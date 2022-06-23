Помощница депутата Журавлева рассказала подробности аварии

Авария с участием депутата Госдумы от ЛДПР Алексея Журавлева произошла из-за «чьей-то халатности», заявила его помощница Татьяна Калегина.

«Алексей Александрович попал в аварию на Кутузовском проспекте из-за отсутствия знаков, предупреждающих о неровности дорожного покрытия, о снятии покрытия, о ведущихся ремонтных работах», – сказала Калегина в беседе с «Газетой.Ru».

Она добавила, что отсутствие знаков представляет опасность как для мотоциклистов, так и для автомобилистов, и это «чья-то халатность».

По словам Калегиной, депутат – опытный мотоциклист, у него большой стаж, он проехал «сотни тысяч километров» по России, Казахстану.

«Но в центре Москвы по чьей-то халатности он не то, что не справился с управлением, он опрокинулся», – сказала помощница парламентария.

«Приехали все службы. Гипса нет, правда, повредил ключицу. Из больницы сегодня его планируют выпустить. Все в порядке у него. Не впервой такая травма», – подвела итог она.

Напомним, депутат Госдумы Алексей Журавлев на мотоцикле попал в ДТП в центре Москвы.