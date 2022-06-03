Кремль: Лавров на переговорах в Турции будет обсуждать вопросы вывоза украинского зерна

Министр иностранных дел Сергей Лавров на переговорах в Турции в продолжение разговора на высшем уровне будет обсуждать вопросы вывоза украинского зерна, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«На следующей неделе действительно будет в Турции министр иностранных дел, у него запланированы там контакты. И конечно же, в продолжение телефонного разговора на высшем уровне на повестке дня высоко будет стоять тема украинского зерна», – передает РИА «Новости» его слова.

Ранее постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что Россия готова предоставить безопасный выход судов с украинским зерном, но Киев должен разминировать акваторию портов. По словам постпреда России, Украина не только установила мины, но и затопила суда якобы в целях безопасности.

Представитель МИД России заявила, что Россия готова поставлять зерно всем нуждающимся в этом странам, но мешают антироссийские санкции Запада. Также она назвала дезинформацией заявления о том, что Россия препятствует вывозу зерна с территории Украины морским путем.

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