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Немецкие предприятия вылетели из топ-100 ведущих компаний мира
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Германия больше не представлена в мировом списке компаний с наибольшей капитализацией, сообщает Deutsche Wirtschafts Nachrichten со ссылкой на данные британской аудиторско-консалтинговой компании Ernst & Young.
Как сообщает DWN, самый дорогой немецкий концерн, производитель программного обеспечения SAP находится на 113 месте, телекоммуникационная компания Telecom – на 120. Предприятие химической промышленности Linde занимает 74 место, но после слияния с американской компанией Praxair она перенесла свой головной офис в Ирландию, передает RT текст статьи немецкого издания.
В конце 2007 года в топ-100 ведущих предприятий мира находилось семь немецких компаний. В конце 2021 – только две. Таким образом рынок капитала «выносит будущему немецкой экономики сокрушительный приговор», заключает издание. И главная причина происходящего, по оценке автора материала, – это энергетический кризис. Германия – самая энергоемкая промышленная площадка в мире. Ситуацию усугубляет и то, что немецкая экспортная модель (на которую приходится приблизительно 50% ВВП) очень чутко реагирует на угрозу рецессии на мировом рынке, указывает автор.
Но проблем, конечно же, не только в этом, продолжает издание. Дело еще и в том, что Германия «лидирует в том, в чем не надо лидировать». Уже много лет страна страдает от заоблачных цен на электричество. И все из-за чрезвычайно амбициозного плана по переходу на альтернативные источники энергии. Демографическая ситуация в стране со средним возрастом в 47,8 лет (второе место в мире после Японии) ужасающая, считает автор публикации. В плане размеров подоходного налога, трат на социальное страхование и регуляторных расходов ни одна страна в мире не сможет конкурировать с Германией, добавляет он.
И все эти факторы подталкивают компании к переносу своих производственных объектов в другие страны, объясняет немецкое издание. Производительность в последние 20 лет растет очень медленно, а тренд на снижение реальной заработной платы наблюдался еще до взрыва инфляции.
Ранее в Германии заявляли, что дальнейшее сокращение поставок газа из России приведет к серьезному финансовому кризису: компании потеряют миллионы рабочих мест, по угрозой развала оказались промышленные районы и целые отрасли экономики.
Газпром затребовал от Siemens документы по турбине для «Северного потока»
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Газпром обратился к Siemens с официальной просьбой предоставить документы, которые позволяют вывезти газотурбинный двигатель для «Северного потока», сообщили в пресс-службе холдинга.
«15 июля Газпром официально обратился к компании Siemens с просьбой предоставить документы, которые с учетом действующих санкционных режимов Канады и Европейского союза позволят вывезти в Россию газотурбинный двигатель для КС (компрессорная станция – прим. ВЗГЛЯД) «Портовая» – критически важного объекта для газопровода «Северный поток» и выполнения группой компаний Siemens своих обязательств в рамках ремонта и сервисного обслуживания газотурбинных двигателей», – говорится в сообщении на сайте Газпрома.
Газпром также рассчитывает на безусловное выполнение Siemens своих обязательств в рамках сервисного обслуживания газотурбинных двигателей, «от которых зависит надежная работа газопровода «Северный поток» и обеспечение природным газом европейских потребителей», подчеркнули в российском холдинге.
По информации СМИ, одна из турбин для «Северного потока», застрявшая в Монреале из-за санкций против Газпрома, находится на пути в Европу, другие пять доставят в Канаду в течение двух лет для техобслуживания.
Поставки газа по ключевому газопроводу «Северный поток» из России в Европу прекратились в понедельник, 11 июля, в 7.00 мск. 1 июля оператор «Северного потока» Nord Stream AG подтвердил временную остановку обеих ниток газопровода на период до 21 июля для проведения ежегодного планового ремонта.
Также сообщалось, что темпы заполнения газом подземных хранилищ Европы в понедельник, 11 июля, упали вдвое на фоне остановки «Северного потока» на плановое техобслуживание.
В Британии посулили Шольцу скорую отставку или капитуляцию перед Путиным
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Канцлер Германии Олаф Шольц рискует потерять свою должность, если не «капитулирует» перед российским лидером Владимиром Путиным, заявил журналист Дэниел Джонсон в газете Telegraph.
«Либо Берлин потерпит мощную неудачу, сопровождаемую распадом правящей «светофорной» коалиции, либо он капитулирует перед Путиным. На прошлой неделе Шольц с коллегами радовался краху Бориса Джонсона. Но немецкого канцлера вполне может ждать такой же кошмарный сценарий, а его злорадство может оказаться недолговечным», – передает РИА «Новости» его слова.
Журналист отметил, что Германия переживает острый кризис из-за нехватки энергоресурсов, в вопросе которых Берлин зависит от России.
«Разыгралась настоящая драма с поиском виновных в принятии катастрофического решения десятилетней давности отказаться от атомной энергетики, из-за которого Германия попала в полную зависимость от России. Репутация Ангелы Меркель, которую раньше боготворили, сегодня разорвана в клочья, и две трети избирателей осуждают Олафа Шольца за то, что он не сумел обеспечить энергетическую безопасность», – указал Джонсон.
По словам журналиста, действующий канцлер, помимо ошибок в энергетической сфере, также не был достаточно тверд во внешней политике.
Так, Джонсон добавил, что Шольц, пытаясь угодить как НАТО, так и России, бросил Украину и не оказывает ей практически никакой помощи, а это, в свою очередь, уронило авторитет Берлина, в то время как экономические и энергетические проблемы ФРГ привели к тому, что все больше немцев выступают против агрессивных мер в сторону Москвы, а общественная поддержка Киева в Германии слабеет.
Ранее газета Bild со ссылкой на прогнозы Ассоциации жилищного хозяйства сообщила, что цены на электроэнергию в Германии могут вырасти в 2022 году выше, чем прогнозировалось ранее.
Власти разных стран ЕС заговорили об «энергетическом кризисе», о том, что «зима будет очень трудной», и о том, что «людям необходимо копить на зиму, чтобы расплатиться за отопление», и «затягивать пояса». Газета ВЗГЛЯД разбиралась, насколько европейцы готовы к таким лишениям и что делает ЕС, чтобы попробовать их уменьшить?
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Жители Германии оценили эффективность санкций против России
Большинство немцев считают, что санкции против России оказались ударом и для Германии, при этом почти половина респондентов полагает, что Германия пострадала сильнее, свидетельствуют результаты опроса, проведенного INSA.
О том, что санкции больше вредят Германии, чем России, заявили 47% респондентов, противоположную точку зрения высказали 12%, еще 36% считают, что пострадали оба государства, передает ТАСС со ссылкой на Bild am Sonntag.
74% сообщили, что ждут экономического спада и роста безработицы, 83% – дальнейшего роста цен, 63% – чрезвычайной ситуации с газоснабжением и отключением газа для компаний, 83% ожидают ограничений для частных домохозяйств.
Опрос проводился 15 июля, в нем приняли участие 1003 человека.
Напомним, министр по делам экономики и защиты климата Роберт Хабек заявил, что на фоне необходимости экономии энергии стал меньше времени тратить на душ. Хабек заявил, что Германия находится в газовом кризисе, а потребление газа требуется снизить везде, где возможно.
Советник Зеленского признал, что Россия достигла своих целей
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Действия Германии идут вразрез с устремлениями Украины в плане возвращения турбины компании Siemens, которая необходима для полноценного функционирования газопровода «Северный поток», заявил советник украинского президента по экономическим вопросам Александр Роднянский.
«Настаивая на [возвращении] этой турбины, Германия делает прямо противоположное тому, чего хочет добиться Украина, а именно: большего санкционного давления и меньшей зависимости от России», – заявил советник в интервью газете Welt am Sonntag.
По словам советника, ситуация с Калининградом показала, что санкции Евросоюза рушатся.
«Абсолютно. Здесь очевидно, как Россия достигла своей цели, оказывая давление на ЕС», – цитирует его ТАСС.
Также он признался, что Украине гораздо важнее наступательное оружие, так как на Донбассе Киев значительно уступает в количественном отношении.
Напомним, Канада согласилась вернуть турбину для «Северного потока» в Германию. Турбина находилась на ремонте в Монреале. США поддержали возвращение Канадой турбины для «Северного потока – 1». Siemens пообещал доставить газовую турбину из Канады в Россию в кратчайшие сроки.
МИД Германии исключил смягчение санкций против России в обмен на газ
Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок в ходе общения с гражданами в Бремене исключила возможность ослабления санкций против Москвы, введенных в связи с событиями на Украине, в обмен на поставки газа из России.
Даже такой шаг, по мнению Бербок, не обеспечил бы поставки газа из России. «Но нас бы шантажировали вдвойне», – приводит мнение главы внешнеполитического ведомства ФРГ dpa. При этом она заверила, что Германия будет поддерживать Украину «до тех пор, пока она [Украина] в ней (в Германии) нуждается». «И именно поэтому мы также сохраним эти санкции, и в то же время будем следить за тем, чтобы у нас не было раскола в обществе», – приводит слова главы МИД ФРГ ТАСС.
В четверг стало известно, что в ЕС намерены одобрить седьмой пакет санкций против России в течение недели. Ранее премьер-министр Чехии Петр Фиала заявил, что седьмой пакет санкций ЕС против РФ не будет предусматривать ограничения на поставки российского газа.
Тем временем еврокомиссар по экономике Паоло Джентилони во время предоставления летнего экономического прогноза ЕК в Брюсселе предупредил, что отключение Евросоюза от российского газа приведет к рецессии в ЕС, замедлению всей экономической активности. В свою очередь эксперты МВФ в среду предупредили, что усиление санкций против России может привести к рецессии в ряде стран, увеличить мировые цены на энергоносители, может усугубиться продовольственный кризис на фоне нехватки сырьевых товаров.
Напомним, в понедельник, 11 июля, в 7.00 мск прекратились поставки газа по ключевому газопроводу из России в Европу «Северный поток». Ранее оператор «Северного потока» Nord Stream AG подтвердил временную остановку обеих ниток газопровода на период до 21 июля для проведения ежегодного планового ремонта.
Позднее стало известно, что одна из турбин для «Северного потока», застрявшая в Монреале из-за санкций против Газпрома, находится на пути в Европу. В Канаде заявили, что могут отремонтировать еще пять российских турбин для «Северного потока» в течение следующих двух лет, пока будет действовать соглашение об исключении из антироссийских санкций.
Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова назвала «адским цирком» ситуацию с турбиной, необходимой для работы газопровода «Северный поток», которую Канада все же решила отправить в Германию.
В Венгрии призвали ЕС прекратить вводить санкции против России из-за спецоперации на Украине, так как подошел к моменту, когда становится ясно, что продолжение нынешней стратегии, «по рациональному мышлению», «плохо кончится для Европы».
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Берлин: Обслуживание турбин для «Северного потока» в Канаде не обсуждается
Германия и Канада пока не обсуждают предметно техническое обслуживание дополнительных турбин Siemens для газопровода «Северный поток», заявил представитель министерства экономики Германии Роберт Зеверин.
«Siemens, как вы знаете, они после того, как получили разрешение, будут работать над тем, чтобы как можно быстрее доставить турбину. О деталях поставки я ничего сказать не могу, это дело Siemens. Мы доверяем Siemens в том, что они понимают политическое и экономическое значение этой турбины и что она будет оперативно доставлена и подключена», – передает РИА «Новости» его слова.
Зеверин отметил, что пока речь идет только об одной турбине. «Пока речь идет только об этой турбине, которая, по заявлениям российской стороны, необходима, чтобы закончить технические работы на «Северном потоке». Другие турбины предметно сейчас не обсуждаются», – добавил он.
Ранее в Канаде заявили, что могут обслужить или отремонтировать еще пять российских турбин для «Северного потока» в течение следующих двух лет, пока будет действовать соглашение об исключении из антироссийских санкций.
До этого стало известно, что одна из турбин, застрявшая в Монреале из-за санкций против Газпрома, находится на пути в Европу.
Спикер МИД Мария Захарова назвала ситуацию с турбиной «адским цирком».
Поставки газа по ключевому газопроводу «Северный поток» из России в Европу прекратились в понедельник, 11 июля, в 7.00 мск. 1 июля оператор «Северного потока» Nord Stream AG подтвердил временную остановку обеих ниток газопровода на период до 21 июля для проведения ежегодного планового ремонта.
Немецкая журналистка сообщила о преступлениях киевского режима в Донбассе
Независимая немецкая журналистка Алина Липп раскрыла подробности о преступлениях украинского режима против мирного населения республик Донбасса.
«Люди здесь (в Донецке. – прим. ВЗГЛЯД) устали жить в условиях войны. Украинские солдаты обстреливают мирных жителей, нападают на родильные дома, минируют гавани и взрывают зернохранилища», – сказала Липп в интервью The Grayzone, передает РИА «Новости».
Она добавила, что местные жители расстроены и шокированы тем, что западные средства массовой информации скрывают эти факты.
«Они чувствуют, что о них лгут и что их страдания полностью замалчиваются. Я была так ошарашена, что в немецких новостях нет ни слова о погибших за последние восемь лет мирных жителях Донецка», – заключила журналистка.
Ранее Россия направила в ООН, Совет Европы и другие международные организации материалы о массированном обстреле жилого сектора городов ДНР и гибели мирных жителей.
Парламент Латвии запретил поставки газа из России с 2023 года
Латвийский парламент в окончательном чтении принял поправку к закону «Об энергетике», согласно которому вводится запрет на импорт газа из России с 1 января 2023 года.
Помимо поправки к закону также утверждены схемы сотрудничества с другими членами Евросоюза в обеспечении запрета импорта российского газа, передает ТАСС со ссылкой на портал Delfi.
С 1 июля основной оператор газотранспортной системы Латвии Latvijas gаze установил новый тариф для домохозяйств страны, в результате чего газ стал дороже на 65,6%–89,9% в зависимости от типа потребления.
Повышение цен оправдали тем, что Латвия исчерпала ранее закупленные в России объемы газа, а новый купить нет возможности.
Закон «Об энергетике» был принят в Латвии в 1998 году.
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Япония заявила о необходимости «крепко удерживать» долю в проекте «Сахалин-2»
Японские компании Mitsui и Mitsubishi должны «крепко удерживать» долю в проекте «Сахалин-2», заявил министр экономики, торговли и промышленности Японии Коити Хагиуда.
В пятницу Хагиуда встретился с премьером страны Фумио Кисидой. После встречи Хагиуда отметил, что «японские компании уже имеют долю» в проекте. «Поэтому мы договорились, что они должны крепко удерживать ее», – приводит его слова ТАСС со ссылкой на «Никкэй».
Токио просит Mitsui и Mitsubishi оставаться акционерами после того, как новая российская компания станет оператором проекта. По мнению «Никкэй», решение компаний будет зависеть от российских условий.
Напомним, президент России Владимир Путин подписал указ, из которого следует, что в связи с нарушением иностранными юридическими и физическими лицами обязательств, связанных с исполнением соглашения о разделе продукции, проводится смена оператора проекта «Сахалин-2». Решено сделать оператором российское ООО.
США из-за аварии на заводе в Техасе снизят экспорт СПГ в Европу
Из-за аварии на техасском заводе Freeport LNG экспорт сжиженного природного газа из США в Европу может упасти в июле на 150 тыс. тонн, рассказал консультант Vygon Consulting Иван Тимонин.
По его словам, за первое полугодие США поставили в Европу 65 млн тонн СПГ, из них 9 млн – в июне. «Некоторого снижения – в пределах 150 тыс. тонн – можно ожидать по итогам июля за счет выбытия завода Freeport, который успел направить в Европу сопоставимые объемы за первую половину прошлого месяца», – приводит его слова РИА «Новости».
Кроме того, добавил он, следует учитывать, что Европа именно в первой половине этого года стала приоритетным рынком для США – туда направили порядка 70% всего американского СПГ, тогда как годом ранее этот показатель был более чем в два раза меньше.
«В связи с этим во втором полугодии 2022 года можно ожидать сокращения объема поставок американского СПГ в Европу относительно уровня первых шести месяцев, за которые суммарно было поставлено 28,6 млн тонн продукта, поскольку ввод нового завода Calcasieu Pass мощностью в 10 млн тонн лишь частично сможет заместить выбывший Freeport», – считает Тимонин.
По итогам же второго полугодия объем поставок может даже несколько вырасти за счет ввода новых активов по всему миру – среди них индонезийский Tangguh LNG, Coral South FLNG в Мозамбике и другие проекты. Определяющим фактором станет уровень цен в Европе и Азиатско-Тихоокеанском регионе и конкурентная борьба потребителей за свободные объемы, заключил аналитик.
Взрыв на Freeport LNG в Техасе – одном из крупнейших экспортных заводов по производству сжиженного природного газа в США – прогремел 8 июня. Из-за этого предприятие закрыли как минимум на три месяца, а его полное восстановление ожидается не ранее конца года. Американское Минэнерго отмечало, что из-за этого экспортные мощности СПГ сократятся примерно на два миллиарда кубических футов в сутки – порядка 17% от общего объема. В втором полугодии ведомство прогнозирует снижение экспорта до 10,5 млрд кубических футов в сутки (минус 14% к июньскому прогнозу).
Газета ВЗГЛЯД писала, что колоссальный рост цен на газ породил в Европе интерес к обыкновенным дровам, в регионе образовался ажиотажный спрос на это топливо.
Промышленники Франции испугались «бойни» из-за цен на газ
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Из-за цен на электричество и газ возникла угроза увеличения расходов и даже остановки производства, сообщают представители различных отраслей во Франции.
Глава одного из предприятий сказал, что в 2021 году считал «контракт по 80 евро за МВт на 2022 год» слишком дорогим, но сейчас «спотовые цены в 19 раз выше, чем традиционный тариф за электроэнергию с АЭС по 42 евро». «С 800 евро за МВт мы просто будем терять деньги», – приводит его слова ТАСС со ссылкой на Monde и Reuters.
Специалист консалтинговой компании в области снижения затрат на электроэнергию Enoptea Ян Дольбо указал, что в 2023 году «счета за электричество и газ вырастут вдвое», и «некоторые не смогут заплатить». Клиенты его компании «готовы заменять машины, менять производственные агрегаты», чтобы «сократить свое потребление», чего «они не планировали делать еще год назад».
Французские промышленники сильно обеспокоены по поводу возможного прекращения поставок российского газа. Они требуют, чтобы энергетическая компания EDF, которую планирует национализировать правительство, продавала больше электричества с АЭС альтернативным поставщикам по «дружественным ценам» и на условиях регулируемых тарифов. Глава ассоциации крупных потребителей газа и электричества Франк Рубанович призвал «избежать бойни».
Президент компании-производителя автомобильных шин Michelin Флоран Менего заявил, что его предприятия модернизируют производство, чтобы иметь возможность работать не только на газе, но и на мазуте или даже угле.
Отмечается, что Франция закупает электроэнергию в Германии и в случае ее полного отключения от российского газа не только прекратились бы поставки энергии, но и в свою очередь Берлину уже понадобилась бы поддержка соседей.
Напомним, темпы заполнения газом подземных хранилищ Европы в понедельник, 11 июля, упали вдвое на фоне остановки «Северного потока» на плановое техобслуживание.
В Индии заявили о неудачной попытке западных лидеров «всей толпой» навалиться на Путина
Конфронтация с Россией представляет серьезную опасность для президента США Джо Байдена, пишет индийское издание The Statesman.
По мнению автора статьи Сунила Шарана, поддержка Вашингтоном Киева со всеми вытекающими из этого экономическими последствиями снижает шансы американского лидера на переизбрание.
«Первым поводом для беспокойства американцев стала высокая инфляция, которую американский президент так и не смог укротить. Бензин подскочил уже до 6 долларов за галлон, и ничто не предвещает улучшений», – отметил обозреватель, подчеркнув, что Владимир Путин смог нанести удар в нужный момент, передает РИА «Новости».
Автор публикации также указал на попытки западных стран «навалиться» на российского президента «всей толпой». В частности, Шаран напомнил о многочисленных экономических ограничениях, введенных против Москвы.
«Все, кто пытались наказать Россию-матушку, сами жестоко за это поплатились», – подчеркнул он, отметив, что российский лидер «убивает» президентство Байдена.
Ранее президент Владимир Путин заявлял, что Россия столкнулась с беспрецедентным санкционным давлением, которое еще больше усилилось после начала специальной военной операции по поддержке народных республик Донбасса. При этом глава государства отметил, что отечественный бизнес в условиях «санкционной агрессии» проявляет себя очень достойно. Президент добавил, что у Запада не получается расколоть российское общество и разрушить страну изнутри.
Германия признала, что не переживет зиму без газа из России
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Газохранилища Германии в настоящее время недостаточно заполнены для того, чтобы пережить зиму без поставок газа из России, заявил глава Федерального сетевого агентства (регулятор ФРГ) Клаус Мюллер в интервью газете Bild am Sonntag.
«Газохранилища заполнены почти на 65%. Это лучше, чем в предыдущие недели, но все же недостаточно, чтобы пережить зиму без российского газа», – приводит его слова ТАСС.
При этом он напомнил, что работы по техническому обслуживанию газопровода «Северный поток» должны завершиться в четверг.
«Сейчас многое зависит от того, пойдет ли газ по газопроводу после этого и в каком количестве», – подчеркнул глава Федерального сетевого агентства ФРГ.
В то же время он считает возможным, что цены на газ в настоящее время достигли плато. «На этой неделе не было значительного скачка цен, несмотря на то, что «Северный поток» был закрыт. Это может означать, что рынки уже заложили в цену потерю поставок российского газа и что мы достигли плато цен на газ», – пояснил Мюллер.
Вместе с тем глава регулятора Германии призвал не паниковать из-за нынешней ситуации с энергоснабжением. «Частным домохозяйствам меньше всего нужно беспокоиться. Они обеспечиваются газом дольше всех, значительно дольше, чем, например, промышленность. Кроме того, нет сценария, при котором мы полностью остаемся без газа. Даже если Россия перестанет поставлять газ, мы все равно будем получать его из Норвегии, Нидерландов и Бельгии или в будущем с германских терминалов сжиженного газа», – сказал Мюллер.
Он также заметил, что Германия должна проявлять «газовую» солидарность с другими странами. «Мы обязаны проявлять солидарность по отношению к нашим соседям, и нам настоятельно рекомендуется не причинять им вреда. Точно так же, как в настоящее время мы извлекаем выгоду из портов сжиженного газа в Бельгии и Нидерландах, мы также обязаны помочь нашим соседним странам в чрезвычайной ситуации снабжать частные домохозяйства или больницы», – отметил глава Федерального сетевого агентства. При этом Мюллер уточнил, что может случиться так, что нехватка газа коснется только отдельных регионов Германии, например, из-за того, что «они находятся в конце газовой сети или имеют особенно высокое потребление».
В заключение глава регулятора ФРГ предупредил, что страна, скорее всего, будет сталкиваться с угрозой дефицита газа в течение двух зим. «Нам, вероятно, придется жить с угрозой нехватки газа в течение двух зим. К лету 2024 года федеральный министр по делам экономики и защиты климата рассчитывает, что мы будем независимы от российского газа. Но также верно и то, что цены, вероятно, не будут такими низкими, как раньше», – подытожил он.
Ранее Мюллер предупреждал, что цены на газ для потребителей в Германии могут вырасти в три раза.
В свою очередь директор Института экономики Германии Михаэль Хютер заявлял, что если страны ЕС не станут делиться топливом друг с другом при дефиците, европейский газовый рынок может рухнуть.
Газета ВЗГЛЯД писала о том, что план Германии по отказу от российского газа невыполним.
В Китае рассказали, как Путин «сломал» Запад
Призывы Запада объединиться против России не нашли отклика в других частях мира, пишет гонконгское издание South China Morning Post.
По мнению автора статьи Мохамеда Зишана, Владимир Путин ловко смог заручиться поддержкой развивающихся стран и сломать программу Запада по Украине.
«В последние недели российский лидер, будучи далеко не изолированным, контактировал с президентом Индонезии Джоко Видодо, недавно свергнутым президентом Шри-Ланки Готабаей Раджапаксой и президентом Сенегала Маки Саллом, который также является председателем Африканского союза», – передает РИА «Новости» содержание публикации.
Обозреватель добавил, что, несмотря на попытки представителей Запада избегать Сергея Лаврова на встрече G20, главу российского внешнеполитического ведомства застали за «душевным разговором» с коллегами из Китая, Индии, Индонезии, Бразилии, Турции и Аргентины.
Президент Владимир Путин заявлял, что Россия столкнулась с беспрецедентным санкционным давлением, которое еще больше усилилось после начала специальной военной операции по поддержке народных республик Донбасса. При этом глава государства отметил, что отечественный бизнес в условиях «санкционной агрессии» проявляет себя очень достойно. Президент добавил, что у Запада не получается расколоть российское общество и разрушить страну изнутри.
Москва предупредила об угрозе глобальной рецессии из-за санкций Запада
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Раскрутка странами Запада спирали односторонних санкций грозит ростом инфляции им же самим, а также глобальной рецессией, заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Вершинин в ходе выступления на политическом форуме высокого уровня Экономического и социального совета ООН.
«Попытка же партнеров переложить вину на других и раскрутить спираль односторонних санкций обернется даже по признанию МВФ инфляцией в самих странах Запада и, хуже того, надвигающейся глобальной рецессией», – приводит слова дипломата ТАСС.
«Что касается целей стабилизации энергорынков, то предложили защищенные от действия односторонних санкций способы оплаты за поставки энергоносителей, а в финансовой сфере – переход на выплаты суверенной задолженности в национальной валюте», – добавил он.
Накануне министр иностранных дел Германии Анналена Бербок Бремене исключила возможность ослабления санкций против Москвы в обмен на поставки газа из России. В четверг стало известно, что в ЕС намерены одобрить седьмой пакет санкций против России в течение недели. Ранее премьер-министр Чехии Петр Фиала заявил, что седьмой пакет санкций ЕС против РФ не будет предусматривать ограничения на поставки российского газа.
Тем временем еврокомиссар по экономике Паоло Джентилони предупредил, что отключение Евросоюза от российского газа приведет к рецессии в ЕС и замедлению экономической активности. В свою очередь эксперты МВФ предупредили, что усиление санкций против России может привести к рецессии в ряде стран, увеличить мировые цены на энергоносители, может усугубиться продовольственный кризис на фоне нехватки сырьевых товаров.
В Венгрии призвали ЕС прекратить вводить санкции против России из-за спецоперации на Украине, так как подошел к моменту, когда становится ясно, что продолжение нынешней стратегии, «по рациональному мышлению», «плохо кончится для Европы».
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