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20 июня, понедельник | Последнее обновление — 00:19 | vz.ru
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Харатьян и Макеева спели для медиков и раненых военных в Макеевке в ДНР
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Российские артисты театра и кино Дмитрий Харатьян и Анастасия Макеева посетили Макеевскую клиническую рудничную больницу в Донецкой народной республике, где спели для военнослужащих и медиков.
Мероприятие было приурочено ко Дню медицинского работника. Харатьян играл на гитаре, Макеева подбирала репертуар. Для слушателей прозвучали патриотические, военные песни, песни из кинофильмов, к примеру, знаменитая «Катюша» или «Дороги любви» из советского сериала «Гардемарины, вперед!», сообщает «Донецкое агентство новостей».
Артисты своим творчеством поблагодарили медиков за их героизм в спасении человеческих жизней, а также участников спецоперации за их труд.
Мероприятие было организовано при содействии Русского центра.
Харатьян посетил впервые ДНР, Макеева в республике в третий раз. До этого она выступала в Торезе и Шахтерске по случаю празднования Дня республики и Дня России.
Группировка ВСУ совершила попытку прорыва из окружения в районе Макеевки
Группировка Вооруженных сил Украины попыталась прорваться из окружения со стороны Макеевки, сообщил источник в силовых структурах.
«Они пытаются выйти из котла и прорвать окружение. Вооруженные силы ДНР при поддержке российских военнослужащих делают все возможное, чтобы подавить живую силу противника и его прорыв из окружения», – сообщил источник ТАСС.
Между тем штаб территориальной обороны ДНР в своем Telegram-канале сообщил, что ВСУ обстреляли металлургический завод в Макеевке, ранение получил мирный житель.
В среду в результате обстрелов ВСУ Макеевки в ДНР погиб мирный житель.
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В ЛНР рассказали о попытке ВСУ вывезти «кого-то ценного» с завода «Азот»
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Посол Луганской народной республики (ЛНР) в России Родион Мирошник рассказал о неудачной попытке ВСУ вывезти вертолетами кого-то «слишком ценного» из зоны недалеко от северодонецкого химкомбината «Азот».
По словам Мирошника, в пятницу, 17 июня, украинские военные пытались эвакуировать кого-то «слишком ценного». «Пытались пробиться два вертолета, но были сбиты на подлете. Работа российских ВКС в ближайшее время может существенно ухудшить потенциал группировки, оставшейся практически без снабжения», – приводит слова дипломата «Царьград».
«Ситуация постепенно меняется вокруг всего «треугольника». Северск, с которым у находящихся в Лисичанске формирований до последнего времени была какая-то коммуникация, постепенно переходит в оперативное окружение. Таким образом, уже в ближайшие сутки в Лисичанске может быть заперта достаточно крупная группировка украинских вооруженных формирований», – сообщил он в своем Telegram-канале.
В настоящее время на заводе «Азот» находятся около 1,2 тыс. мирных жителей и 2,5 тыс. боевиков, из них до четверти – иностранные наемники.
В ЛНР сообщали, что российские и луганские военные смогли закрепиться в промышленной зоне завода «Азот» в Северодонецке, продвижение осложняется использованием украинскими войсками цистерн с ядохимикатами в качестве прикрытия.
Газета ВЗГЛЯД разбирала оставшиеся у засевших на «Азоте» украинских боевиков варианты.
Посол ЛНР подтвердил сдачу в плен командира «Айдара»
Посол Луганской народной республики в России Родион Мирошник подтвердил сдачу в плен главаря украинского националистического батальона «Айдар» в пригороде Северодонецка.
«В пригороде Северодонецка, в Метелкино, подтверждена сдача в плен айдаровцев, вместе со своими вожаками. Поселок полностью зачищен, а совсем еще недавно «непобедимые нацисты» дают показания о своих подвигах и рисуют на картах расположения своих «побратимов» в Лисичанске и пригородах», – сообщил Мирошник в Telegram.
Ранее источник в народной милиции ЛНР сообщил, что в Метелкино в плен сдались боевики украинского националистического батальона «Айдар».
Кроме того, дипломат сообщил, что боевики, «зажатые на «Азоте», подают сигналы, что готовы к продолжению переговоров». «Они продолжатся, но условия сложения оружия для боевиков явно не улучшатся. Пока они испытывали судьбу, срывая договоренности о прекращении огня, военный фон для них только ухудшался», – пишет дипломат.
«В Золотом, что на Попаснянском направлении, союзные войска продвинулись и сейчас ведут там уличные бои. Группировка в соседнем Горском тоже блокирована», – сообщил Мирошник.
«Союзные силы продвинулись в сторону трассы Лисичанск – Артемовск, наши бойцы вошли в Нырково и Николаевку. Трасса, которая уже несколько недель находится под огневым контролем наших сил, в ближайшее время должна быть перерезана и запечатана полностью. Что существенно повлияет на ситуацию в остатках «треугольника», а именно в Лисичанске, где сейчас сосредоточена достаточно крупная группировка украинских формирований», – рассказал посол ЛНР.
Он также сообщил, что по окраинам Лисичанска наносятся «очень серьезные удары». «Скопления террористов несут потери в Берестовом, Спорном, Волчеяровке и в промзоне Лисичанского НПЗ», – говорится в сообщении.
По его словам, за ночь по скоплениям в Белой горе было нанесено более 30 ударов высокоточным вооружением ВКС.
«Есть существенное продвижение в сторону Артемовска, там наши войска захватили несколько опорников ВСУ, и сейчас от Артемовска находятся на расстоянии примерно 7 км», – добавил Мирошник.
Россия начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал целью спецоперации «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». По словам главы государства, спецоперация предотвратила реальную опасность, которая нависла над Россией.
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Луговой назвал условие обмена осужденных в ДНР иностранных наемников
Осужденные в ДНР британские наемники Шон Пиннер и Эйден Эслин, а также марокканец Саадун Брагим, могут быть обменяны только на россиян и российских военнослужащих, заявил первый зампред думского комитета по безопасности Андрей Луговой.
«Я так понимаю, есть и наши пленные в руках украинской стороны. Поэтому если идти на это (обмен – прим. ВЗГЛЯД), то это должна быть очень адекватная история. Если идти на какой-то обмен, это должны быть только российские граждане и только российские военнослужащие. Другого просто быть не может», – сказал Луговой, передает ТАСС.
Он добавил, что этот вопрос может быть разрешен лишь на «уровне высшего руководства» и призвал прекратить спекуляции на тему осужденных наемников на кого-то другого, включая украинского политика Виктора Медведчука.
Напомним, 9 июня в Донецкой народной республике вынесли смертный приговор британским подданным Шону Пиннеру и Эйдену Эслину, а также марокканцу Саадуну Брагиму, обвиняемым в участии в боевых действиях на стороне ВСУ. Осужденные смогут обжаловать приговор. Пиннер посоветовал наемникам не приезжать на Украину.
Верховный суд Донецкой народной республики заявил, что не получал прошений о помиловании от приговоренных к смертной казни британских наемников.
Глава МИД России Сергей Лавров посоветовал британским властям обращаться по поводу судьбы наемников к руководству ДНР.
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Силы ЛНР сообщили о переговорах с боевиками на «Азоте» о сдаче в плен
Силы Луганской народной республики продолжают переговоры с украинскими боевиками, засевшими на комбинате «Азот» на Северодонецке, о возможной сдаче в плен, заявил комендант Северодонецка Виктор Дубина.
«Переговоры о возможной сдаче продолжаются, хотя и пока безрезультатно», – передает РИА «Новости» его слова.
В настоящее время на заводе «Азот» находятся около 1,2 тыс. мирных жителей и 2,5 тыс. боевиков, из них до четверти – иностранные наемники.
В ЛНР сообщали, что российские и луганские военные смогли закрепиться в промышленной зоне завода «Азот» в Северодонецке, продвижение осложняется использованием украинскими войсками цистерн с ядохимикатами в качестве прикрытия.
Газета ВЗГЛЯД разбирала оставшиеся у засевших на «Азоте» украинских боевиков варианты.
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Пушилин заявил о целесообразности референдума о вхождении ДНР в состав России
Решение о возможном вступлении ДНР в состав России должно приниматься на основе волеизъявлении людей, сообщил глава Донецкой народной республики Денис Пушилин на полях ПМЭФ.
«Россия как никакая другая страна является в полной мере ответственной перед международными институтами, договорами. И здесь, конечно, главенствующим является волеизъявление людей. То есть любое государство должно принимать ключевые решения, исходя из мнения, позиции большинства, то есть опираясь на мнение людей. Соответственно, и в данном случае уходить от этих основополагающих принципов было бы нецелесообразно», – приводит его слова ТАСС.
Он отметил, что ДНР не будет затягивать с вхождением в состав России. «Так получается, что основная задача на настоящий момент – это все же выход на Конституционные границы. Вопрос второго плана – какие механизмы, какие сроки будут задействованы. (...) Люди, жители Донецка, Луганской области высказали свою позицию, в которой укрепились только за все эти 8 лет, еще в 2014 году. И эта позиция очевидна, понятна, эта позиция в сторону России», – сказал он.
«Я думаю, что этот вопрос (о возможном статусе ДНР в случае вхождения в состав РФ – прим. ВЗГЛЯД) сейчас является преждевременным. Безусловно, у нас есть мысли, у нас есть понимание, каким образом должно все развиваться. Но если это вопросы о качестве республики, когда мы дойдем до этого пункта, конечно, да, республика. Потому что у республики есть Конституция, есть гимн, есть флаг, за который все эти восемь лет погибали наши военнослужащие», – сказал он.
Ранее Пушилин говорил, что ДНР может войти в состав Российской Федерации как отдельный субъект, сохранив в названии слово «республика».
В Госдуме сообщали, что референдум о вхождении ДНР, ЛНР и Херсонской области в состав России может пройти одновременно уже в июле.
В Донецке после попадания снаряда сдетонировал боезапас в воинской части
Украинские вооруженные силы во время массированного обстрела Донецка попали в один из объектов воинских частей ДНР, где сдетонировала часть боеприпасов.
По данным силовых структур, пожар на месте инцидента локализован, работают экстренные службы города.
«В одном из районов Донецка артиллерийский снаряд попал в воинскую часть, где сдетонировала часть боеприпасов. После этого произошло возгорание части объектов. Пожар локализован, на месте работают экстренные службы», – передает ТАСС со ссылкой на источник.
Отмечается, что сдетонировали «десятки снарядов». Сведений о пострадавших не поступало.
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ДНР взяла Нюрнбергский процесс за основу для трибунала по Украине
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При подготовке к международному трибуналу, который проведут над украинскими военными преступниками, за основу взят Нюрнбергский процесс, сообщила глава комитета по уголовному и административному законодательству Народного совета ДНР Елена Шишкина.
«Яркий пример для нас, конечно, Великая Отечественная война и как итог – Нюрнбергский процесс», – сказала Шишкина, отметив, что «за основу и комиссии по фиксации преступлений, и комиссии по подсчету экономического ущерба» в ДНР «взяты комиссии, действовавшие в СССР по указу Сталина», документы которых «легли в основу Нюрнбергского процесса».
Власти ДНР «рассматривают организацию международного трибунала над нацистами по его примеру». Нюрнбергский процесс, по словам Шишкиной, «очень хорош, потому что даже спустя более 75 лет никто не ушел от наказания, до последнего находили преступников и исполняли приговоры», передает ТАСС.
Кроме того, в ДНР изучили опыт других государств, в частности Руанды. Шишкина рассказала, что в 2018 году уже было «два народных трибунала, где были вынесены приговоры в отношении руководства Украины – президентов и их пособников, где были зафиксированы их преступления».
Власти ДНР рассчитывают провести до конца лета несколько промежуточных трибуналов над членами украинских вооруженных формирований, причастными к совершению военных преступлений. В частности, планируется провести Мариупольский трибунал (на нем рассмотрят и преступления, совершенные в Волновахе). Судить будут как членов нацбатов, так и военных ВСУ, которые совершали не менее жестокие преступления, чем националистические батальоны.
Напомним, в июне в Донецкой народной республике вынесли смертный приговор британским подданным Шону Пиннеру и Эйдену Эслину, а также марокканцу Саадуну Брагиму, обвиняемым в участии в боевых действиях на стороне ВСУ. Глава Донецкой народной республики Денис Пушилин заявлял, что трибунал над неонацистскими военными преступниками из числа украинских боевиков должен носить международный масштаб.
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Выход турецкого судна из Мариуполя отложили из-за долга перед ДНР
Турецкое судно «Азов Конкорд» не смогло покинуть порт Мариуполя, так как не прошла оплата портовых услуг, сообщил источник в оперативных службах.
«Азов Конкорд» должен был первым из иностранных судов выйти в море из Мариуполя, но выход перенесли с 18 на 20 июня, поскольку «не прошла оплата портовых услуг от судовладельца Донецкой народной республике». Судно покинет Мариуполь «без груза» и направится в порт приписки. Командир Новороссийской военно-морской базы контр-адмирал Виктор Кочемазов сообщал, что судну требовались разрешение таможни и погранслужбы, передает ТАСС.
Напомним, в порту Мариуполя остаются шесть иностранных судов – «Царевна» (Болгария), «Азбург» (Доминиканская Республика), «Смарта» (Либерия), «Блю стар» (Панама), «Азов Конкорд» (Турция), «Леди Аугуста» (Ямайка). Российские специалисты устранили минную опасность в акватории порта города. Гаванью могут безопасно пользоваться гражданские суда.
Бурятия поможет восстановить Старобешевский район ДНР
Глава Бурятии Алексей Цыденов во время поездки в Донецкую народную республику подписал соглашение о сотрудничестве со Старобешевским районом. Регион поможет отремонтировать дороги и школы, а также передал грузовые машины и компьютеры.
По словам главы Бурятии, в Старобешевском районе республики проживает чуть меньше 50 тыс. жителей, он не подвергся сильным разрушениям, но постоянно находится под обстрелами.
«Жители района, с кем успели пообщаться, конечно, очень ждут прихода России…Сейчас в их глазах мы олицетворяем не Бурятию, в нас они видят, что к ним пришла Россия! И мы не можем их подвести. Главная особенность района, бросающаяся в глаза, – это отсутствие мужчин. Большая часть мужчин всех возрастов у них мобилизована и находится на передовой…», – написал Цыденов в Telegram-канале.
По словам главы Бурятии, в рамках соглашения регион будет помогать делать ремонт дорог, отремонтирует кровлю в пяти школах.
«Поможем с подготовкой к зиме, с поставкой оргтехники и пр. В настоящее время мы передали району самосвал Камаз, грузовой автомобиль с краном манипулятором, одну пассажирскую «Газель» и 30 компьютеров. От такой помощи и наши бы районы не отказались. Но у нас в республике мы каждый год в каждом районе что-то строим, приобретаем и ремонтируем. А здесь люди получили помощь впервые за долгие годы», – отметил он.
Губернатор уточнил, что финансирование мероприятий будет происходить за счет регионального бюджета, спонсорской помощи, а также в виде поддержки федерального бюджета (в ближайшие две недели нам поступит дополнительная субсидия из федерального бюджета).
«У нас в республике 21 район и столица – город Улан-Удэ. Теперь можно сказать, что к нам добавился еще один район. Только для нас Старобешевский район – это еще один район, а мы для них – это Россия! И беззаветную веру этих людей в Россию мы не должны подвести», – подчеркнул Цыденов.
Ранее Брянская область и город Брянка в Луганской народной республике заключили соглашение о сотрудничестве.
Также Югра поможет Макеевке восстановить инфраструктуру и экономику.
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Пушилин заявил о готовности ДНР поставлять зерно в Сирию
Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что республика может поставлять в Сирию через порт Мариуполя продукцию, в том числе зерно.
Он рассказал, что ДНР и Сирия создали рабочую группу на уровне министерства промышленности и торговли и прорабатывают первоочередные задачи по взаимным поставкам продукции.
«С учетом того, что у нас уже начал действие освобожденный морской порт Мариуполя, то задача упрощается и в плане логистической составляющей», – сказал Пушилин, передает РИА «Новости».
По его словам, страна уже заявила о заинтересованности в поставках зерна. Пушилин назвал поставки в Сирию одной из точек соприкосновения, учитывая профицит в плане запасов зерна.
Также Пушилин добавил, что Сирия заинтересована в закупке металлоконструкций и угля, но эти вопросы сейчас на стадии проработки.
Глава ДНР поблагодарил президента Сирии Башара Асада за внимание к республикам Донбасса и за процедуру их официального признания.
Ранее сирийский лидер Башар Асад в ходе встречи с делегацией Донецкой народной республики объявил об официальном начале процедуры признания ДНР.
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Минобороны показало видео пуска «Калибров» по объектам ВСУ с борта фрегата
Министерство обороны России опубликовало видео залпового пуска крылатых ракет «Калибр» с фрегата в Черном море по объектам военной инфраструктуры Вооруженных сил Украины (ВСУ).
«В рамках выполнения задач специальной военной операции Вооруженные силы Российской Федерации нанесли очередной удар высокоточным оружием морского базирования по объектам военной инфраструктуры ВСУ. Экипаж фрегата Черноморского флота из акватории Черного моря выполнил залповый пуск четырех крылатых ракет «Калибр» по назначенным наземным целям», – говорится в Telegram-канале Минобороны.
Ранее МО сообщило, что «Калибрами» уничтожены свыше 50 генералов и офицеров ВСУ.
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Под Мариуполем найден склад с минами
Правоохранительные органы нашли склад с противопехотными минами вблизи города Мариуполь, сообщил источник в силовых структурах.
«Правоохранительные органы обнаружили недалеко от города Мариуполя склад с боеприпасами, в котором находятся противопехотные мины. После осмотра места происшествия были вызваны криминалисты и сотрудники экстренных служб. Специалистами в ближайшее время планируется разминирование», – рассказал собеседник ТАСС.
Ранее в Минобороны сообщали, что в районе Раздоловки в ДНР авиаударами уничтожены два склада боеприпасов ВСУ.
Силы ДНР подавили шесть огневых точек, с которых ВСУ обстреливали Донецк
Донецкие силовики подавили шесть огневых точек украинских военных, заявил глава Донецкой народной республики Денис Пушилин.
«По Донецку противник наносил сегодня удары из шести точек. На данный момент все шесть огневых точек подавлены», – написал он в Telegram-канале.
Пушилин отметил, что украинские военные пытаются подтянуть новую технику для ударов по жилым кварталам населенных пунктов республики.
Ранее сообщалось, что в результате обстрела поселка городского типа Гольмовский со стороны украинских военных погибла одна мирная жительница, есть раненые.
До этого в пятницу группировка ВСУ попыталась прорваться из окружения со стороны Макеевки.
Между тем штаб территориальной обороны ДНР в своем Telegram-канале сообщил, что ВСУ обстреляли металлургический завод в Макеевке, ранение получил мирный житель.
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Кадыров рассказал о сдаче в плен группы украинских военнослужащих
Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил о сдаче в плен очередной группы украинских военнослужащих в поселке Врубовка в ЛНР.
«Недавно бойцам чеченских спецподразделений под командованием <...> Замида Чалаева и бойцам ЛНР в освобожденном поселке Врубовка сдалась в плен очередная группа украинских военнослужащих. Все они в один голос твердят, что командование демонстрирует к ним явное наплевательское отношение и подобная практика приобретает повсеместный характер», –написал Кадыров в Telegram-канале.
Также он опубликовал видео, в котором пленные призывают бывших соратников одуматься и не выступать в роли «пушечного мяса».
Ранее Кадыров заявил о больших потерях среди иностранных наемников на Украине. По словам чеченского лидера, оставшиеся в живых все чаще думают о том, чтобы покинуть зону боевых действий.
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