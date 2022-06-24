Медики из Севастополя начали принимать пациентов в ЛНР

Травматолог, анестезиолог, хирург и педиатр из Севастополя прибыли в ГУ «Старобельское территориальное медицинское объединение» ЛНР, чтобы помочь работающим практически без выходных старобельским врачам.

Руководитель регионального исполкома Общероссийского народного фронта в Севастополе Лариса Мельник рассказала, что врачи взяли отпуск и по своей инициативе приехали в ЛНР на две недели, передает «Жизнь Луганска».

«Мы проводим операции, оказываем консультативную помощь. Пару дней назад посетили два пункта временного размещения беженцев, обследовали уже более 100 пациентов», – отметила Мельник.

Она добавила, что в дальнейшем поездки планируют проводить на регулярной основе. «Медиков, желающих отправиться в республику, много, но пока приехали анестезиолог, травматолог, хирург-онколог, врач-лаборант, педиатр и детский стоматолог», – уточнила Мельник.

Руководитель пояснила, что на днях в Старобельск еще должен приехать врач УЗИ с новым аппаратом.

Укрывавшаяся в Северодонецке от огня украинской артиллерии 69-летняя Ольга Михайловна рассказала о своей сломанной руке. «Неделю была без медпомощи, пока меня не вывезли в Старобельск. Сделали рентген, а рука вся в трещинах. Предстоит сложнейшая операция, но если бы не помощь врача, все могло закончиться ужасно», – поделилась она.

Женщина также добавила, что очень переживает за своих сына и внука, которые находятся в плену у ВФУ на «Азоте».

Главный врач ГУ «Старобельское территориальное медицинское объединение» ЛНР Вячеслав Быков поблагодарил крымских коллег за оказанную помощь. «Эта помощь очень важна как для наших медиков, так и пациентов. Благодарен врачам из Севастополя, оказывающим нам колоссальную поддержку», – сказал он.

Ранее гендиректор ГУП ЛНР «Лугмедфарм» Денис Москаленко рассказал, что для того, чтобы обеспечить население на освобожденной территории Луганской народной республики необходимыми лекарственными препаратами, предприятие планирует увеличить количество производимой продукции.