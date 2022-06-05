Эрдоган: Швеция и Финляндия не вступят в НАТО без выполнения условий Турции

Позиция Турции по вступлению Швеции и Финляндии в Североатлантический альянс не изменится без выполнения требований Анкары, сообщил турецкий президент Тайип Эрдоган на съезде правящей Партии справедливости и развития.

«Пока наши ожидания не оправдаются, мы не изменим нашу позицию по расширению НАТО», – приводит его слова ТАСС.

Во вторник Эрдоган заявил, что Турция не имеет намерений менять позицию по вопросу вступления Швеции и Финляндии в НАТО, если с их стороны не будут предприняты необходимые шаги.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил, что новая стратегия НАТО коснется в том числе сдерживания России. Также агентство Bloomberg сообщило, что в новой стратегической концепции альянса, которая будет принята на июньском саммите НАТО в Мадриде, поведение России может быть обозначено как «непосредственная угроза».

На этом фоне, как пишет Die Welt, в альянсе разгорелось три спора из-за Турции. Во-первых, Турция фактически заблокировала вступление в альянс Швеции и Финляндии, выдвинув условия, исполнить которые Стокгольм и Хельсинки пока не готовы. Во-вторых, недовольство Запада вызвало решение президента Эрдогана начать военную операцию на севере Сирии против курдских сил.

В-третьих, Эрдоган объявил о разрыве связей с премьер-министром Греции Кириакосом Мицотакисом. На этом фоне турецкие ВВС в последние месяцы все чаще нарушают воздушное пространство Греции, из-за чего Мицотакис попросил Конгресс США запретить продажу оружия Турции.

Газета ВЗГЛЯД разбирала, какие риски для России несет включение Финляндии и Швеции в НАТО и чем Москва ответит на расширение альянса.

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