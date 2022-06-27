В Общественной палате призвали партии совместно наблюдать за сентябрьскими выборами

В Общественной палате России призвали политические партии, участвующие в сентябрьских выборах, активизировать работу по наблюдению. В качестве формата совместной работы председатель координационного совета при ОП по общественному контролю за голосованием Максим Григорьев предложил создаваемые в регионах общественные штабы (ОШ) по наблюдению за выборами.

В ОП считают, что в рамках ОШ общественные организации, эксперты и партии должны обсуждать этапы кампаний. Здесь же в штабах будут готовить наблюдателей, которые с этого года будут направляться не только в участковые, но и в территориальные и окружные комиссии, то есть получат доступ к работе вышестоящих комиссий, говорится на сайте Независимого общественного мониторинга (НОМ).

«Вся работа общественных наблюдателей будет аккумулироваться в общественных штабах, там же проверяться и представляться общественности», – заверил Григорьев. По его словам, в Приморском крае, Пензенской и Омской областях ОШ провели установочные заседания и начали реализовывать планы работы. В Пермском крае в понедельник состоялось первое заседание. В Республике Алтай ОШ планирует начать работу с 1 июля.

Штабы должны стать дискуссионными площадками, на которых эксперты и партии организуют публичные обсуждения электоральных тем, считает Григорьев.

Роль экспертного сообщества в совместной работе отметил член СПЧ, председатель Ассоциации НОМ Александр Брод.

«Выборы ожидаются конкурентные и динамичные, со своей драматургией. Мы как общественники и правозащитники будем опираться на опыт прошлых лет – работу экспертных пулов, которые включают профессиональных ученых, юристов, политологов, лидеров общественного мнения. Эксперты будут наблюдать за всеми этапами избирательного процесса», – отметил правозащитник.

Для всех участников общественного контроля Ассоциация НОМ в ближайшее время презентует обновлннный формат цифровых сервисов, рассказала заместитель председателя Корсовета, исполнительный директор НОМ Алена Булгакова.

Заместитель председателя координационного совета при ОП по общественному контролю за голосованием Александр Малькевич в свою очередь подчеркнул, что наблюдением планируется охватить также и электронное голосование.

На заседании КС выступили представители общественных штабов и политических партий «Родина», «Единая Россия», Российской партии пенсионеров за социальную справедливость, «Справедливая Россия – Патриоты – За Правду», «Новые люди», ЛДПР, Партии прямой демократии, Российской экологической партии «Зеленые», партии «Зеленая альтернатива», «Гражданская платформа», Демократической партии России, партии «Коммунисты России». Абсолютное большинство присутствующих поддержали формат КС и общественных штабов в регионах как эффективный формат взаимодействия с общественностью и экспертным сообществом.

Об опыте работы общественных штабов на заседании рассказали региональные участники. В Саратовской области общественный штаб по наблюдению за выборами в этом году усилился экспертами и представителями различных сфер, рассказал председатель Общественной палаты Саратовской области Борис Шинчук. В состав штаба входят члены Общественной палаты региона, представители Ассоциации юристов России, Ассоциации НОМ, НКО, журналисты и лидеры общественного мнения.

Общественный штаб по наблюдению за выборами в Краснодарском крае провел уже не одно обучение для представителей общественных палат муниципальных образований.

По итогам обсуждения участники заседания сошлись во мнении, что главная цель сотрудничества в рамках работы Координационного совета на федеральном уровне и в рамках общественных штабов на региональном уровне заключается в проведении мониторинга соблюдения избирательных прав граждан, координации общественного контроля, независимой электоральной экспертизы и наблюдения за выборами.