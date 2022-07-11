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11 июля, понедельник | Последнее обновление — 20:21 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: В МИДе Узбекистана сообщили о подаче Белоруссией заявки в ШОС
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В Германии увидели угрозу потери целых отраслей и миллионов рабочих мест
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Дальнейшее сокращение поставок газа из России приведет к серьезному финансовому кризису, компании потеряют миллионы рабочих мест, заявила председатель Ассоциации немецких профсоюзов (DGB) Ясмин Фахими.
Она не исключила, что Германию ждет новый экономический спад.
«Опасность есть. Скатывание к рецессии необходимо предотвратить любой ценой – посредством ускоренной трансформации, инвестиционной стратегии государственного сектора и энергетической безопасности», – отметила она в интервью газете Handelsblatt, передает ТАСС.
По ее словам, в случае продолжения сокращения поставок газа Россией под угрозу попадут миллионы рабочих мест.
При этом она добавила, что нельзя «допустить развала целых промышленных регионов или отдельных отраслей».
Как отметила Фахими, если промышленные рабочие места исчезнут, то они назад не вернутся.
Ранее Федеральное сетевое агентство (регулятор ФРГ) сообщило о прекращении прокачки газа по «Северному потоку», остановленному для плановых профилактических работ.
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Эксперт: Возвращение турбины Газпрому не спасет Европу от энергокризиса
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«Решение вернуть турбину для «Северного потока» принимала не Канада, а весь Запад, в том числе США», – заявил газете ВЗГЛЯД эксперт в энергетике Станислав Митрахович. Ранее сообщалось, что Киев негативно воспринял решение Оттавы вернуть Берлину турбину для «Северного потока».
«Если говорить о том, почему Канада отреагировала на запрос Берлина вернуть турбину, а не на возмущение Киева, то ответ очевиден: роль Германии выше роли Украины в мире», – заявил старший научный сотрудник Финансового университета при правительстве России и ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Станислав Митрахович.
По словам эксперта, несколько последних недель происходил торг внутри коллективного Запада по поводу того, что делать с этими турбинами. «Некоторые придерживались точки зрения, что Россия испугается давления, пойдет на уступки, можно будет не возвращать турбины или передоговориться на других условиях. Но Москва не поддалась на такие «приемчики», указав: либо вы решаете вопрос с турбинами сейчас, либо «Северный поток» не будет работать на полную мощность, и ФРГ не сможет получать весь требуемый газ», – отметил он.
Запад пытался решить все кулуарно, но затем выяснилось, что нужна публичная просьба Берлина. «То есть нельзя сказать, что Канада подумала и решила изменить часть санкционной политики: это был ответ на запрос ФРГ. Причем решение о поставке турбины Германии было решением коллективного Запада. И, думаю, без США тут тоже не обошлось. Но вообще-то по этой процедуре должно пройти несколько турбин и другое оборудование. Поэтому это не конец истории», – спрогнозировал он.
Кроме того, напомнил аналитик, по газопроводу «Ямал» газ не идет с востока на запад, по территории Украины поставки ограничены, Литва и Финляндия от России напрямую газ тоже не получают.
«Общий объем поставок в Европе по сравнению с июнем прошлого года меньше примерно в три раза. Это стало результатом собственной европейской политики в отношении России. И сейчас мяч на стороне Запада: либо он тормозит санкционное давление, в том числе и по турбинам для «Северного потока», и по другим трекам, либо существенно сокращает энергопотребление. Впрочем, европейским странам в любом случае придется вводить нормирование потребления энергоресурсов, а химическим заводам – уменьшать объемы выработки», – подчеркнул Митрахович.
Ранее глава оператора газотранспортной системы Украины Сергей Макогон назвал плохим прецедентом решение Канады вернуть турбину Газпрому для «Северного потока». «Канада поддалась давлению и приняла решение вернуть турбину Газпрому. Это очень плохой прецедент исключения из санкций. Но логика такого решения понятна. Канада возвращает турбину, и ожидается, что Газпром полностью возобновит транзит газа в Германию. Это позволит Европе продолжить накопление газа на зиму», – написал Макогон на своей странице в Facebook* (запрещенная в России экстремистская соцсеть).
По его мнению, «даже без этой турбины у Газпрома есть возможность значительно увеличить транзит», в частности через Польшу и Украину. сообщает РИА «Новости».
Напомним, власти Канады отправят в Германию принадлежащую Газпрому газовую турбину производства компании Siemens для трубопровода «Северный поток», которая находилась на ремонте в Монреале, об этом ранее сообщал министр природных ресурсов Канады Джонатан Уилкинсон.
Германия публично обратилась к Канаде с просьбой вернуть турбину, которая необходима для полноценной работы «Северного потока». Nord Stream AG подтвердила временную остановку обеих ниток «Северного потока» с 11 по 21 июля из-за проведения ежегодного планового ремонта.
Германия беспокоится, что по окончании профилактических работ газопровод, который сейчас вынуждено работает на 40% мощности, вообще не будет запущен. Источники Reuters сообщали, что после возвращения турбины в Германию Берлин передаст ее Газпрому.
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Канада решила вернуть турбину для «Северного потока» Газпрому через Германию
Канадские власти вернут Германии турбину Siemens для газопровода «Северный поток», Берлин передаст ее Газпрому, сообщили источники.
Власти Канады приняли соответствующее решение. Как сообщает Reuters, Берлин подтвердил, что правительство получило «позитивный сигнал» от Оттавы. Газпрому турбину передаст Германия, чтобы Канада не нарушила введенных против российской компании санкций. Пока данных о доставке турбины нет, передает ТАСС.
Напомним, Германия публично обратилась к Канаде с просьбой вернуть турбину, которая необходима для полноценной работы «Северного потока – 1». Nord Stream AG подтвердила временную остановку обеих ниток «Северного потока» с 11 по 21 июля из-за проведения ежегодного планового ремонта. Германия беспокоится, что по окончании профилактических работ газопровод, который сейчас вынуждено работает на 40% мощности, вообще не будет запущен.
Стало известно о «наркотике изнасилования» на вечеринке с участием Шольца
Нескольким женщинам на мероприятиях с участием канцлера Германии Олафа Шольца подмешивали «наркотик изнасилования», сообщают СМИ со ссылкой на переписку в чате членов Социал-демократической партии Германии (СДПГ).
К «наркотикам изнасилования» причисляют вещества, которые злоумышленники подмешивают, чтобы человек стал недееспособным и не мог сопротивляться, такое используют для совершения сексуального насилия.
Происшествие случилось 6 июля на вечеринке парламентской фракции СДПГ, в которой участвовали около 1 тыс. человек, передает РИА «Новости» со ссылкой на публикацию газеты Tagesspiegel.
Глава фракции в бундестаге Матиас Мартин сообщил в письме депутатам партии, что на вечеринке «явно» имели место посягательства с «наркотиком изнасилования».
«Это возмутительное происшествие, о котором мы немедленно сообщили в полицию бундестага», – заявил Мартин.
Всего к данному моменту зафиксировано пять пострадавших, берлинская полиция проводит расследование.
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Поставки газа по «Северному потоку» прекратились
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Поставки газа по ключевому газопроводу «Северный поток» из России в Европу с началом газовых суток в 7.00 мск прекратились, следует из данных оператора магистрали – компании Nord Stream AG.
Прокачка по «Северному потоку» 10 июля (газовые сутки длились с 7.00 мск воскресенья до 7.00 мск понедельника) составила около 63,4 млн кубометров, что аналогично уровню прокачки в предыдущие дни. Это примерно 40% от максимальной мощности магистрали, которая составляет почти 170 млн кубометров в сутки, пишет РИА «Новости».
Поставки по маршруту транзитом через украинскую территорию ожидаются на уровне предыдущих дней, следует из данных «Оператора ГТС Украины». Заявка на прокачку газа через станцию «Суджа» на газовые сутки 11 июля составляет 41 млн кубометров. Поставки через Украину сохраняются на этом уровне с конца мая.
Накануне власти Канады согласились отправить в Германию принадлежащую Газпрому газовую турбину производства компании Siemens для трубопровода «Северный поток – 1», которая находилась на ремонте в Монреале. Минэнерго Украины призвало Канаду отменить решение о возврате турбины для «Северного потока». Эксперт в энергетике в комментарии газете ВЗГЛЯД отметил, что возвращение турбины не спасет Европу от энергокризиса.
Напомним, 1 июля оператор«Северного потока» Nord Stream AG подтвердил временную остановку обеих ниток газопровода на период с 11 по 21 июля для проведения ежегодного планового ремонта. Представитель министерства экономики и защиты климата Германии Беате Барон заявила, что у трубопровода «Северный поток – 2» отсутствует сертификация, поэтому он не может быть запущен в качестве замены «Северному потоку» на период проведения на нем технических работ.
В Кремле также указали, что сокращение поставок газа в ряд европейских стран связано с тем, что из-за санкций не возвращаются из ремонта в Канаде турбины Siemens, которые использовались для подачи газа в «Северный поток», ничего преднамеренного с российской стороны нет. В прошлую пятницу в Кремле отметили, что отправка Канадой турбины позволит нарастить объемы поставок газа через «Северный поток».
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Киев негативно воспринял решение Канады вернуть турбину для «Северного потока»
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Глава оператора газотранспортной системы Украины Сергей Макогон назвал плохим прецедентом решение Канады вернуть турбину Газпрому для «Северного потока».
«Канада поддалась давлению и приняла решение вернуть турбину Газпрому. Это очень плохой прецедент исключения из санкций. Но логика такого решения понятна. Канада возвращает турбину, и ожидается, что Газпром полностью возобновит транзит газа в Германию. Это позволит Европе продолжить накопление газа на зиму», – написал Макогон на своей странице в Facebook* (запрещенная в России экстремистская соцсеть), сообщает РИА «Новости».
По его мнению, «даже без этой турбины у Газпрома есть возможность значительно увеличить транзит», в частности через Польшу и Украину.
Напомним, власти Канады отправят в Германию принадлежащую Газпрому газовую турбину производства компании Siemens для трубопровода «Северный поток – 1», которая находилась на ремонте в Монреале, сообщил министр природных ресурсов Канады Джонатан Уилкинсон.
Германия публично обратилась к Канаде с просьбой вернуть турбину, которая необходима для полноценной работы «Северного потока – 1». Nord Stream AG подтвердила временную остановку обеих ниток «Северного потока» с 11 по 21 июля из-за проведения ежегодного планового ремонта. Германия беспокоится, что по окончании профилактических работ газопровод, который сейчас вынуждено работает на 40% мощности, вообще не будет запущен.
Источники Reuters сообщали, что после возвращения турбины в Германию Берлин передаст ее Газпрому.
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Зеленский уволил Мельника с должности посла в ФРГ
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Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об увольнении посла страны в Германии Андрея Мельника, сообщают информационные агентства.
«Уволить Мельника Андрея Ярославовича с поста чрезвычайного и полномочного посла Украины в Федеративной Республике Германия», – цитирует документ ТАСС.
СМИ утверждали, что Мельник будет отозван на родину осенью.
Власти Украины в апреле отказались принимать в Киеве президента ФРГ Франка-Вальтера Штайнмайера, упрекнув его в тесных связях с Россией. После этого ехать на Украину отказался канцлер Германии Олаф Шольц. Украинский посол Андрей Мельник, который и прежде позволял себе скандальные высказывания, в ответ сравнил канцлера с «обиженной ливерной колбасой». Тогда приносить извинения Мельник отказался. Сам Шольц признался, что словами украинского дипломата не обижен.
После скандала Зеленский пригласил Штайнмайера в Киев. В июне Шольц вместе с президентом Франции Эммануэлем Макроном и премьер-министром Италии Марио Драги посетил Киев.
Мельник сообщил, что лично извинится перед Шольцем. Как заявил посол, оскорбление в адрес Шольца вызвало негативную реакцию у украинских властей: «Моего президента это не развеселило».
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«Северный поток» остановлен на плановое техобслуживание
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Поставки российского газа по «Северному потоку» – основному маршруту экспорта газа из России в Европу – временно остановлены до 21 июля для проведения планового ежегодного техобслуживания на газопроводе.
В компании-операторе проекта – Nord Stream AG отмечали, что профилактические работы на «Северном потоке» позволяют обеспечить эффективную, безопасную и надежную эксплуатацию газопровода. При этом все работы и приостановки поставок газа были запланированы заблаговременно и согласованы с партнерами по транспортировке. После остановки «Северного потока» на плановое техобслуживание природный газ из России продолжит поступать в страны Западной и Центральной Европы лишь по одной транзитной ветке через Украину, передает ТАСС.
Накануне власти Канады согласились отправить в Германию принадлежащую Газпрому газовую турбину производства компании Siemens для трубопровода «Северный поток – 1», которая находилась на ремонте в Монреале. Минэнерго Украины призвало Канаду отменить решение о возврате турбины для «Северного потока». Эксперт в энергетике в комментарии газете ВЗГЛЯД отметил, что возвращение турбины не спасет Европу от энергокризиса.
Напомним, 1 июля оператор«Северного потока» Nord Stream AG подтвердил временную остановку обеих ниток газопровода на период с 11 по 21 июля для проведения ежегодного планового ремонта. Министр представитель министерства экономики и защиты климата Германии Беате Барон заявила, что у трубопровода «Северный поток – 2» отсутствует сертификация, поэтому он не может быть запущен в качестве замены «Северному потоку» на период проведения на нем технических работ.
В Кремле также указали, что сокращение поставок газа в ряд европейских стран связано с тем, что из-за санкций не возвращаются из ремонта в Канаде турбины Siemens, которые использовались для подачи газа в «Северный поток», ничего преднамеренного с российской стороны нет. В прошлую пятницу в Кремле отметили, что отправка Канадой турбины позволит нарастить объемы поставок газа через «Северный поток».
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Еврочиновник предрек серьезные потрясения из-за кризиса в энергетике
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Этой зимой Европа рискует погрузится «в очень, очень серьезные конфликты и распри» из-за нехватки энергоносителей, заявил вице-президент Европейской комиссии Франс Тиммерманс в интервью The Guardian.
Тиммерманс подчеркнул, что предотвращение угрозы массовых беспорядков этой зимой должно получить приоритет над решением климатического кризиса. «Если наше общество погрузится в очень, очень серьезные конфликты и распри из-за отсутствия энергоресурсов, мы, конечно, не достигнем наших климатических целей. Мы определенно не добьемся того, чего нам нужно, если нехватка энергоносителей приведет к серьезным потрясениям в наших странах. Нам нужно убедиться, что люди не замерзнут предстоящей зимой», – приводит его слова RT.
По словам Тиммерманса, если этой зимой многие люди будут вынуждены страдать от холода из-за того, что не смогут позволить себе заплатить за отопление, это будет иметь катастрофические последствия и для преодоления климатического кризиса.
«Я достаточно долго занимаюсь политикой, более 30 лет, чтобы понять, что люди больше всего беспокоятся о нынешнем, а не о долгосрочном кризисе. Если мы не справимся с текущим кризисом, мы, безусловно, собьемся с пути преодоления долгосрочного кризиса», – подчеркнул он.
Тиммерманс отметил, что его цель состоит в том, чтобы не позднее 1 ноября заверить население ЕС в том, что оно не столкнется с отопительным кризисом этой зимой. «Я искренне верю, что если мы не можем дать эту гарантию, то общество окажется на грани, как это происходит повсюду из-за высоких цен на энергоносители, инфляции, стремительного роста цен на продовольствие», – заявил вице-президент Еврокомиссии. Он добавил, что Россия «использует все средства, чтобы посеять раздор в наших обществах, поэтому мы должны подготовиться к очень трудному периоду».
Европе придется прибегнуть к использованию угля, констатировал вице-президент ЕК. «Если бы мы прямо сейчас просто сказали, что больше не будем использовать уголь, мы бы не сумели убедить население некоторых стран-членов ЕС и способствовали бы еще большему росту напряженности в нашем обществе», – отметил Тиммерманс.
Президент Владимир Путин ранее отмечал, что санкционные ограничения в отношении России гораздо больший ущерб наносят именно тем странам, которые их вводят. По его словам, новые санкции против России могут привести к катастрофе на мировом энергетическом рынке. Российский лидер также отмечал, что попытки европейцев заместить российские энергоресурсы приводят лишь к росту цен на газ.
Власти разных стран ЕС заговорили об «энергетическом кризисе», о том, что «зима будет очень трудной», и о том, что «людям необходимо копить на зиму, чтобы расплатиться за отопление», и «затягивать пояса». Граждан стран ЕС готовят к тем лишениям, которые им предстоит перенести ради «победы над Путиным». Газета ВЗГЛЯД разбирала, насколько европейцы готовы к таким лишениям и что делает ЕС, чтобы попробовать их уменьшить.
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В США произошел взрыв на газовом заводе
В американском городе Медфорд штата Оклахома в субботу произошел взрыв на заводе СПГ OneOk, сообщил телеканал Fox News со ссылкой на местную полицию.
По предварительным данным, пострадавших в результате инцидента нет. Жители ближайших домов эвакуированы. Другие подробности не приводятся, передает ТАСС.
Напомним, в пятницу глава МИД России Сергей Лавров заявлял, что Соединенные Штаты пытаются заставить весь мир, включая Европу, отказаться от более дешевых энергоносителей и переходить на более дорогие ресурсы. Он подчеркнул, что Россия на совещании глав МИД G20 показала готовность выполнять все принятые на себя обязательства по поставкам дешевых энергоносителей, нефти и газа.
Напомним также, в июне американский СПГ обошел российский трубопроводный газ по объемам поставок в Евросоюз.
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NYT: Зеленский уволил посла Украины после разозлившего Германию заявления
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Президент Украины Владимир Зеленский снял с должности посла в Берлине Андрея Мельника, разозлившего Германию хвалебными речами о пособнике Третьего рейха Степане Бандере, пишет New York Times.
Как отмечается в статье, в одном из интервью 29 июня дипломат лестно отзывался о лидере ОУН*, члены которой после оккупации Украины вермахтом принимали участие в массовых убийствах евреев и поляков на территории республики, передает РИА «Новости».
Современная Германия осуждает преступления нацистов и чтит память жертв Холокоста, поэтому попытки представителя Украины обелить коллаборанта Бандеру стали красной линией для немецкого правительства, говорится в публикации.
Накануне президент Украины Владимир Зеленский уволил Мельника с должности посла в ФРГ. По сообщениям немецких СМИ, Мельника якобы планировали назначить заместителем главы МИД Украины. Между тем в Британии объяснили увольнение Мельника обострением противоречий между Киевом и Берлином из-за турбины Siemens, которую власти Германии пытаются вернуть компании «Газпром» для восстановления транзита российского топлива.
Ранее газета ВЗГЛЯД разбиралась, за что изгнали главного скандалиста украинской внешней политики.
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Запорожская область запросила помощь у России из-за отключения газа Украиной
Власти Запорожской области попросили Россию о помощи в связи с отключением газоснабжения украинской стороной, заявил глава военно-гражданской администрации Евгений Балицкий.
«Мы обратились к правительству Российской Федерации с просьбой помочь в чрезвычайной ситуации. Прислать достаточное количество электроприборов промышленного и бытового назначения», – написал Балицкий своем Telegrаm-канале.
Напомним, газоснабжение нарушено на вышедшей из-под контроля Киева территории Запорожской области из-за того, что с украинской стороны поврежден газопровод.
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Канада согласилась вернуть турбину для «Северного потока» в Германию
Власти Канады отправят в Германию принадлежащую «Газпрому» газовую турбину производства компании Siemens для трубопровода «Северный поток – 1», которая находилась на ремонте в Монреале, сообщил министр природных ресурсов Канады Джонатан Уилкинсон.
«Канада предоставит Siemens Canada ограниченное по времени и отзывное разрешение на возврат отремонтированных турбин для «Северного потока-1» в Германию», – цитирует заявление министра «Интерфакс».
По словам Уилкинсона, разрешение на вывоз турбины было выдано после обстоятельных обсуждений с «европейскими друзьями и союзниками», а также Международным энергетическим агентством.
Напомним, Германия публично обратилась к Канаде с просьбой вернуть турбину, которая необходима для полноценной работы «Северного потока – 1». Nord Stream AG подтвердила временную остановку обеих ниток «Северного потока» с 11 по 21 июля из-за проведения ежегодного планового ремонта. Германия беспокоится, что по окончании профилактических работ газопровод, который сейчас вынуждено работает на 40% мощности, вообще не будет запущен.
Источники Reuters сообщали, что после возвращения турбины в Германию Берлин передаст ее Газпрому.
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Канада и Германия приблизились к соглашению по турбине для «Северного потока»
В ближайшие несколько дней может быть принято положительное решение по вопросу возвращения в Россию из Канады газовой турбины для трубопровода «Северный поток», сообщили в канадской администрации.
Канада и Германия близки к достижению договоренности, сейчас они ведут переговоры с Украиной, которая против возвращения турбины. Однако, как пишет Globe and Mail, «еще многое предстоит сделать», передает РИА «Новости».
Канада заявляет, что у России есть «еще одна дополнительная турбина», которую российская сторона «может ввести эксплуатацию». Оттава утверждает, что, отказываясь от такого шага, Москва пытается «оказать экономическое давление на Европу». Возврат российской турбины призван во многом «устранить этот рычаг давления», указывает источник газеты.
Напомним, Германия публично обратилась к Канаде с просьбой вернуть турбину, которая необходима для полноценной работы «Северного потока – 1». Nord Stream AG подтвердила временную остановку обеих ниток «Северного потока» с 11 по 21 июля из-за проведения ежегодного планового ремонта. Германия беспокоится, что по окончании профилактических работ газопровод, который сейчас вынуждено работает на 40% мощности, вообще не будет запущен.
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Шольц приветствует решение Канады вернуть турбину для «Северного потока»
Канцлер ФРГ Олаф Шольц приветствует решение канадских властей передать газовую турбину для трубопровода «Северный поток».
«Мы приветствуем решение наших канадских друзей и союзников», – цитирует Шольца издание Welt, сообщает РИА «Новости».
Напомним, власти Канады отправят в Германию принадлежащую Газпрому газовую турбину производства компании Siemens для трубопровода «Северный поток – 1», которая находилась на ремонте в Монреале, сообщил министр природных ресурсов Канады Джонатан Уилкинсон.
Германия публично обратилась к Канаде с просьбой вернуть турбину, которая необходима для полноценной работы «Северного потока – 1». Nord Stream AG подтвердила временную остановку обеих ниток «Северного потока» с 11 по 21 июля из-за проведения ежегодного планового ремонта. Германия беспокоится, что по окончании профилактических работ газопровод, который сейчас вынуждено работает на 40% мощности, вообще не будет запущен.
Источники Reuters сообщали, что после возвращения турбины в Германию Берлин передаст ее Газпрому.
-
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Эксперт предсказал подорожание электроэнергии в Германии на несколько тысяч евро
Цены на электроэнергию в Германии могут вырасти в 2022 году выше, чем прогнозировалось ранее, сообщила газета «Бильд» со ссылкой на прогнозы Ассоциации жилищного хозяйства.
По оценкам экспертов, дополнительные издержки для домохозяйств, состоящих из одного человека, составят 2 700 евро в год, а, к примеру, из четырех – 5 тыс. евро, передает ТАСС.
«Все домохозяйства в Германии сталкиваются с невероятными сложностями. Особенно люди с низким доходом не могут себе позволить такие дополнительные траты», – сказал глава ассоциации Аксель Гедашко.
Власти разных стран ЕС заговорили об «энергетическом кризисе», о том, что «зима будет очень трудной», и о том, что «людям необходимо копить на зиму, чтобы расплатиться за отопление», и «затягивать пояса». Газета ВЗГЛЯД разбиралась, насколько европейцы готовы к таким лишениям и что делает ЕС, чтобы попробовать их уменьшить?
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