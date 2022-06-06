Херсонская область собралась отметить День России

Херсонская область отметит День России вместе со всем российским государством, чтобы жители почувствовали себя частью большой страны, сообщил глава военно-гражданской администрации Херсонской области Владимир Сальдо.

Сальдо сказал, что праздновать будут «вместе со всей Россией, а не отдельно где-то там». «Это важно. Конечно же, будут разработаны такие мероприятия, чтобы жители увидели и почувствовали, какой огромной семьей, к которой мы возвращаемся, мы стали», – приводит его слова ТАСС.

Мероприятия тщательно спланируют, чтобы обеспечить безопасность. Они будут посвящены единению с Россией. Сальдо заверил, что Херсонская область вернется в состав России. «Этот путь достигнет вот именно того результата, который мы все, кто-то пока подсознательно, кто-то где-то в глубине души, а кто-то в открытую уже (ждет)», – сказал он, добавив, что «это исторические события».

По словам Сальдо, «каждый человек принимает в этом участие, даже если он хочет быть невидимым в этом процессе: и тот, кто ждет и хочет, чтобы быстро это произошло, и тот, кто еще где-то там из-за угла выглядывает, тот, кто даже не присутствует тут: житель Херсонщины где-то выехал, он все равно принимает в этом участие».

Напомним, заместитель главы военно-гражданской администрации области Кирилл Стремоусов сообщил, что Херсонская область, которая была освобождена от украинских националистов в середине марта, продолжит курс на интеграцию с Россией вне зависимости от позиции Брюсселя и отказа Евросоюза признавать выданные в регионе российские паспорта.