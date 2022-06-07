Власти Херсонской области анонсировали референдум о присоединении к России

Херсонская область, вероятно, будет проходить процедуру вхождения в состав России путем проведения референдума, затем состоятся выборы для формирования законодательной власти, сообщил замглавы военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов.

«Я думаю, что это, скорее всего, будет референдум, который будет проводиться на территории Херсонской области по самоопределению, и следующим этапом будут выборы, которые мы будем проводить непосредственно на территории освобожденной Херсонской области, и далее законодательно будем работать. У нас законодательная власть <…> просто бросила своих избирателей, бросила своих жителей. И самое страшное во всей этой истории – мы остались без законодательной власти, поэтому нами был создан общественный совет», – сказал Стремоусов в кулуарах XV Международного фестиваля «Великое русское слово» в Ялте во вторник, передает ТАСС.

Он отметил, что выбор будут делать жители региона. «Работы очень много для того, чтобы люди сделали свой выбор в пользу чего-то хорошего, светлого», – приводит его слова РИА «Новости».

Замглавы военно-гражданской администрации также сообщил, что украинские банки и связь на территории Херсонской области работать уже не будут. Он уточнил, что украинскую связь повредили украинские военные.

Стремоусов сообщил, что первый российский банк уже начал работу на территории Херсонской области. Он подчеркнул, что в регионе намерены открыть свои отделения несколько российских банков, но не уточнил, какие конкретно.

По его словам, большая часть Херсонской области «уже на российском интернете». «Сейчас вся банковская система в процессе формирования, это вопрос времени, но все делается очень быстро. Я думаю, в ближайшие месяц-полтора люди смогут открыть свои счета и попытаться даже через интернет оплачивать в российской банковской системе свои счета», – добавил Стремоусов.

Ранее Стремоусов заявлял, что Херсонская область, которая была освобождена от украинских националистов в середине марта, продолжит курс на интеграцию с Россией вне зависимости от позиции Брюсселя и отказа Евросоюза признавать выданные в регионе российские паспорта. Власти региона сообщали, что Херсонская область отметит День России вместе со всем российским государством, чтобы жители почувствовали себя частью большой страны.