецкой народной республики, Малиновка Запорожской области, Червоное Сумской области, а также военная техника ВСУ и живая сила в 19 районах, включая иностранных наемников в четырех пунктах временной дислокации в районах Константиновки Харьковской области и Дзержинска Донецкой народной республики.
По словам Конашенкова, в рамках контрбатарейной борьбы уничтожен взвод реактивных систем залпового огня, девять артиллерийских взводов гаубиц «Гиацинт-Б» и орудий Д-30 в районах населенных пунктов Верхнекаменское, Серебрянка, Бондарное, Дроновка и Звановка Донецкой народной республики, а также подразделения артиллерии на огневых позициях в 107 районах.
Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией за сутки поражены 21 пункт управления, живая сила и военная техника ВСУ в 189 районах, добавил представитель Минобороны России.
Истребительной авиацией ВКС России сбит в воздухе украинский вертолет Ми-17 в районе Славянска Донецкой народной республики, сообщил Конашенков.
Также, по его словам, российскими средствами противовоздушной обороны уничтожен один самолет Су-25 воздушных сил Украины в районе Великой Камышевахи Харьковской области и один украинский беспилотный летательный аппарат в районе населенного пункта Большие Проходы Харьковской области.
Кроме того, в районе населенного пункта Дмитренко Херсонской области перехвачена украинская баллистическая ракета «Точка-У», а в районах Изюма Харьковской области, Таврии Запорожской области и Алчевска Луганской народной республики – восемь снарядов реактивных систем залпового огня «Ураган» и HIMARS.
«Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 257 самолетов, 140 вертолетов, 1558 беспилотных летательных аппаратов, 355 зенитных ракетных комплексов, 4084 танка и других боевых бронированных машин, 747 боевых машин реактивных систем залпового огня, 3151 орудие полевой артиллерии и миномет, а также 4379 единиц специальной военной автомобильной техники», – заключил Конашенков.
Россия начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал целью спецоперации «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». По словам главы государства, спецоперация предотвратила реальную опасность, которая нависла над Россией.
Минобороны показало уничтожение пусковой установки американской РСЗО HIMARS на Украине
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Минобороны России опубликовало видео уничтожения в Донецкой народной республике высокоточным оружием наземного базирования пусковой установки и транспортно-заряжающей машины реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS, поставленных на Украину США.
На кадрах видно, как военнослужащие прицеливаются и наносят удар по американским пусковым установкам, передает ТАСС.
M142 HIMARS – высокомобильная РСЗО, разработанная американской компанией Lockheed Martin. Установка с шестью направляющими для пуска ракет калибра 227 мм или одной управляемой оперативно-тактической баллистической ракеты семейства ATACMS смонтирована на пятитонном шестиколесном шасси семейства средних тактических автомобилей FMTV.
Ранее в Минобороны заявили, что в районе населенного пункта Красноармейск Донецкой народной республики высокоточным оружием наземного базирования уничтожены пусковая установка и транспортно-заряжающая машина РСЗО HIMARS производства США.
Власти Запорожской области призвали Зеленского вывести войска из региона
Член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов призвал киевские власти прекратить оккупацию областного центра и вывести свои войска.
«Запорожье будет освобождено... Разрабатывается план, чтобы освобождение города прошло с минимальными разрушениями инфраструктуры, несмотря на то, что боевики Зеленского заминировали мосты и прочие объекты. Призываем [президента Украины Владимира] Зеленского отдать приказ о выводе своих войск и прекращении оккупации города», – приводит его слова РИА «Новости».
По его словам, население части Запорожской области, пока еще подконтрольной режиму Зеленского, ждет освобождения и просит «избавить их от оккупации украинских националистов». Он отметил, что в настоящее время в городе проводятся массовые облавы со стороны боевиков, «а также полицаев и СБУ».
«Призываю жителей города быть острожными. Не получайте повестки, не находитесь по адресу регистрации, где вас могут легко найти. Если есть возможность – уезжайте из города на освобожденную территорию. Если такой возможности уже нет – запаситесь продуктами и водой, а также найдите максимально безопасное место в условиях городских боев, к которым ведут Запорожье взявшие в заложники мирное население города террористы Зеленского», – сказал Рогов.
Ранее Рогов заявлял, что Запорожская область навсегда потеряна для Украины, а киевскому режиму нужно с этим смириться.
Запорожская область на данный момент освобождена более чем на 70%. При этом областной центр город Запорожье находится под контролем украинской армии.
В ходе российской спецоперации Вооруженные силы взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области на юге Украины. В регионах работают военно-гражданские администрации, началось хождение рубля, вещают российские телеканалы и радиостанции. Обе области объявили о планах войти в состав России.
Рота теробороны ВСУ бежала с позиций в ДНР
На фоне значительных потерь в рядах ВСУ нарастают случаи дезертирства, сообщил в ходе брифинга в воскресенье официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
«Так, стрелковая рота 58-го батальона 104-й отдельной бригады территориальной обороны, находившаяся в оперативном подчинении командира 108-го батальона 10-й горно-штурмовой бригады, в районе населенного пункта Верхнекаменское Донецкой Народной Республики в полном составе покинула свои позиции, убыв в неизвестном направлении», – приводятся его слова в Telegram-канале Минобороны.
Как сообщил Конашенков, всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 257 самолетов, 140 вертолетов, 1558 беспилотных летательных аппаратов, 355 зенитных ракетных комплексов, 4084 танка и других боевых бронированных машин, 747 боевых машин реактивных систем залпового огня, 3151 орудие полевой артиллерии и миномет, а также 4379 единиц специальной военной автомобильной техники.
Россия начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал целью спецоперации «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». По словам главы государства, спецоперация предотвратила реальную опасность, которая нависла над Россией.
Греция не исключила, что разбившийся украинский самолет перевозил боеприпасы
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В Греции разбился украинский самолет Ан-12, который мог перевозить боеприпасы, сообщил представитель Службы гражданской защиты Греции.
Самолет украинской компании совершал коммерческий рейс MEM3032 из Сербии в Иорданию, когда пилот сообщил об отказе одного из четырех двигателей. Ему разрешили аварийную посадку в аэропорту города Кавала. Когда самолет должен был пойти на посадку, он начал терять высоту с горящим двигателем – вероятно, зацепил ЛЭП. Район остался без света, а сам Ан-12 разбился в 40 км от аэропорта. Экипаж состоял из восьми человек, передает ТАСС со ссылкой на Open TV и ERT.
Представитель Службы гражданской защиты Греции сообщил, что «пожарные организовали периметр вокруг упавшего самолета, пламя уже значительно уменьшилось». Военные направили туде группу, которая примет решение «о возможности тушения пожара». «Пока нам сказали не приближаться к самолету. Возможно, там находятся боеприпасы», – заявил он.
СМИ сообщают, что над местом падения запустят БПЛА, чтобы выяснить, выжил ли кто-то из экипажа. Поступило указание надеть защитные маски, так как ощущается некий специфический запах с места пожара.
Из-за того, что не известна токсичность груза, который перевозился самолетом, был отдан приказ о немедленном выводе всех сил, охраняющих район. Пожарных и журналистов отвели на 1 км от разбившегося самолета. Из-за густого дыма в районе аварии у двух пожарных возникли проблемы с дыханием, они были отправлены в больницу Кавалы. Кроме того, было решено эвакуировать на безопасное расстояние жителей ряда домов в ближайших селах. На месте катастрофы в течение двух часов были слышны взрывы, в последнее время они практически прекратились.
Выяснилось, куда разбившийся в Греции украинский самолет вез сербское оружие
Разбившийся в Греции украинский самолет Ан-12 перевозил 11,5 тонны сербского вооружения в Бангладеш, информация о том, что оружие перевозилось на Украину, является «злонамеренной и ложной», заявил на экстренной пресс-конференции вице-премьер, министр обороны Сербии Небойша Стефанович.
«Обращаюсь в связи с падением самолета Ан-12 на территории Греции, который вчера вылетел с нашего аэродрома в Нише. Речь идет о самолете «Антонов-12», чьим собственником является фирма Meridian с Украины с бортовым номером МЕМ3032. К сожалению, по доступной нам информации, все восемь членом экипажа погибли по время падения самолета. Самолет вылетел из сербского Ниша в 20.40 по местному времени [21.40 мск] и перевозил 11,5 тонны продукции нашей оборонной промышленности конечному покупателю в Бангладеш, покупателем было Министерство обороны Бангладеш как полностью разрешенный покупатель», – приводит его слова ТАСС. Стефанович отметил, что продавцом выступила частная сербская фирма.
По словам министра, самолет летел по маршруту Ниш – Амман – Эр-Рияд – Ахмадабад – Дакка и имел «все разрешения по всем мировым нормам». «Ложная информация, согласно которой этот самолет перевозил вооружения из Сербии на Украину, полностью неточная и злонамеренная», – подчеркнул он.
«Речь шла об осветительных минометных минах и учебных минах», – уточнил он.
«К сожалению, по доступной нам информации, все восемь членов экипажа погибли по время падения самолета. <…> Думаю, что экипаж был также украинским, у нас нет сейчас данных. Но это не были граждане Сербии», – сказал министр.
Ан-12 разбился в 40 км от греческого города Кавала. Пилот сообщил об отказе одного из четырех двигателей и сразу же получил разрешение на аварийную посадку в аэропорту Кавалы. В конце полуострова Афон самолет совершил разворот на 180 градусов, чтобы пойти на посадку, но начал терять высоту с горящим двигателем. Сообщалось, что на борту находились боеприпасы.
Депутат Рады посоветовал Вучичу купить «билет в Ростов»
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Заочная перепалка депутата Верховной рады Украины Алексея Гончаренко и властей Сербии продолжилась – Гончаренко посоветовал президенту Сербии Александру Вучичу купить «билет в Ростов».
Гончаренко заявил, обращаясь к Вучичу: «Вы на всякий случай билет в Ростов возьмите. Вам очень скоро он может пригодиться». Гончаренко считает, что Сербия «слишком много начала о себе думать» для страны с населением в 6 млн человек. По его словам, Украина не забудет о заявлениях руководства Сербии, передает РИА «Новости».
Напомним, Вучич заявил, что если мировые лидеры не прислушаются к предложениям российского лидера Владимира Путина по Украине, то в мире начнется ад. Депутат Рады написал в Telegram, что Украина вместе с Хорватией отомстят Вучичу за его заявления о спецоперации, «перевоспитав» его и народ балканской страны. Глава сербского МВД Александр Вулин сказал, что последователи Степана Бандеры на Украине и хорватские нацисты не смогут «перевоспитать» Вучича. Сам Вучич в ответ на угрозы со стороны Гончаренко пожелал Украине всего наилучшего, заявив, что новый сербский кабмин не будет антироссийским.
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Украинские войска обстреляли Алчевск из HIMARS
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Вооруженные формирования Украины выпустили две ракеты из РСЗО HIMARS по Алчевску, сообщает представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
Мэр Альберт Апшев сообщил, что в результате обстрела пострадал мирный житель: «Характер повреждений – с конечностями что-то». Пострадавшего «повезли в Алчевскую центральную городскую больницу», передает ТАСС.
Кроме того, в городе в результате обстрела «локально кое-где пропал свет», была «перебита» ЛЭП, рассказал Апшев. Сообщается, что «возгорания как такового нет, но есть задымление».
По данным представительства ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня, украинские силовики выпустили по Алчевску ракеты из HIMARS в 21.30 мск.
Также Апшев сообщил, что в результате ракетного удара по городу, который был нанесен в 21.04 мск, «разрушено депо, где находятся троллейбусный и автобусный парки», «наполовину разрушено здание профилактория», передает «Луганский информационный центр».
Напомним, Киев выбрал террористическую тактику для использования HIMARS и в основном наносит удары по гражданским объектам.
В ДНР заявили о развитии наступления союзных войск на Соледар
Силы Донецкой и Луганской народных республик при поддержке российских военных установили контроль над селами Новая Каменка и Стряповка под Соледаром, сообщили в штабе территориальной обороны ДНР.
«По состоянию на 17 июля 2022 года на территории Донецкой Народной Республики группировка войск ДНР и ЛНР при огневой поддержке ВС России освободила 253 населенных пункта, включая Новую Каменку и Стряповку», – цитирует сообщение штаба «Донецкое агентство новостей».
Уточняется, что на данный момент продолжается наступление в сторону Соледара.
Накануне в Минобороны заявили, что ВСУ оборудовали в одной из школ Соледара опорный пункт, в подвале создан склад боеприпасов, а на прилегающей территории размещено тяжелое вооружение.
Ранее в ЛНР заявили, что украинские военные пока могут покинуть Северск, но лишь малыми группами в направлении Соледара, все дороги находятся под контролем союзных сил.
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Кандидат в премьеры Британии собралась возглавить противодействие России
Замминистра Великобритании по международной торговле Пенни Мордонт, которая претендует на пост премьер-министра страны, заявила, что возглавит противодействие западных стран России, если станет премьером.
Мордонт обещала, что «возьмет на себя ведущую роль в ответе Запада на эту жестокую агрессию». Также она намерена позаботиться о том, чтобы Украина «добилиась своей свободы», передает РИА «Новости» со ссылкой на Telegraph.
Мордонт намерена продолжить политику Бориса Джонсона по поддержке Украины, а также «удвоить» сотрудничество с США, ЕС и другими партнерами в сфере военной поддержки. По ее словам, необходимо рассмотреть «варианты расширения обучения личного состава вооруженных сил Украины в Великобритании», а также сформировать «целевую группу под руководством Королевского флота для управления связью и разминированием в жизненно важных стратегических водах Черного моря».
По словам Мордонт, требуется «усилить информационные операции на Украине для противостояния российской дезинформации и повышения внутренней устойчивости Украины», помочь технологическим предпринимателям и инвесторам в работе с украинскими компаниями.
Мордонт также заявила, что Лондон «не стремился к конфронтации» с Москвой.
Напомним, Джонсон согласился уйти в отставку. Он будет выполнять обязанности премьера, пока не будет выбран новый. В ходе дебатов кандидаты на пост лидера Консервативной партии и премьер-министра Великобритании рассказали, считают ли Джонсона честным человеком.
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Власти Запорожской области заявили об ультиматуме Запада Зеленскому
Член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов заявил, что западные кураторы поставили перед президентом Украины Владимиром Зеленским ультиматум – не сдавать город Славянск в Донецкой народной республике, в противном случае будет прекращено военное финансирование.
«По имеющейся у меня информации, на заседании Совета национальной безопасности и обороны Украины у Зеленского обсуждалась критическая ситуация, по которой они получили ультиматум от своих британских и американских кураторов, что в случае потери Славянска военное финансирование режима будет прекращено», – сказал Рогов в эфире радиостанции «Комсомольская правда», передает РИА «Новости».
При этом Рогов подчеркнул, что потеря контроля украинских войск над Славянском неминуема и неотвратима.
«При том, что они сейчас берут в заложники детские учреждения и массу других гадостей творят, они понимают, что удержаться они там не смогут», – подчеркнул Рогов.
Напомним, украинские националисты проводят обстрелы жилых кварталов Славянска, чтобы обвинить ВС России и распространить антироссийские настроения в городе, заявил глава российского Национального центра управления обороной генерал-полковник Михаил Мизинцев.