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3 июня, пятница | Последнее обновление — 15:28 | vz.ru
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Кремль: Лавров на переговорах в Турции будет обсуждать вопросы вывоза украинского зерна
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Министр иностранных дел Сергей Лавров на переговорах в Турции в продолжение разговора на высшем уровне будет обсуждать вопросы вывоза украинского зерна, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
«На следующей неделе действительно будет в Турции министр иностранных дел, у него запланированы там контакты. И конечно же, в продолжение телефонного разговора на высшем уровне на повестке дня высоко будет стоять тема украинского зерна», – передает РИА «Новости» его слова.
Ранее постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что Россия готова предоставить безопасный выход судов с украинским зерном, но Киев должен разминировать акваторию портов. По словам постпреда России, Украина не только установила мины, но и затопила суда якобы в целях безопасности.
Представитель МИД России заявила, что Россия готова поставлять зерно всем нуждающимся в этом странам, но мешают антироссийские санкции Запада. Также она назвала дезинформацией заявления о том, что Россия препятствует вывозу зерна с территории Украины морским путем.
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Чавушоглу: Выводу судов с зерном из портов Украины препятствуют украинские мины
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Установленные украинскими военными мины в Черном море препятствуют свободному проходу судов с зерном из Одессы, заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу.
«Одним из препятствий для безопасной транспортировки зерна являются мины, установленные Украиной в Одесской области [в море]. Еще одна причина – это санкции в отношении российских судов в вопросе их страхования, а также невозможность их обслуживания в международных портах», – сказал Чавушоглу в интервью Анатолийскому агентству, передает ТАСС.
По его словам, Москва и Киев в этом контексте имеют серьезные проблемы. Украинская сторона не желает впускать российские корабли в Одессу, а российская не хочет, чтобы другие суда по этому коридору доставляли оружие Киеву.
«Обеим сторонам нужна уверенность и гарантии», – сказал министр.
Киев также заявляет, что готов очистить море от мин «за одну-две недели» для безопасного судоходства, добавил Чавушоглу.
В начале мая глава МИД России Сергей Лавров заявлял, что «киевские власти не выпускают из своих портов десятки судов, в том числе корабли, которые должны доставлять пшеницу в различные регионы мира, и даже заминировали выходы из этих портов, что делает невозможным выход этих кораблей».
Турецкие военные устанавливали специальные радары у входа в пролив Босфор для обнаружения плавучих мин.
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Турцию переименовали в международных документах
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ООН удовлетворила официальный запрос Турции, которая хотела, чтобы в официальных документах на иностранных языках страну называли в соответствии с турецкими фонетическими нормами, сообщил официальный представитель генсека организации Стефан Дюжаррик.
Генсек ООН Антониу Гутерриш «получил уведомление главы МИД Турции о переименовании». По словам Дюжаррика, «изменение названия страны вступает в силу с момента получения данного письма», передает ТАСС.
Прежде Турция на всех международных форумах и в официальных документах называлась Turkey (произносится как «Тёрки»), теперь же будет использоваться Türkiye («Тюркие»). Данный шаг должен завершить пиар-кампанию Анкары, которая стремится добиться максимальной узнаваемости страны как бренда. Анкара продвигает в мире бренд «Türk mali» («Made in Türkiye», «Сделано в Турции»).
Напомним, Норвегия официально начала обозначать Белоруссию топонимом Belarus вместо Hviterussland (где hvite – означает «белый», а russland – «Россия»).
Эрдоган объявил о начале новой спецоперации в Сирии
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Вооруженные силы Турции проведут трансграничную операцию в районах Манбиджа и Телль-Рифата в северной части Сирии против Рабочей партии Курдистана (РПК) и «Сил народной самообороны», заявил турецкий лидер Таийп Эрдоган.
«Мы очищаем Телль-Рифат и Манбидж от террористов. Затем мы будем делать то же самое, шаг за шагом, в других регионах. Посмотрим, кто поддержит наши законные шаги», – цитирует Эрдогана ТАСС.
В октябре 2021 года президент Турции Тайип Эрдоган, говоря об усилении Рабочей партии Курдистана (РПК) и «Сил народной самообороны» (СНС) в Сирии, пообещал начать «иную» борьбу с террористическими организациями, поддерживаемыми США.
В апреле 2022 года турецкие военные дали старт новой военной операции против Рабочей партии Курдистана (РПК) в северной части Ирака.
В октябре 2021 года президент США Джо Байден продлил действие американских санкций против Анкары из-за военной операции Турции в Сирии. В ответ Анкара обвинила Вашингтон в поддержке «террористов» из РПК и СДС, призвав Соединенные Штаты отказаться от «ошибочной политики» в Сирии. В Пентагоне пообещали продолжить сотрудничество с «Силами демократической Сирии» на северо-востоке республики, основу которых составляют курдские отряды «Сил народной самообороны».
Анкара отменила морские учения НАТО из-за собственных решений по проливам
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Турецкая сторона отменила и перенесла несколько учений Североатлантического альянса из-за положений Конвенции Монтрё о недопуске военных кораблей в Черное море, заявил министр иностранных дел страны Мевлют Чавушоглу.
«Были учения НАТО, которые были заранее запланированы. Мы их отменили, отложили», – сказал Чавушоглу, отвечая на вопросы агентства Анадолу, передает РИА «Новости».
«Мы внутри процесса (по Украине) взяли на себя посредническую роль. И каждый поощряет эту роль. А сможет ли Турция вести эту роль, если ввяжется в санкции (против России). Каждый визит несет пользу от нашей роли, и много тех, кто видит пользу от нашей политики неподключения к санкциям, во главе со странами Европы», – добавил министр.
Конвенцию Монтрё приняли в 1936 году. Она сохраняет за торговыми судами свободу прохода через указанные проливы как в мирное, так и в военное время, но режимы для всех разные. При этом документ ограничивает пребывание в Черном море военных кораблей нечерноморских государств сроком в три недели. В чрезвычайных ситуациях Турция имеет право запретить или ограничить проход военных кораблей через проливы Босфор и Дарданеллы.
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Российские скрипачки решили подать в суд на организаторов конкурса в Италии
Три скрипачки из России решили подать в суд на организаторов музыкального конкурса скрипачей имени Родолфо Липицера в итальянской Гориции, которые не допустили их к участию из-за спецоперации на Украине, сообщила одна из конкурсанток – Лидия Кочарян.
«Мы обратились к адвокату, который заверил нас в успешной перспективе дела. Нас поддерживают местные власти и местные жители. Из заявлений Куалли мы подумали, что это его личная перспектива», – передает РИА «Новости» ее слова.
Кочарян отметила, что организаторы конкурса нарушили свой же устав, поскольку в нем говорилось о возможности участия скрипачей всех национальностей.
По словам скрипачки, в ходе изучения ситуации адвокатом выяснилось, что руководство состязания в Гориции несколько лет назад вышло из Всемирной федерации международных музыкальных конкурсов. Это означает, что они более не связаны распоряжением федерации о недопустимости дискриминации российских и белорусских музыкантов.
«Музыка – это общий язык. Почему нас исключают из-за нашего паспорта, я не понимаю. Мы играем на инструментах и пытаем развиваться, и тут человек решает нас исключить. Сейчас нам втроем надо обсудить дальнейшие шаги. Возможно, мы привлечем других юристов», – добавила она.
Глава ассоциации Lipizer Куалли при этом заявил, что их решение не подлежит отмене. По его словам, в письме скрипачкам он написал, что «ничего не имеет против них» и будет рад принять их после завершения конфликта на Украине.
Однако он добавил, что для участия в конкурсе россиянки должны публично выступить против российской спецоперации. Помимо этого, организатор конкурса подчеркнул, что в следующем году планирует изменить устав мероприятия, добавив в него пункт о невозможности участия «представителей стран, находящихся в состоянии войны».
Ранее мэр Гориции Родолфо Дзиберна раскритиковал решение организаторов конкурса и поручил пересмотреть решение о недопуске исполнителей из России, так как мероприятие потеряет огромную часть своего авторитета. Более того, Гориция пригласила российский скрипачек на концерт в 20-х числах июля, пообещав взять все расходы на себя.
До этого симфонический оркестр Фриули – Венеции Джулии (FVG Orchestra) по собственной инициативе принял решение отказаться от выступления на конкурсе скрипачей имени Родольфо Липицера в Гориции после исключения трех российских конкурсанток.
Турция пообещала помочь в разминировании украинских портов
Достигнуты договоренности о том, что Турция постарается помочь в разминировании украинских портов, чтобы освободить «взятые в заложники» суда, заявил глава российского МИД Сергей Лавров.
«По итогам разговора с президентом (Турции Тайипом) Эрдоганом была достигнута договоренность о том, что турецкие коллеги постараются помочь в организации разминирования украинских портов, чтобы высвободить оттуда взятые в заложники, по сути дела, суда», – цитирует РИА «Новости» Лаврова.
По его словам, также Анкара должна поспособствовать тому, «чтобы эта операция произошла без каких-либо попыток укреплять военный потенциал Украины и наносить ущерб Российской Федерации».
Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Россия никак не препятствует вывозу зерна на судах из черноморских портов, проблема в минировании портов и прибрежных вод, организованном украинской стороной.
До этого глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что установленные украинскими военными мины в Черном море препятствуют свободному проходу судов с зерном из Одессы.
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Турция отменила требование предъявлять справки по COVID для въезда в страну
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Власти Турции значительно смягчили правила предъявлять справки въезда в республику, отменив требование предъявлять результаты ПЦР-тестов или тестов на антиген, которое было введено в рамках борьбы с пандемией, говорится в циркуляре Министерства внутренних дел Турции.
«С 1 июня для въезда в страну на всех пограничных пунктах не будут запрашиваться справки с отрицательным [результатом] ПЦР-теста, который нужно было сдавать максимум за 72 часа до въезда, или требование об отрицательном результате экспресс-теста на антиген, который необходимо было сделать в течение 48 часов после въезда», – приводит текст сообщения ТАСС.
Ранее Турция разрешала въезд в страну с отрицательным результатом теста на коронавирус или документами о прохождении полного курса вакцинации от COVID-19 без карантина. Тесты нужны были в том числе детям в возрасте от 12 лет включительно. При этом привитые путешественники должны были предъявлять сертификат о полном курсе вакцинации препаратами, которые зарегистрированы Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) или Министерством здравоохранения Турции для экстренного применения. Из российских вакцин такую регистрацию прошел только «Спутник V».
В последние две недели в республике на ежедневной основе фиксируют менее 1 тыс. новых случаев заражения коронавирусом, в связи с чем власти планомерно отменяют ковидные ограничения. Между тем большинство ограничений были отменены еще в марте. С 29 мая ношение масок в Турции, за исключением больниц, больше не является обязательным.
Ранее в Роспотребнадзоре оценили риск новой волны COVID-19.
Напомним, в начале февраля министр обороны Турции Хулуси Акара, сопровождавший президента республики Тайипа Эрдогана во время визита на Украину, сообщил, что получил положительный результат теста на COVID-19. Днем ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган после возвращения с Украины сообщил, что вместе с супругой заразился коронавирусом. Президент России Владимир Путин направил Эрдогану телеграмму с пожеланиями скорейшего выздоровления и «крепкого здоровья на долгие годы».
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Турки пригрозили США российскими С-400
Читатели турецкого издания Haber7 раскритиковали решение Греции передать американским военным четыре базы на своей территории, комментарии они оставили под соответствующей публикацией.
Как отмечает Haber7, с получением новых объектов число американских баз в Греции увеличилось до девяти. Так, база США в греческом Александруполисе, находящаяся «всего в 45 километрах от Турции», превратилась в огромный арсенал после переброски туда в июле прошлого года не менее 400 танков и бронемашин, передает РИА «Новости». При этом президент Турции Тайип Эрдоган, комментируя увеличение числа американских объектов в Греции, раскритиковал данное соглашение, указывается в статье.
Публикация вызвала активный отклик читателей в комментариях.
«А мы развернем С-400 в ответ на эти базы, чтобы все было взаимно. Если они это делают, то почему мы не делаем? Кто-нибудь держит нас за руку?» – написал пользователь vatan.
«Турция в ответ должна как можно скорее разместить С-400 во Фракии», – согласился Abdullah.
«Как эта вероломная страна может быть нашим союзником? Главная опасность для нас исходит от стран НАТО», – отметил ali.
«США пытаются разжечь войну между Турцией и Грецией», – заявил Muammer.
«Из объятий британцев в объятия США – такова их судьба», – выразил мнение giray.
«Греция – колония США под «мандатным управлением», – добавил другой комментатор.
Ранее президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что его страна не одобрит вступление в НАТО поддерживающих террористов государств, пока он находится у власти.
Россия, Турция и ООН разработали дорожную карту по вывозу украинского зерна
Дорожную карту по созданию безопасного коридора для вывоза сельхозпродукции создали Россия, Турция, Украина и ООН, сообщают турецкие информационные агентства.
Турция уже какое-то время проводит дипломатические контакты для формирования механизма по доставке зерна с Украины на мировые рынки, сообщили источники Анатолийского агентства, передает ТАСС.
Переговорщики подготовили «дорожную карту», обеспечивающую функциональность «зернового коридора» под эгидой ООН.
В Стамбуле создается центр по вывозу зерна, он будет регулировать взаимодействие России и Украины при посредничестве Турции и в координации с ООН.
В скором времени пройдет четырехсторонняя встреча в Стамбуле для обсуждения деталей. В ходе переговоров планируется рассмотреть маршрут, страхование, безопасность судов, разминирование портов, а также состав координационного центра.
Ранее глава МИД Турции заявил, что установленные украинскими военными мины в Черном море препятствуют свободному проходу судов с зерном из Одессы.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Россия никак не препятствует вывозу зерна на судах из черноморских портов, проблема в минировании портов и прибрежных вод, организованном украинской стороной.
Финляндия собралась проявить настойчивость в вопросе вступления в НАТО
Для вступления Финляндии в НАТО страна должна проявить настойчивость, заявил глава МИД Финляндии Пекка Хаависто.
Хаависто сказал, что Финляндии «теперь нужны крепкие нервы и настойчивость». Сейчас Финляндия и Швеция выполняют «домашнюю работу», готовясь к новым переговорам с Турцией, сообщил он. Отмечается, что решения, касающиеся предстоящей встречи с представителями Анкары, пока не приняты, передает РИА «Новости» со ссылкой на YLE.
Напомним, Турция фактически заблокировала вступление в альянс Швеции и Финляндии. Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что «главной проблемой являются отношения Финляндии и Швеции с отдельными лицами и так называемыми организациями, находящимися под контролем террористических организаций РПК (Рабочая партия Курдистана) и СНС («Силы народной самообороны» в Сирии)». Эрдоган заявил, что Турция не изменит позицию по Швеции и Финляндии в НАТО без шагов с их стороны.
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Хакер: До начала спецоперации до 70% звонков мошенников в Россию шли с Украины
До 70% мошеннических телефонных звонков в Россию шли с Украины до начала спецоперации, сообщил пожелавший остаться неназванным хакер RaHDIt.
«До начала операции 24 февраля с территории Украины было до 70% таких звонков, остальные – из РФ. У нас тоже есть мошенники. Возможно, также с территории стран СНГ. С территории Украины их было подавляющее большинство», – передает РИА «Новости» его слова.
Он добавил, что после начала операции число звонков сократилось, «но они опять начали обзванивать россиян из-за сложной финансовой ситуации на Украине». «Решили таким образом подзаработать», – рассказал хакер.
По его словам, большинство звонков мошенников шло из колл-центров на Украине. «Но большинство этих колл-центров работает не на спецслужбы, а работает на себя. Они обзванивают граждан РФ, потому что произошел правовой вакуум: на территории Украины их спецслужбы не мешают им этим заниматься при условии, что они не будут этим заниматься в отношении украинских граждан», – подчеркнул хакер.
RaHDIt с начала российской спецоперации на Украине ведет информационный ресурс «Немезида». На нем 1 июня были опубликованы сведения о 700 сотрудниках Службы безопасности Украины с фотографиями, телефонами и даже адресами проживания. Подлинность этих данных подтвердил один из сотрудников российских спецслужб. Помимо общей информации, хакерская группа раскрыла некоторые увлечения украинских спецслужбистов, например азартные игры и нетрадиционные личные пристрастия.
Напомним, в марте на Украине хакеры, предположительно, российской хакерской группы RaHDit взломали 755 сайтов органов власти, в том числе сайт президента страны, и разместили на них обращение российских солдат к морпехам Николаева и Одессы.
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Кремль спросили о дате визита Путина в Турцию
Дата визита президента России Владимира Путина в Турцию еще не определена, она будет согласована по дипломатическим каналам, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
«[Ориентиры визита] не обозначились. Есть такое приглашение, и даты будут согласовываться по дипломатическим каналам», – приводит его слова ТАСС.
Также Песков отметил, что четкого понимания по встрече делегаций России, Украины и ООН в Стамбуле нет.
«Контекст у всего этого один, естественно. Да, действительно, здесь косвенно все события связаны. Но по такой встрече пока четкого понимания нет», – ответил он на вопрос журналистов, связан ли предстоящий визит главы МИД России Сергея Лаврова с предложением провести в Стамбуле встречу России, Украины и ООН, которую одобрил российский президент Владимир Путин.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский во время переговоров с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом заявил о желании провести встречу с российским президентом Владимиром Путиным.
МИД: Военные войдут в состав делегации в ходе визита Лаврова в Турцию
Представители Минобороны России войдут в состав делегации во время визита министра иностранных дел России Сергея Лаврова в Турцию, заявил спецпредставитель российского президента по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД Михаил Богданов.
«Переговоры очень важные. И Лавров едет туда на встречи. Там будет и военный компонент, наши коллеги из Министерства обороны. И с турецкой стороны тоже. Думаю, что все эти вопросы будут обсуждаться и уточняться. Возглавлять две делегации будут главы МИД, но в составе их делегаций будут представители не только внешнеполитических, но и военных ведомств тоже», – передает ТАСС его слова.
При этом на вопрос о планах Анкары провести новую военную операцию Турции на севере Сирии Богданов призвал не спекулировать на этой теме до контактов российской делегации c коллегами в Турции.
«Не нужно пока спекуляциями заниматься. Надо выяснить сначала. Сейчас будут контакты с турецкими коллегами. Поэтому надо подождать. Сейчас много спекуляций идет, но заниматься гипотетическими какими-то построениями, думаю, смысла нет», – добавил он.
Замглавы МИД заявил, что Россия выступает за то, чтобы все вопросы решались за столом переговоров.
«Есть соответствующие механизмы, прежде всего, я имею в виду астанинский формат, где сирийцы участвуют и гаранты (Россия, Иран, Турция). Думаю, что все вопросы, связанные с обеспечением прекращения огня, урегулирования всех вопросов в соответствии с теми договоренностями, которые раньше были достигнуты, в их рамках должны обсуждаться», – отметил он.
Накануне в Кремле ответили на вопрос визита президента России Владимира Путина в Турцию. Известно, что он будет согласован по дипломатическим каналам. В Кремле отметили, что четкого понимания по встрече делегаций России, Украины и ООН в Стамбуле нет.
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МИД надеется, что Турция воздержится от действий по ухудшению ситуации в Сирии
Москва надеется, что Анкара воздержится от действий, способных привести к опасному ухудшению ситуации в Сирии, заявил МИД России.
«С тревогой восприняли сообщения о такой силовой операции (Турции на севере Сирии)... Надеемся, что Анкара воздержится от действий, которые могут привести к опасному ухудшению и без того непростой ситуации в Сирии», – приводит сообщение РИА «Новости».
В МИД подчеркнули, что с пониманием относятся «к озабоченностям Турции в связи с угрозами для национальной безопасности, исходящими из приграничных районов САР. В этой связи полагаем, что обеспечить надежную безопасность на сирийско-турецкой границе можно только путем размещения в прилегающей к ней зоне военнослужащих силовых структур САР».
Ранее турецкий лидер Таийп Эрдоган заявил, что вооруженные силы Турции проведут трансграничную операцию в районах Манбиджа и Телль-Рифата в северной части Сирии против Рабочей партии Курдистана (РПК) и «Сил народной самообороны».
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Песков подтвердил, что Юмашев покинул пост советника президента на общественных началах
Валентин Юмашев примерно месяц назад покинул пост советника главы государства на общественных началах, подтвердил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«Могу подтвердить. Да, действительно, где-то месяц тому назад он (Юмашев) прекратил быть советником [президента] на общественных началах», – передает ТАСС его слова.
Кроме того, отвечая на вопрос о событиях вокруг покинувшего Россию бывшего главы Роснано Анатолия Чубайса, в отношении которого сейчас проводятся проверки на коррупцию, Песков отметил, что Кремль за этим не следит.
«Нет, в Кремле не следят. Если у правоохранителей какие-то вопросы есть, нужно к ним и обращаться», – сказал он.
В начале мая представитель Чубайса заявил, что экс-чиновник недавно посещал Турцию, после чего – Израиль. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков говорил, что в Кремле нет ни возможности, ни желания следить за судьбой Анатолия Чубайса.
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