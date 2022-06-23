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В Рубежном после обстрелов ВСУ загорелось зернохранилище
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В городе Рубежное Луганской народной республики после обстрелов со стороны украинской артиллерии горит элеватор на 30 тыс. тонн зерна.
Элеваторный комплекс компании ООО «Голден Агро» открылся в 2020 году. Он вмещает 30 тыс. тонн зерна, передает РИА «Новости».
Сейчас элеваторы разбиты снарядами, причем видно, что снаряды летели со стороны Лисичанска, который остается под контролем украинских военных.
По отзывам местных жителей, последние по времени «прилеты» были на днях. Огромные кучи сельхозпродукции высыпались из хранилищ, над ними поднимается дым, зерно частично почернело. Вокруг комплекса разбросаны железные осколки, вероятно, снарядов.
К комплексу приезжают местные жители, чтобы набрать себе зерна. В самом Рубежном открыто всего несколько магазинов, у многих людей нет денег, так как их украинские карточки здесь не работают.
«Я знаю, что могу здесь набрать зерна, которым можно покормить кур или попробовать испечь хлеб», – рассказала приехавшая к элеватору на велосипеде. В ее корзине были мешки для зерна.
Некоторые ее соседи приезжают к элеватору на машинах с прицепами.
Россия начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал целью спецоперации «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». По словам главы государства, спецоперация предотвратила реальную опасность, которая нависла над Россией.
На Украине потребовали от Муратова отдать все деньги за Нобелевскую медаль ВСУ
Все деньги, выученные главным редактором «Новой газеты» Дмитрием Муратовым за продажу на аукционе медали нобелевского лауреата, он должен направить ВСУ. С таким призывом выступил переехавший на Украину журналист Иван Яковина.
«В Украине многие люди все это шоу с продажей медали восприняли очень негативно – как операцию по отстирыванию репутации и желание получить хороший пиар буквально на крови», – написал Яковина в комментарии в Facebook* (компания Meta* признана в России экстремистской и запрещена)/ По его словам, «спасти ситуацию можно только одним способом - направив все деньги на нужды вооруженных сил Украины».
«Поскольку этого, скорее всего, не будет, а происхождение денег тоже неясно, то пахнет и выглядит все это дело очень-очень нехорошо», – считает Яковина.
Напомним, главред «Новой газеты» Дмитрий Муратов продал на аукционе за 103,5 млн долларов Нобелевскую медаль. Отмечается, что деньги, вырученные от продажи, планируется перечислить в ЮНИСЕФ – международную организацию, действующую под эгидой ООН. ЮНИСЕФ является преемником Международного фонда помощи детям, созданного в 1946 году ООН.
Представитель Кремля Дмитрий Песков позже заявил, что российское руководство приветствует помощь беженцам.
Какими неполитическими ресурсами могут быть полезны России освобожденные территории Украины?
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Рынска призвала приструнить сторонников России в Латвии
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Блогер Божена Рынска после возвращения из Риги в Москву заявила, что в Латвии существует большое сообщество сторонников России, которые «поднимают голову», и этот процесс срочно надо подавить.
В странах Балтии «очень сильна» российская пропаганда, и «надо прекращать это все», заявила Божена Рынска после конфликта с рижским таксистом, котрый придерживается пророссийских взглядов. «Тут сформировалась целая прослойка [...] Они мечтают, чтобы Россия пришла в Латвию», – написала Рынска в своем Facebook* (компания Meta* признана экстремистской в России). – «Уже вчера по русскому району разбрасывали листовки [...] Надо срочно возвращать их в свои берега».
Также Рынска, вернувшаяся на днях в Москву из Латвии, рассказала о конфликте с рижским таксистом из-за спорп об антироссийских санкциях.
Поддерживающий спецоперацию России на Украине таксист, по ее словам, в эмоиональной форме заявил, что «Россия дойдет до Киева». «Я схватила его за футболку, тряханула и потребовала извиниться за оскорбление», – написала Божена. В ответ на это водитель, по ее словам, «прицельно ударил меня». После этого она вышла из машины и написала заявление в полицию.
Ранее газета ВЗГЛЯД анализировала, как относятся к России в разных странах Европы.
Эксперт: Помощь Запада на Украине разворовывают все – от президента до последнего сержанта
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«Озвученные USAID объемы ежемесячных потерь украинского бюджета – это та сумма, которая нужна Зеленскому и его команде для расхищения и освоения, а также для того, чтобы и дальше отправлять граждан страны на убой», – заявил газете ВЗГЛЯД политолог и экономист Иван Лизан. Ранее в США оценили ежемесячные потери бюджета Украины в 5-6 млрд долларов.
«Оценки по кражам финансовой помощи на Украине и по потерям государственного бюджета непосредственно связаны между собой. Украинской власти абсолютно плевать на то, что будет с бюджетом. У них горизонт планирования в текущих условиях – максимум две недели. До спецоперации они планировали на полтора-два месяца, никто не мыслил категориями полгода, год или три года – как, например, это делается в России», – рассказал экономист.
«Сумма в 5-6 млрд долларов в месяц, озвучиваемая США – это та плата, которую Зеленский и его соратники хотят за продолжение украинской трагедии. Именно столько, по-видимому, им требуется для расхищения и освоения, а также для того, чтобы и дальше отправлять граждан страны на убой. Причем будут ли выплачены зарплаты бюджетникам, например, в Ирпене или Гостомеле, ни американцев, ни Зеленского не волнует. Они об этом даже не думают», – отметил собеседник.
«Американцы свою часть в украинский финансовый котел вносят исправно, европейцы постепенно тоже втягиваются в финансирование. Можно считать это ежемесячными расходами на дальнейшую поддержку киевского режима», – подчеркнул он.
«Вместе с тем, трудно сказать, насколько эти средства идут на самом деле на войну. Максимум они закупают горюче-смазочные материалы на них. Украина долгое время пользовалась советскими боеприпасами, теперь ей их везут из всех точек мира, и я сомневаюсь, что Киев за них платит своими деньгами. Военная помощь из США поставляется по линии Пентагона», – отметил Лизан.
По словам экономиста, украинские власти не считают нужным исправно и вовремя выплачивать зарплаты солдатам, руководствуясь принципом «их все равно сегодня или завтра всех убьют». «На Украине сейчас воруют все задействованные в боевых действиях: от президента до прапорщика и последнего сержанта, на всех уровнях где только можно», – рассказал он.
Лизан также назвал желание премьер-министра Дениса Шмыгаля заставить безработных трудиться за минимальную зарплату «странной, но очень характерной для постсоветских чиновников инициативой». «Как правило, такие вещи невозможно администрировать, а на Украине – тем более», – добавил он.
«Можно только ловить людей на улицах, устраивать поквартирные обходы, но кто этим будет заниматься? Это даже не Мариуполь. Там власти приходят во дворы, предлагают людям реальные деньги за разборы завалов. На Украине этого не выйдет, там народ от повесток в армию убегает, а представьте, если их будут еще принудительно заставлять работать», – полагает эксперт.
Накануне глава Агентства США по международному развитию (USAID) Саманта Пауэр сообщила, что Украина в условиях боевых действий теряет из бюджета 5-6 млрд долларов в месяц. Пауэр заявила, что таково «среднее количество денег, которое это правительство теряет в условиях, когда оно вынуждено вести эту войну, согласно последним подсчетам». По ее словам, «это невероятная скорость сжигания капитала».
Хотя США направят Киеву 7,5 млрд долларов помощи для финансирования расходов бюджета, этих денег, по словам Пауэр, не хватит в долгосрочной перспективе, «в дальнейшем потребуется еще больше прямой бюджетной поддержки», передает ТАСС.
При этом Бывшие и действующие американские чиновники считают, что растрат и краж финансовой помощи на Украине избежать не удастся. Так, генеральный инспектор правительства США по вопросам реконструкции в Афганистане Джон Сопко выразил уверенность, что «кражи неизбежны». По его мнению, «никуда не деться от расточительства и кумовства». Он уверен, что «будут приниматься глупые решения». «Спустя пару лет мы будем читать новости о растратах, кражах и злоупотреблении», – заявил он, призвав «установить контроль».
Бывший чиновник Пентагона Марк Кэнсиан отметил, что «Украина подвергалась критике за коррупцию еще до начала войны, и эта коррупция никуда не делась». По его словам, если «украинские олигархи начнут плавать на яхтах, профинансированных американскими налогоплательщиками», это станет ударом для законодателей США, поддержавших оказание помощи Киеву, передает ТАСС со ссылкой на Wall Street Journal.
Сейчас, по данным издания, случаев недобросовестного использования западной помощи на Украине не выявлено, но эксперты уверены, что «возникновение проблем является, вероятно, лишь вопросом времени», учитывая как «объемы помощи», так и «отсутствие на Украине надзорного контингента США и НАТО».
Напомним, как сообщали СМИ, Белый дом предупредили, что Конгресс США может не поддержать новый пакет помощи для Украины, если Пентагон не отчитается о расходовании выделенных 40 млрд долларов. СМИ указывали, что до одобрения помощи в 40 млрд долларов Пентагон уже «с трудом справлялся» с такой задачей.
В то же время советник Владимира Зеленского по экономическим вопросам Олег Устиненко заявил, что снижение ВВП Украины по итогам года ожидается на уровне 35–40%. В начале года власти Украины прогнозировали дефицит бюджета текущего года на уровне 7 млрд долларов.
Полковник армии США в отставке заявил о поражении Украины
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Украина уже потерпела поражение в конфликте с Россией, считает полковник армии США в отставке Дуглас Макгрегор.
«Давайте посмотрим правде в глаза: Украина несуществующее государство, они рухнули. Людей под дулом толкают под огонь русских. Это катастрофа!» – приводятся его слова в Telegram-канале «Sputnik Беларусь».
Макгрегор заявил, что ежедневно украинцы теряют от 500 до 1000 убитыми и ранеными. «Их армия практически уничтожена», – заявил экс-военный.
Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Российский лидер Владимир Путин отметил, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины, целью является денацификация и демилитаризация страны. Также киевским властям выдвинут ряд политических условий: законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.
Какими неполитическими ресурсами могут быть полезны России освобожденные территории Украины?
Согласно данным Минобороны России, украинские войска планировали напасть на Донбасс в марте 2022 года. В военном ведомстве подчеркивают, что проводимая российскими военными спецоперация упредила и сорвала широкомасштабное наступление ударных группировок украинских войск на ЛНР и ДНР.
Джонсон предложил восстановить территорию Украины «хотя бы до границ до 24 февраля»
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Украине не следует «отдавать свои территории в обмен на мир», а украинская территория должна быть восстановлена в рамках границ «до 24 февраля», считает премьер-министр Британии Борис Джонсон, об этом он заявил в интервью ряду европейских газет, среди которых итальянская «Коррьере делла сера».
«Мы убеждены, что должны помогать украинцам оказывать стратегическое сопротивление. Но мы не можем быть украинцами более, чем сами украинцы. Это их кризис, и должны решать они, как поступать. Они не отдадут территории в обмен на мир, не пойдут на плохое соглашение. Украинская территория должна быть восстановлена, хотя бы до границ до 24 февраля (начала специальной военной операции России). Суверенитет и безопасность страны должны быть защищены», – приводит его слова ТАСС.
Ранее в США призвали Зеленского отдать часть территорий под контроль России.
Какими неполитическими ресурсами могут быть полезны России освобожденные территории Украины?
Ракетным ударом уничтожено до 500 военнослужащих ВСУ в Николаеве
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В результате удара высокоточным оружием ВКС России уничтожено до 500 военнослужащих 59-й механизированной бригады ВСУ с вооружением и военной техникой, размещавшихся в цехах Николаевского судостроительного завода «Океан», заявил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
«Военнослужащие батальона 57-й мотопехотной бригады, оборонявшейся в районе населенных пунктов Горское, Подлесное, Врубовка Луганской народной республики (ЛНР), потеряв более 60% личного состава, отказались выполнять приказ командования и самовольно оставили все занимаемые позиции», – говорится в официальном Telegram-канале Минобороны.
В районе Николаевки Донецкой народной республики (ДНР), в связи с угрозой разгрома подразделений 14-й и 24-й механизированных бригад украинским командованием ночью эвакуированы до 30 раненых и восемь убитых американских и британских наемников, чтобы не допустить их попадания подразделениям Вооруженных сил России.
«Вооруженные силы Российской Федерации наносят удары по военным объектам на территории Украины. Оперативно-тактической и армейской авиацией за сутки уничтожено: пять складов боеприпасов ВСУ в районах Сидорово, Верхняя Каменка ДНР и Мирополье Сумской области, зенитный ракетный комплекс «Бук-М1» в районе Курахово ДНР, а также живая сила и военная техника в 151 районе.
Ракетными войсками и артиллерией поражены 253 района сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ, а также шесть складов с боеприпасами в районах населенных пунктов Лисичанск, Верхнекаменка, Мирная Долина, Лоскутовка и Подлесное ЛНР. Уничтожен топливный терминал в Николаеве, с которого осуществлялось снабжение горючим военной техники ВСУ», – сообщил Конашенков.
«В рамках контрбатарейной борьбы поражено 13 украинских взводов реактивных систем залпового огня в районах Острое, Горняк, Кодема, Дзержинск, Калиново, Зоряное, Дмитров, Новолуганск, Новгородское, Ленинское, а также десять взводов ствольной артиллерии на огневых позициях в районах Степная Долина Николаевской области, Спартак, Подгорное, Николаевка, Ленинское, Зайцево, Семигорье, Дзержинск. В районе населенного пункта Никольское ДНР уничтожена станция артиллерийской разведки AN-TPQ производства США», – отметили в российском оборонном ведомстве.
«Всего в результате ударов авиации, ракетных войск и артиллерии за сутки уничтожено более 620 националистов, 24 танка и других боевых бронированных машины, а также 27 специальных автомобилей.
Российскими средствами ПВО за сутки сбиты: самолет Су-25 воздушных сил Украины в районе Бармашево Николаевской области и МиГ-29 в районе Апостолово Днепропетровской области. Также сбиты 16 украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Большие Проходы, Малая Камышеваха, Новодмитровское, Веселое, Беляевка, Бражковка, Червоное, Долгенькое, Сулиговка, Ясиноватое и острова Змеиный.
Кроме того, перехвачены три украинские баллистические ракеты «Точка-У» в районах Пашково Харьковской области и Новая Каховка Херсонской области, а также 14 реактивных снарядов системы залпового огня в районах острова Змеиный и населенных пунктов Ясиноватая ДНР, Новоселовка ЛНР и Сулиговка Харьковской области.
Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 211 самолетов, 132 вертолета, 1308 беспилотных летательных аппаратов, 349 зенитных ракетных комплексов, 3733 танка и других боевых бронированных машин, 594 боевые машины реактивных систем залпового огня, 2081 орудие полевой артиллерии и минометов, а также 3801 единица специальной военной автомобильной техники», – подытожили в Минобороны.
Накануне Минобороны заявило о значительных потерях и панике в рядах ВСУ в Донбассе.
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Хуснуллин озвучил планы восстановления Мариуполя и «Азовстали»
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Развитие освобожденного города Мариуполя до 2035 года предполагает численность населения там до 500 тыс. человек, заявил российский вице-премьер Марат Хуснуллин.
«Мы на сегодняшний день рассмотрели сценарное развитие Мариуполя, видим его в перспективе до 2035 года с количеством жителей порядка 500 тысяч», – заявил Хуснуллин в эфире «России 24», передает РИА «Новости».
Он добавил, что сейчас стоит вопрос о том, что нужно сделать с мариупольским предприятием «Азовсталь». «Склоняемся к мнению, что «Азовсталь» останавливать не нужно – это 12 тысяч работающих», – отметил вице-премьер.
Также изучается вопрос об усилении портовых мощностей, развитии туризма, создании рекреационных зон и рассматриваются возможные виды бизнеса, которые могут работать в Мариуполе.
Хуснуллин уточнил, что «Азовсталь» в дальнейшем может продолжить работу как промышленный парк или место отдыха, но не как металлургический комплекс.
Хуснуллин отметил, что сейчас практически все здания обследованы. Затраты и объемы будут достаточно большие.
Какими неполитическими ресурсами могут быть полезны России освобожденные территории Украины?
«Мы понимаем по каждому зданию, что нужно ремонтировать, что сносить, что строить новое, уже строители активно зашли. Мы строим больницу, восстанавливаем сети, строим жилые микрорайоны. В течение месяца мы основные параметры мастер-плана утвердим и уже будем его <...> [публиковать]», – приводит его слова ТАСС.
Во вторник мариупольский порт покинуло первое иностранное судно, оно прошло по гуманитарному коридору, который организовали российские военные.
Захарова рассказала о судьбе «высокомерной» ноты Лондона по наемникам
«Высокомерную» ноту, отправленную Лондоном в российское посольство по поводу приговоренных к смертной казни в ДНР британских наемников, сейчас рассматривают в Москве, ответа на нее пока нет, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.
«Этот документ сейчас рассматривается в Москве», – сказала Захарова, пообещав уточнить о реакции на него и рассказать подробности о ноте, передает РИА «Новости».
«Сама заинтригована заявлениями нашего посла господина Келина», – добавила Захарова.
Напомним, посол России в Великобритании Андрей Келин заявил, что Лондон обратился к Москве по теме приговоренных в ДНР к смертной казни британцев, направив «высокомерную» ноту.
В июне в Донецкой народной республике вынесли смертный приговор британским подданным Шону Пиннеру и Эйдену Эслину, а также марокканцу Саадуну Брагиму, обвиняемым в участии в боевых действиях на стороне ВСУ.
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Премьер Грузии: Украина помешала Тбилиси получить статус кандидата в члены ЕС
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Глава фракции правящей партии Украины «Слуга народа» Давид Арахамия ездил в США и Европу и в ходе встреч требовал, чтобы Грузии не предоставляли статус кандидата в члены ЕС, рассказал премьер-министр республики Ираклий Гарибашвили, выступая в парламенте с отчетом о проделанной работе.
«Одним из главных инициаторов, который от Европы и США настоятельно требовал, чтобы Грузия не получила статус кандидата в члены ЕС, был представитель украинской власти, господин Арахамия. <...> Он практически ультиматум выдвинул Европе о том, что если Грузия получила бы статус кандидата, они были бы очень огорчены», – передает ТАСС слова Гарибашвили.
Напомним, 17 июня Европейская комиссия рекомендовала предоставить Украине статус кандидата в Евросоюз. Решение по этому вопросу будут принимать главы государств и правительств ЕС на саммите в Брюсселе 23–24 июня. При этом Украине уже назвали условия, отказ от исполнения которых может привести к лишению статуса кандидата. Кроме того, Киеву отказали в ускоренной процедуре принятия в ЕС.
Западные СМИ писали, что принятие Украины в Евросоюз на фоне планов создания единой европейской армии стало бы самоубийством для ЕС.
Какими неполитическими ресурсами могут быть полезны России освобожденные территории Украины?
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В ЛНР сообщили об окружении более 1,3 тыс. украинских военных в котле южнее Лисичанска
В районе Горского и Золотого южнее Лисичанска в Луганской народной республике (ЛНР) окружены более 1,3 тыс. украинских военных и наемников, сообщил помощник министра внутренних дел ЛНР Виталий Киселев.
«Кольцо уже сомкнулось, и в плен может попасть порядка 1,2 тыс. [военнослужащих] ВСУ и нацистов, около 100 наемников», – передает его слова ТАСС.
Накануне сообщалось, что подразделения Народной милиции Луганской народной республики (ЛНР) вплотную приблизились к Лисичанску, средства обнаружения и разведки полностью покрывают данный населенный пункт.
Посол ЛНР в России Родион Мирошник заявил, что задача в районе Лисичанска заключается в том, чтобы обезопасить треугольник Северодонецк – Лисичанск – Рубежное от обстрелов и зачистить трассу Лисичанск – Артемовск.
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Силы ЛНР уничтожили отряд наемников у Горского и Золотого
Группа наемников у поселков Горское и Золотое под Лисичанском, воевавших на стороне Киева, ликвидированы, сообщил офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.
«На данном участке местности при окружении была ликвидирована группа иностранных наемников были взяты очень ценные трофеи иностранного производства и получена очень ценная развединформация», – сказал Марочко в эфире «России 24», передает ТАСС.
Ранее в среду помощник министра внутренних дел ЛНР Виталий Киселев заявил, что в районе Горского и Золотого южнее Лисичанска окружены более 1,3 тыс. украинских военных и наемников.
Посол ЛНР в России Родион Мирошник отмечал, что задача в районе Лисичанска заключается в том, чтобы обезопасить треугольник Северодонецк – Лисичанск – Рубежное от обстрелов и зачистить трассу Лисичанск – Артемовск.
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Новошахтинский НПЗ заявил об атаке двух беспилотников
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Новошахтинский завод нефтепродуктов подтвердил, что вспыхнувший на предприятии в среду пожар возник в результате атаки двух беспилотников, сообщили на заводе.
«Произведен удар двух беспилотных летальных аппаратов по технологическим объектам акционерного общества «Новошахтинский завод нефтепродуктов» (АО «НЗНП»), в результате которого произошел взрыв с образованием пожара», – передает ТАСС текст заявления.
Атаку беспилотников на предприятии назвали террористическими действиями.
«Второй удар произошел в 09.23 мск по объектам резервуарного парка сырой нефти. БПЛА попал между каре резервуаров и земляным отвалом. В результате попадания обломков БПЛА оборудование резервуарного парка получило механические повреждения, возгорания не произошло», – говорится в заявлении.
Как сообщил в Telegram губернатор Ростовской области Василий Голубев, работа Новошахтинского завода нефтепродуктов приостановлена.
На месте ЧП, по словам губернатора, работают следователи. «Идут следственные мероприятия. После их завершения специалисты оценят ущерб и возможность возобновить деятельность предприятия в кратчайшие сроки», – отметил Голубев. Сотрудники завода были своевременно эвакуированы, пострадавших нет.
Кроме того, глава региона сообщил, что по одной из версий, пожар возник в результате атаки беспилотного летательного аппарата. «На территории завода обнаружены фрагменты двух беспилотников», – написал губернатор.
Информация о пожаре на Новошахтинском заводе нефтепродуктов (НЗНП) в Красносулинском районе Ростовской области поступила в 09.25 мск. Пожар был полностью потушен в 10.50 мск.
Как сообщили в местных органах власти, пожар начался после того, как украинский беспилотник врезался в конструкции завода. Источник в силовых структурах также сообщил, что над территорией завода пролетели два украинских беспилотника.
Перед взрывом над Новошахтинским НПЗ заметили беспилотник
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Пожар на Новошахтинском нефтеперерабатывающем заводе в Ростовской области начался после падения украинского беспилотника, сообщил источник в местных органах власти.
«Перед пожаром сотрудники завода заметили беспилотник украинский. Он врезался в конструкции завода, после чего произошел взрыв и пожар», – сообщил источник ТАСС. Официально эта информация пока не подтверждена.
Тем временем в Сети появилось видео, предположительно, удара беспилотника по Новошахтинскому нефтеперерабатывающему заводу в Ростовской области. Утром 22 июня очевидцы обратили внимание на летящий беспилотный аппарат. На видео, которое появилось в Сети, видно, что когда беспилотник оказался над заводом, произошел взрыв, сообщает «Царьград».
Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Ростовской области, открытое горение на Новошахтинском заводе нефтепродуктов в Ростовской области ликвидировано. «В 10.47 мск [зафиксирована] ликвидация открытого горения», – сказал представитель ведомства. «В 10.50 мск [зафиксирована] полная ликвидация», – сказал представитель регионального главка. Спасатели полностью потушили пожар.
Напомним, пожар на Новошахтинском нефтеперерабатывающем заводе в Ростовской области начался ранее в среду. В результате никто не пострадал.
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Киев показал миру жертву обстрела ВСУ
В официальном аккаунте Верховной рады в Twitter на английском языке опубликовали фотографию тела мирной жительницы Донецка, погибшей в результате обстрела со стороны Вооруженных сил Украины.
Авторы материала в Twitter (соцсеть заблокирована в РФ) Рады не стали утаивать, что инцидент произошел в Донецке. Однако пресс-служба парламента бывшей советской республики не уточнила, что именно военные действия украинской стороны привели к гибели мирной жительницы, отмечает РИА «Новости».
При этом пострадавших из-за обстрела жителей Донецкой народной республики в англоязычном аккаунте, направленном в первую очередь на иностранную аудиторию, назвали «украинцами».
В основном – украиноязычном – Twitter Рады сообщение о погибшей гражданке ДНР отсутствует.
Напомним, ранее штаб территориальной обороны ДНР сообщал, что в результате атаки украинских военных в Калининском районе столицы республики погибла женщина. По информации представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня, 9 июня в 17.22 ВСУ выпустили по этому району девять снарядов калибром 155 миллиметров.
С 13 июня столица ДНР подвергается беспрецедентным обстрелам. Удары наносятся практических по всем районам города, в наибольшей степени страдают Киевский, Петровский, Пролетарский и Куйбышевский районы. Утром среды обстрелы Донецка продолжаются. Глава ДНР Денис Пушилин в официальном обращении заявил, что республика запрашивает у России «дополнительные союзнические силы».
В Одесской области намерены отказаться от преподавания на русском языке
Русские язык и литературу больше не будут преподавать в учебных заведениях Одесской области с 1 августа.
Учебники уже изъяли, а из образовательной программы убрали всех российских писателей, передает ТАСС со ссылкой на издание «Страна». Исключенных авторов заменят произведениями из других государств.
«Нам предлагали оставить русский язык и литературу как факультатив, но мы отказали. Департамент выступает за полный его запрет во всех городских учебных заведениях», – приводит издание слова директора Департамента образования и науки Одесской областной военной администрации Александра Лончака.
Такое решение приняли учебные заведения при формировании учебной программы на 2022–2023 годы. Ранее в школах Николаева ввели запрет на использование русского языка с 1 сентября.