Эксперты призвали запустить госпрограмму развития российских брендов одежды

Массовый уход западных брендов с нашего рынка превращается в катализатор роста для брендов российских. Власть помогает этому – уже введены льготы для автопрома. Теперь предлагается поддержать и бренды отечественной одежды. Как помочь нашему бизнесу занимать освободившиеся ниши, выясняли на круглом столе топ-менеджеры компаний и политологи.

«Последние события катализировали развитие отечественных брендов легкой промышленности, но при этом и большинство крупных западных компаний никуда уходить из России не собираются», – констатировал директор Института новейших государств Алексей Мартынов, выступая в четверг на круглом столе «Возвращение брендов: почему мировой бизнес выбирает дружбу с Россией». Дискуссия, которую организовал Экспертный институт социальных исследований (ЭИСИ), была посвящена трансформации рынка потребительских товаров.

«Уход иностранных компаний из России был «перформансом», результатом жесткого репрессивного давления со стороны бюрократических структур США и ЕС. Эта директивная история не имеет никакого отношения к рыночной экономике: мы хотим, чтоб вы показательно ушли. Они ломают связи крупных транснациональных компаний с Россией, которые нарабатывались десятилетиями», – пояснил Мартынов.

«При этом многие крупные сетевые бренды, сделав громогласные заявления об уходе, на самом деле уходить не торопятся. Они не отказываются от арендных площадей и офисов, не увольняют сотрудников и явно думают о ребрендинге. В общем, сохраняют возможность зарабатывать в России. Если Россия останется открытой, то известные западные бренды найдут возможность снова зайти на наш рынок, в том числе – через дружественные нам страны. Так устроен капитализм, как бы западным властям не хотелось его нагрузить идеологемами и политическими смыслами», – подчеркнул Мартынов.

В любом случае, добавил он, страхи некоторых россиян перед возращением времен дефицита товаров народного потребления – это «фантомные боли», не имеющие отношения к реальности.

В России уже были компании, которые к тому времени, как были куплены иностранными бизнесменами, уже сами стали сильными национальными брендами. Об этом участникам круглого стола напомнил исполнительный директор Ассоциации производителей фирменных торговых марок «Русбренд» Алексей Поповичев. «К примеру, «Коркунов» и «Быстров». Владевшие ими отечественные предприниматели создали не только очень качественный продукт, но и смогли его потом активно продвинуть. И у российских производителей сейчас есть такой же потенциал практически во всех категориях», – подчеркнул топ-менеджер.

В России государство уже стимулирует продажи автомобилей, теперь уместно было бы запустить аналогичные программы по поддержке легкой промышленности, предлагает Поповичев. Особенно это касается региональных предприятий – чтобы они смогли стать федеральными, завоевать национальный рынок, частично заместив ушедших иностранцев, добавил он. В первую очередь, полагает топ-менеджер, им надо помочь с маркетингом.

«Мой опыт показывает, что российские производители, имея качественный товар, не уделяют внимания созданию имиджа бренда, работе с потребителем», – посетовал Поповичев. По его мнению, особенно перспективным направлением для нашего бизнеса остаются площадки онлайн-торговли.

Политолог Анна Федорова призналась, что сама носит пиджаки российской марки и пользуется духами отечественного производства. Миф о том, что российский товар – некачественный, давно ушел, считает она. «У людей возникла психологическая готовность покупать российское, причем уже достаточно давно. И я думаю, что так будет во всех сегментах от уровня «H&M», может, даже и дешевле, и заканчивая российскими люксовыми брендами. На самом деле потребность у людей покупать дорогое российское тоже появилась и повышается», – сказала Федорова.

Модератор дискуссии, директор департамента региональных программ ЭИСИ Дарья Кислицына представила данные ВЦИОМ об отношении россиян к иностранным товарам. Проведенный в начале июля опрос показал, что львиная доля россиян (72%) совсем не обеспокоена возникновением дефицита каких-то товаров. Большая часть населения уверена, что российские товары смогут заменить иностранные бренды (67%), а из двух лежащих на одной полке предпочтение отечественному товару отдадут 64%.

Ранее стало известно, что ресторатор, основатель компании Pinskiy&Co Антон Пинский завершает сделку по покупке Starbucks в России с правом занять порядка 90 помещений сети и разместить в них альтернативный общепит без использования данного бренда, сообщает ТАСС.

Французская сеть Sephora (LVMH) продаст 88 своих магазинов под брендом «Иль де Ботэ» в России местному генеральному директору, сообщало AFP со ссылкой на заявление компании. Российская «дочка» польского ретейлера LPP SA, владеющая брендами Reserved, Cropp, House, Mohito и Sinsay, также сменила владельца, им стала компания Far East Services – FZCO, зарегистрированная в ОАЭ, передает РИА «Новости».