Названы причины вероятного крушения Ан-2 в Якутии

Возможное крушение Ан-2 в ЯНАО могло произойти из-за технической неисправности, такая версия рассматривается, сообщил источник в экстренных службах.

«Техническая неисправность рассматривается в качестве одной из версий возможного крушения Ан-2. Поиск самолета продолжается», – сказал источник ТАСС.

Собеседник отметил, что местонахождение борта до сих пор не установлено, поскольку у него не сработали аварийные маяки.

Между тем Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте возбудило уголовное дело после пропажи самолета.

«Предварительно установлено, что 21 июня 2022 года в 6.30 по местному времени самолет Ан-2 с двумя членами экипажа и одним пассажиром вылетел по маршруту Ус-Хатынг (Якутск) – Вертикальный (Кобяйский район) – Ус Хатынг», – сообщается на сайте ведомства.

В 9.30 воздушное судно не прибыло в место назначения, до настоящего момента его местонахождение неизвестно, также неизвестно местонахождение находящихся на его борту людей.

Ранее в МЧС сообщали, что следовавший рейсом рейсом Ус Хатын – Вертикальный Ан-2 пропал в Якутии.