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В ЛНР решили увеличить производство медицинских препаратов
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Для того чтобы обеспечить население на освобожденной территории Луганской Народной Республики необходимыми лекарственными препаратами, ГУП ЛНР «Лугмедфарм» планирует увеличить количество производимой продукции, рассказал генеральный директор предприятия Денис Москаленко.
«На освобожденных территориях республики наше предприятие уже открыло 56 аптек. Снабжение осуществляется один-два раза в неделю согласно графику по заказу, который готовят заведующие аптеками. Производство работает на полную мощность, а поставки лекарств выросли на 25%», – приводит его слова «Жизнь Луганска».
Москаленко добавил, что ГУП ЛНР «Лугмедфарм» в ближайшее время планирует открыть аптеки в Кременной, Сватово, Старобельске и Новоайдаре.
«Каждый день у нас добавляются новые контрагенты, открываемые на освобожденной территории, всего их около 700. Также мы работаем над тем, чтобы открыть дополнительные линии производства лекарств, что позволит увеличить объемы производства», – отметил Москаленко.
Зеленский признал сдачу в плен боевиков с «Азовстали»
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Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал сдачу в плен боевиков «Азова» (против бойцов которого в России возбуждены уголовные дела) на «Азовстали» в Мариуполе.
Зеленский заявил, что «герои нужны Украине живыми». «Благодаря действиям украинских военных – вооруженных сил Украины, разведки, а также переговорной группы, Международного комитета Красного Креста и ООН надеемся, что удастся сохранить жизнь наших ребят», – приводит его слова «Московский комсомолец».
Новое видеообращение Зеленский записал на час с лишним позже обычного. Его комментарий по ситуации вокруг «Азовстали» уложился в минуту, после чего украинский президент перешел к другим темам.
Как пишет издание, с «Азовстали» вышли и сдались в плен 264 боевика, среди них – 53 раненых, которых под конвоем отвезли в больницу города Новоазовска. Остальные были отправлены в сторону Еленовки, утром им предстоят допросы. По данным Первого канала, на «Азовстали» заблокированы еще 2227 человек. Во вторник сдача в плен продолжится.
В понедельник Минобороны России сообщило, что с военными Украины на «Азовстали» достигнута договоренность о вывозе их раненых с завода в медицинское учреждение в ДНР. Командир бригады «Восток» Донецкой народной республики Александр Ходаковский сообщил, что тяжелораненых боевиков из полка «Азов» и ВСУ выносят на носилках.
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Эксперты: Судьба сдавшегося гарнизона Мариуполя будет перед глазами каждого солдата ВСУ
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Авторы проекта «Ватфор» сравнили «судьбу гарнизона Мариуполя» с «армией Паулюса» в Сталинградском котле.
«Как говорил Штирлиц, запоминается последнее слово. Поэтому неважно, сколько они там героично тримали оборону, а важно, что в итоге они сдались. В Сталинграде Шестая армия Паулюса тоже продержалась два с половиной месяца, но помнят ее не за это», – говорится в сообщении в Telegram.
Авторы проекта «Ватфор» указывают, что «о судьбе 6А, которую обещали спасти и которую в итоге бросили умирать, помнил каждый немецкий солдат». Отмечается, что «до Сталинграда немцы спокойно оставались в окружении», так как были уверены, что их «будут снабжать» и «деблокируют». Однако «после Сталинграда отступали целыми фронтами, а порой и бежали либо, будучи окруженными, быстро сдавались».
«Будут ли новые котлы на донецком фронте, мы еще увидим – но если будут, судьба гарнизона Мариуполя будет стоять перед глазами каждого украинского солдата», – сказано в сообщении. Подчеркивается, что «важно показать, что в плену украинским солдатам будет лучше, чем в обороне». Как заявляют автора проекта, «в окопах новости разлетаются моментально, и если российских турбопатриотов будут бесить кадры азовцев в госпитале, на лечении, живых и даже накормленных – то просто помните, все это показывают не для вас».
В понедельник Минобороны России сообщило, что с военными Украины на «Азовстали» достигнута договоренность о вывозе их раненых с завода в медицинское учреждение в ДНР. Командир бригады «Восток» Донецкой народной республики Александр Ходаковский сообщил, что тяжелораненых боевиков из полка «Азов» и ВСУ выносят на носилках.
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Пленных «азовцев» вывозят на автобусах с буквой Z
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Сдавшихся в плен боевиков «Азова» (против бойцов которого в России возбуждены уголовные дела) вывозят с «Азовстали» в Мариуполе на автобусах с буквой Z, следует из видео в Сети.
Авторы проекта «Ватфор» в Telegram приводят один из комментариев к новостям: «Но вообще, один провоз азовцев в автобусах с буквой Z гигантской, который сейчас даже Reuters показывает, означает огромную победу в информационной войне».
Как передает Reuters со ссылкой на очевидцев, пять автобусов прибыли в Новоазовск поздно вечером в понедельник. Замглавы минобороны Украины Анна Маляр сообщила, что с «Азовстали» вывели 264 украинских военных.
Всего, по данным Reuters, было около десятка автобусов, пишет «Украинская правда».
Corriere della Sera опубликовала видеозапись того, как автобусы в сопровождении российской военной техники отъезжают от завода.
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский признал сдачу в плен боевиков с «Азовстали». В понедельник Минобороны России сообщило, что с военными Украины на «Азовстали» достигнута договоренность о вывозе их раненых с завода в медицинское учреждение в ДНР. Позднее стало известно, что с «Азовстали» вышли и сдались в плен 264 боевика, среди них – 53 раненых, которых под конвоем отвезли в больницу города Новоазовска. Остальные были отправлены в сторону Еленовки, утром им предстоят допросы. Как сообщают СМИ, во вторник сдача в плен продолжится.
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Стало известно о сдаче в плен «говорящей головы» «Азова» Святослава Паламара
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Рано утром появилась информация о том, что пресс-офицер «Азовстальских сидельцев» капитан полка «Азов» Святослав Паламар (Калина) около девяти вечера выбрался на позицию взвода «Люгера» ДНР.
«Взвод «Люгера» – военные из батальона ДНР «Восток», которые в начале марта 17 дней сражались в полном окружении на окраине Мариуполя. Они заняли одну из девятиэтажек и по сути своим упорством спасли микрорайон «Восточный» от тотального разрушения. Снабжали наших бойцов по тросу, растянутому между домами с помощью квадрокоптера. Когда нацисты поняли, что «люгеров» из здания не выбить, а с боков врага поддавливают «смежники», они просто откатились на «Азовсталь». Разумеется, десятки домов в ходе боев были разрушены, но 80% домов «Восточного» уцелело. И вот к этим людям, 17 дней пившим воду из унитазных бачков и водонагревателей, вышел «азовский» пресс-секретарь Калина, который все последние недели бомбил мир роликами с призывами прийти заблокированным нацикам на помощь», пишет журналист «Комсомольской правды».
Сообщается, что его «не расстреляли на месте», так как понимали, что Калина «мало за что отвечал». Журналист напомнил, что один из командиров «Азова», участвующий в переговорах о сдаче в плен, рассказал: «Калина ничем не командовал, людей в подчинении у него не было, просто говорил, что ему велели говорить».
При этом официального подтверждения сдачи Калины пока нет. Предполагается, что на данный момент Калина готовится к итоговой пресс-конференции в одном из СИЗО ДНР, Ростова или Таганрога.
Напомним, в среду командир бригады «Восток» Донецкой народной республики Александр Ходаковский сообщил, что еще 785 украинских боевиков сдались на «Азовстали». По данным Минобороны, к утру 18 мая сдались в плен 694 боевика, в том числе 29 раненых. Всего за 16 и 17 мая сдались в плен 959 боевиков с «Азовстали». Глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что командиры боевиков пока не вышли с завода «Азовсталь».
Газета ВЗГЛЯД рассказывала о том, что в реальности происходит на «Азовстали», что ждет сдавшихся в плен националистов, а также о том, как от украинцев скрывают крупнейший национальный позор.
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Ходаковский: Еще 785 украинских боевиков сдались на «Азовстали»
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Еще 785 украинских военных сдались в плен, выйдя сегодня из «Азовстали», сообщил командир бригады «Восток» Донецкой народной республики Александр Ходаковский.
«Смотрю на это дело... вчера шестьсот, сегодня почти восемьсот только на нашем участке... И всё это боеспособные... Готов нашим мужикам в ноги поклониться – их реально больше нас и было, и остается», – написал он в своем Telegram-канале.
По данным Минобороны, к утру 18 мая сдались в плен 694 боевика, в том числе 29 раненых. Всего за 16 и 17 мая сдались в плен 959 боевиков с «Азовстали».
Газета ВЗГЛЯД писала о том, что в реальности происходит на «Азовстали», что ждет сдавшихся в плен националистов, а также о том, как от украинцев скрывают крупнейший национальный позор.
Россия начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал целью спецоперации «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». По словам главы государства, спецоперация предотвратила реальную опасность, которая нависла над Россией.
Посол ЛНР рассказал о панических настроениях в рядах ВСУ в Северодонецке
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«Бойцы ВСУ наконец выпали из информационной «теплой ванны», которую для них создавал украинский режим. Они активно следят за тем, что происходит с пленными. И в Северодонецке очевидны панические настроения украинских военных», – заявил газете ВЗГЛЯД посол ЛНР в России Родион Мирошник. Ранее очередной из взводов ВСУ в Северодонецке отказался воевать.
«Реакция одного подразделения, конечно, кардинально не скажется на ходе спецоперации по этому направлению. Вместе с тем ситуация в подразделениях ВСУ и нацбатах, судя по нашим радиоперехватам, близка к панике», – рассказал посол ЛНР Родион Мирошник.
Дипломат также отметил, что «треугольник», в котором расположены Северодонецк, Лисичанск и Рубежное, практически находится в состоянии блокады». «Трасса Артемовск – Лисичанск, по которой пытались выводить какие-то подразделения ВСУ, простреливается, так что проехать там почти невозможно. Ситуация реально сдерживается только нацбатами. Им нечего терять. И они давят на тербаты, которые не против сложить оружие. Такая ситуация не только в Северодонецке, но и в ряде других городов», – пояснил собеседник.
Вместе с тем делать какие-то прогнозы по Северодонецку пока рано. «Связь там почти отсутствует, информация выходит с запозданием. Но мы знаем, что ребята идут в том темпе, который позволяет максимально щадить жизни и минимизировать кровопролитие. Лучше потратить лишние день или два на взятие улицы или объекта, нежели совершенно бессмысленно положить ребят», – утверждает Мирошник.
Дальнейшие действия военнослужащих ВСУ будут зависеть от того, как будут развиваться события с пленными в Мариуполе, уверяет собеседник. «Азовсталь» – очень важный маркер для всех, кто уже осознал, что не хочет воевать за украинский режим. Они ловят каждое сообщение о том, в каком состоянии находятся военнопленные и как к ним относятся военные союзных войск России и ЛДНР. Украинские военные наконец выпали из информационной «теплой ванны», которую создавали для них украинские власти», – заключил дипломат.
Ранее военнослужащие одного из взводов 3-го батальона 115-й бригады ВСУ записали обращение к Владимиру Зеленскому и главкому ВСУ Валерию Залужному, в котором пожаловались на отсутствие командования, тяжелой техники, подкреплений и заявили об отказе выполнять боевые задачи.
«Мы отказываемся выполнять боевые задачи, поскольку у нас нет подкрепления сзади. Нет тяжелой техники. Ждем подкрепления уже две недели, но его нет. Нас отправляют на верную смерть. Командование отсутствует. Нет техники и уважения к людям. Мы не отказываемся защищать Украину, но в таких условиях отказываемся выполнять боевые задачи!» – говорится в сообщении.
Отметим, это не первый подобный случай. Ранее в Сеть попало видео, в котором бойцы 115-й бригады теробороны пожаловались на свое командование.
Напомним также, в среду командир бригады «Восток» Донецкой народной республики Александр Ходаковский сообщил, что еще 785 украинских боевиков сдались на «Азовстали». По данным Минобороны, к утру 18 мая сдались в плен 694 боевика, в том числе 29 раненых. Всего за 16 и 17 мая сдались в плен 959 боевиков с «Азовстали». Газета ВЗГЛЯД рассказывала о том, что в реальности происходит на «Азовстали», что ждет сдавшихся в плен националистов, а также о том, как от украинцев скрывают крупнейший национальный позор.
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Минобороны: На «Азовстали» в плен сдались 1730 боевиков
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В Мариуполе заблокированные на заводе «Азовсталь» боевики националистического подразделения «Азов» и украинские военнослужащие продолжают сдаваться в плен, сообщили в Минобороны.
«За прошедшие сутки на заблокированном металлургическом комбинате «Азовсталь» в Мариуполе в плен сдался 771 боевик националистического подразделения «Азов». Всего с 16 мая в плен сдались 1730 боевиков, в том числе 80 раненых. Все нуждающиеся в стационарном лечении получают помощь в медучреждениях Донецкой народной республики в Новоазовске и Донецке», – говорится в сообщении в Telegram-канале Минобороны.
Также в военном ведомстве опубликовали новые данные о ходе спецоперации на Украине. Так, за сутки высокоточными ракетами воздушного базирования ВКС России поражены семь пунктов управления, в том числе командные пункты 24-й мотопехотной бригады ВСУ в населенном пункте Николаевка и 104-й бригады территориальной обороны в населенном пункте Константиновка.
Кроме того, были поражены 11 складов ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов в районах населенных пунктов Бахмут, Константиновка, Ильинка и Миньковка Донецкой народной республики и 26 районов сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ. Уничтожены: дивизион зенитных ракетных комплексов С-300 в районе Большие Ломзаки Николаевской области и дивизион ЗРК «Бук-М1» в районе Славяногорска Донецкой народной республики.
В сообщении военного ведомства отмечается, что оперативно-тактической и армейской авиацией поражены два пункта управления, а также 58 районов сосредоточения живой силы и украинской военной техники. Всего в результате ударов авиации уничтожены более 340 националистов, выведены из строя 62 единицы военной техники.
«Ракетными войсками и артиллерией поражены шесть пунктов управления, 295 районов сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ, 43 артиллерийских и минометных украинских подразделения на огневых позициях и две станции радиоэлектронной борьбы», – утверждается в сообщении.
По информации МО РФ, средствами противовоздушной обороны в районах населенных пунктов Волчий Яр, Борщевка, Великие Хутора, Малые Проходы, Снежковка и Петровское Харьковской области, Чернобаевка и Новая Каховка Херсонской области уничтожены 15 украинских беспилотных летательных аппаратов, в том числе один БпЛА «Байрактар-ТБ2».
Помимо прочего, в районах населенных пунктов Топольское, Малая Камышеваха, Семеновка, Шпаковка, Глинское, Снежковка Харьковской области и Чернобаевка Херсонской области перехвачены 12 украинских реактивных снарядов системы залпового огня «Смерч».
«Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 172 самолета, 125 вертолетов, 942 беспилотных летательных аппарата, 313 зенитных ракетных комплексов, 3158 танков и других боевых бронированных машин, 395 установок реактивных систем залпового огня, 1562 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 3026 единиц специальной военной автомобильной техники», – заключили в Минобороны.
В среду командир бригады «Восток» Донецкой народной республики Александр Ходаковский сообщил, что еще 785 украинских боевиков сдались на «Азовстали». По данным Минобороны, к утру 18 мая сдались в плен 694 боевика, в том числе 29 раненых. Всего за 16 и 17 мая сдались в плен 959 боевиков с «Азовстали». Глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что командиры боевиков пока не вышли с завода «Азовсталь».
Газета ВЗГЛЯД рассказывала о том, что в реальности происходит на «Азовстали», что ждет сдавшихся в плен националистов, а также о том, как от украинцев скрывают крупнейший национальный позор.
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Первые строители из РФ приступили к восстановлению Донецка и Луганска
Первые строители из России приступили к восстановлению Донецка и Луганска, сообщил вице-премьер России Марат Хуснуллин в эфире телеканала «Крым-24».
«Сейчас работают в Донецке и Луганске не просто специалисты по оценке, а уже строители заехали. В Луганск зашло 283 единицы техники, зашло буквально позавчера, уже заехала первая тысяча строителей», – передает его слова ТАСС.
Вице-премьер добавил, что также мобилизуются все ресурсы, которые возможно задействовать внутри республик.
Ранее он заявил, что Запорожская АЭС будет работать на Россию, но готова поставлять электроэнергию и Украине, если за нее будут платить.
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Эксперт объяснил отказ США поставлять Украине РСЗО М270
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«Если ВСУ получат ракеты типа ATACMS к установкам М270, то они наверняка ударят ими по территориям России. Вашингтон не готов столкнуться с ответом Москвы на такие действия ВСУ», – заявил газете взгляд военный эксперт Константин Сивков. Ранее издание Politico сообщило о нежелании США отправлять Украине высокоточные реактивные системы залпового огня М270.
«М270 MRLS может нести либо реактивные снаряды РСЗО, либо оперативно-тактические баллистические ракеты ATACMS. И так как США, судя по всему, решили не поставлять для ВСУ ракеты этого типа, то они отказались от поставок подобных систем в целом», – сказал доктор военных наук Константин Сивков.
По словам эксперта, предложенное взамен орудие М777 серьезно отличается по характеристикам от того, что хочет получить Киев. «Дело в том, что М777 – стандартная гаубица, которая ничего необычного из себя не представляет. Дальнобойность снарядов немногим больше 30 км. В то время как дальность ракет типа ATACMS Block IA Unitary достигает 300 км», – пояснил Сивков.
«Если Украина все же получит это вооружение, то почти наверняка нанесет удар по территории России. И тогда, очевидно, ответ Москвы будет жестким. Это, в свою очередь, приведет к эскалации российско-американских отношений, которые и так оставляют желать лучшего. Так что Вашингтон просто пытается себя обезопасить от столкновения с Россией», – подчеркнул собеседник.
Кроме того, на прошлой наделе Washington Post сообщила, что разведке США запретили передавать данные о российском военном руководстве и о потенциальных целях на территории России. Согласно данным источников, первый запрет не касается данных о местонахождении российских офицеров на территории Украины, в том числе генералов, его действие ограничивается, скорее, данными о высшем руководстве ВС России, например, министре обороны Сергее Шойгу или начальнике Генштаба Валерии Герасимове.
Также издание уточняет, что второй запрет направлен на то, чтобы «США не стали участником атак, которые Украина может начать внутри России». Так, по его данным, эти опасения заставили администрацию США отложить планы по поставке истребителей через Польшу, которые Украина могла бы использовать для нанесения ударов по территории России.
Как ранее сообщила газета Politico со ссылкой на источники из администрации президента США Джо Байдена, США не хотят поставлять на Украину высокоточные реактивные системы залпового огня (РСЗО) M270 американского производства.
Власти посчитали более эффективным отправлять на Украину 155-мм гаубицы M777 вместо РСЗО. Это произошло, когда объем выделенных Конгрессом средств на военную помощь Киеву начал сокращаться, пишет «Коммерсант».
Однако, как утверждают источники, украинские власти продолжают запрашивать поставки этого вооружения. Вместе с тем Белый дом опасается, что это оружие будет использовано для нанесения ударов по территории России, которая может расценить это как обострение военного конфликта.
Ранее Минобороны России показало видео уничтожения переданных ВСУ американских гаубиц М777.
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В ДНР высмеяли заявление Зеленского о спасении жизней «героев» на «Азовстали»
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«В общей сложности там остаются от полутора до двух тысяч «азовцев». Сложно сказать, сколько из них решат остаться. Но это будут самые отмороженные личности», – заявил газете ВЗГЛЯД донецкий парламентарий Владислав Бердичевский. Ранее Владимир Зеленский признал сдачу в плен боевиков с «Азовстали», назвав ее «спецоперацией».
«Слова Зеленского – это пиар-акция. С таким же успехом Геббельс мог рассказать немцам про эвакуацию армии Паулюса под Сталинградом. Но украинским властям и их западным коллегам чрезвычайно важно поддерживать миф о «героизме» боевиков», – иронично заметил депутат парламента ДНР Владислав Бердичевский.
«Всего же, по нашим оценкам, на «Азовстали» остаются от полутора до двух тысяч боевиков. Все ли из них решат выйти, пока неизвестно. Но останутся, наверняка, лишь самые отмороженные. Мы, в свою очередь, готовы принять всех, кто согласится сдаться в плен. Затем они, естественно, будут подвергнуты проверке», – уточнил собеседник.
При этом парламентарий усомнился в том, что сдача в плен «азовцев» станет сигналом для других украинских боевиков сложить оружие. «Украинская пропаганда работает настолько эффективно, что информационная работа с нашей стороны, к сожалению, даже рядом не стояла. Сдаться в плен могут лишь те бойцы, которые имеют альтернативные источники информации», – заключил Бердичевский.
Ранее стало известно о том, что 256 украинских боевиков сдались в плен в мариупольском заводе «Азовсталь». Об этом во вторник сообщили в Штабе территориальной обороны ДНР. «Среди пленных число раненых составляет 51 человек», – сказано в сообщении. Уточняется, что раненым оказывается необходимая медицинская помощь.
Как сообщают источники, большую часть раненых под конвоем отвезли в больницу города Новоазовска. Остальные были отправлены в сторону Еленовки, утром им предстоят допросы. По данным Первого канала, на «Азовстали» заблокированы еще 2227 человек. Также известно, что пленных «азовцев» вывозят на автобусах с буквой Z.
При этом президент Украины Владимир Зеленский, комментируя сдачу в плен боевиков «Азова» (против бойцов которого в России возбуждены уголовные дела), заявил о том, что «герои нужны Украине живыми». «Благодаря действиям украинских военных – вооруженных сил Украины, разведки, а также переговорной группы, Международного Комитета Красного Креста и ООН надеемся, что удастся сохранить жизнь наших ребят», – отметил он.
В свою очередь командир бригады «Восток» Донецкой народной республики Александр Ходаковский назвал комментарий «азовцев» относительно пленения украинских боевиков «поэтичным».
«Как поэтично можно назвать банальную сдачу в плен: «Высшим военным командованием был отдан приказ командирам подразделений, находящихся на «Азовстали», сохранить жизнь личного состава. Идет операция по спасению заблокированных на территории завода защитников Украины», – цитирует украинские заявления Ходаковский в своем Telegram-канале.
«Иными словами, мы поставили противника в такое положение, что перспектива у него только одна: или смерть, или белый флаг. Судя по всему, выбор пал на второе, осталось только красиво это все обставить, чтобы подать обществу не в виде поражения, а в виде победы», – отметил он.
Вместе с тем, по его словам, реальность иная. «Несмотря на трудности и недоработки начала операции – в честном и упорном бою мы победили противника, имевшего все преимущества: и численный состав, не уступавший нашему, и условия войны, где они в обороне, а мы в наступлении, и город, который должен был стать для нас «вторым Грозным»... Это еще не победа в войне, но это положительный пример, который имеет немалое значение», – заключил командир бригады «Восток».
В понедельник Минобороны России сообщило, что с военными Украины на «Азовстали» достигнута договоренность о вывозе их раненых с завода в медицинское учреждение в ДНР. Напомним, Владимир Путин приказал не штурмовать последний оплот украинских националистов в Мариуполе – завод «Азовсталь», но заблокировать его так, чтобы «муха не пролетела».
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Сдавшиеся в плен боевики «Азова» рассказали об условиях содержания
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Условия содержания оказались лучше, чем ожидали, есть все необходимое – сошлись во мнении сдавшиеся в плен боевики националистического подразделения «Азов», видео с которыми показало Минобороны.
«Водили в столовую, с утра бы супчик, на обед был супчик и каша. У нас здесь все есть, расположение... кровати, матрасы, все (необходимое – прим. ВЗГЛЯД) есть. Одеяла, подушки, все. Есть у нас здесь и раненые ребята, ждем медика. Нам обещали, что скоро подойдет», – говорит на видео Минобороны мужчина по имени Станислав.
Другой сдавшийся в плен боевик Сергей отметил, что условия содержания оказались лучше, чем многие ожидали. «Отличное питание», – подчеркнул он.
На кадрах видно, что пленные проживают в стационарном помещении, где у каждого имеется спальное место. Всем предоставлены постельные принадлежности и качественное питание. Также всем нуждающимся оказывается необходимая медицинская помощь.
За прошедшие сутки на заблокированном металлургическом комбинате «Азовсталь» в Мариуполе в плен сдался 771 боевик националистического подразделения «Азов». Всего с 16 мая в плен сдались 1730 боевиков, в том числе 80 раненых. Все нуждающиеся в стационарном лечении получают помощь в медучреждениях Донецкой народной республики в Новоазовске и Донецке.
Газета ВЗГЛЯД рассказывала о том, что в реальности происходит на «Азовстали», что ждет сдавшихся в плен националистов, а также о том, как от украинцев скрывают крупнейший национальный позор.
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ДНР: На «Азовстали» сдались в плен 256 украинских боевиков
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На мариупольском заводе «Азовсталь» сдались в плен 256 украинских боевиков, сообщили в штабе территориальной обороны Донецкой народной республики.
«В общей сложности с территории металлургического комбината «Азовсталь» в Мариуполе сдались в плен 256 украинских боевиков. Среди пленных число раненых составляет 51 человек, им оказывается необходимая медицинская помощь», – передает Донецкое агентство новостей сообщение штаба.
В понедельник Минобороны России сообщило, что с военными Украины на «Азовстали» достигнута договоренность о вывозе их раненых с завода в медицинское учреждение в ДНР.
Ранее командир бригады «Восток» Донецкой народной республики Александр Ходаковский заявил, что российские военные начали переговоры с украинскими на «Азовстали».
Также Ходаковский заявил, что с завода «Азовсталь» вышли десять украинских военных с белыми флагами. До этого Ходаковский рассказал, что обнаружен тоннель, по которому украинские военные покидают завод «Азовсталь», он проходит под железной дорогой.
Напомним, Путин приказал не штурмовать последний оплот украинских националистов в Мариуполе – завод «Азовсталь», но заблокировать его так, чтобы «муха не пролетела».
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ДНР: Жители освобожденных территорий запуганы националистами
Жители освобожденных территорий Донецкой народной республики запуганы украинскими националистами, заявил советник главы правительства ДНР Ян Гагин.
«Люди на освобожденных территориях напуганы, они уже не одну неделю, не один месяц находятся в стрессе ввиду того, что военнослужащие Украины (это и нацисты, и военнослужащие регулярных частей ВСУ) еще до начала операции занимались и грабежами, и запугиванием населения, и вели себя достаточно бесцеремонно», – сказал он РИА «Новости».
По словам Гагина, жители этих районов рассказывали, что перед уходом украинские военные «просто грабили их как только возможно, то есть у них не осталось ничего, и в связи с этим они испытывают, конечно, дефицит и продуктов, и медикаментов».
Накануне силы ДНР заявили об освобождении еще двух сел от украинских оккупантов.
Россия начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал целью спецоперации «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». По словам главы государства, спецоперация предотвратила реальную опасность, которая нависла над Россией.
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Кадыров: Спецоперация на Украине выполняется на 100%
Спецоперация на Украине идет по плану, выполняется на 100%, сообщил глава Чеченской республики Рамзан Кадыров на просветительском марафоне «Новые горизонты» общества «Знание».
«Ситуация спокойная, мы идем по плану, как поставил нам президент задачу, мы выполняем на 100%. В начале были ошибки..., но теперь мы 100% идем по плану и освободим Украину от этих шайтанов», – передает РИА «Новости» его слова.
Ранее в Минобороны России опубликовали новые данные о ходе спецоперации на Украине. Так, в Мариуполе заблокированные на заводе «Азовсталь» боевики националистического подразделения «Азов» и украинские военнослужащие продолжают сдаваться в плен. По данным МО РФ, ракетными войсками и артиллерией поражены 76 пунктов управления, 421 район сосредоточения живой силы и военной техники, а также 147 артиллерийских и минометных подразделений на огневых позициях, в том числе украинская батарея 155-мм гаубиц М777 производства США в районе населенного пункта Подгорное.
Газета ВЗГЛЯД писала о том, что в реальности происходит на «Азовстали», что ждет сдавшихся в плен националистов, а также о том, как от украинцев скрывают крупнейший национальный позор.
Россия начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал целью спецоперации «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». По словам главы государства, спецоперация предотвратила реальную опасность, которая нависла над Россией.
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Силы ДНР заявили об освобождении двух сел от украинских оккупантов
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Вооруженные силы России совместно с военнослужащими Донецкой народной республики (ДНР) освободили от украинских националистов два населенных пункта – поселок Дробышево и село Новоселовка Вторая.
«Военнослужащие Донецкой народной республики совместно с Вооруженными силами Российской Федерации продолжают освобождать от украинских оккупантов населенные пункты нашей Республики. Так, освобожден очередной населенный пункт Дробышево», – передает «Донецкое агентство новостей» сообщение Народной милиции ДНР.
В штабе территориальной обороны ДНР сообщили об установлении полного контроля над 185 населенными пунктами, включая Новоселовку Вторую.
Дробышево – поселок городского типа Лиманского района, основан в конце XVII века. В двух километрах юго-западнее окраины поселка находится ландшафтный заказник Подпесочное. Также у поселка находится железнодорожная станция Форпостная на линии Харьков – Святогорск – Красный Лиман.
Село Новоселовка Вторая находится на расстоянии в четырех километрах от северных окраин Авдеевки.
Россия начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал целью спецоперации «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». По словам главы государства, спецоперация предотвратила реальную опасность, которая нависла над Россией.