|
|
Польша собралась выставить счет Газпрому за прекращение поставок газа
Подписывайтесь на ВЗГЛЯД в
Польша намерена выставить счет российскому Газпрому, потребовав компенсации за потери, которые понесла польская сторона из-за прекращения поставок газа в страну, заявил министр государственных активов страны Яцек Сасин на конференции, проходившей в польском Сенате.
«Мы намерены выставить счет Газпрому в ответ на его решение о прекращении поставок газа в Польшу. Мы уже согласовали этот вопрос с руководством Польской нефтегазовой компании (PGNiG). Такого рода решения не могут приниматься в одностороннем порядке», – передает его слова «Ведомости» со ссылкой на издание Wirtualna Polska.
Сасин отметил, что Польша располагает сегодня достаточным количеством газа, что позволяет обеспечить этим энергоресурсом не только отдельных граждан, но и целые учреждения. Так, государство в центре Европы поставляет топливо через газопорт в Свиноуйсьце, сотрудничая в этой сфере с Германией, Литвой и южными соседними странами, а также имеет собственные газовые месторождения, добавил он.
По словам министра, на сегодняшний день Польша смогла заполнить свои газохранилища на 100%, продемонстрировав свою «предусмотрительность».
Ранее Газпром приостановил поставки российского газа в Болгарию, Данию, Нидерланды, Польшу и Финляндию. Это связано с тем, что контрагенты из этих стран не произвели оплату за энергоресурсы в установленные сроки и отказались осуществлять платежи в рублях.
В середине мая Eni сообщила, что начала процедуру открытия счетов в Газпромбанке без изменения текущих контрактов.
Напомним, с 1 апреля покупатели из недружественных стран могут оплачивать российский газ только рублями. Однако с учетом валюты контрактов (обычно это доллары и евро) Москва пошла навстречу контрагентам: покупатели должны перечислять средства в иностранных валютах в Газпромбанк, который будет покупать рубли на биржах и переводить их на специальные рублевые счета импортеров, с которых уже будет проходить оплата. При этом Россия продолжит поставлять газ в объемах и по ценам, которые зафиксированы в заключенных ранее контрактах.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Зеленский захотел закончить военные действия до наступления зимы
|
|
Президент Украины Владимир Зеленский заявил лидерам G7: он хочет, чтобы военные действия на территории Украины закончились к концу года до наступления зимы, передает Reuters со ссылкой на дипломатов ЕС.
«Зеленский заявил лидерам «Большой семерки», что хочет, чтобы война России на Украине закончилась к концу года до наступления зимы», – приводит сообщение РИА «Новости».
Кроме того, на саммите Зеленский в формате видеосвязи поблагодарил за поддержку и призвал усилить санкции против России, в том числе ограничив цену на нефть.
«Благодарю за оборонную и финансовую помощь нашей стране в борьбе с российским вторжением. Для нас также важна последовательная позиция стран G7 касательно санкций. Они должны и дальше усиливаться, в частности путем ограничения цены на нефть, экспортируемую агрессором», – говорится в сообщении в Telegram-канале Зеленского.
Напомним, саммит G7 проходит в Германии 26–28 июня. В рамках G7 обсуждается вопрос установления предельных цен на российскую нефть. В частности, Франция выступает за установление максимальной цены на нефть из «всех стран-производителей», чтобы противостоять росту цен на фоне ситуации на Украине.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Зеленский заявил о готовности к удару по Приднестровью
|
|
Киев готов ответить «ударом» на гипотетическую угрозу со стороны Приднестровья, заявил президент Украины Владимир Зеленский на совместной с президентом Молдавии Майей Санду пресс-конференции после их встречи в Киеве.
«Мы поднимали этот вопрос сегодня с госпожой президентом, по поводу рисков. Я не назвал бы удары со стороны Приднестровья по Украине. Если и будут, я считаю, что это глобальная ошибка. Мы сигналы те или иные, какие-то получаем, они неприятные», – ответил он на вопрос о возможности угрозы для Украины со стороны Приднестровья, где размещены российские миротворцы, передает ТАСС.
«Для нас это будет не удар, а пощечина, а мы ответим ударом», – говорится в заявлении Зеленского, которое опубликовал офис украинского президента.
Напомним, глава Евросовета Шарль Мишель сообщил, что главы государств и правительств Евросоюза приняли решение предоставить Украине и Молдавии статус страны-кандидата на вступление в состав сообщества.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
В Латвии заявили о первом шаге ЕС и НАТО по отделению Калининграда от России
|
|
Ограничение транзита в Калининградскую область является первым сигналом России о том, что Европа и НАТО готовы «забрать» Калининград, заявил бывший министр внутренних дел Латвии Марис Гулбис в эфире TV24.
«Это (ограничение транзита в Калининградскую область – прим. ВЗГЛЯД) первый шаг Европы и НАТО по отсечению Калининграда... бывшей столицы Восточной Пруссии, от России... Я начал думать, что Европа прекрасно понимает, что делает. Литовцы еще лучше все поняли. Я думаю, русским послан четкий сигнал: если вы будете выпендриваться, мы заберем Кенигсберг», – сказал Гулбис, передает РИА «Новости».
По его словам, лидеры западных стран сейчас «слишком мягкие» по сравнению с Рональдом Рейганом и Уинстоном Черчиллем. Гулбис полагает, что президент США Джо Байден должен был бы из-за начала спецоперации на Украине обратиться к российскому президенту с заявлением: «Владимир, мы сейчас отнимаем Калининград».
Напомним, глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что ЕС не собирается вводить блокаду Калининградской области, лишь заблокирует перемещение подсанкционных грузов. Позже Боррель заявил, что санкционные директивы, ограничивающие поступление товаров и грузов, будут пересмотрены. Между тем губернатор Калининградской области Антон Алиханов заявил, что морских провозных мощностей на Балтике сегодня избыток, снабжать Калининград и вывозить товары есть на чем.
В МИД России и Кремле отмечали, что действия Литвы незаконны и противоречат международным договоренностям.
Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев заявлял, что Москва в ближайшее время ответит на решение Вильнюса объявить транспортную блокаду Калининградской области, и жители Литвы серьезно ощутят на себе последствия этих мер.
Газета ВЗГЛЯД писала, почему ЕС решил отречься от планов по блокаде Калининграда.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Холмогоров рассказал, как может измениться карта Европы после спецоперации на Украине
|
|
Одним из ключевых последствий спецоперации на Украине может стать изменение карты Европы. Многие страны могут начать решать свои территориальные вопросы, восстанавливая историческую справедливость, сообщил публицист, историк, политический философ Егор Холмогоров в новом выпуске шоу «Дайте сказать».
«Вот, скажем, та же самая Венгрия – у нее есть претензии к Украине, у нее есть претензии к Румынии, у нее есть масса вопросов, потому что это была страна, которая обрезана со всех сторон. При этом она очень лояльно сейчас настроена к России, хотя у них тоже есть пограничные споры к Сербии», – отметил Холмогоров, передает Life.
По его словам, такого развития событий сейчас больше всего боятся и в ЕС, и в США.
Публицист подчеркнул, что в России сплошной фронт от Москвы до Белграда, а там уже встанет вопрос у сербов о Черногории, которую искусственно совершенно оторвали именно для того, чтобы Сербия была окружена со всех сторон и лишена выхода к морю. «А Косово – безобразная совершенно история, с которой, собственно, началось, я бы сказал так, наше психологическое национальное возрождение после периода западничества», – уточнил он.
Говоря о рамках российской спецоперации, то здесь во главу угла философ ставит «пробивание геополитического коридора». В территориальном смысле это означает, что продвигаться нужно как можно дальше, не ограничиваясь Херсонской областью или Одессой.
«Это тот барьер, который так тщательно пытался выстроить Запад из прибалтийских республик, из Белоруссии – почему они там и пытались провести переворот, из Польши, из Украины и так далее, чтобы у России вообще на Западе не было ни единого выхода», – сказал Холмогоров.
Он также отметил, что на Украине уже несколько лет живут не братья, которые ждут «русского освободителя», а «люди с промытыми мозгами».
«Это люди, попавшие под пропаганду жесточайшей тоталитарной секты. Вот была в 90-е годы такая секта – очень активно, кстати, действовала у нас – «Аум синрике*», которая закончила тем, что организовала атаку в токийском метро. Там было больше ста погибших и так далее. Вот они обрабатывали своих адептов, что называется, до состояния просто полной невменяемости. Вот сейчас на Украине такая же «Аум синрике», которая охватила многие миллионы людей, которых просто кидают под колеса нашей военной машины для того, чтобы они, что называется, своим мясом ее тормозили», – считает философ.
По словам Холмогорова, Украина сделала ставку на методы террора, а ее задача состоит не в том, чтобы одержать военную победу над Россией, что, по мнению гостя нашей студии, не представляется возможным, а в том, чтобы победить на информационном фронте и создать поводы для порицания нашей страны на Западе и во всем мире.
Ранее стало известно, что представители США, Британии и Евросоюза в последние недели проводят регулярные встречи без участия властей Киева для обсуждения параметров возможного перемирия и дипломатического урегулирования конфликта на Украине.
В начале июня зампред Совбеза России Дмитрий Медведев выразил уверенность, что «отказ договариваться» грозит Украине «утратой национального суверенитета». После этого в Германии заметили изменение позиции США по Украине. В мае экс-госсекретарь США Генри Киссинджер призвал Запад перестать пытаться нанести России поражение руками ВСУ во избежание катастрофы в Европе и заставить Киев сесть за стол переговоров.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Медведев пообещал «перекрыть кислород» Прибалтике
|
|
Ответные меры России на запрет транзита товаров в Калининградскую область будут очень жесткими, значительная их часть «способна перекрыть кислород» прибалтийским соседям, заявил замруководителя Совбеза России Дмитрий Медведев.
По словам Медведева, значительная часть мер будет носить экономический характер и «способна перекрыть кислород нашим прибалтийским соседям, которые предприняли вражеские действия». Также Москва может применить асимметричные меры, что вызовет критическое нагнетание конфликта, сказал он в интервью газете «Аргументы и факты».
«Такая эскалация – плохой выбор. И пострадают от нее обычные граждане Литвы, уровень жизни которых и без того не самый высокий, а по европейским меркам – просто нищенский. Литовские политические деятели выслуживаются, а граждане пытаются как-то выжить в этом театре абсурда. И тем, и другим это удается все хуже», – добавил Медведев.
Напомним, глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что ЕС не собирается вводить блокаду Калининградской области, лишь заблокирует перемещение подсанкционных грузов. Позже Боррель заявил, что санкционные директивы, ограничивающие поступление товаров и грузов, будут пересмотрены. Между тем губернатор Калининградской области Антон Алиханов заявил, что морских провозных мощностей на Балтике сегодня избыток, снабжать Калининград и вывозить товары есть на чем.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Аргентина и Иран подали заявки на вступление в БРИКС
|
|
Аргентина и Иран подали заявки на вступление в БРИКС, сообщила официальный представитель российского внешнеполитического ведомства.
«Пока в Белом доме думали, что бы еще в мире отключить, запретить и испортить, Аргентина и Иран подали заявки на вступление в БРИКС», – написала Захарова в своем Telegram-канале.
Официальный представитель внешнеполитического ведомства Ирана Саид Хатибзаде в свою очередь подтвердил, что Тегеран подал заявку на вступление в БРИКС, передает ТАСС.
«Министр иностранных дел Ирана [Хосейн Амир Абдоллахиян] объявил, что подана заявка, и в соответствии с этим китайский лидер [Си Цзиньпин] пригласил президента Ирана Эбрахима Раиси для участия [в саммите БРИКС], где он выступил с речью», – цитирует пресс-служба МИД Ирана Хатибзаде. Дипломат выразил надежду, что «Иран сможет внести вклад в работу БРИКС и принести пользу организации».
Ранее в понедельник помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что Россия положительно относится к возможности расширения БРИКС и предлагает определить процедуры и требования к кандидатам на присоединение к этому объединению.
В минувший четверг председатель КНР Си Цзиньпин выразил мнение, что содружеству БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР) необходимо расширить число участников.
Ранее президент России Владимир Путин заявлял, что страны БРИКС углубляют взаимодействие по всей повестке дня, а авторитет объединения лишь растет.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Эксперт назвал преимущества России перед Западом в «литиевом покере»
|
|
«Нельзя перейти на электромобили, если не найти дополнительные запасы лития. Поэтому многие страны мира ведут на него охоту. Контракт с Боливией будет неплохим ходом со стороны России», – сказал газете ВЗГЛЯД экономист Станислав Митрахович. Появились публикации о том, что Путин готовит сырьевую ловушку для Запада – Россия готова заключить с Боливией контракт на разработку лития.
«В том, что Россия заинтересовалась месторождениями лития в Боливии, есть два момента – промышленный и стратегический», – отметил ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и Финансового университета при правительстве РФ Станислав Митрахович.
«Первый момент связан с тем, что литий – это очень важное сырье для новой энергетики. Он используется для аккумуляторов, электромобилей, систем промышленного хранения энергии и во многих современных высокотехнологичных аппаратах, – указал эксперт. – Именно поэтому в мире в целом соответствующее внимание к литию. Невозможно перейти на электромобили, если не найти дополнительные запасы лития в мире. Поэтому у многих стран мира есть интерес вести на него охоту. В противном случае его просто не хватит для масштабного перехода на электромобили».
С ростом спроса на литий связаны и перспективы роста цен на этот метал, а также на никель, медь, кобальт и другие металлы, которые нужны для производства соответствующего вида транспорта и оборудования. Цены на литий, никель и кобальт подскочили почти вдвое по сравнению с периодом до начала пандемии коронавируса, следует из данных консалтинговой компании AlixPartners LLP, на которые ссылается «Интерфакс».
«Поэтому не удивительно, что Россия, как и другие страны, пытается найти себе такое месторождение», – отметил Митрахович.
Владимир Путин готовит новую сырьевую ловушку для стран Запада, спровоцировав их зависимость от поставок лития – об этом говорится в материале, опубликованном в воскресенье в немецкой газете Die Welt. По информации издания, Боливия, которая обладает крупнейшими месторождениями лития в мире, ищет деловых партнеров для добычи сырья. Один из претендентов на заключение соглашений с латиноамериканской страной – Россия, отмечает Welt.
«Именно здесь должна захлопнуться новая сырьевая ловушка Путина», – цитирует РИА Новости немецкую газету. По оценке Die Welt, у Москвы есть хорошие шансы добиться успехов в игре в «литиевый покер» – и это значит, что у Европы, помимо зависимости от нефти и газа, может появиться еще одна зависимость, от поставок лития.
Отметим, что во вторник «Интерфакс» со ссылкой на Wall Street Journal сообщил, что за последние несколько месяцев ведущие производители электрокаров – Tesla, Ford, Motor, General Motors, Rivian Automotive и Lucid Group – повысили цены на свою продукцию.
«Второй момент в этой ситуации – скорее международно-стратегический», – продолжает Митрахович. В новой ситуации «Россия пытается закрепиться в Латинской Америке, найти там себе стабильных партнеров, при этом желательно, чтобы это имело не только идеологическую базу, но еще и экономическую, промышленную», отметил эксперт. «С этим были связаны, например, наши проекты в Венесуэле. Сейчас также появляются новости про сотрудничество с Колумбией, – отметил эксперт. – Эта страна десятилетиями считалась проамериканской, но сейчас там поменялось руководство, что дает надежду на открытие каких-то возможностей для диалога и партнерства с Россией».
Кроме Венесуэлы и Колумбии, у нас есть и желание, и все возможности для взаимодействия с Боливией, Эквадором, Никарагуа, перечислил Митрахович. «В Боливии в частности пытались недавно провести госпереворот, но в итоге к власти вернулись те, кто скептически настроен к Вашингтону и, соответственно, они готовы работать с Россией», – напомнил эксперт. Напомним, что летом 2019 года в Москву приезжал тогдашний боливийский президент Эво Моралес (чьи сторонники сейчас находятся у власти), который на встрече с Владимиром Путиным обсуждал в том числе вопрос сотрудничества двух стран в разработке литиевых месторождений. «Если это партнерство будет происходить еще и на экономической базе, в части добычи и запасов лития, я думаю, это будет неплохой стратегический ход со стороны России и в промышленном плане, и в геополитическом», – полагает собеседник.
Как напоминает Die Welt, запасы этого редкоземельного щелочного металла в Боливии составляют 21 млн тонн, что превышает запасы лития в Аргентине (19 млн тонн) и Чили (9,8 млн), отмечает ТАСС. На юго-западе Боливии, на солончаке Уюни, располагается крупнейшее в мире литиевое месторождение.
«Что касается конкретной стоимости добычи, сроков, объемов – тут уже нужно смотреть детали, что скажут местные руководители, компании, которые этим будут заниматься, – отмечает Митрахович. – Ситуация здесь зависит не столько от конкретных запасов, сколько от того, выгодно ли с экономической точки зрения их добывать. А это складывается из многих факторов: биологический, логистический, рабочая сила, экологические требования. Добыча лития – это не самая благоприятная история с точки зрения экологии. Также большую роль будут играть имеющиеся технологии добычи, от этого очень сильно зависит окончательная цена. Поэтому на вопрос рентабельности ответит только будущее».
«Вместе с тем в мире есть и другие альтернативы. Не весь литий в мире сосредоточен в Боливии», – указал эксперт. Как отмечала газета ВЗГЛЯД, 10% мировых запасов литиевых руд находятся на Украине и в Донбассе. В частности, Шевченковское месторождение лития располагается в Великоновоселковском районе ДНР. «И в ДНР, и в России есть свои месторождения лития, которые надо развивать», – указал Митрахович. В России, напомним, до 50% литиевых запасов сосредоточены в редкометалльных месторождениях Мурманской области.
«В любом случае своей попыткой закрепиться в Боливии по части лития, Россия посылает недвусмысленный сигнал, что европейские представления о том, что не сегодня-завтра они перейдут на электромобили, это может сорваться. В том числе из-за того, что свободного лития в мире и с точки зрения денег, и с точки зрения политической доступности может оказаться недостаточно», – резюмировал эксперт.
Как ранее отмечала газета ВЗГЛЯД, в апреле Аргентина и Чили объявили об ограничении поставок лития в Россию. Представитель Минпромторга Владислав Демидов тогда объявил приостановку Аргентиной и Чили продаж лития России источником «гигантской проблемы» для нашей страны. Очевидно, что при достижении соглашения с Боливией проблема будет решена.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Мадуро пригласил французские компании добывать нефть и газ в Венесуэле
Венесуэла готова принять французские нефтегазовые компании, которые хотят работать для экспорта сырья в Европу, заявил президент Боливарианской Республики Николас Мадуро в эфире телеканала «Венесолана де телевисьон».
«Президент [Франции Эмманюэль] Макрон, Венесуэла готова принять любые французские компании, которые хотят добывать нефть и газ для европейского и мирового рынка», – приводит слова Мадуро ТАСС.
Напомним, на саммите Группы семи (G7) в Германии Франция призвала к расширению источников снабжения сырьем, имея в виду возвращение на энергорынок Ирана и Венесуэлы.
В минувшее воскресенье ведущие французские энергетические компании – Engie, EDF и TotalEnergies – обратились через СМИ к населению и бизнесу с призывом «немедленно» ограничить потребление электричества, газа и нефтепродуктов в связи со стремительным ростом стоимости сырья, вызванного сокращением поставок из России. Ранее в Кремле заявили, что Россия строго выполняет все свои обязательства по поставке энергоресурсов.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
В Совфеде предупредили НАТО о «мясорубке» при нападении на Калининград
|
|
Любая попытка отторгнуть от России Калининград закончится военным столкновением с Россией, Литва и Польша первые попадут в эту «мясорубку», заявил первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.
Сенатор выразил мнение, что такого рода высказывания нацелены на то, чтобы прощупать решимость и твердость Москвы. Однако, как подчеркнул Джабаров, на Западе «не должны обольщаться», Россия никогда не отдаст ни пяди своей земли, передает РИА «Новости».
«И любая попытка отторгнуть от нас Калининград закончится военным столкновением с Россией. Не думаю, что НАТО этого не понимает. Литва, Польша должны задуматься, потому что они первые, кто серьезно попадет в эту мясорубку», – отметил сенатор в беседе с РБК.
Джабаров также выразил надежду на дипломатическое урегулирование ситуации с транзитом в Калининградскую область, отметив, что ЕС уже пошел на исключения из санкций, которые позволяют возить все товары через Литву. «Литва для вида вроде посопротивлялась, но они полностью зависят от Евросоюза и живут на этих дотациях, которые Евросоюз выделяет», – подчеркнул первый зампред комитета Совфеда по международным делам.
Накануне зампред Совета Безопасности (СБ) России Дмитрий Медведев назвал «придурком» бывшего министра внутренних дел Латвии Мариса Гулбиса, заявившего, что ограничение транзита в Калининградскую область является первым сигналом Москве о том, что Европа и НАТО «готовы забрать» у России Калининград. Медведев также предупредил, что ответные меры России на запрет транзита товаров в Калининградскую область будут очень жесткими, значительная их часть «способна перекрыть кислород» прибалтийским соседям.
Напомним, глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что ЕС якобы не собирается вводить блокаду Калининградской области, лишь заблокирует перемещение подсанкционных грузов. Позже Боррель заявил, что санкционные директивы, ограничивающие поступление товаров и грузов, будут пересмотрены. Между тем губернатор Калининградской области Антон Алиханов заявил, что морских провозных мощностей на Балтике сегодня избыток, снабжать Калининград и вывозить товары есть на чем. В МИД России и Кремле отмечали, что действия Литвы незаконны и противоречат международным договоренностям.
Секретарь Совета Безопасности России Николай Патрушев заявлял, что Москва в ближайшее время ответит на решение Вильнюса объявить транспортную блокаду Калининградской области, и жители Литвы серьезно ощутят на себе последствия этих мер. Газета ВЗГЛЯД подробно разбирала, почему ЕС решил отречься от планов по блокаде Калининграда.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Под Лисичанском уничтожена группа боевиков «грузинского легиона»
|
|
В ходе боев недалеко от Лисичанского нефтеперерабатывающего завода в ЛНР российскими подразделениями уничтожены две диверсионно-разведывательные группы наемников, общей численностью 14 боевиков, заявил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков. По его данным, среди уничтоженных были грузинские боевики, причастные к зверским истязаниям и убийствам российских военнослужащих под Киевом в марте этого года.
«На фоне успехов российской армии по освобождению территории Донбасса, украинское командование пытается остановить хаотичное бегство военнослужащих украинских подразделений в районе Лисичанска.
Так, для удержания на позициях личного состава первого батальона 72-й механизированной бригады ВСУ в район населенного пункта Волчеяровка был направлен «заградотряд» нацистского формирования «Правый сектор*». Российской артиллерией данное подразделение уничтожено», – говорится в официальном Telegram-канале Минобороны.
«Управление украинскими войсками на Лисичанском направлении потеряно. Так, командир 115-й отдельной механизированной бригады ВСУ, разместивший свой командный пункт в тыловой зоне, утратил управление своими подразделениями, что привело к безвозвратной потере в ходе боевых действий 80% личного состава и около 70% техники 138-го батальона этой бригады», – сообщил Конашенков.
«26 июня в ходе боев в трех километрах от Лисичанского нефтеперерабатывающего завода Луганской народной республики, российскими подразделениями уничтожены две диверсионно-разведывательные группы наемников общей численностью 14 боевиков.
Первая группа была «интернациональной» и состояла из граждан различных европейских государств. Вторая – включала в себя только наемников из Грузии, входивших в так называемый грузинский легион. В рядах данного бандформирования воюют преимущественно уголовники. Уничтоженные грузинские боевики причастны к зверским истязаниям и убийствам российских военнослужащих под Киевом в марте этого года.
Минобороны России обладает информацией по каждому наемнику, причастному к издевательствам и убийствам наших военнослужащих. Мы их нашли и покарали», – отметили в российском оборонном ведомстве.
Ранее посол ЛНР рассказал газете ВЗГЛЯД подробности штурма Лисичанска.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Минобороны: На жилой дом в Киеве упала ракета украинской С-300
|
|
ВСУ по ошибке сбили «Буками» в воздухе две собственные зенитные ракеты С-300, однако одна из них, предположительно, упала на жилой дом в Киеве, заявил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
«26 июня Воздушно-космическими силами России нанесен удар четырьмя высокоточными ракетами воздушного базирования по цехам ракетно-строительной корпорации «Артем» в Шевченковском районе города Киева. На данном предприятии производились боеприпасы для украинских реактивных систем залпового огня», – говорится в официальном Telegram-канале Минобороны.
По данным объективного контроля, все четыре ракеты достигли цели. Объект поражен. Гражданская инфраструктура города Киева в результате применения высокоточного оружия не пострадала.
«Киевским режимом предпринимались попытки перехвата российских высокоточных ракет зенитными средствами, размещенными в городе. Украинскими расчетами зенитных ракетных комплексов С-300 и «Бук М1» было применено более 10 зенитных ракет.
Из-за отсутствия сопряжения расположенных в городских кварталах пусковых установок комплексов ПВО и радиотехнических средств, две зенитные ракеты С-300 были сбиты в воздухе украинскими «Буками». Предположительно, одна из сбитых зенитных ракет упала на жилой дом», – подытожили в Минобороны.
Ранее эксперты разоблачили фейк, доказав, что многоэтажный жилой дом в центре Киева был разрушен в результате удара украинской ПВО, а не из-за попадания российской ракеты, как утверждают украинские СМИ.
На прошлой неделе в Минобороны сообщили, что ударом «Бастиона» уничтожен украинский комплекс С-300 под Одессой.
Российский офицер пожертвовал собой на Украине для удержания рубежа
Подразделение под командованием старшего лейтенанта Александра Попова прикрывало позиции российских войск, прорвать которые пытались превосходившие по численности украинские радикалы.
Националисты вели непрерывный огонь, но взвод Попова заставил боевиков остановить наступление и отойти. Однако радикалы получили подкрепление, вновь пошли в атаку, планировали окружить наших военных, передает Первый канал.
Несмотря на то, что Александр Попов был дважды ранен, он продолжал руководить бойцами. Благодаря его профессионализму, смелости и решительности удалось отбить атаки противника и не допустить прорыва оборонительных рубежей.
За героизм, мужество и отвагу старший лейтенант Александр Попов посмертно удостоен звания Героя России.
Ранее звания Героя России посмертно был удостоен доброволец спецоперации летчик Канамат Боташев. Боташев погиб при выполнении боевой задачи в небе над Донбассом в мае 2022 года. Он получил запрос от штурмовой группы, заблокированной силами противника, и решил провести атаку на сверхмалой высоте. Летчик нанес удар по ВСУ, что помогло группе выйти из окружения.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Финляндия выступила против безусловного приема Украины в ЕС
Финляндия придерживается того мнения, что Украина должна удовлетворять всем критериям членства в Европейском союзе (ЕС), и не считает ее прием гарантированным, заявил посол Финляндии в США Микко Хаутала.
«Считаю, что мы действительно поддерживаем устремления Украины в направлении ЕС», – сказал дипломат, выступая на семинаре в Гудзоновском институте. «Однако если речь идет о членстве в ЕС, о присоединении к самому союзу, то считаю, что в надлежащее время, когда Украина, будем надеяться, добьется этого прогресса… Разумеется, им (украинцам) придется также выполнить все критерии: в плане коррупции, госуправления, существует много вопросов», – приводит слова политика ТАСС.
Посол Финляндии в США выступил с утверждением, что Европа поддержит Украину, Киев будет получать «больше помощи». «Но в конечном счете они (украинские власти) должны будут, конечно, выполнить критерии. Так что мы решительно их поддерживаем, но одновременно хотим гарантировать, что когда и если они присоединятся [к ЕС], они присоединятся как страна, выполняющая все критерии. Завтра это не случится. Но я надеюсь, что это когда-то произойдет», – заявил дипломат.
«Мы всегда были сторонниками расширения [ЕС]. Мы считаем, что все страны должны быть в состоянии вступить [в ЕС], если они удовлетворяют всем критериям [членства]», – заверил Хаутала. «Мы строго относимся к критериям (требованию того, чтобы претенденты соответствовали им полностью), поскольку хотим, чтобы ЕС оставался сильным, способным действовать. Поэтому в данной части надо действовать строго», – добавил дипломат.
В прошлый четверг глава Евросовета Шарль Мишель сообщил, что главы государств и правительств Евросоюза приняли решение предоставить Украине и Молдавии статус страны-кандидата на вступление в состав сообщества. Владимир Зеленский назвал предоставление Украине статуса кандидата на вступление в ЕС «помолвкой», которая якобы повлечет за собой членство в Евросоюзе, и призвал не обесценивать статус кандидата. В свою очередь журналист немецкого издания Die Welt Кристоф Шильтц назвал статус кандидата в члены ЕС для Украины и Молдавии пустышкой.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
ВС России уничтожили цеха ракетно-строительной корпорации «Артем» в Киеве
ВКС России четырьмя высокоточными ракетами уничтожили цеха ракетно-строительной корпорации «Артем» в Киеве, сообщил официальный представитель ведомства генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
«26 июня Воздушно-космическими силами (ВКС) России нанесен удар четырьмя высокоточными ракетами воздушного базирования по цехам ракетно-строительной корпорации «Артем» в Шевченковском районе города Киева. На данном предприятии производились боеприпасы для украинских реактивных систем залпового огня», – сказал Конашенков, передает Telegram-канал ведомства.
Он добавил, что «все четыре ракеты достигли цели. Объект поражен. Отмечается, что гражданская инфраструктура не пострадала.
Ранее сообщалось, что Украина закупила партию вооружений напрямую от производителя в Германии. Речь идет о противотанковых гранатометах RGW 90 Matador, купленных у концерна Dynamit Nobel Defence (DND), сообщали СМИ.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Украинские силовики начали покидать Лисичанск
Местные жители сообщили о начале отхода украинских вооруженных формирований из Лисичанска, группы боевиков пытаются пробиться в Северск, сообщил чрезвычайный и полномочный посол ЛНР в России Родион Мирошник.
«Группы боевиков покидают Лисичанск и пытаются пробиваться в Северск, где наблюдается их концентрация. Местные жители сообщают, что наблюдают начало отхода вооруженных украинских формирований из Лисичанска. Вчера они пытались пройти через Верхнекаменку в сторону Северска, но под ударами союзной артиллерии и российских ВКС несколько колонн потеряли. Следующие попытки прорваться подразделения боевиков предпринимали через Белогоровку. Об итогах попыток будет известно уже завтра», – написал Мирошник в своем Telegram-канале.
«Резервные подразделения ВФУ снимаются и пытаются найти пути отхода из Новодружевки, Приволья, и Шепилово. Все они отходят в сторону Северска. Туда же, в Северск, по словам очевидцев, подтягиваются украинские войска со стороны Краматорска и Славянского направления. По данным источников, погруженных в события на той стороне, в Северск могут быть подтянуты до 5-ти-7-ми тысяч украинских вооруженных подразделений», – сообщил посол ЛНР.
В понедельник вооруженные силы России и Народная милиция ЛНР вошли в Лисичанск с пяти направлений. Посол ЛНР в России Родион Мирошник рассказал в комментарии газете ВЗГЛЯД подробности штурма города. Вечером понедельника вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли жилые кварталы Лисичанска из РСЗО. Позже стало известно, что союзные силы ЛНР и России заняли часть Лисичанского НПЗ.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД