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ВСУ обстреляли Пантелеймоновку из «Градов»
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Украинские военные выпустили по поселку Пантелеймоновка 10 ракет из реактивной системы залпового огня «Град», сообщило представительство Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
«Украинские силовики вели огонь из населенного пункта Новгородское. Обстрел зафиксирован в 07.20 по местному времени (совпадает с мск)», – сообщается в Telegram-канале СЦКК ДНР.
Накануне в результате обстрелов, которые устроили вооруженные силы Украины, погибли три мирных жителя, 11 получили ранения.
В июне ДНР запросила у России дополнительную союзническую помощь. Это произошло на фоне тяжелых обстрелов столицы республики со стороны ВСУ. В понедельник вечером украинские военные нанесли удары американскими РСЗО HIMARS по Новой Каховке в Херсонской области. Как минимум семь человек погибли, 90 человек пострадали.
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Германия ответила на критику Зеленского за передачу России турбины для «Северного потока»
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Передача России турбины Siemens для газопровода «Северный поток – 1» не подпадает под санкции Европейского союза, поскольку они не касаются поставок газа, заявила представительница правительства Германии.
При введении санкций Евросоюз исходит из того, что они не должны нанести больше вреда ЕС и Германии, чем наносят России, приводит ее слова Deutsche Welle (внесено в список СМИ-иноагентов).
Ранее президент Украины Владимир Зеленский раскритиковал решение Канады вернуть Германии отремонтированную турбину для «Северного потока». Он сообщил, что украинскому МИДу «пришлось вызвать представителя Канады из-за совершенно неприемлемого исключения из санкционного режима против России». Он считает, что канадским властям не следовало совершать такой шаг. По его мнению, Европе нужно готовиться к тому, что Россия «полностью прекратит в самый острый момент поставки газа».
Напомним, Канада согласилась вернуть турбину для «Северного потока» в Германию. Турбина находилась на ремонте в Монреале. США поддержали возвращение Канадой турбины для «Северного потока – 1». Siemens пообещал доставить газовую турбину из Канады в Россию в кратчайшие сроки.
Поставки газа по ключевому газопроводу «Северный поток» из России в Европу прекратились в понедельник, 11 июля, в 7.00 мск. 1 июля оператор «Северного потока» Nord Stream AG подтвердил временную остановку обеих ниток газопровода на период до 21 июля для проведения ежегодного планового ремонта.
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Эксперт объяснил пользу иранских БПЛА для России
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Даже если иранские беспилотные летательные аппараты окажутся не самыми лучшими по характеристикам, они придутся кстати России, поскольку беспилотники – расходный материал, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт, научный сотрудник Института мировой экономики и международных отношений (ИМЭМО) РАН Илья Крамник.
Советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что по его информации иранское правительство готовится предоставить России «несколько сотен» беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), в том числе с оружейными возможностями. Кроме того, он сообщил, что Иран якобы собирается тренировать российских специалистов использованию устройств в июле.
«Хороши иранские беспилотники в первую очередь тем, что они есть. Сейчас на рынке не так много предложений по ударным беспилотникам. И если Иран действительно сможет это предложение реализовать, то это было бы очень неплохо», – говорит Крамник.
Минус данной техники заключается в том, что Иран – государство с «не самой самостоятельной» промышленностью, в том числе по части радиоэлектроники, продолжает эксперт. Все иранские БПЛА выполнены с использованием коммерческой электроники, доступной на рынке, что делает их более уязвимыми к средствам электронной борьбы. К слову, украинская сторона такими средствами обладает, в том числе они предоставлены Западом.
Эффективность иранских аппаратов может быть ниже ожидаемой, предупреждает специалист. В то же время гражданские беспилотники, отчасти коммерческие, активно применяются на Украине обеими сторонами. При этом их эффективность достаточно высока. «Поэтому вполне можно надеяться на то, что даже если электронная борьба возьмет свое, то это не помешает улучшить российские действия за счет этих БПЛА», – подчеркивает собеседник.
Он рассказывает, что Ирану не один раз удавалось захватывать американские дроны. Информации о том, как именно это происходило, в открытых источниках нет. Однако эксперт полагает, что для этого использовалась система радиоэлектронной борьбы, возможно, российская.
«Эти БПЛА России пригодятся в любом случае, потому что у Ирана на ходу производство, да и эти беспилотники уже применялись в боевых условиях. Даже учитывая то, что у нас есть свое производство, нам нужно больше беспилотников. Дело в том, что это расходный аппарат, и чем больше у нас будет, тем лучше», – заключил Крамник.
Ранее политолог-американист Малек Дудаков в беседе с газетой ВЗГЛЯД сказал, что хоть ни российская, ни иранская стороны не подтвердили информацию о поставках БПЛА, США все равно будут использовать эту тему, чтобы добиться выгодных для себя решений топливного кризиса.
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Войска ЛНР начали наступление на Северск, где ВСУ оставили новобранцев
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Союзные силы продвигаются в направлении Северска и планируют наступление на Славянск, в Северске остались только неопытные бойцы территориальной обороны и «вчера мобилизованные» новобранцы, сообщил посол ЛНР в России Родион Мирошник.
«Сейчас наши войска находятся буквально на очень небольшом расстоянии от Северска, куда мигрировали основные войска, <...> и дальше они будут мигрировать в сторону Славянска. Сейчас в самом Северске остаются буквально тербаты, остаются вчера мобилизованные бойцы на улицах украинских городов и брошенные в качестве пушечного мяса, <...> основные войска, которые представляют из себя реальную силу, которые обучены, которые умеют что-то делать, они отводятся», – передает ТАСС слова Мирошника в эфире телеканала «Россия-1».
По его словам, сейчас создаются все условия для взятия города Северска в ДНР.
«Сейчас создаются все условия для того, чтобы Северск в очень ближайшее время по аналогии с Лисичанском, когда была проведена феноменальная операция по взятию огромного города, сейчас будут подготовлены все условия, и я очень верю, что Северск тоже будет взят и взят с минимальными потерями, с минимальным кровопролитием с нашей стороны», – сказал дипломат.
«Дальше движение будет развиваться в сторону Славянска, потом, возможно, в сторону Краматорска», – добавил Мирошник.
Ранее в ЛНР зафиксировали попытки подразделений ВСУ тайно покинуть Северск.
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Минобороны назвало топ-5 стран по числу ликвидированных на Украине наемников
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Минобороны России отслеживает и фиксирует пофамильно всех прибывших на Украину для участия в боевых действиях иностранных наемников, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
«Как мы уже отмечали, вопреки лживым заявлениям представителей киевского режима о якобы двадцати тысячах прибывших на территорию Украины иностранных наемников – их реальная численность на порядок меньше. Более того, она неуклонно снижается.
Так, за прошедшие три недели в результате наступательных действий российских Вооруженных сил и подразделений Народных милиций Донецкой и Луганской народных республик число наемников на Украине уменьшилось с 3221 человека до 2741.
За это время, несмотря на прибытие еще 151 наемника, 391 боевик уничтожен. Еще 240 «диких гусей» поспешили ретироваться за пределы территории Украины», – сообщается в Telegram-канале Минобороны России.
«Пальма первенства по скорости и количеству убыли боевиков за прошедший период снова принадлежит представителям Польши – ликвидировано 166 польских боевиков. Среди представителей Грузии уничтожено 50 «солдат удачи», Великобритания потеряла на Украине убитыми еще 23 наемника. Также за три недели уничтожены 21 румынский и 15 канадских боевиков», – перечислил представитель Минобороны.
«Обновленные данные по количеству иностранных наемников, находящихся сейчас на Украине, представлены на информационных ресурсах Минобороны России в сети Интернет. Подчеркну, российскими Вооруженными силами осуществляется выявление иностранных наемников еще на этапе их подготовки к въезду на Украину.
Приведу один пример. 6 июля на пункт сбора и размещения иностранных наемников, находящийся в польском городе Замосць на улице Козмяна, дом 1, прибыли два гражданина Великобритании: Колин Скот и Адриан Дэвис, а также три гражданина США: Майкл Вуйкович, Эндрю Фокс и Оливер Шорт. Рекомендуем этим гражданам одуматься и живыми вернуться домой», – добавил Конашенков.
«В соответствии с Международным гуманитарным правом иностранные наемники не являются комбатантами, и лучшее, что их ждет в случае захвата живыми, – судебный процесс и максимальные сроки тюремного заключения», – подытожили в Минобороны.
В начале месяца Минобороны сообщало, что ударом ВКС в Николаеве было уничтожено до 120 иностранных наемников.
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Кадыров высмеял идею «чудаков» из Верховной рады «признать Ичкерию»
Глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал предложение депутатов Верховной рады Украины о признании Ичкерии («Чеченская Республика Ичкерия» – террористическая организация, запрещена в России).
Кадыров заявил в Telegram, что «тугодумы, заседающие в украинской Раде, окончательно потеряли связь с реальностью». «Вот сегодня до нас дошла совершенно уморительная новость, из которой следует, что Верховная рада Украины рассмотрит закон о признании Ичкерии», – заявил он, добавив, что «умеют представители госорганов Украины веселить публику» – «сплошные комики и клоуны».
«Люди добрые, донесите до этих чудаков важное сообщение: пока они блуждают во временном пространстве, потеряв связь с действительностью, Ичкерии даже на бумаге не существует. Ее давно нет», – указал глава Чечни, напомнив, что «ее ликвидировали сами же бывшие ичкерийцы, объявившие в 2007 году об упразднении Ичкерии и создании так называемого Имарата Кавказ* (террористическая группировка, запрещена в России)». Как подчеркнул Кадыров, «все, что оставалось в этом проекте Запада, это «телефонный парламент», в который входило полтора человека, но и он был распущен в 2009 году».
Он предложил Раде провести «дебаты о признании Плутона планетой или поднять очень важный вопрос о том, не проголодались ли три слона и черепаха, на которых стоит земля».
Законопроект, о котором идет речь, внесли 11 июля в украинский парламент депутаты Верховной рады Алексей Гончаренко («Европейская солидарность») и Муса Магомедов (прошел в Верховную раду от партии «Оппозиционный блок»), пишет «Коммерсант» со ссылкой на «Страна.ua».
Напомним, чеченцы из террористического так называемого батальона Джохара Дудаева заявили, что будут воевать против России и главы Чечни Рамзана Кадырова на стороне Украины. Глава СНБО Украины Алексей Данилов пообещал появление «свободной Ичкерии». Кадыров подчеркнул неизбежность «дешайтанизации» Украины.
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Названы условия поставок электроэнергии Украине с Запорожской АЭС
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Запорожская область не планирует отключать Украину от подачи электроэнергии с АЭС, общая стоимость которой достигает 1 млн долларов в сутки, если она не перейдет красные линии, сообщил глава администрации Запорожской области Евгений Балицкий во вторник в эфире телеканала «Россия 24».
«Мы не можем вмешиваться в работу станции, так как она работает под контролем МАГАТЭ. <...> Пока она работает стабильно, мы ее не трогаем. Если только Украина будет переходить в вопросе поставок электричества некоторые красные линии, я думаю, что Росатом будет вмешиваться в этот процесс», – приводит его слова ТАСС.
Украина в пятницу намеренно перекрыла газопровод, от которого была запитана Запорожская область, и более 100 населенных пунктов по обе стороны линии соприкосновения остались без газоснабжения. При этом в регионе серьезные излишки электроэнергии, так как здесь работает Запорожская АЭС.
Власти Запорожской области попросили Россию о помощи в связи с отключением газоснабжения украинской стороной.
Запорожская АЭС – крупнейшая в Европе, она производила четверть всей электроэнергии на Украине, ее мощность составляет около 6 тыс. мегаватт, она состоит из шести энергоблоков. С 1996 года Запорожская АЭС являлась обособленным подразделением национальной атомной энергогенерирующей компании «Энергоатом», подконтрольной Украине. В марте 2022 года объект был взят под контроль российскими силами. Сейчас ЗАЭС работает на 70% от полной мощности, так как на освобожденной территории Запорожской области существует переизбыток производимой электроэнергии.
Во вторник два украинских беспилотника нанесли удар по зданию вблизи Запорожской АЭС. Вскоре после этого украинские силовики применили дрон-камикадзе в жилом массиве Энергодара. Член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов заявил, что совершенные ВСУ во вторник обстрелы Энергодара могут быть пристрелкой артиллерии к Запорожской АЭС.
Также сообщалось, что примерно 25% вырабатываемой на Запорожской АЭС электроэнергии будет поставляться в Крым, взорванные опоры ЛЭП сейчас восстанавливаются.
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Американисты объяснили беспокойство Вашингтона о поставках России иранских БПЛА
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«Несмотря на то, что ни российская, ни иранская сторона официально не подтвердили информацию о поставках БПЛА, Штаты все равно будут использовать эту тему, чтобы добиться выгодных для себя решений топливного кризиса», – заявил газете ВЗГЛЯД политолог Малек Дудаков. Ранее советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан сообщил о том, что Иран якобы готовится передать России «несколько сотен» беспилотников.
«Заявление о передаче БПЛА было сделано вторым человеком во внешней политике администрации США и безусловно связано с предстоящей поездкой американского президента в ближневосточное турне», – рассказал политолог-американист Малек Дудаков.
«Байден планирует посетить Саудовскую Аравию, у которой исторически очень скверные отношения с Ираном. Как мы понимаем, американский президент будет пытаться в том числе договариваться с Эр-Риядом о поставках нефти, увеличении ее добычи, разрешению топливного кризиса в западном мире», – сказал политолог.
«Для того чтобы добиться нужных решений, Байден будет пытаться использовать все имеющиеся у него рычаги. Одним из таких рычагов является ситуация с иранской ядерной сделкой. Мы видим, что она застопорилась, нет никакого продвижения в этом вопросе и это, конечно, Саудовскую Аравию полностью удовлетворяет», – полагает собеседник.
«Заявления про иранские беспилотники – это попытка Белого дома показать Эр-Рияду, что они не готовы сейчас сотрудничать с Ираном, поскольку он собирается поставлять беспилотники России», – отметил Дудаков.
«Насколько правдивыми являются эти заявления об иранских БПЛА – мы не знаем. В свете анонсированного визита Владимира Путина в Иран может быть и будут заключены соответствующие договоренности», – сказал он.
«Однако суть остается в том, что Америка будет использовать этот рычаг во взаимоотношениях с Саудовской Аравией вне зависимости от того, подтвердится ли информация о сотрудничестве Ирана с Россией. В ответ Штаты ждут уступок со стороны монархий Персидского залива по наращиванию добычи нефти. Хотя, как мы уже слышали, Эр-Рияд заявлял, что это невозможно», – заключил политолог.
«Заявление Белого дома действительно происходит на фоне готовящейся поездки Джо Байдена в Саудовскую Аравию, с которой отношения, мягко говоря, испорчены. А Иран – серьезный противник саудитов, так что Вашингтон пытается упрекнуть Эр-Рияд отсутствием реакции на соглашение с Россией», – сказал в разговоре с газетой ВЗГЛЯД политолог-американист Дмитрий Дробницкий.
По словам собеседника, «логика здесь следующая: саудиты не любят Тегеран, а тот поставляет России беспилотники для операции на Украине, значит Москва – тоже враг». «Вашингтон рассчитывает, что Эр-Рияд займет соответствующую позицию в отношении СВО, хотя сомневаюсь, что этого удастся добиться. И даже пакет соглашений, размораживающий поставки вооружений, который везет с собой Байден, не исправит ситуацию», – отмечает эксперт.
«При нынешнем состоянии правящего дома в Саудовской Аравии, если президенту США удастся покинуть страну без позора, это будет серьезным достижением для американской дипломатии. Дело в том, что Москва, например, никогда не обещала Эр-Рияду давить на Тегеран, а вот от Вашингтона подобные заявления были. А затем эта позиция неожиданно переросла в иранскую ядерную сделку», – замечает Дробницкий.
Собеседник уверен, что наследный принц Мухаммед бен Салман Аль Сауд просто в очередной раз убедится в том, что «Байдена можно больше не уважать». «Саудовская Аравия больше не видит в американском президенте суверена. Именно поэтому Вашингтон пытается хоть как-то переманить Эр-Рияд на свою сторону. Но только такие упертые идеологи, как Блинкен, который и организовывал поездку в Саудовскую Аравию, могли решить, что одним визитом и при помощи Ирана и России можно решить накопившиеся проблемы», – заключил Дробницкий.
Накануне советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что Иран якобы готовится передать России «несколько сотен» беспилотников. Он отметил, что «иранское правительство готовится предоставить» России «несколько сотен БПЛА, в том числе с оружейными возможностями».
Также, по версии США, Иран собирается тренировать российских специалистов использованию устройств. По информации США, обучение начнется в июле. Салливан не привел никаких доказательств, но подчеркнул, что США продолжат помогать обороне Украины, передает РИА «Новости».
При этом во вторник пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что 19 июля Владимир Путин отправится с визитом в Тегеран, где в том числе встретится с президентами Ирана и Турции Эбрахимом Раиси и Реджепом Тайипом Эрдоганом.
«Действительно, готовится поездка президента в Тегеран. Там состоится встреча глав государств-гарантов астанинского процесса, как известно, процесса по содействию сирийскому урегулированию», – приводит его слова ТАСС.
Инициаторами формата политического урегулирования ситуации в Сирии выступили Россия, Турция и Иран, которые также выступили гарантами мирного урегулирования сирийского конфликта, к переговорам были привлечены представители официального Дамаска и делегации сирийской оппозиции.
В мае Тегеран посетил вице-премьер Александр Новак. Стороны договорились перейти на максимально возможный уровень взаиморасчетов в нацвалютах, решили соединить платежные системы «Мир» и «Шетаб». В начале июня президент России Владимир Путин и президент Ирана Ибрахим Раиси провели телефонный разговор. Позднее министр иностранных дел России Сергей Лавров совершил визит в Тегеран.
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Пасечник дал оценку угрозы HIMARS для ЛНР
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Американские РСЗО HIMARS представляют угрозу для ЛНР, но оснований для паники нет, заявил глава республики Леонид Пасечник.
Пасечник признал, что HIMARS «достает практически до любой точки республики», так что «чувствовать себя в полной безопасности не получается». «Я так понимаю, что, к счастью, у них (ВСУ) не очень много такого оружия, поэтому оснований для паники, безусловно, нет», – приводит его слова ТАСС.
Он заверил, что Народная милиция ЛНР «принимает все меры для усиления ПВО». «В том числе работают наши умы, ученые над созданием оружия, которое будет еще эффективнее противодействовать HIMARS и подобному оружию», – сказал он.
Пасечник заявил, что, несмотря на освобождение всей территории ЛНР, украинские военные продолжают обстреливать города. Он подчеркнул, что «подразделения Народной милиции ЛНР вынуждены будут продолжить движение вперед, чтобы отодвинуть противника на безопасное расстояние, чтобы имеющаяся у него техника и вооружение, боеприпасы не доставали» до ЛНР, передает «Луганский информационный центр».
Напомним, вооруженные силы Украины нанесли по Луганску удар с использованием американской РСЗО HIMARS. В понедельник вечером украинские военные использовали HIMARS для удара по Новой Каховке в Херсонской области – как минимум семь человек погибли, 90 человек пострадали.
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Зеленского попросили поменять Екатерину II на порноактера
Украинскому президенту Владимиру Зеленскому предстоит рассмотреть петицию по установке памятника американскому порноактеру Билли Херрингтону в Одессе вместо памятника Екатерине II, документ набрал достаточное количество подписей.
Петиция собрала более 25 тыс. голосов на сайте офиса украинского лидера, что составляет необходимый минимум для рассмотрения ее главой государства, передает Ura.ru.
Билли Херрингтон – американский порноактер и герой пародийных мемов* «гачимучи», основанных на низкобюджетных порнофильмах, зародившихся в 2007 году. Скончался в 2018 году после ДТП.
В 2020 году на сайте Зеленского набрала необходимое для рассмотрения число голосов петиция о сносе вышек 5G на Украине.
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Задержан устроивший покушение на главу департамента образования Мелитополя диверсант
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Правоохранители Запорожской области задержали диверсанта, который был исполнителем покушения на директора департамента образования Мелитополя Елену Шапурову.
«Правоохранительные органы Запорожской области продолжают успешную работу по расследованию террористических преступлений режима Зеленского. В Мелитополе задержан диверсант Ярослав Жук – исполнитель покушения 17 июня 2022 года на директора департамента образования города Елену Шапурову», – написал член главного совета администрации области Владимир Рогов в своем Telegram-канале.
В частности, по его словам, подозреваемый, действующий по указанию СБУ, рассказал о непосредственном участии бывшего мэра Мелитополя Ивана Федорова в подготовке терактов.
«Получены сведения о причастности жителя Мелитополя Евгения Астахова к подрывам железнодорожного полотна и организации теракта на День России, в результате которого пострадали мирные жители города. Астахов объявлен в розыск», – подчеркнул Рогов.
Ранее сообщалось, что в понедельник было совершено покушение на главу Мелитопольского района Запорожской области Андрея Сигуту, он не пострадал и продолжает работу.
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Военный эксперт назвал удар ВСУ по Новой Каховке преступлением против человечности
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«Вне зависимости от того, чем был нанесен удар по Новой Каховке, рассматривать это стоит исключительно как теракт», – заявил газете ВЗГЛЯД военный эксперт Константин Сивков, комментируя удар ВСУ по городским складам с удобрениями в Новой Каховке Херсонской области.
«Это уже хорошо отлаженная тактика ВСУ. И надо понимать, что мы стали свидетелями самого настоящего теракта. Ведь удар был нанесен неслучайно. Они метили в конкретную цель в расчете на большую детонацию и массовые разрушения», – сказал доктор военных наук Константин Сивков.
По словам собеседника, ВСУ и политическое руководство Украины должны будут ответить за содеянное. «Как на это реагировать – уже вопрос к международному уголовному праву, поскольку для всех очевидно, что это преступление против человечности», – пояснил эксперт.
«Более того, не имеет никакого значения, чем именно был нанесен удар по складам, даже если это американские HIMARS, которые превратились в оружие террора. И да, ВСУ научились обходить российские системы ПВО на территориях Причерноморья. Сами системы тоже не идеальны, и не дают 100% гарантии защиты от удара. И эту проблему нам еще предстоит решить», – рассуждает доктор военных наук.
Он также отметил, что ВСУ в большинстве случаев используют для целеуказания данные американских военных и коммерческих спутников. «Поэтому нет ничего удивительного в том, что за три дня до удара эту территорию снимали американские спутники. Это делалось с самого начала спецоперации. И, пожалуй, это чуть ли не единственный аспект, в котором можно усмотреть прямое участие США в конфликте», – заключил Сивков.
Напомним, силами ВСУ был нанесен удар по складам в Новой Каховке Херсонской области. Глава администрации Каховского района Владимир Леонтьев рассказал, что «очень серьезно пострадал склад с гуманитарной помощью». По его словам, «взорвались склады с минеральными удобрениями, селитрой, продолжаются разрывы».
Он также обратил внимание на то, что «есть пострадавшие, повреждены больница, рынок и жилые дома, в радиусе двух километров повылетали окна». Леонтьев подчеркнул, что пострадавшие жители города начали поступать в больницу. «Врачи укрываются в убежище, но принимают раненых», – сообщил он.
Позднее глава администрации признал, что «к большому сожалению, есть и погибшие, большое количество раненых, многие десятки людей остались без крова. «Это были – по первой информации, завтра специалисты уже уточнят – но это были супервысокоточные американские ракеты HIMARS. Они сознательно были пущены в центр мирного города Новая Каховка», – подчеркнул Леонтьев. Число пострадавших при обстреле превысило 80 человек.
Произошедшее уже сравнили с взрывом склада с селитрой в Бейруте в августе 2020 года. Леонтьев заявил, что приказ об ударе «отдал лично президент Украины».
Кроме того, стало известно, что американский коммерческий спутник Worldview-2 снимал Новую Каховку за три дня до удара американскими ракетами HIMARS со стороны Украины. Съемка производилась 8 июля, передает РИА «Новости».
Как сообщалось ранее, американские коммерческие спутники также фотографировали Белгород, Новошахтинский НПЗ в Ростовской области, остров Змеиный и район буровых платформ в Черном море накануне ударов украинских сил.
Гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявлял, что частные западные спутниковые операторы вместе с государственными передают данные Украине и работают таким образом «на нашего врага».
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Киев на агитматериалах включил Ростов, Белгород и Воронеж в состав Украины
На жестком диске обнаруженного в Мариуполе ноутбука украинского боевика найден агитационный плакат для детей, на котором еще до начала российской спецоперации Ростовская, Воронежская и Белгородская области были включены в состав Украины.
Ноутбук был обнаружен в тайнике морского пехотинца украинских войск на заводе имени Ильича. Найденный коллаж хранился на жестком диске компьютера в папке «Презентации», в разделе «Для школ и детских садов», передает РИА «Новости».
На пропагандистских материалах украинских войск в состав Украины также были включены некоторые территории Белоруссии и Польши.
Ранее Минобороны России опубликовало оригинал секретного приказа командующего национальной гвардией Украины от 22 января 2022 года о наступлении на Донбасс в марте этого года.
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Украинский дрон-камикадзе атаковал жилой массив Энергодара
Украинские силовики применили дрон-камикадзе в жилом массиве Энергодара в Запорожской области, информация о жертвах уточняется, сообщил представитель пресс-службы военно-гражданской администрации города.
«В 14.20 (совпадает с мск.) ВСУ снова применили дрон-камикадзе по жилому массиву города Энергодара», – передает РИА «Новости» сообщение пресс-службы.
В данный момент уточняется информация о пострадавших и жертвах.
По информации представителя, украинские силовики попытались применить еще один дрон-камикадзе, но его уничтожили силы противовоздушной обороны России, передает РИА «Новости».
Ранее стало известно, что украинское руководство решило провести массовую закупку разведывательных беспилотников и обучение операторов по программе «Армия дронов». Программа предусматривает системную закупку беспилотников, их ремонт и оперативную замену, курс обучения пилотов.
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В украинской разведке заявили о подготовке к контрнаступлению
Украинская разведка готовятся к выполнению задачи по освобождению юга страны, ведется работа по раскрытию планов и мест дислокации российских военных, сообщил представитель Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Вадим Скибицкий.
«Мы не просто готовимся, мы ведем разведку. Наша основная задача – раскрыть планы, намерения, места дислокации РФ, чтобы Генштаб мог спланировать соответствующие действия сил обороны. Задачу эту выполняем, привлекаем все силы и средства, которые у нас есть. Та задача, которая поставлена, она будет выполнена. Но многое будет зависеть от помощи, которую нам предоставляют, от потенциала, который мы накапливаем для проведения более активных контрнаступательных действий», – сказал Скибицкий в эфире всеукраинского телемарафона, передает РИА «Новости».
В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области на юге Украины. В регионах сформированы военно-гражданские администрации, введен в оборот рубль, началось вещание российских телеканалов и радиостанций. Регионы объявили о планах стать субъектами России.
Ранее глава Минобороны Украины Алексей Резников сказал в интервью газете Times, что Зеленский приказал подготовить план по контрнаступлению в прибрежных районах на юге. Он добавил, что Украина собирает силы, чтобы вернуть южную территорию.
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Киев выбрал террористическую тактику для использования HIMARS
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Снаряды РСЗО HIMARS, поставленных Украине из США, не являются сложной целью для российской ПВО и регулярно сбиваются, но Киев использует террористическую тактику комбинированных ударов по слабо прикрытым гражданским объектам, сообщил источник.
«Снаряды РСЗО, будь то снаряды «Урагана», «Смерча», «Ольхи» или американские HIMARS, – не сложная цель для эшелонированной системы ПВО, они сбиваются российскими зенитными ракетными комплексами в большом количестве, так как имеют предсказуемую траекторию, малую скорость полета на конечном участке и не оборудованы средствами преодоления ПВО», – сообщил источник РИА «Новости».
Он уточнил, что «уже есть случаи, когда весь пакет HIMARS, то есть шесть ракет, полностью сбивались в залпе». В то же время источник отметил, что Украина использует тактику массированных комбинированных обстрелов, выбирая объекты, слабо прикрытые ПВО.
«В таких ударах задействованы несколько видов оружия, скоординированных по времени вхождения в зону ПВО. Например, могут сразу применяться системы «Ураган», «Смерч», «Ольха», а также корректируемые ракеты HIMARS. К этому набору могут добавляться тактические ракеты «Точка» и даже беспилотники Ту-141/Ту-143, как дополнительные ложные цели», – пояснил собеседник.
В основном, по его словам, это удары по гражданским объектам: «Массирование средств создает возможность прорыва к цели отдельных ракет. Это терроризм в чистом виде».
Напомним, глава ЛНР Леонид Пасечник заявил, что американские РСЗО HIMARS представляют угрозу для республики, но оснований для паники нет. Вооруженные силы Украины нанесли по Луганску удар с использованием американской РСЗО HIMARS. В понедельник вечером украинские военные использовали HIMARS для удара по Новой Каховке в Херсонской области – как минимум семь человек погибли, 90 человек пострадали.