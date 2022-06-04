ВСУ при отступлении подожгли деревянный скит Всех Святых Земли Русской

Эксперт назвал неэффективное оружие НАТО на Украине

«Головка самонаведения «Джавелина» имеет определенный срок службы. Да, она пробивала БТР, танки, если стрелять в бок, а не в лоб. Но поднялся туман или пошел дождь – танк не подстрелишь», – сказал газете ВЗГЛЯД половник в отставке Виктор Баранец. Он объяснил, какие иностранные вооружения украинской армии оказались неэффективными в ходе российской спецоперации.

«Прицельно бьет американская гаубица М777. Сами пленные украинцы говорили, что у нее хорошая дальность. Также у нее неплохое вероятное отклонение – 5-10 метров. Как мы ни хаяли американский переносной противотанковый ракетный комплекс (ПТРК) «Джавелин», но по простоте использования он оказался вполне пригоден. Еще можно отметить различные снайперские винтовки. Все эти вооружения продолжают щекотать нервы нашим солдатам и офицерам», – отмечает военный обозреватель «Комсомольской правды», половник в отставке Виктор Баранец.

Кроме того, эффективными оказались приборы артиллерийской разведки или контрбатарейной борьбы. «Они работали достаточно оперативно, мы специально охотились за ними, чтобы вырубать эти приборы», – добавил собеседник.

В то же время турецкие беспилотники «Байрактар», которые нахваливали украинские военные в первые недели после начала российской спецоперации, оказались сильно уязвимы из-за низких скоростных характеристик, хотя в целом это «нормальная» техника. «Мы их валим как сонных мух с потолка. Раздутой рекламой для «Байрактаров» стала армяно-азербайджанская война осенью 2020 года. Но когда мы почесали репу, плавненько посадили несколько украинских экземпляров, то разобрались, в чем дело и начали срубать их всем, что у нас есть, начиная от пулемета и заканчивая «Тором» или «Буком». А сейчас «Байрактары» вообще не проблема, потому что лазерный комплекс «Задира» выносит этому беспилотнику электронные мозги», – напомнил Баранец.

Другим слабым оружием Вооруженых сил Украины (ВСУ) стали штурмовые винтовки. «Они непригодны в грязи, стволы «летят» очень быстро. Так что все эти винтовки оказались сильно распиаренными, как и поставленные Швецией автоматические пушки Bofors L60, а также норвежские ПЗРК Mistral. Все это техника позавчерашнего дня. Украине просто сбрасывали хлам, который не вызывал у наших военных серьезной тревоги», – подчеркнул полковник.

Баранец особо подчеркнул, что идеального оружия нет и даже доказавшие свою эффективность вооружения обладают существенными недостатками. «У каждого оружия есть свои плюсы и минусы. Те же американские гаубицы M777 мы начинаем вырубать пачками. У нее хорошая прицельная система, но ее слабое место в том, что она прицепная. После выстрела ее надо свернуть, поднять станины, развернуть ствол – на это уходит время! Наш беспилотник «Орлан» успевает передавать координаты для удара. Украинские военные даже не успевают прицепить гаубицу к тягачу – им уже прилетело и кишки вместе с колесами разлетаются по сторонам. Кроме того, после интенсивной стрельбы нужно делать паузу, пока остынет ствол. А у нас такая артиллерия, что мы сто снарядов выпускаем, а со стволом ничего не делается, как у 122-мм гаубицы Д-30», – говорит собеседник.

Американские «Джавелины» тоже часто мажут. «Головка самонаведения имеет определенный срок службы. Да, она пробивала БТР, танки, если стрелять в бок, а не в лоб. Но поднялся туман или пошел дождь – танк не подстрелишь. И кроме того, у нас есть хорошая система защиты, которая создает облако из алюминиевой фольги и «Джавелин» перестает видеть цель», – подытожил Баранец.

Накануне российские военные уничтожили батарею американских гаубиц M777 406-ой бригады ВСУ в населенном пункте Жовтеное недалеко от города Николаев. По информации военного корреспондента ВГТРК Евгения Поддубного, было уничтожено как минимум 12 артиллерийских установок, склад с боеприпасами и 80 украинских боевиков.

С момента нала спецоперации Пентагон предоставил Украине 108 гаубиц M777 и более 5,5 тыс. «Джавелинов».

Как писала газета ВЗГЛЯД, многие западные образцы оружия, в том числе «Стингеры», «Джавелины» и «Байрактары» мало эффективны, но сам факт участия этих видов оружия в реальных боях на Украине имеет для Запада большое значение.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД