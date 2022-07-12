В Кремле отреагировали на первый случай оспы обезьян в России

В Кремле не было полной отмены специальных противоэпидемиологических мер, предосторожности применяются на постоянной основе, новых вводных от Роспотребнадзора по поводу оспы обезьян не было, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Мы уже сообщали, что в Кремле, собственно, и не было полной отмены специальных мер противоэпидемиологических. В частности, у нас по-прежнему действует масочный режим. Поэтому меры предосторожности у нас применяются на постоянной основе с учетом специфики работы. Все-таки это резиденция главы государства, поэтому эти меры пока продолжаются», – передает РИА «Новости» ответ Пескрва на вопрос о возможном усилении мер безопасности в Кремле из-за обнаружения первого случая заражения оспой обезьян в России.

Он также отметил, что следить за распространением вируса – прерогатива Роспотребнадзора, поэтому обращаться по таким вопросам стоит в ведомство.

«Информация об этом, о распространении оспы обезьян, была заблаговременно. И поэтому, конечно, к этому и Роспотребнадзор готовился, поэтому пока никаких новых специальных вводных от них не было», – добавил Песков.

Ранее во вторник в Роспотребнадзоре сообщили, что первый случай оспы обезьян зафиксировали в России, заболевание выявлено у гражданина, вернувшегося из поездки по странам Европы.