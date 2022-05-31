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31 мая, вторник | Последнее обновление — 09:21 | vz.ru
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Эрдоган: Турция не изменит позицию по Швеции и Финляндии в НАТО без шагов с их стороны
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Турция не имеет намерений менять позицию по вопросу вступления Швеции и Финляндии в НАТО, если с их стороны не будут предприняты необходимые шаги, заявил президент страны Тайип Эрдоган газете The Economist.
«Возражение Турции против членства Швеции и Финляндии (в НАТО) также является решительным шагом, предпринятым во имя всех членов, которые до сих пор были объектами терроризма. Турция желает, чтобы эти страны поддержали контртеррористические операции, которые будут проводиться членами НАТО. Терроризм представляет угрозу для всех государств-членов, и страны-кандидаты должны признать этот факт, прежде чем вступить в организацию. Если они не предпримут необходимых шагов, Турция не изменит своей позиции по этому вопросу», – передает РИА «Новости» его слова.
Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил, что новая стратегия НАТО коснется в том числе сдерживания России. Также агентство Bloomberg сообщило, что в новой стратегической концепции альянса, которая будет принята на июньском саммите НАТО в Мадриде, поведение России может быть обозначено как «непосредственная угроза».
На этом фоне, как пишет Die Welt, в альянсе разгорелось три спора из-за Турции. Во-первых, Турция фактически заблокировала вступление в альянс Швеции и Финляндии, выдвинув условия, исполнить которые Стокгольм и Хельсинки пока не готовы. Во-вторых, недовольство Запада вызвало решение президента Эрдогана начать военную операцию на севере Сирии против курдских сил.
В-третьих, Эрдоган объявил о разрыве связей с премьер-министром Греции Кириакосом Мицотакисом. На этом фоне турецкие ВВС в последние месяцы все чаще нарушают воздушное пространство Греции, из-за чего Мицотакис попросил Конгресс США запретить продажу оружия Турции.
Газета ВЗГЛЯД разбирала, какие риски для России несет включение Финляндии и Швеции в НАТО и чем Москва ответит на расширение альянса.
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В НАТО раскрыли детали новой стратегии альянса
Новая стратегия Североатлантического альянса включит в себя Китай, который ранее в документе не фигурировал, сообщил итальянский представитель в НАТО Франческо Мария Тало.
«Мы скорректируем статус России, которая в предыдущей версии обозначалась в качестве «партнера». Мы включим Китай, который до этого не упоминался. Мы будем продуманно подходить к современным вызовам в сфере кибербезопасности, гибридных угроз, новых технологий, изменения климата», – цитирует РИА «Новости» Тало.
По его словам, НАТО теперь следует учитывать «разрушительные последствия» возвышения Китая, особенно в области технологий.
«Мы столкнулись с новой державой, которая поставила перед собой цель технологического превосходства. И это не демократично», – сказал Тало.
Ранее госсекретарь Энтони Блинкен сообщил, что новая стратегия НАТО коснется, в том числе, сдерживания России.
Также агентство Bloomberg со ссылкой на неназванного представителя НАТО сообщило, что в новой стратегической концепции альянса, которая будет принята на июньском саммите НАТО в Мадриде, поведение России может быть обозначено как «непосредственная угроза».
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Абэ назвал позицию Зеленского по НАТО и Донбассу причиной спецоперации России
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Российской спецоперации на Украине, вероятно, удалось бы избежать, если бы президент Украины Владимир Зеленский изменил позицию по вступлению в НАТО и Донбассу, заявил экс-глава правительства Японии Синдзо Абэ.
Абэ считает, что специальной военной операции России на Украине «можно было избежать», если бы украинского президента «можно было заставить пообещать, что его страна не будет вступать в НАТО, или заставить предоставить высокую степень автономии двум анклавам на востоке».
При этом Абэ подчеркивает, что добиться согласия Зеленского на это было бы необычайно трудно. Экс-премьер Япони считает, что влияние на Зеленского мог бы оказать глава американского государства Джо Байден. «Но, Зеленский, конечно отказался бы», – приводит слова Абэ РИА «Новости» со ссылкой на Economist.
Напомним, на Всемирном экономическом форуме в Давосе экс-госсекретарь США Генри Киссинджер заявил, что Западу следует перестать пытаться нанести России поражение руками украинской армии ради избежания катастрофы в Европе и заставить Украину сесть за стол переговоров.
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СМИ: В НАТО разгорелись три спора из-за Турции
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Три решения, принятые недавно турецким руководством, противоречат интересам НАТО и создают спорные точки с союзниками, пишет обозреватель Die Welt Каролина Друтен.
Автор обратилась к недавним внешнеполитическим решениям Анкары, вызвавшим недовольство у союзников на Западе. Так, Турция фактически заблокировала вступление в альянс Швеции и Финляндии, выдвинув условия, исполнить которые Стокгольм и Хельсинки пока не готовы. В США раскритиковали позицию Турции, однако аналитик усомнилась, что Вашингтон пойдет на еще один конфликт с Анкарой, что означает невозможность вступления северных стран в военный блок, передает РИА «Новости».
Также недовольство Запада вызвало решение президента Эрдогана начать военную операцию на севере Сирии против курдских сил. Немецкие политики, в частности, заявили о противоречии международному праву в решении Турции. Анкара же объяснила его необходимостью обеспечить собственную безопасность и вернуть на родину сирийских беженцев.
«В любом случае еще одна крупномасштабная операция на севере Сирии таит в себе потенциал эскалации между Турцией и ее партнерами по НАТО», – добавила Друтен.
Кроме того, Эрдоган объявил о разрыве связей с премьер-министром Греции Кириакосом Мицотакисом. Автор обратила внимание, что турецкие ВВС в последние месяцы все чаще нарушают воздушное пространство Греции. На фоне этого глава правительства республики попросил Конгресс США запретить продажу оружия Турции. В частности, речь идет о покупке Анкарой истребителей F-16. Именно это обращение и вызвало возмущение у турецкой стороны.
В пятницу генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Финляндия и Швеция не смогут стать кандидатами на вступление в Североатлантический альянс на предстоящем саммите НАТО, если не выполнят требования Турции.
Позже глава финского МИД Пекка Хаависто после встречи с госсекретарем США Энтони Блинкеном в Госдепартаменте заявил, что волнующие Турцию вопросы, касающиеся вступления Финляндии и Швеции в НАТО, могут быть решены.
Напомним, Анкара подверглась резкой критике на Западе после того, как власти Турции заблокировали начало переговоров в НАТО о вступлении Финляндии и Швеции в альянс. Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что «главной проблемой являются отношения Финляндии и Швеции с отдельными лицами и так называемыми организациями, находящимися под контролем террористических организаций РПК (Рабочая партия Курдистана) и СНС («Силы народной самообороны» в Сирии)». Кроме того, Эрдоган потребовал от США отменить санкции против Турции за покупку ЗРК С-400. В США допустили, что Турцию могут исключить из НАТО из-за отказа одобрить заявки Финляндии и Швеции.
В прошлую среду Швеция и Финляндия, несмотря на предупреждения России, подали заявки на вступление в НАТО. Россия предупреждала, что вхождение Финляндии и Швеции в НАТО сделает эти страны потенциальными целями, что НАТО является врагом нашей страны, а сам альянс считает Россию врагом. Кроме того, в Москве указывали, что потенциальное вступление Финляндии в НАТО поднимает вопрос о статусе двух территорий: Аландских островов и Сайменского канала. Газета ВЗГЛЯД разбирала, какие риски для России несет включение Финляндии и Швеции в НАТО и чем Москва ответит на расширение альянса.
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НАТО заявило об отсутствии «ограничений» на восточном фланге
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Заместитель генсека НАТО Мирча Джоанэ заявил, что в связи с действиями России у НАТО «нет никаких ограничений», чтобы «иметь прочную позицию на восточном фланге».
По словам Джоанэ, альянс должен «гарантировать, что каждый квадратный дюйм территории НАТО защищен статьей 5» устава НАТО и «союзниками». По словам Джоанэ, Москва в Основополагающем акте Россия – НАТО «взяла на себя обязательства не нападать на соседей» и «проводить регулярные консультации с НАТО». По мнению альянса, нарушены оба пункта. «Поэтому я думаю, что на самом деле этот Основополагающий акт по сути не действует из-за России», – приводит слова Джоанэ РИА «Новости» со ссылкой на Agence France-Presse.
В апреле глава британского МИД Лиз Трасс заявила, что Основополагающий акт Россия – НАТО от 1997 года не отвечает современной обстановке в мире, его дни прошли. В марте президент Польши Анджей Дуда заявил, что Основополагающий акт Россия – НАТО перестал существовать. Замглавы МИД России Александр Грушко заявил, что угроза столкновения НАТО и России существует, но Москва предупреждала мир, что вопрос вступления Украины в НАТО «рано или поздно взорвется».
Эрдоган выдвинул ультиматум Швеции и Финляндии
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Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что его страна не одобрит вступление в НАТО поддерживающих террористов государств, пока он находится у власти.
«До тех пор, пока президентом Турции является Эрдоган, мы определенно не можем сказать «да» вступлению в НАТО стран, которые поддерживают терроризм», – цитирует его РИА «Новости» со ссылкой на телеканал TRT.
Эрдоган отметил, что, к сожалению, встречи нашей делегации с представителями Финляндии и Швеции не прошли на ожидаемом уровне.
Турецкий лидер упрекнул Финляндию и Швецию в том, что они «нечестны и неискренни» и обвинил последнюю в «защите террористов».
В пятницу генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Финляндия и Швеция не смогут стать кандидатами на вступление в Североатлантический альянс на предстоящем саммите НАТО, если не выполнят требования Турции.
Позже глава финского МИД Пекка Хаависто после встречи с госсекретарем США Энтони Блинкеном в Госдепартаменте заявил, что волнующие Турцию вопросы, касающиеся вступления Финляндии и Швеции в НАТО, могут быть решены.
Напомним, Анкара подверглась резкой критике на Западе после того, как власти Турции заблокировали начало переговоров в НАТО о вступлении Финляндии и Швеции в альянс. Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что «главной проблемой являются отношения Финляндии и Швеции с отдельными лицами и так называемыми организациями, находящимися под контролем террористических организаций РПК (Рабочая партия Курдистана) и СНС («Силы народной самообороны» в Сирии)». Кроме того, Эрдоган потребовал от США отменить санкции против Турции за покупку ЗРК С-400. В США допустили, что Турцию могут исключить из НАТО из-за отказа одобрить заявки Финляндии и Швеции.
В прошлую среду Швеция и Финляндия, несмотря на предупреждения России, подали заявки на вступление в НАТО. Россия предупреждала, что вхождение Финляндии и Швеции в НАТО сделает эти страны потенциальными целями, что НАТО является врагом нашей страны, а сам альянс считает Россию врагом. Кроме того, в Москве указывали, что потенциальное вступление Финляндии в НАТО поднимает вопрос о статусе двух территорий: Аландских островов и Сайменского канала. Газета ВЗГЛЯД разбирала, какие риски для России несет включение Финляндии и Швеции в НАТО и чем Москва ответит на расширение альянса.
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Эксперт спрогнозировал последствия разрыва Основополагающего акта Россия – НАТО
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«Кто первым нарушил условия Основополагающего акта – вопрос открытый. Но взаимодействия между НАТО и Россией нет уже много лет», – заявил газете ВЗГЛЯД политолог Андрей Кортунов. Ранее зам генсека Североатлантической альянса обвинил Москву в несоблюдении Основополагающего акта Россия – НАТО.
«Обе стороны имеют претензии друг к другу. И они касаются не только текста Основополагающего акта, но и созданного на его базе Совета Россия – НАТО. Если говорить о нарушениях, то не будем забывать, что согласно акту – в спорных случаях консультации предполагались при возникновении кризисных ситуаций в Европе», – рассказал гендиректор Российского совета по международным делам (РСМД) Андрей Кортунов.
Однако, по словам собеседника, в момент острой необходимости Совет Россия – НАТО фактически был заморожен. «В 1998 году во время конфликта на Северном Кавказе НАТО в одностороннем порядке остановило работу объединения. Хотя это было действительно необходимо», – пояснил эксперт.
«Ну и говоря о взаимодействии, не стоит забывать, что с 2014 года так и не удалось восстановить полноценные контакты по линии военных. Осталось общение только на высоком уровне, да и оно стало сугубо формальным. То есть фактически Россия и НАТО давно не взаимодействуют на том уровне, который изначально планировался», – сказал Кортунов.
Эксперт также обратил внимание на возможные последствия разрыва Основополагающего акта. «У сторон больше не будет ограничений по размещению своих вооруженных сил на линии соприкосновения. Но это не означает, что НАТО сразу же разместит там бригады или дивизии. Хотя такая возможность у них теперь появится. При этом и у России также есть возможность укрепить свои позиции», – рассуждает собеседник.
В основном Москве придется усилить оборону «в районе Мурманской и Калининградской областей, а также на границах со странами Балтии», уверен Кортунов. «Но, как мне кажется, еще остается шанс вернуться к диалогу. Хотя это будет уже после принятия новой стратегии НАТО», – сказал эксперт.
«В новой стратегии Россия наверняка будет представлена как основной или один из основных вызовов. И, как мне кажется, мы увидим приблизительно те же термины, которые звучат в СМИ, а также были указаны в заключительном коммюнике Брюссельского саммита НАТО летом прошлого года. Вот только формулировки будут жестче, поскольку они учтут ситуацию на Украине», – подчеркнул собеседник.
«В этой связи о Китае пока сказать что-либо сложно, поскольку внутри блока есть разногласия насчет этой страны. Одни говорят, что Китай – это одна из главных стратегических угроз, другие настаивают на том, что Китай – далек от НАТО и им нужно заниматься в рамках других альянсов и объединений», – заключил Кортунов.
Накануне заместитель генсека НАТО Мирча Джоанэ заявил, что в связи с действиями России у НАТО «нет никаких ограничений», чтобы «иметь прочную позицию на восточном фланге». По словам Джоанэ, альянс должен «гарантировать, что каждый квадратный дюйм территории НАТО защищен статьей 5» Устава НАТО и «союзниками».
По словам Джоанэ, Москва в Основополагающем акте Россия – НАТО «взяла на себя обязательства не нападать на соседей» и «проводить регулярные консультации с НАТО». По мнению альянса, нарушены оба пункта. «Поэтому я думаю, что на самом деле этот Основополагающий акт по сути не действует из-за России», – сказал он.
В апреле глава британского МИД Лиз Трасс заявила, что Основополагающий акт Россия – НАТО от 1997 года не отвечает современной обстановке в мире, его дни прошли. В марте президент Польши Анджей Дуда заявил, что Основополагающий акт Россия – НАТО перестал существовать. Замглавы МИД России Александр Грушко заявил, что угроза столкновения НАТО и России существует, но Москва предупреждала мир, что вопрос вступления Украины в НАТО «рано или поздно взорвется».
При этом в воскресенье стало известно о деталях новой стратегии альянса. Она включит в себя корректировки статуса России и проблематику Китая, который ранее в документе не фигурировал. Об этом сообщил итальянский представитель в НАТО Франческо Мария Тало.
«Мы скорректируем статус России, которая в предыдущей версии обозначалась в качестве «партнера». Мы включим Китай, который до этого не упоминался. Мы будем продуманно подходить к современным вызовам в сфере кибербезопасности, гибридных угроз, новых технологий, изменения климата», – сказал Тало.
По его словам, НАТО теперь следует учитывать «разрушительные последствия» возвышения Китая, особенно в области технологий. «Мы столкнулись с новой державой, которая поставила перед собой цель технологического превосходства. И это не демократично», – сказал Тало.
Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил, что новая стратегия НАТО коснется в том числе сдерживания России. Также агентство Bloomberg сообщило, что в новой стратегической концепции альянса, которая будет принята на июньском саммите НАТО в Мадриде, поведение России может быть обозначено как «непосредственная угроза».
На этом фоне, как пишет Die Welt, в альянсе разгорелось три спора из-за Турции. Во-первых, Турция фактически заблокировала вступление в альянс Швеции и Финляндии, выдвинув условия, исполнить которые Стокгольм и Хельсинки пока не готовы. Во-вторых, недовольство Запада вызвало решение президента Эрдогана начать военную операцию на севере Сирии против курдских сил.
В-третьих, Эрдоган объявил о разрыве связей с премьер-министром Греции Кириакосом Мицотакисом. На этом фоне турецкие ВВС в последние месяцы все чаще нарушают воздушное пространство Греции, из-за чего Мицотакис попросил Конгресс США запретить продажу оружия Турции.
Газета ВЗГЛЯД разбирала, какие риски для России несет включение Финляндии и Швеции в НАТО и чем Москва ответит на расширение альянса.
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В Кремле исключили участие Зеленского в переговорах Путина и Эрдогана
Телефонный разговор президента России Владимира Путина и турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана, запланированный на 30 мая, пройдет без участия президента Украины Владимира Зеленского, сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
«Двусторонний (формат)», – уточнил «Интерфаксу» пресс-секретарь президента.
Ранее президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что телефонные переговоры с российским и украинским лидерами Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским запланированы на 30 мая.
Песков подтвердил, что Путин и Эрдоган действительно планируют 30 мая провести телефонный разговор.
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Путин назвал Эрдогану условие для экспорта удобрений и сельхозпродукции
Россия может экспортировать существенные объемы удобрений и сельскохозяйственной продукции в случае снятия соответствующих санкций, заявил президент России Владимир Путин в телефонном разговоре с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.
«В свете проблем на мировом рынке продовольствия, возникших вследствие недальновидной финансово-экономической политики западных государств, подтверждено, что Россия может экспортировать существенные объемы удобрений и сельхозпродукции в случае снятия соответствующих антироссийских санкционных ограничений», – говорится в сообщении на сайте Кремля.
Отмечается, что стороны обменялись мнениями по тематике двустороннего сотрудничества, прежде всего, в торгово-экономической сфере.
«Констатирован существенный рост взаимного товарооборота. Обсуждены также итоги недавнего визита в Турцию российской делегации во главе с сопредседателем Российско-Турецкой Межправительственной комиссии, заместителем председателя правительства Александром Новаком», – сообщили в Кремле.
Также уточняется, что в контексте дальнейшего укрепления обоюдовыгодных связей, в том числе в сферах энергетики, транспорта и туризма, лидеры договорились о других контактах.
Ранее президент Владимир Путин в телефонном разговоре с премьер-министром Италии Марио Драги заявил, что Россия готова помочь в решении продовольственного кризиса, в том числе экспортировать зерно и удобрения, если с нее будут сняты санкции.
В Германии раскрыли военную тайну НАТО по поставкам оружия на Украину
Германия не поставляет Киеву боевые машины пехоты и танки западных моделей, поскольку придерживается единой позиции как федерального правительства, так и союзников по НАТО, заявила статс-секретарь министерства обороны ФРГ и депутат бундестага от СДПГ Зимтье Меллер в интервью немецкому каналу ZDF.
Меллер, опровергая обвинения в том, что Берлин затягивает поставки вооружения Киеву, заявила, что это единая позиция как федерального правительства Германии, так и всех стран Запада — не поставлять на Украину БМП (боевая машина пехоты) и танки западных моделей, передает РИА «Новости».
Заявление Меллер вызвало скандал в Германии на фоне сообщений немецких СМИ, которые ранее писали, что среди стран-членов НАТО существуют неформальные договоренности об отказе поставлять на Украину некоторых видов вооружений. При этом некоторые чиновники это отрицали.
Глава берлинского офиса «Европейского совета по международным отношениям» Яна Пуглиерин заявила, что она «удивлена и недоумевает» из-за заявления Меллер. По ее словам, чиновники из Чехии, работающие в министерстве обороны и с НАТО заявили, что ничего не слышали о неформальном соглашении западных стран не поставлять БМП и танки западного образца.
Ранее немецкое агентство DPA сообщило, что между странами НАТО существуют «неформальные» договоренности о воздержании от поставок на Украину некоторых систем вооружений.
Президент России Владимир Путин в ходе беседы с канцлером ФРГ Олафом Шольцем и президентом Франции Эммануэлем Макроном заострил вопрос об опасном характере поставок вооружений украинским властям, предупредив о рисках дальнейшей дестабилизации обстановки и обострения гуманитарного кризиса.
Ранее СМИ со ссылкой на источники сообщили, что США одобрили поставку ракетных систем залпового огня (РСЗО) Украине.
До этого на Западе допустили конфликт России и НАТО из-за поставок оружия Украине. Напомним, министр обороны России Сергей Шойгу заявлял, что Запад, опасаясь разгрома украинских войск, организовал поставки летального оружия Киеву и направил на Украину военных советников и сотрудников ЧВК. Глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров предостерег Запад от поставок Киеву угрожающего России оружия.
Эрдоган анонсировал переговоры с Путиным и Зеленским
Телефонные переговоры с российским и украинским лидерами Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским запланированы на 30 мая, заявил президент Турции Тайип Эрдоган.
«Конечно, Россия не смотрит на эти вещи (вступление Швеции и Финляндии в НАТО – прим. ВЗГЛЯД) позитивно. Россию, прежде всего, особенно беспокоит финский вопрос. Почему? Потому что это приграничная страна, поэтому она не поддерживает вступление Финляндии в НАТО. На самом деле Россия не поддерживала вступление ни одной из скандинавских стран в НАТО», – сказал Эрдоган в интервью по возвращении из Азербайджана, передает ТАСС со ссылкой на телеканал Эн-ти-ви.
Он также уточнил, что Турция надеется, что конфликт между Россией и Украиной как можно скорее закончилась миром, но с каждым днем ситуация ухудшается. «В понедельник у меня будут телефонные звонки как [с президентом] России, так и [с президентом] Украины. Мы будем и впредь призывать стороны использовать каналы диалога и дипломатии», – добавил турецкий лидер.
Ранее президент республики Тайип Эрдоган заявил, что Турция не стала принимать участие в «шоу по урегулированию ситуации на Украине», вместо этого Анкара оказала Киеву поддержку.
Эрдоган обвинил США в продолжении поставок вооружения террористам на севере Сирии
Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что США продолжают поставлять серьезное вооружение, снаряжение организациям на севере Сирии, которых Анкара считает террористическими.
«Конечно, мы не можем оставить без ответа малейшее нападение на Турцию с севера Сирии. Некоторые террористические организации имеют координационные центры на севере Сирии, они находятся во всех этих регионах, от северо-востока до северо-запада Сирии. К сожалению, все силы коалиции, особенно США, предоставляют этим террористическим организациям серьезное оружие, снаряжение и боеприпасы, они продолжают это делать до сих пор, – сказал Эрдоган в интервью по возвращении из Азербайджана, передает ТАСС со ссылкой на телеканал Эн-ти-ви.
Он отметил, что Турция нейтрализовала более 100 террористов, включая тех, кто находится на севере Ирака. «Этот процесс будет продолжаться, мы не можем остановиться. Мы искореним терроризм», – добавил турецкий лидер.
Эрдоган подчеркнул, что Турция не намерена получать у кого-либо, включая США, разрешение на проведение возможной новой операции в Сирии. «Прежде всего, каждый должен заниматься своим делом. Америка тоже должна внести свой вклад. Если Америка не выполнит свой долг в борьбе с терроризмом, то, что будем делать мы? Мы позаботимся о себе. Невозможно бороться с терроризмом, получив откуда-то разрешение», – ответил он на вопрос о том, поддерживаются ли между Анкарой и Вашингтоном контакты по возможной операции Турции в Сирии.
Ранее сообщалось, что Вашингтон считает, что планы Турции провести военную операцию в Сирии угрожают безопасности военных США.
Напомним, Турция хочет завершить процесс по созданию «зоны безопасности» у своих южных границ глубиной в 30 км.
Тем временем Турция направила США запрос на снятие наложенных на республику ограничений в сфере оборонной промышленности. Анкара подверглась резкой критике на Западе после того, как власти Турции заблокировали начало переговоров в НАТО о вступлении Финляндии и Швеции в альянс. Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что «главной проблемой являются отношения Швеции и Финляндии с отдельными лицами и так называемыми организациями, находящимися под контролем террористических организаций РПК (Рабочая партия Курдистана) и СНС («Силы народной самообороны» в Сирии)».
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Сборная Финляндии стала чемпионом мира по хоккею
Финальный матч чемпионата мира по хоккею завершился победой сборной Финляндии над командой Канады, сообщают информационные агентства.
Встреча прошла в Тампере (Финляндия). Основное время завершилось со счетом 3:3 (0:0, 0:1, 3:2). В овертайме решающую шайбу в ворота канадцев забросил Сакари Маннинен. Сборная Финляндии стала чемпионом мира в четвертый раз в истории, передает РИА «Новости».
Напомним, сборные России и Белоруссии были отстранены от международных соревнований в конце февраля в связи с ситуацией на Украине. На чемпионате мира по хоккею 2022 года в Финляндии российскую сборную заменила команда Франции.
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В Турции заявили о планах использовать газ из Черного моря в начале 2023 года
Турция планирует потреблять добываемый в Черном море газ в первом квартале 2023 года, сообщил вице-президент страны Фуат Октай.
«Я хотел бы сообщить всем нашим гражданам в Турции хорошую новость о том, что газ, добываемый в Черном море, они будут сжигать на своих кухнях в первом квартале 2023 года», – приводит слова Октая газета Star, передает РИА «Новости».
Газета «Сабах» сообщала, что Турция вложит почти десять миллиардов долларов инвестиций в добычу и транспортировку 540 млрд кубометров газа в Черном море.
Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выразил надежду, что добыча нефти в Черном море позволит изменить ситуацию в экономике страны.
Два года назад Турция заявила об открытии в Черном море крупного месторождения газа, которое позволит стране стать независимой от импорта энергоресурсов.
Россия и Турция готовы содействовать вывозу зерновых из украинских портов
Президент России Владимир Путин во время телефонного разговора с главой Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом заявил, что Москва будет содействовать морскому транзиту зерна с Украины в Черном море в координации с турецкими партнерами, говорится в заявлении Кремля.
«Владимир Путин отметил готовность российской стороны содействовать беспрепятственному морскому транзиту грузов в координации с турецкими партнерами. Это касается и вывоза зерновых из украинских портов», – собщает пресс-служба Кремля.
В свете проблем на мировом рынке продовольствия, возникших вследствие недальновидной финансово-экономической политики западных государств, подтверждено, что Россия может экспортировать существенные объемы удобрений и сельхозпродукции в случае снятия соответствующих антироссийских санкционных ограничений.
Ранее сообщалось, что Европейский союз, опасаясь мирового голода, сейчас изучает возможность военно-морской миссии для помощи в вывозе сельскохозяйственной продукции из Украины. В МИД России заявляли, что РФ не препятствует экспорту зерна Украины, логистические проблемы возникли по вине Киева, так как сейчас часть портов заминирована.
СМИ:Германия по минимуму поставляло оружие Киеву последние девять недель
Правительство ФРГ сократило «до минимума» поставки оружия Украине в последние 9 недель, сообщила газета Welt am Sonntag со ссылкой на имеющиеся в распоряжении редакции документы.
По информации издания, Германия с конца марта не поставляла сколько-нибудь значительных легких вооружений Киеву. Так, в период с 30 марта по 26 мая Украине было передано всего две партии вооружений со стороны властей ФРГ. В обоих случаях речь шла лишь о небольшой технике. Согласно списку, в середине мая Германия поставила Киеву 3 тыс. противотанковых мин и еще 1,6 тыс. специализированных противотанковых мин направленного действия, передает ТАСС.
В свою очередь представитель Минобороны ФРГ заявила изданию, что «информация о конкретных поставках оружия имеет отношение к безопасности и засекречена». Вместе с тем указывается, что другая поставка германского вооружения, отличная от майской, прибыла на Украину на месяц раньше. Однако в ней, как пишет газета, находились только запчасти для пулеметов, «средства воспламенения», детонирующие шнуры, радиоприемники, ручные гранаты, подрывные заряды и мины.
По данным украинской стороны, последняя поставка зенитных и противотанковых средств из ФРГ состоялась 25 марта, более двух месяцев назад. Она включала 2 тыс. ракет для ручных противотанковых гранатометов Panzerfaust 3 и 1,5 тыс. ПЗРК «Стрела». Однако, согласно украинскому списку от 29 марта, потребность в этих боеприпасах все же есть.
Ранее статс-секретарь министерства обороны ФРГ и депутат бундестага от СДПГ Зимтье Меллер заявила, что Германия не поставляет Киеву боевые машины пехоты и танки западных моделей, поскольку придерживается единой позиции как федерального правительства, так и союзников по НАТО.
До этого украинский посол в Берлине Андрей Мельник в очередной раз обвинил канцлера Германии Олафа Шольца в отсутствии мужества и лидерства и раскритиковал канцлера Германии за промедление с поставкой тяжелого вооружения Украине.
Накануне Мельник выложил в Twitter фотографию улитки с патроном, приклеенным к панцирю, подписав «немецкое оружие для Украины уже в пути».
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