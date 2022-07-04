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4 июля, понедельник | Последнее обновление — 13:48 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: В Кремле объяснили отсутствие поздравления Путина по случаю Дня независимости США
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Путин поздравил военных с освобождением ЛНР
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Президент России Владимир Путин проводит встречу с министром обороны Сергеем Шойгу. Глава государства поздравил и поблагодарил военных РФ и народную милицию ЛНР с освобождением республики.
Глава военного ведомства заявил об успешном проведении операции по освобождению ЛНР. По словам министра, потери ВС Украины за две недели составили 5 тыс. 469 человек, передает РИА «Новости».
Шойгу добавил, что в Лисичанске украинские войска при отступлении оставили 39 танков и другой бронетехники.
«В течение двух недель окружены и ликвидированы группировки в Горском котле, в районах Лисичанска и Северодонецка. Взяты под контроль 25 населенных пунктов – наиболее крупные из которых: Севердонецк, Золотое, Горское, Волчеяровка. Операция завершена вчера освобождением одного из крупнейших городов Луганской народной республики – Лисичанска», – сказал Шойгу.
Напомним, в воскресенье министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу доложил российскому лидеру Владимиру Путину об освобождении Луганской народной республики.
Посол ЛНР в России Родион Мирошник заявил в комментарии газете ВЗГЛЯД, что присутствие украинских подразделений вдоль границ республики не позволяет быть уверенными в безопасности местных жителей и территории, потому войска будут двигаться дальше.
Посол ЛНР: Не намерены терпеть токсичный украинский режим
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«Присутствие украинских подразделений вдоль границ республики не позволяет нам быть уверенными в безопасности наших людей и наших территорий. Поэтому войска будут двигаться дальше», – сказал газете ВЗГЛЯД посол ЛНР в России Родион Мирошник. Дипломат посетил Лисичанск, с занятием которого союзными войсками завершилось освобождение всей территории республики, и рассказал о военно-политическом развитии ситуации в регионе.
«Принятие военных решений – это однозначно компетенция военного командования не только в рамках республики, но и в рамках союзных войск, которые освобождали территорию Луганской республики. Они будут двигаться дальше, – отметил посол ЛНР в Москве Родион Мирошник. – Кроме того, присутствие украинских террористических подразделений вдоль границ республики не позволяет нам быть уверенными в безопасности наших людей и наших территорий. А безопасность и есть одна из главных задач специальной военной операции. Она еще не решена».
Задача гражданских властей ЛНР в освобожденном Лисичанске – очень быстро сформировать команду управленцев, которые возьмут на себя ответственность за жизнеобеспечение города, отметил Мирошник. Необходимо подтянуть силы республики к быстрому восстановлению систем функционирования города, подчеркнул собеседник, который в воскресенье побывал в Лисичанске. «Людям нужно питаться, получать воду, тепло и свет, быть в доступе систем коммуникации. Необходимо всё то, что в обычной жизни воспринимается как само собой разумеющееся. Люди в Лисичанске, да и в Северодонецке, были этого лишены несколько месяцев», – отметил собеседник.
На следующем этапе необходимо провести немедленный аудит всего жилья, разделив его на то, которое можно будет подготовить к зиме, обеспечив всеми коммунальными услугами, и на то, которое восстановить не удастся, а нужно будет строить новое, рассказал Мирошник. «И это только первые штрихи проблем, с которыми столкнется руководство города. Дальнейший перечень – гораздо больше», – добавил посол ЛНР в России.
Также не стоит строить иллюзий относительно скорейшего восстановления освобожденных территорий республики, заметил Мирошник. «На восстановление, а точнее на возрождение наших городов, уйдут годы – это первое. И второе – рассчитывать на полноценный перезапуск городов, их экономики и инфраструктуры мы можем только при помощи и поддержке Российской Федерации, – отметил собеседник. – Этот процесс уже начался в целом ряде районов ЛНР и должен быть запущен в освобожденных Лисичанске, Северодонецке, Рубежном – которые сейчас больше всего пострадали во время военных действий».
«Кроме того, стремление быть полноправным членом большой русской семьи – это наше исконное стремление, а война – это то испытание, которое делает нашу веру тверже и цель осознанней», – подчеркнул посол, отвечая на вопрос о том, как освобождение республики повлияет на ранее заявленное намерение ЛНР войти в состав России.
«Мы освободили нашу республику, но до конца еще не сняли вопрос безопасности наших граждан и наших территорий, – заметил Мирошник. – Мы уже проходили тот период, когда от формирований украинского режима нас отделяла линия соприкосновения, и это закончилось агрессией Киева на наши республики 17 февраля. Токсичный украинский режим, находясь рядом и выполняя указания Запада, не даст нам спокойно жить. Они на это не способны. Этот режим живет своей русофобией, стремлением лезть в наши дела и порождать постоянные угрозы. Терпеть такую «роскошь» мы не намерены».
«Но это не останавливает нас в необходимости работать вместе с Российской Федерацией над условиями и подходами, которые должны быть реализованы по итогам референдума, когда для этого созреют все условия», – добавил посол ЛНР в России.
Напомним, в воскресенье министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу доложил российскому лидеру Владимиру Путину об освобождении Луганской народной республики. Генштаб украинских войск признал отход украинских подразделений из Лисичанска. Это же признал и Зеленский.
«Стены мы отстроим, землю отвоюем, а людей надо беречь больше всего», – сказал Зеленский. По его словам, «если командование армии и забирает людей с определенных точек фронта, где враг имеет наибольшее огневое преимущество», это «означает только одно». «Мы вернемся благодаря нашей тактике, наращиванию поставок современного оружия», – сказал он. Как пояснил украинский президент, «в частности это касается и Лисичанска».
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В ЛНР заявили о начале боев за Северск
Помощник главы МВД ЛНР Виталий Киселев заявил о приближении союзных сил к Северску.
«Бои за Северск уже начались», – написал он в своем Telegram-канале.
Северск находится почти в 30 километрах к западу от Лисичанска.
В воскресенье министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу доложил российскому лидеру Владимиру Путину об освобождении Луганской народной республики.
Накануне союзные силы взяли под контроль администрацию Лисичанска. Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что подразделения под командованием помощника главы Чечни Апты Алаудинова и второго корпуса народной милиции ЛНР прошли весь Лисичанск и с боем дошли до самого его центра. Также в центре Лисичанска установили Красное знамя Победы.
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Росгвардия уличила наблюдателей ОБСЕ в работе на украинские спецслужбы
Спецназ Росгвардии обнаружил в Херсонской области документы, подтверждающие работу наблюдателей ОБСЕ в интересах украинских спецслужб, сообщили в пресс-службе Росгвардии.
«При проведении адресных мероприятий спецназовцы Росгвардии обнаружили в доме бывшего начальника управления СБУ в Херсонской области генерала Вячеслава Савченко документы международной наблюдательной организации ОБСЕ, которые свидетельствуют о сотрудничестве с украинскими спецслужбами», – передает ТАСС сообщение ведомства.
В начале апреля в Донецкой народной республике задержали работавшего в Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ местного жителя за несовместимую с мандатом миссии деятельность.
Миссия ОБСЕ начала работу на Украине в марте 2014 года, решение о ее работе поддержали 57 стран-участниц организации.
Российские военные начали наступление на Северск с двух направлений
Подразделения России ведут наступление на Северск сразу с двух направлений, сообщил помощник министра внутренних дел Луганской народной республики Виталий Киселев.
«Войска идут сейчас [к Северску] по двум направлениям – это Артемовск (после переименования в 2016 году – город Бахмут), район Артемовска, и уже на полпути к Северску (город в Донецкой области), – передает ТАСС его слова.
Киселев также добавил, что взятие под контроль российскими военными Северска позволит развивать наступление на Краматорск и Славянск.
«Северск – это будет ключ к Краматорску и Славянску, ведь именно Северск для них сегодня является неким последним рубежом в окончании донбасского сценария», – пояснил он.
Накануне Киселев заявил о приближении союзных сил к Северску.
В воскресенье министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу доложил российскому лидеру Владимиру Путину об освобождении Луганской народной республики.
Накануне союзные силы взяли под контроль администрацию Лисичанска. Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что подразделения под командованием помощника главы Чечни Апты Алаудинова и второго корпуса народной милиции ЛНР прошли весь Лисичанск и с боем дошли до самого его центра. Также в центре Лисичанска установили Красное Знамя Победы.
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Знамя Победы водружено на администрации последней освобожденной в ЛНР Белогоровки
Российские военнослужащие водрузили Знамя Победы на администрации населенного пункта Белогоровка, освобождением которого завершилось освобождение ЛНР, сообщили в Минобороны России.
«Вооруженные силы Российской Федерации продолжают наступательные действия в ходе специальной военной операции. Подразделения Центрального военного округа в результате успешных наступательных действий овладели населенным пунктом Белогоровка и водрузили на здании администрации Знамя Победы», – приводит сообщение РИА «Новости».
Военнослужащий ВС России Андрей рассказывает в распространенном Минобороны России видеоролике, что «группировка «Отважные» Центрального военного округа замкнула очередной котел в населенном пункте Белогоровка, водрузила Знамя Победы на администрации».
Ранее министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу доложил российскому лидеру Владимиру Путину об освобождении Луганской народной республики.
Командир «Ахмата» рассказал о тактике в боях за Лисичанск
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Командир полка полиции специального назначения «Ахмат» Замид Чалаев рассказал, какая тактика позволила союзным силам России и ЛНР быстро овладеть Лисичанском.
«Мы расширили фронт, мы шли на Лисичанск, но у нас был фронт до 50 километров, чтобы «израсходовать» их», – сказал Чалаев, добавив, что союзникам было известно, что у ВСУ «много сил и средств было в то время и много мирных». Чалаев заявил: «Мы в полях, в маленьких селах их вынуждали, чтобы они шли на нас». В результате «потихоньку, полтора месяца уже, всех их «израсходовали». Такая тактика была выбрана, чтобы «мирные люди не пострадали». При этом «некоторые места, позиции, дома отдавали» противнику. «Чтобы они еще шли на нас, чтобы они окончательно не зашли в Лисичанск и так маневренно», – приводит его слова РИА «Новости».
В воскресенье министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу доложил российскому лидеру Владимиру Путину об освобождении Луганской народной республики. Генштаб украинских войск признал отход украинских подразделений из Лисичанска.
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На МКС развернули флаги ДНР и ЛНР
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Российские космонавты развернули на МКС флаги Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), отметив таким образом освобождение ЛНР, сообщили в Роскосмосе.
«День освобождения Луганской народной республики! Празднуем и на Земле, и в космосе. <...> Роскосмос и наши космонавты Олег Артемьев, Денис Матвеев и Сергей Корсаков, работающие сегодня на Международной космической станции (МКС), присоединяются к поздравлениям главы ЛНР Леонида Пасечника о «новом Дне Великой Победы», – сообщается в Telegram-канале Роскосмоса.
В госкорпорации выразили уверенность, что 3 июля навсегда войдет в историю ЛНР. «Граждане союзной Донецкой народной республики – ждите», – подчеркнули в ведомстве.
Напомним, в воскресенье министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу доложил российскому лидеру Владимиру Путину об освобождении Луганской народной республики.
Посол ЛНР в России Родион Мирошник заявил в комментарии газете ВЗГЛЯД, что присутствие украинских подразделений вдоль границ республики не позволяет быть уверенными в безопасности местных жителей и территории, потому войска будут двигаться дальше.
Киев признал отход украинских войск из Лисичанска
Генштаб украинских войск спустя сутки признал отход украинских подразделений из Лисичанска.
«После тяжелых боев за Лисичанск силы обороны Украины были вынуждены отойти с занимаемых позиций и рубежей», – говорится в сообщении генштаба украинских войск в Facebook* (запрещенная в России соцсеть), сообщает РИА «Новости».
В воскресенье министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу доложил российскому лидеру Владимиру Путину об освобождении Луганской народной республики.
Накануне союзные силы взяли под контроль администрацию Лисичанска. Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что подразделения под командованием помощника главы Чечни Апты Алаудинова и второго корпуса народной милиции ЛНР прошли весь Лисичанск и с боем дошли до самого его центра. Также в центре Лисичанска установили Красное знамя Победы.
Посол ЛНР: Документы об иностранцах в армии Киева станут доказательствами на трибунале
Найденные в Северодонецке и Лисичанске документы, свидетельствующие о присутствии иностранцев в украинской армии, станут свидетельствами на будущем трибунале, заявил журналистам посол ЛНР в России Родион Мирошник.
«Найденные документы (присутствия иностранцев в армии Киева в Северодонецке и Лисичанске) однозначно будут доказательствами. Доказательствами для трибунала, доказательствами для Совбеза ООН, доказательствами для всевозможных международных разбирательств», – рассказал Мирошник, сообщает РИА «Новости».
В воскресенье министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу доложил российскому лидеру Владимиру Путину об освобождении Луганской народной республики.
Накануне союзные силы взяли под контроль администрацию Лисичанска. Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что подразделения под командованием помощника главы Чечни Апты Алаудинова и второго корпуса народной милиции ЛНР прошли весь Лисичанск и с боем дошли до самого его центра. Также в центре Лисичанска установили Красное знамя Победы.
Гуманитарная помощь прибыла из Тюменской области в Краснодон
В Краснодон Луганской народной Республики доставлено более 20 тонн груза из Тюменской области, в город привезены продукты питания, средства личной гигиены, медикаменты, оборудование для пунктов временного размещения граждан, вынужденно покинувших населенные пункты в связи с боевыми действиями.
Кроме того, сотрудники МЧС по Тюменской области в рамках акции «МЧС России в помощь пожарным Донбасса» собрали и передали для своих краснодонских коллег пожарно-техническое вооружение, сообщает ГТРК ЛНР.
«Эта гуманитарная помощь – очередное доказательство того, что Россия делает все возможное, чтобы поддержать жителей нашего региона и обеспечить нормальную жизнедеятельность территории», – сказал глава администрации города Краснодона и Краснодонского района Сергей Козенко.
Он также выразил слова благодарности губернатору Тюменской области Александру Моору за оказанную гуманитарную помощь.
Жертвами украинского обстрела стали пять мирных жителей ДНР
В результате обстрела, который устроили вооруженные силы Украины, погибли пять мирных жителей, сообщил штаб территориальной обороны ДНР.
В сообщении говорится, что «в результате сегодняшнего обстрела» также пострадали 13 мирных жителей, включая двоих детей. «Девочка 2011 года рождения и девочка 2007 года рождения», – приводит РИА «Новости» текст сообщения.
В июне ДНР запросила у России дополнительную союзническую помощь. Это произошло на фоне тяжелых обстрелов столицы республики со стороны ВСУ. В Москве и Донецке обстрелы назвали варварскими, среди погибших есть женщины и дети. Также под ударом оказался донецкий роддом.
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После обстрела Донецка произошло возгорание на заводе «ДонПластАвтомат»
Возгорание зафиксировано на территории завода «ДонПластАвтомат» в Донецке из-за обстрела украинскими войсками, сообщил мэр города Алексей Кулемзин.
«В результате обстрелов со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – прим. ВЗГЛЯД) зафиксировано возгорание на территории завода «ДонПластАвтомат» в Киевском районе Донецка», – написал он в Telegram-канале.
«Также украинская артиллерия нанесла удар в район старой торговой палаты. Отработала ПВО», – сообщил мэр.
Накануне украинские вооруженные формирования обстреляли Донецк из РСЗО «Град».
Россия начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал целью спецоперации «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». По словам главы государства, спецоперация предотвратила реальную опасность, которая нависла над Россией.
Украинские военные обстреляли Горловку
Украинские военные обстреляли Горловку, выпустив пять мин калибром 120 миллиметров, сообщает представительство Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
«После 03.00 зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 06.05 – н.п. Ленинское – н.п. Горловка (пос. шахты Гагарина): выпущено пять мин калибром 120 миллиметров», – сообщается в Telegram-канале СЦКК ДНР.
Последними самыми спокойными сутками с 24 февраля в Горловке пришлись лишь на 30 июня, причем со стороны украинских военных обстрелы продолжались.
Напомним, 17 июня в результате обстрела поселка городского типа Гольмовский со стороны украинских военных погибла одна мирная жительница, многие были ранены.
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Анонсирована встреча Путина с Шойгу
Президент Владимир Путин в понедельник проведет встречу с главой Минобороны Сергеем Шойгу, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
«Сегодня у президента идут внутренние рабочие встречи и совещания. В ближайшее время у президента с докладом будет министр обороны Шойгу, эту встречу мы покажем», – приводит его слова ТАСС.
Песков добавил, что специальная военная операция (СВО) по защите Донбасса идет по плану. «Что касается вопросов дальнейших тактических шагов, то это в Министерство обороны. Я могу лишь сказать, [что] операция идет по плану, она продвигается в соответствии с имеющимися планами и корректировками», – сказал Песков.
Какими неполитическими ресурсами могут быть полезны России освобожденные территории Украины?
Напомним, в воскресенье министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу доложил российскому лидеру Владимиру Путину об освобождении Луганской народной республики.
Посол ЛНР в России Родион Мирошник заявил в комментарии газете ВЗГЛЯД, что присутствие украинских подразделений вдоль границ республики не позволяет быть уверенными в безопасности местных жителей и территории, потому войска будут двигаться дальше.
В ЛНР решили сделать 3 июля праздничной датой
День освобождения территории Луганской народной республики от украинских националистов является историческим, 3 июля станет в ЛНР праздничной датой, сообщил глава республики Леонид Пасечник.
«3 июля станет для нас праздничной датой, это историческая дата, она войдет красным днем календаря в историю Луганской Народной Республики», – приводит его слова ТАСС со ссылкой на канал «Россия 24».
Пасечник отметил, что жители ЛНР ждали освобождения республики восемь лет. «Жители находились в заложниках у украинских нацистов, у них не было возможности праздновать День Победы, разговаривать на русском языке, не было гарантированных Конституцией свобод. Нас встречали как освободителей, ликование продолжается и сегодня», – сказал он.
Глава ЛНР добавил, что жители Лисичанска встретили освобождение города с большим воодушевлением. «Подразделения ЛНР совместно с военнослужащими РФ, с подразделением «Ахмат» принесли на территорию Лисичанска, на территорию всей республики долгожданное освобождение», – указал Пасечник.
Как обратил внимание глава ЛНР, возможны попытки украинских боевиков отвоевать освобожденные территории республики, но их «никто никому уже не отдаст». «Наша армия, подразделения Народной милиции ЛНР, в полном взаимодействии с подразделениями ВС РФ обладает достаточными силами и средствами, чтобы не допустить этого», – отметил Пасечник.
Напомним, в воскресенье министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу доложил российскому лидеру Владимиру Путину об освобождении Луганской народной республики.
Посол ЛНР в России Родион Мирошник заявил в комментарии газете ВЗГЛЯД, что присутствие украинских подразделений вдоль границ республики не позволяет быть уверенными в безопасности местных жителей и территории, потому войска будут двигаться дальше.
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