Итальянская Eni начала открывать счета для оплаты поставок газа из России

Итальянская энергетическая компания Eni («Эни») начала процедуру открытия счетов в Газпромбанке без изменения текущих контрактов, говорится в заявлении компании.

«В виду истечения сроков оплаты в ближайшие дни Eni начала процедуру открытия в Газпромбанке двух счетов, один в евро, другой в рублях», – приводит ТАСС заявление компании.

При этом указывается, что компания не принимает никаких изменений действующих контрактов.

Ранее источники Bloomberg сообщили, что итальянская энергетическая компания Eni готова выполнить требования России и открыть банковский счет в рублях после смягчения Европейским союзом своей позиции относительно поставок российского газа.

До этого французская энергетическая компания Engie заявила, что ведет переговоры с Газпромом по изменению схемы оплаты российского газа, отмечается, что Engie будет платить за российский газ рублями при отсутствии рисков.

В ЕК назвали оплату российского газа в рублях обходом санкций Евросоюза. Несмотря на это, по информации Bloomberg, рублевые счета в Газпромбанке для оплаты газа открыли 20 европейских компаний.

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