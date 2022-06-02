В Москве наградили лучших создателей интернет-контента

«Премия вручается впервые, но она станет регулярной. Она станет источником вдохновения для создателей качественного интернет-контента в России. Через премию общество сможет поощрять тех, кто круто работает», – сказал газете ВЗГЛЯД гендиректор Института развития интернета Алексей Гореславский. Церемония награждения лауреатов Национальной премии интернет-контента прошла в Москве.

«Какими бы не были социальные сети, хороший контент себе дорогу найдет. Премия – это способ вдохновить ярких творцов, создающих контент в Сети, тех, кто добился максимального успеха. Кстати, наша победа в информационном противостоянии с Западом тоже будет частично зависеть от творцов в интернете», – говорит гендиректор Института развития интернета (ИРИ) Алексей Гореславский.

Собеседник напомнил, что итоги конкурса подвели еще в январе, а церемонию награждения назначили изначально на первые числа марта, но затем решили перенести на начало июня. В итоге жюри решило использовать дополнительное время, чтобы расширить круг лауреатов и включить в отбор несколько новых номинаций.

Напомним, премия была учреждена в сентябре прошлого года. Ее цель – мотивировать производителей социально значимого контента, который настраивал бы граждан на позитивные изменения в обществе. Это авторы проектов о культуре, истории, патриотизме, волонтерстве, благотворительности, образовании, о других достижениях россиян. Организаторы определили номинации по разным жанрам: игровые и документальные сериалы, фильмы, подкасты, блогерские и журналистские проекты. Идею премии выдвинул ИРИ, поддержку ему оказал Президентский фонд культурных инициатив.

В первом конкурсе приняли участие более 100 российских организаций, включая региональные. Это интернет-издания, телеканалы, видеохостинги, медиахолдинги, блогерские агентства, музыкальные платформы и другие платформы. До финала дошли около 60 проектов – из 383 проектов, номинированных на премию. Победителям полагаются денежные призы. Общий размер гранта – 18 млн рублей. Победители получат в зависимости от номинации от 750 тысяч до 1 млн рублей, а также статуэтку с QR-кодом, по которому можно будет попасть «в особое пространство».

Торжественная церемония награждения состоялась в четверг вечером на столичной площадке Music Media Dome. В качестве ведущих были приглашены актер Сергей Бурунов и телеведущая Тутта Ларсен. Среди тех, кто вручал награды, были и первый замруководителя администрации президента России Сергей Кириенко, представитель МИДа Мария Захарова, министр просвещения Сергей Кравцов, гендиректор Президентского фонда культурных инициатив Роман Карманов, главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко, актриса Татьяна Васильева, шахматист Сергей Карякин.

Сергей Кириенко назвал со сцены имена победителей в номинации «Сила в правде». Ими оказались авторы военных блогов, корреспонденты Ирина Куксенкова, Александр Коц, Александр Сладков, Евгений Поддубный, Андрей Руденко, Максим Фомин, Семен Пегов и Дмитрий Стешин.

«Хочу поздравить всех номинантов с первой интернет-премией и сказать вам огромное спасибо за то, что вы делаете, за творчество, креативность, частичку души, которую каждый из вас вкладывает в свое дело. Иначе невозможно стать лучшим, иначе невозможно стать лауреатом», – сказал Кириенко. Он напомнил, что интернет часто называли особой средой, «в которой невозможно стать успешным и популярным, если не гнаться за модой, если не ловить хайп, не искать уникальных спецэффектов и все время придумывать что-то совсем новое».

«Но как только наступило время вызова, выяснилось, что это – не главное. Сегодня с этой сцены очень часто звучало, что самое главное – это правда. Главное, что нужно людям – это правда. А для этого требуется высочайший профессионализм, честность и искренность. Конечно, для лауреатов, которых мы сейчас приветствуем, требуется еще невероятное личное мужество», – подчеркнул первый замруководителя администрации президента.

Представитель МИД РФ Мария Захарова вручила пранкерам Владимиру Кузнецову (Вован) и Алексею Столярову (Лексус) главную награду в спецноминации «Мир должен знать».

«Ребята покорили все вершины возможного. Но жизнь подкидывает новые задачи, новые тесты. Вы покорили телефоны очень многих политиков и мировых деятелей. Я принесла вам тот, который называется «правительственной связью», – сказала Захарова, передавая аппарат пранкерам. – Вам работы прибавится: здесь нет циферблата, нет кнопок. Но он соединяет, я надеюсь, вас с вашим будущим. Звоните, радуйте нас и мир новыми откровениями. Я в вас верю. Я жду звонка». Пранкеры в свою очередь пообещали «обязательно разобраться» в работе аппарата.

Как напоминает ТАСС, Вован и Лексус ранее опубликовали пранк с экс-президентом США Джорджем Бушем – младшим, в котором представились президентом Украины Владимиром Зеленским. В пранке Буш-младший сделал ряд громких заявлений. В частности, он признал, что США обещали президенту СССР Михаилу Горбачеву нерасширение НАТО, и подтвердил работу биолабораторий США на Украине.