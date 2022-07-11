СМИ: Sephora продаст магазины «Иль де Ботэ» в России местному гендиректору

В Запорожской ВГА оценили заявление Киева о миллионе военнослужащих ВСУ

«Не очень понятно, из кого будет собираться этот миллион бойцов, если Украина несет колоссальные потери на поле боя. Но Зеленский пытается показать военным, что они еще могут сражаться», – заявил газете ВЗГЛЯД член главного совета военно-гражданской администрации (ВГА) Запорожской области Владимир Рогов, комментируя намерение ВСУ отвоевать юг страны по приказу Владимира Зеленского.

«Алексей Резников, делая подобные заявления со ссылкой на Владимира Зеленского, противоречит сам себе. Сначала он говорит, что Украина несет колоссальные потери на поле боя, а затем сообщает о миллионе военнослужащих. Кто окажется в этом миллионе? Люди, которых насильно мобилизовали? Те, кто никогда не держал в руках оружие? Бойцы, которые уже отступали и понимают, что это чуть ли не единственный способ сохранить жизнь? Или женщины?», – задался вопросами Владимир Рогов.

«Так что Зеленский и его офис пытаются хоть как-то поднять боевой дух военных, который не просто оставляет желать лучшего, а находится на нуле», – пояснил собеседник.

Рогов также отметил, что подобные заявления главы минобороны Украины нацелены не на внешнюю аудиторию, а на внутреннее потребление. «Эти слова позволят протянуть несколько месяцев, рассказывая про скорую победу. В итоге это все равно закончится поражением ВСУ. При этом Зеленским совершенно упускаются из виду те факты, что каждый день нам удается один за другим брать населенные пункты под контроль», – говорит член главного совета ВГА.

Собеседник также отметил, что «основной стратегией Киева на сегодняшний день является политика запугивания». «Они активно используют в своем арсенале теракты. На освобожденных территориях мы видим их постоянно. Буквально сегодня совершено покушение на главу Мелитопольского района Андрея Сигуту. Но напугать население этими действия не удается», – заметил Рогов.

«Люди серьезно злятся на Украину, потом что они понимают, кто за этим стоит. Более того, с каждым днем жители все больше начинают поддерживать Россию. И так как план Киева не срабатывает, Зеленский перешел ко второму сценарию – сеять панику. Не зря же они призывают граждан активно эвакуироваться, угрожая отработать артиллерией прямо по этим территориям», – утверждает Рогов.

«Что касается подготовки украинских военных на территории Британии – это чистая правда. Дело в том, что именно Лондон и Вашингтон учат операторов для HIMARS. Акцент делается на максимальных разрушениях издалека, так как в ближнем бою боевики быстро проигрывают и бегут. Более того, это дает возможность согнать с этих территорий население и продемонстрировать, что люди якобы просто не хотят там жить», – заключил Рогов.

Накануне министр обороны Украины Алексей Резников в интервью The Times сообщил, что украинские войска получили приказ президента Украины Владимира Зеленского отвоевать юг страны и располагают примерно 1 миллионом бойцов для выполнения этой и других задач командования.

Как подчеркнул Резников, численность ВСУ достигает «примерно 700 тыс. человек», а в общей сложности к участию в боевых действиях Киев может привлечь около «1 млн человек вместе с Национальной гвардией Украины, полицией и пограничниками».

Он считает, что в выполнении стоящих перед ВСУ задач должны помочь западные вооружения и призвал страны НАТО нарастить их поставки. Он также рассказал, что подготовку на территории Великобритании сейчас проходят две бригады украинских военных.

В свою очередь вице-премьер Украины Ирина Верещук призвала жителей Херсонской и Запорожской областей как можно скорее эвакуироваться. Она объяснила свой призыв тем, что «артиллерия должна работать», а так называемая «деоккупация», которую собираются проводить вооруженные силы Украины, «включает в себя вооруженное применение силы». В тот же день российская ПВО сбила над Мелитополем ударный беспилотник ВСУ.

Вместе с тем, в начале июля посол России в Великобритании Андрей Келин в интервью Reuters заявил, что Россия нанесет поражение Вооруженным силам Украины в Донбассе и останется на юге страны. «Мы собираемся освободить весь Донбасс», п– сообщил дипломат. В случае отвода войск, на юге Украины начнутся провокации и расстрелы, поэтому «трудно предсказать» уход России с занятых территорий, добавил Келин.

По мнению доктора военных наук Константина Сивкова, «поставляемых с Запада объемов вооружений будет недостаточно для того, чтобы ВСУ смогли отвоевать юг Украины», поэтому реализация такого плана «будет напрямую связана с огромными жертвами со стороны ВСУ».

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