Французская Engie заявила о готовности платить Газпрому в рублях

Французская энергетическая компания Engie ведет переговоры с Газпромом по изменению схемы оплаты российского газа, говорится в пресс-релизе. В нем отмечается, что Engie будет платить за российский газ рублями при отсутствии рисков.

В сообщении компании также упомянуто, что Engie предприняла необходимые шаги для подготовки к выполнению своих платежных обязательств, если это будет соответствовать европейским санкциям и не изменит баланс рисков для энергетического гиганта, передает Прайм.

На долгосрочные контракты французской и российской компаний в 2021 году приходилось примерно 20% от общего объема продаж и потребления газа Engie по всему миру.

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Ранее источники Bloomberg сообщили, что итальянская энергетическая компания Eni готова выполнить требования России и открыть банковский счет в рублях после смягчения Европейским союзом своей позиции относительно поставок российского газа.

В ЕК назвали оплату российского газа в рублях обходом санкций Евросоюза. Несмотря на это, по информации Bloomberg, рублевые счета в Газпромбанке для оплаты газа открыли 20 европейских компаний.

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