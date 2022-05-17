Французская Engie заявила о готовности платить Газпрому в рублях

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17 мая, вторник | Последнее обновление — 11:51 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: ДНР: На «Азовстали» сдались в плен 256 украинских боевиков
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Вы думаете, Netflix терпит падение доходов в диких масштабах, потому что перестал подписывать противных русских? Нет. Потому что во всем мире людей уже тошнит от киноамериканщины.
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Если избыточные объемы российской нефти по тем или иным причинам не удастся реализовать на азиатских рынках, речь может пойти о сокращении добычи, восстановить которую, как известно, быстро не получится. Такой сценарий чреват возникновением глобального дефицита энергоресурсов уже в долгосрочной перспективе.
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Мэр Москвы Сергей Собянин принял решение перевести московский завод «Рено» на баланс города и возобновить производство автомобилей под брендом «Москвич». Газета ВЗГЛЯД вспомнила, какую продукцию выпускал завод в советские времена, а какие идеи инженеров так и остались в макетах...
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Ученые из международной группы EHT (более 300 исследователей из 80 институтов по всему миру) опубликовали первое в истории фото сверхмассивной черной дыры Стрелец A* (она в 4,3 млн раз тяжелее Солнца) в центре нашей галактики Млечный Путь – на расстоянии 27 тыс. световых лет от Земли
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На Красной площади состоялся парад в ознаменование 77-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Вслед за обращением президента Владимира Путина по площади прошли военные расчеты и 131 единица гусеничной и колесной техники. Воздушную часть парада пришлось отменить
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В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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Французская Engie заявила о готовности платить Газпрому в рублях
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Французская энергетическая компания Engie ведет переговоры с Газпромом по изменению схемы оплаты российского газа, говорится в пресс-релизе. В нем отмечается, что Engie будет платить за российский газ рублями при отсутствии рисков.
В сообщении компании также упомянуто, что Engie предприняла необходимые шаги для подготовки к выполнению своих платежных обязательств, если это будет соответствовать европейским санкциям и не изменит баланс рисков для энергетического гиганта, передает Прайм.
На долгосрочные контракты французской и российской компаний в 2021 году приходилось примерно 20% от общего объема продаж и потребления газа Engie по всему миру.
Должна ли Россия в ответ на санкции прекратить поставки энергоносителей в Европу?
Ранее источники Bloomberg сообщили, что итальянская энергетическая компания Eni готова выполнить требования России и открыть банковский счет в рублях после смягчения Европейским союзом своей позиции относительно поставок российского газа.
В ЕК назвали оплату российского газа в рублях обходом санкций Евросоюза. Несмотря на это, по информации Bloomberg, рублевые счета в Газпромбанке для оплаты газа открыли 20 европейских компаний.
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В ЕС намерены помочь Украине опустошить ее хранилища зерна
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Евросоюз (ЕС) поможет Украине опустошить ее хранилища зерна, чтобы освободить место для нового урожая, заявил верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель на пресс-конференции по итогам заседания Совета ЕС в Брюсселе.
«Мы должны помогать Украине продолжать производить и экспортировать зерно и пшеницу. Хранилища Украины сейчас забиты. Их необходимо опустошить, чтобы получить место для нового урожая. Мы работаем над тем, чтобы вывезти это зерно», – сказал он, передает ТАСС.
Боррель подчеркнул, что для этого рассматриваются все пути, включая морской, но проблема в том, что там все заминировано.
В пятницу глава Всемирной продовольственной программы ООН Дэвид Бизли потребовал от России «снять блокаду» черноморских портов, в действительности вызванную действиями вооруженных сил Украины.
Ранее президент США Джо Байден заявлял, что США и союзники ищут сейчас возможности как можно скорее вернуть на мировой рынок украинское зерно, чтобы добиться снижения цен на этот ресурс.
Газета ВЗГЛЯД разбиралась в том, кто на самом деле стал виновником набирающего обороты мирового продовольственного кризиса.
ЕС запретил Западным Балканам нейтральную позицию в отношении России
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Страны Западных Балкан не должны сохранять нейтральную позицию в отношении России, это несовместимо с созданием их общего будущего с ЕС, заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.
По итогам заседания Совета ЕС в Брюсселе Боррель заявил, что Западным Балканам «сохранять нейтральность в отношении конфликта на Украине невозможно». По его словам, государства, желающие вступить в ЕС, должны синхронизировать свою внешнюю политику с Брюсселем. Как отметил Боррель, в той или иной мере к санкциям ЕС присоединяются все страны региона, за исключением Сербии, передает ТАСС.
Он призвал ЕС в кратчайшие сроки начать переговоры о вступлении в состав сообщества Албании и Северной Македонии. Отказ от такого решения «будет подарком для России», укрепит позиции Москвы и навредит ЕС, сказал Боррель, добавив, что нельзя более заставлять ждать страны, которые полностью выполнили все условия для вступления. При этом, по его словам, задержка в полтора года в приеме Албании и Северной Македонии не повлияет на предоставление статуса кандидата в ЕС Украине, так как это «совершенно разные процессы».
Напомним, Боррель также сообщил, что ЕС поможет Украине опустошить ее хранилища зерна, чтобы освободить место для нового урожая. При этом министры не смогли согласовать шестой пакет антироссийских санкций. Боррель признал, что главы МИД стран ЕС в понедельник даже не пытались найти компромисс по санкциям. Однако министры согласовали выделение Киеву 500 млн евро на закупки танков и артиллерии. ЕС обещал не признавать присоединения к России территории Украины.
Президент Сербии Александр Вучич заявил, что его страна будет сопротивляться введению санкций против России столько, сколько сможет, несмотря на то, что ей приходится платить огромную цену за отказ поддерживать санкции Запада. Вучич заявил, что требования Запада к Сербии поддержать санкции против России несправедливы, так как страна является суверенным государством, не является членом ЕС и сама пережила агрессию НАТО в 1999 году.
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В Турции заявили о готовности поставлять газ в Европу
Турция готова направлять газ из Восточного Средиземноморья в Европу в качестве альтернативы российскому топливу, заявил официальный представитель президента республики Ибрагим Калын.
«Одной из основных альтернатив [российскому голубому топливу] является газ из Восточного Средиземноморья. Турция готова помочь в этом отношении и быть частью данного процесса. Мы открыты для этой идеи. Эксперты утверждают, что наиболее подходящий маршрут для транспортировки газа из Восточного Средиземноморья проходит через Турцию. У нас есть газопровод, который идет до Джейхана, и мы можем транспортировать газ отсюда в европейские столицы», – передает его слова ТАСС со ссылкой на Reuters.
На Украине заявили о падении транзита российского газа. Заявка на прокачку российского газа через украинскую газотранспортную систему упала до 46,8 млн кубометров, следует из данных «Оператора ГТС Украины» (ОГТСУ).
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Стало известно о решении премьера Франции подать в отставку
Премьер-министр Франции Жан Кастекс подаст президенту страны Эммануэлю Макрону прошение об отставке в понедельник, сообщил телеканал Бэ-эф-эм со ссылкой на источники.
Всего в списке возможных кандидатов на пост главы правительства значатся по меньшей мере пять имен. Одним из главных претендентов на эту должность французские эксперты называют нынешнего министра труда, занятости и интеграции Элизабет Борн, сообщает ТАСС.
Также высокие шансы возглавить кабинет, по оценкам аналитиков, имеют глава региона Большой Реймс Катрин Вотрен и заместитель председателя Сената (верхней палаты парламента) Валери Летар. В список Макрона, по сведениям экспертов, входят генеральный директор ЮНЕСКО Одре Азуле и руководитель организации UNITAID, курирующей программы финансирования борьбы с эпидемиями, Марисоль Турен.
Новому премьеру, указывают в президентском окружении, предстоит уже в ближайшие дни возглавить избирательную кампанию партии власти в связи с приближающимися выборами в Национальное собрание (нижнюю палату парламента), которые пройдут в два тура 12 и 19 июня.
Елисейский дворец сообщил об отставке премьера Франции Жана Кастекса
Президент Франции Эммануэль Макрон принял в понедельник вечером отставку премьер-министра страны Жана Кастекса, Элизабет Борн, возглавлявшая ранее министерство труда, занятости и интеграции, станет новым премьер-министром.
«Жан Кастекс подал просьбу об отставке правительства президенту республики, который ее принял. До назначения нового правительства Кастекс и министры будут временно исполнять свои обязанности», – приводит сообщение Елисейского дворца ТАСС.
Элизабет Борн сменит Кастекса, руководившего кабмином с июля 2020 года. Борн станет второй женщиной в истории Франции, назначенной на пост премьер-министра, сообщает телеканал Бэ-эф-эм.
Ранее стало известно, что Кастекс подаст президенту страны Эммануэлю Макрону прошение об отставке в понедельник.
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ЕС обещал не признавать присоединения к России территории Украины
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ЕС не признает присоединения к России «ни одного квадратного километра» территории Украины, как не признал воссоединение России и Крыма, заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.
Боррель заверил, что ЕС «полностью поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины» и продолжит оказывать санкционное давление на Россию, передает ТАСС.
Напомним, Боррель также сообщил, что ЕС поможет Украине опустошить ее хранилища зерна, чтобы освободить место для нового урожая. При этом министры не смогли согласовать шестой пакет антироссийских санкций. Боррель признал, что главы МИД стран ЕС в понедельник даже не пытались найти компромисс по санкциям. Однако министры согласовали выделение Киеву 500 млн евро на закупки танков и артиллерии.
Заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев, комментируя заявление глав внешнеполитических ведомств стран Группы семи, заявил, что России «плевать» на непризнание новых границ со стороны стран G7.
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Польша потребовала от ЕС денег
Польша добивается от ЕС дополнительного финансирования поддержки украинских беженцев, сообщил замглавы МИД страны Марчин Пшидач.
Пшидач сказал, что его страна добивается финансовой помощи от «европейских партнеров», прежде всего – от Брюсселя и Еврокомиссии. «У нас более двух миллионов украинских беженцев, среди которых подавляющее большинство – это женщины с детьми, требующие поддержки», – сказал замминистра. Он подчеркнул, что «в поддержке также нуждаются предоставляющие убежище украинским беженцам поляки, часто открывающие свои дома и квартиры для своих украинских соседей».
По последним данным, с конца февраля в Польшу прибыли свыше 3 млн беженцев с Украины. Часть из них направилась в другие страны или вернулась на Украину, но большинство пока остаются в Польше, передает РИА «Новости».
Напомним, премьер-министр Польши Матеу Моравецкий заявил, что считает русский мир «раковой опухолью, которая представляет смертельную угрозу для всей Европы», по его мнению, ее нужно «искоренить». В Кремле в ответ заявили, что ненависть к русским, как метастазы, поразила всю польскую политику, все польское руководство и во многом польское общество.
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В ЕС почувствовали санкционный предел в отношении России
Евросоюз приблизился к пределу по введению антироссийских санкций, сообщил дипломатический источник в ЕС.
«Седьмой пакет санкций против Москвы станет невероятно сложным <...>. Мы очень близки к достижению наших пределов», – сообщил после встречи министров иностранных дел ЕС источник портала Euractiv, слова которого передает РИА «Новости».
«Если с российской нефтью была такая неразбериха, представьте, что бы произошло с предложением запретить [российский] газ», – добавил он.
По его словам, государства-члены ЕС «даже отступили на шаг назад», несмотря на некоторый прогресс в переговорах с Венгрией по отмене вето на предложение о введении эмбарго на импорт нефти из России.
Ранее глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель пообещал, что Евросоюз продолжит оказывать санкционное давление на Россию, но признал, что главы МИД ЕС в понедельник даже не пытались найти компромисс по шестому пакету санкций против России, включая нефтяное эмбарго, из-за очень серьезных разногласий. По его мнению, утверждение этого нового санкционного пакета – это вопрос недель.
Предлагаемый Еврокомиссией (ЕК) шестой пакет санкций против России включает проект отложенного нефтяного эмбарго: запрет на импорт сырой нефти из России предлагается ввести через полгода после вступления пакета в силу, а на импорт нефтепродуктов – с 2023 года. При этом ЕК предложила разрешить Венгрии и Словакии закупать российскую нефть до конца 2024 года. По данным источников, Еврокомиссии уже пришлось смягчить ряд своих предложений по срокам введения, параметрам и возможным исключениям из нефтяного эмбарго. ЕК обещает Венгрии компенсацию за отказ от российской нефти, однако республика при поддержке ряда других стран продолжает настаивать, что ущерб от этой меры станет катастрофическим для Европы.
Газета ВЗГЛЯД писала о четырех причинах неготовности ЕС отказаться от российской нефти.
Главы МИД ЕС не смогли согласовать шестой пакет санкций против России
Министры иностранных дел 27 стран Евросоюза не смогли согласовать шестой пакет антироссийских санкций, заявил глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель на пресс-конференции по итогам заседания Совета ЕС в Брюсселе.
«Мы обсудили санкции против России. Мы продолжаем дискуссии. ...Сегодня принять решение не представилось возможным», – цитирует его РИА «Новости».
По словам Борреля, дискуссии по шестому пакету будут продолжены на уровне постоянных представителей стран ЕС.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что антироссийские санкции во многом провоцируют глобальный кризис, однако сама Россия с ними успешно справляется.
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Шотландия захотела вступить в НАТО после обретения независимости
Шотландии после обретения независимости следует вступить в НАТО для обеспечения безопасности в связи с ситуацией на Украине, заявила первый министр Шотландии Никола Стерджен в вашингтонском Институте Брукингса.
«События последних трех месяцев укрепили мою уверенность в том, что такая позиция абсолютно правильна. Я твердо убеждена, что в сочетании с прочными отношениями с Великобританией членство в ЕС и НАТО станет краеугольным камнем политики безопасности независимой Шотландии», – передает ТАСС ее слова со ссылкой на Times.
Стерджен отметила, что «стратегическое положение на северной окраине Европы, недалеко от Арктики» и ее роль возрастает с учетом активности российских подводных лодок в Северной Атлантике. По ее словам, членство в НАТО будет «не только жизненно важным для безопасности Шотландии», это позволит ей во взаимозависимом мире способствовать коллективной безопасности соседей и союзников.
Газета ВЗГЛЯД отмечала, что пока Лондон помогает Киеву вести войну до последнего украинца, британцы пропустили «политическое землетрясение» на своей территории – так британские эксперты называют сейчас итоги выборов в Северной Ирландии, на которых победила партия «Шинн Фейн» («Мы сами»).
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Минфин Германии допустил конфискацию иностранных активов Банка России
Министр финансов Германии Кристиан Линднер в интервью газете Handelsblatt заявил, что не видит препятствий для обсуждения предложения о конфискации иностранных активов Центробанка России.
«С политической точки зрения я готов рассмотреть идею с конфискацией зарубежных активов ЦБ России. Мы уже ведем дискуссии в ЕС и G7, и такие предложения находятся на рассмотрении», – передает «Интерфакс» его слова.
При этом Линднер отметил, что иная ситуация складывается с частными активами, связанными с Россией, и что «необходимо уважать верховенство закона, даже имея дело с российскими олигархами».
По его словам, остается намерение Запада изолировать Россию политически, финансово и экономически, но при этом министр признал серьезные экономические последствия таких мер, особенно для стран с низким уровнем доходов. Он также выразил уверенность, что экономика России сильнее будет страдать от западных санкций.
Кроме того, Линднер назвал «серьезной ошибкой» зависимость Германии от российских энергоресурсов, наблюдавшуюся при предыдущих правительствах Германии. По его словам, Германия уже может замещать российский уголь из других источников и готова отказаться от российской нефти, однако отказ от газа займет больше времени.
Ранее глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель сообщил, что шестой пакет европейских санкций против России будет включать отключение от SWIFT новых банков, новые санкции «за дезинформацию» и ограничения по импорту нефти.
Глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен объявила, что в шестом пакете санкций Евросоюза против Москвы объявляется отказ стран Европы от российской нефти, отключение Сбербанка от SWIFT и запрет российского телевидения.
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Пушков оценил последствия отказа Германии от российских энергоресурсов
Германии придется заплатить «немалую цену» за «распаривание» немецкой экономики и российских энергоресурсов при отказе от нефти из России, выразил мнение сенатор Алексей Пушков.
«Берлин поставил стратегическую задачу отрыва своей экономики от российских энергоносителей. Отказ Германии от нашей нефти выглядит более достижимым, чем от газа, хотя и за это ей придется заплатить немалую цену», – написал он в своем Telegram-канале.
При этом сенатор добавил, что в то же время отказ от российского газа, что бы ни говорили сторонники такого шага в правительстве Германии, в обозримой перспективе выглядит «как утопия».
«Курс Берлина на «распаривание» немецкой экономики и российских энергоресурсов – это составная часть большой перестройки того экономического европейского порядка, который сформировался в 1970-ые годы и продлился около полувека», – заключил Пушков.
В прошлую пятницу стало известно, что страны ЕС задумались о возможности отложить запрет импорта российской нефти. Позже появились сведения о намерении ЕС включить нефтяное эмбарго в новый пакет антироссийских санкций. Газета ВЗГЛЯД подробно разбирала причины неготовности ЕС отказаться от российской нефти.
Напомним, 8 мая в администрации США сообщили, что страны Группы семи (G7) договорились постепенно отказаться от импорта российской нефти.
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Bloomberg: Итальянская Eni намерена открыть счет в рублях для оплаты газа из России
Итальянская энергетическая компания Eni готова выполнить требования России и открыть банковский счет в рублях после смягчения Европейским союзом своей позиции относительно поставок российского газа, сообщило со ссылкой на источники агентство Bloomberg.
По его информации, компания перейдет к открытию счетов в рублях и евро в Газпромбанке к среде для своевременного обеспечения платежей в этом месяце и избежания каких-либо рисков в поставках газа, передает ТАСС.
Ранее сообщалось, что итальянская нефтегазовая группа Eni готова в мае оплатить российский газ, даже если придется делать это в рублях.
В апреле сообщалось, что Eni не намерена открывать рублевый счет. В ЕК назвали оплату российского газа в рублях обходом санкций Евросоюза. Bloomberg сообщало, что рублевые счета в Газпромбанке для оплаты газа открыли 20 европейских компаний.
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Захарова: Отказ Финляндии и Швеции от нейтралитета развязывает России руки
Отказ Финляндии и Швеции от невступления в военные блоки под нажимом Вашингтона развязывает России руки, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова в эфире канала «Соловьев Live».
«То, что сейчас делают под нажимом Вашингтона Финляндия и Швеция, а на самом деле не их народы, а их политические силы, развязывает России руки. Сегодня Вашингтон, под давлением заставляя эти страны, которые много десятилетий проводили нейтральную политику невступления в военные блоки, заставляя их менять свою стратегическую направленность и курс, развязал нам руки», – передает ТАСС ее слова.
Ранее китайские СМИ предупредили, что поддержка намерения Швеции и Финляндии вступить в НАТО со стороны США – это ловушка.
Как ожидается, в середине этой недели заявку на вступление в НАТО подадут Финляндия и Швеция. При этом президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что его страна не одобрит членство Финляндии и Швеции в НАТО. Россия предупреждала, что вхождение Финляндии и Швеции в состав НАТО сделает эти страны потенциальными целями.
Главы МИД стран ЕС согласовали выделение Киеву 500 млн евро
Министры иностранных дел 27 стран Евросоюза согласовали выделение 500 млн евро на военную помощь Киеву, сообщил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель по итогам заседания Совета ЕС в Брюсселе.
Боррель отметил, что «общая сумма военной помощи составит 2 млрд». Он подчеркнул, что деньги, которые выделяются в рамках общеевропейского фонда – это лишь «вершина айсберга», а помощь Украине, выделяемая странами Европы на двусторонней основе, гораздо больше, передает РИА «Новости».
Напомним, Боррель также сообщил, что ЕС поможет Украине опустошить ее хранилища зерна, чтобы освободить место для нового урожая. При этом министры не смогли согласовать шестой пакет антироссийских санкций.
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