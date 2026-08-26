Не самозародились они, конечно, эти жены деятелей, отравлявших фосгеном несчастное постсоветское пространство. Есть, конечно, где-то этот конвейер, схема есть. И сейчас она снова обкатывается, и вот уж что дальше?0 комментариев
Власти Грузии осудили протест радикалов против российских туристов
Председатель комитета парламента Грузии по евроинтеграции Леван Махашвили назвал «заказным и искусственным» протест радикалов против туристов из России, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
«Ураган в стакане воды, обычный туристический сезон, ничего неординарного», – сказал он на пресс-конференции, комментируя выезд на границу с Россией грузинских оппозиционеров, которые опротестовали якобы массовый наплыв россиян в Грузию.
По словам парламентария, пограничная полиция Грузии «ответственно и серьезно» проводит проверки.
Леван Махашвили заявил об «искусственной активности» радикалов по данному вопросу.
«Заказная (извне) политическая активность, разгоняют якобы антироссийскую и проукраинскую волну, следуя политической моде», – указал он.
Как сообщала газета ВЗГЛЯД, представители радикально оппозиционного саакашвилевского «Единого национального движения» во вторник направились на границу с Россией опротестовать туристические потоки.
«КПП «Верхний Ларс» стал воротами для российского доминирования в Грузии. Граждане России приезжают не только как туристы, они покупают в Грузии жилье, занимаются бизнесом. Все это опасно для государственности Грузии», – заявил на границе журналистам председатель совета партии Ираклий Павленишвили.
По его словам, якобы «русские массово получают гражданство Грузии». Оппозиционер призвал «демонтировать режим (правящей) «Грузинской мечты», иначе Грузия будет в проигрышном положении».
Грузинские официальные лица не видят ничего необычного в притоке туристов в конце августа.
Между тем граждане России лидируют в списке посетивших Грузию в первом полугодии иностранных туристов с показателем 610 тыс. 825 человек, что на 5,1% больше, чем за аналогичный период прошлого года.
На втором месте – граждане Турции (525 тыс. 380 человек), на третьем – Армении (360 тыс. 050 человек).