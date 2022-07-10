Пункт выдачи российских паспортов открылся в Антраците

Врач Мясников с бригадой медиков приехал в ЛНР

Врач и телеведущий Александр Мясников в рамках гуманитарной миссии «Единой России» прибыл в Луганскую народную республику, он проведет встречи со студентами-медиками для определения потребностей в специалистах, лекарствах и медизделиях.

«Я знаю, что больницы ЛНР недоукомплектованы кадрами. Медикаменты сейчас привозят из России, и надо заранее понимать, чего именно не хватает. Даже по оснащению оборудованием больница Луганска очень впечатляет. Здесь делается многое. Сюда надо привозить студентов, чтобы они учились работать. Учились патриотизму, командному духу», – приводит слова Мясникова сайт «Единой России».

Он также подчеркнул, что на этом визите работа коллектива его больницы в народной республике не закончится.

«Моя больница и другие московские больницы готовы помогать. Будем ездить. Заранее выделять, каких специалистов не хватает. Здесь есть потенциал, с которым можно работать, чтобы медицина сильно продвинулась», – сказал Мясников.

Он также ознакомился с работой мобильной медчасти отряда ВДВ.

В свою очередь, председатель комитета Госдумы по здравоохранению Дмитрий Хубезов, курирующий деятельность медиков-добровольцев в рамках гуманитарной миссии «Единой России», доставил в Луганскую республиканскую больницу системы малоинвазивной хирургии для малотравматичных вмешательств, шовный материал, баллоны для хирургов. Вместе с ним оказывать помощь местным врачам снова приехал сын и еще несколько врачей.

«В ЛНР в общей сложности уже прибыли около 150 медиков-добровольцев. Некоторые во второй и третий раз. Большинство стараются поехать поближе к передовой, где они нужнее. Сейчас в Сватово повторно приехала группа из Башкортостана. Мы уже и в Первомайске были, Новоайдаре, Рубежном – объехали практически всю республику», – рассказал Хубезов.

Главврач Луганской республиканской больницы Олег Вольман рассказал, что в ЛНР сейчас работает большая бригада медиков-добровольцев из России. Это травматологи, анестезиологи, хирурги, кардиологи, нейрохирурги и сосудистые хирурги.

«Они разъехались по различным учреждениям республики. Оказывают хирургического и терапевтическую помощь. Занимаются высокотехнологичными методами лечения. Благодаря российским коллегами в наши клиники поступает новое медицинское оборудование. Мы чувствуем, что мы не одни и делаем общее дело на благо жителей», – заключил врач.