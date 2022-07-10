В ЛНР зафиксировали попытки подразделений ВСУ тайно покинуть Северск

Союзные силы после взятия села Григорьевка (Григоровка) продолжили наступление на Северск в Донецкой Народной Республике (ДНР), отдельные подразделения украинских формирований скрытно покидают город, сообщил посол Луганской Народной Республики (ЛНР) в Москве Родион Мирошник.

«С боями была взята Григоровка, и наши войска продолжают вести военные действия по освобождению Серебрянки (10 км от Северска). С севера идет наступление на Северск», – написал Мирошник в своем Telegram-канале.

Он отметил, что, по данным местных жителей, «боевики из Северска все больше перемещаются в пригород, пытаясь создать там укрепрайон из наскоро вырытых позиций и кое-как возведенных фортификационных сооружений». «Всем уже ясно, что в Северске украинские формирования сдерживать наступление союзных войск долго не смогут, потому отдельные подразделения скрытно покидают город, – отметил посол ЛНР. – На позициях остаются в основном насильно мобилизованные тербаты». При этом, добавил дипломат, «отходя, боевики пытаются обстреливать уже освобожденные территории».

Накануне союзные силы выбили ВСУ из укрепрайона под Северском, освободив в ДНР село Григорьевка. Ранее стало известно о приближении союзных сил к Артемовску-Бахмуту.

В минувшее воскресенье министр обороны России Сергей Шойгу доложил президенту РФ Владимиру Путину об освобождении Луганской народной республики. Под контроль российских и луганских сил перешел Лисичанск – последний из крупных городов на территории республики, который удерживался украинскими силовиками. Шойгу сообщил, что общие потери ВСУ составили 5469 человек, также ВСУ потеряли 196 танков и бронемашин, 12 самолетов, один вертолет, 65 беспилотников, шесть зенитных ракетных комплексов большой дальности, 97 ракетных систем залпового огня, 166 орудий полевой и минометной артиллерии, 216 автомобилей. «В Лисичанске противник бросил 39 танков и других бронированных машин, 11 орудий и минометов», – добавил министр. Президент России поздравил военных РФ и народную милицию ЛНР с освобождением республики.

Позже министр обороны Сергей Шойгу на селекторном совещании в Москве пообещал, что специальная военная операция России на Украине продолжится до полного выполнения задач, поставленных Верховным главнокомандующим. При этом он отметил, что приоритетом является сохранение жизни и здоровья российских военных и мирного населения.

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