  • Новость часаЧисло жертв частичного обрушения жилого дома в Белгороде возросло до 13 человек
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    Дмитрий Орехов Дмитрий Орехов Афера с людьми каменного века повторяется с украинцами

    Поведение Украины напоминает поведение «первобытного племени» тасадаев. Но несоответствия образа, созданного украинцам на Западе, и реальной сути слишком заметны, как заметны были под листьями орхидей матерчатые трусы тасадаев.

    8 комментариев
    Глеб Кузнецов Глеб Кузнецов Постмодернистский протест в Армении

    Самое поразительное – это отсутствие любой сформулированной программы протестного движения. «Пашинян уходит», «демаркация останавливается» – всё. Какие ценности? Почему именно они?

    4 комментария
    Сергей Миркин Сергей Миркин Как надежда победила в Донбассе страх

    11 мая 2014 года мы формально голосовали за независимость ДНР, но реально – за то, чтобы быть с Россией. Мы понимали, что не сможем жить в стране победившего Майдана. Референдумы стало торжеством духа людей региона.

    7 комментариев
    13 мая 2024, 01:36 • Новости дня

    Гладков лично доложил Путину о ситуации в Белгороде

    Tекст: Антон Антонов

    Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что лично докладывал главе российского государства Владимиру Путину о ситуации в Белгороде.

    Как рассказал Гладков, уже делаются необходимые шаги, чтобы «враги, которые допускают гибель и издевательства над нашим населением» понесли «заслуженное наказание», передает РИА «Новости».

    Он ответил в соцсетях на вопросы жителей Белгородской области. Гладков объявил, что в понедельник ТЦ и крупные рынки будут закрыты в районе Харьковская гора в Белгороде, который подвергся украинскому обстрелу.

    Кроме того, он сообщил, что досрочные каникулы для школьников вводить не планируется – дети уже находятся на дистанционном обучении, для них безопаснее дома «на дистанте», чем на улице, учитывая обстрелы.

    Напомним, Белгород подвергается обстрелам со стороны вооруженных сил Украины. В результате обстрелов в воскресенье погибли 16 человек, 13 из которых стали жертвами частичного обрушения жилого дома.

    12 мая 2024, 11:37 • Новости дня
    Рогов: Работино превратилось для ВСУ в могилу
    Рогов: Работино превратилось для ВСУ в могилу
    @ REUTERS/Sofiia Gatilova

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Работино на Ореховском направлении запорожской линии фронта превратилось для украинских войск в могилу, попытки ВСУ вернуть село под свой контроль оборачиваются для него огромными потерями, сообщил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.

    По его словам, в Работино противник окопался за селом, в районе кладбища, при этом все попытки ВСУ контратаковать провалились и ВС России обратили украинских военных в бегство, передает РИА «Новости». Рогов добавил, что ВСУ понесли потери в жиаой силы, а кладбище, где находятся их позиции стало для них фактической могилой.

    Он сообщил также, что на Ореховском направлении северо-западней Вербового нанесены удары по большому скоплению живой силы и техники противника.

    Ранее Рогов сообщил, что украинские военные в ходе боев за Работино в Запорожской области пытаются сдержать наступление ВС России на кладбище, расположенном к северу от населенного пункта.

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    12 мая 2024, 07:58 • Новости дня
    В Бундестаге предложили из стран НАТО сбивать российские ракеты над Украиной

    FAZ заявила о предложении ряда немецких депутатов сбивать с территории стран НАТО российские ракеты над Украиной

    В Бундестаге предложили из стран НАТО сбивать российские ракеты над Украиной
    @ Soeren Stache/dpa/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Ряд немецких парламентариев выступил за то, чтобы использовать западные зенитные комплексы и сбивать российские ракеты над Украиной с территории стран НАТО.

    Депутат от оппозиционного Христианско-демократического союза Родерих Кизеветтер заявил, что такая «трансграничная» ПВО позволит снизить нагрузку на украинскую ПВО, которая сможет «защитить фронт». Он указал на действия американских, британских и французских военных, которые защищали Израиль от удара иранских ракет и беспилотников, передает РИА «Новости» со ссылкой на Frankfurter Allgemeine Zeitung.

    Агнешка Брюггер от партии «зеленых» (входит в правящую коалицию) считает «правильным» прикрытие западной части Украины с помощью ПВО в других странах. Другой представитель «зеленых» Антон Хофрайтер призвал «в долгосрочной перспективе» не исключать осуществление защиты Польшей и Румынией неба над Украиной. При этом он уточнил, что сейчас такое предложение «не подлежит обсуждению», приоритетом остается поставка техники и боеприпасов самой Украине.

    Депутат Маркус Фабер из фракции «Свободных демократов» согласился с тем, что воздушное пространство над приграничными регионами Украины «в принципе» может защищать ПВО стран НАТО. Однако он подчеркнул, что уже сейчас возникла нехватка пусковых установок и ракет.

    Напомним, украинский президент Владимир Зеленский жаловался, что страны Запада не закрывают Украину от атак ракет и БПЛА так, как в случае с Израилем, который не является союзником НАТО официально. В США ответили, что конфликт на Украине является «другой битвой». Ситуация на Украине спровоцировала дефицит систем ПВО на Западе.

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    12 мая 2024, 08:16 • Новости дня
    ВС России ударили по скоплениям техники в Харьковской области

    Подполье: Удары нанесены по скоплениям техники и личного состава в Харьковской области

    ВС России ударили по скоплениям техники в Харьковской области
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Удары нанесены по скоплениям техники и личного состава ВСУ в Харьковской области, сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

    По его словам, вечером 11 мая в пригороде Харькова был слышен мощный взрыв. Лебедев добавил, что в том направлении находится пустырь, откуда велись обстрелы Белгорода, передает РИА «Новости».

    Лебедев сообщил также, что в 22:40 в Чугуеве удар пришелся в пункт временной дислокации ВСУ, где происходило снабжение ВСУ, направляющихся на ротацию на Волчанск, Липцы и Изюмско-Купянское направление.

    Подполье сообщило также, о прилетах в Волчанске, которые сопровождались мощной детонацией. Также, со ссылкой на сообщение агентуры, он сообщил, что «за полтора часа три «Камаза» «груз 200» выехали на запад, на Полтаву-Киев».

    Напомним, в субботу Минобороны России официально подтвердило проведение активных боевых действий на границе с Сумской и Харьковской областями Украины.

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    12 мая 2024, 21:48 • Новости дня
    Путин предложил назначить Андрея Белоусова министром обороны
    Путин предложил назначить Андрея Белоусова министром обороны
    @ Михаил Синицын/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин предложил назначить Андрея Белоусова министром обороны РФ, сообщается в Telegram-канале Совета Федерации.

    Отмечается, что в Совет Федерации поступили предложенные президентом России Владимиром Путиным кандидатуры на должности руководителей ряда федеральных министерств и ведомств. На должность министра обороны предложен Андрей Белоусов, передает РИА «Новости».

    Белоусов родился в Москве в 1959 году. С отличием окончил экономический факультет МГУ по специальности «экономист-кибернетик», доктор экономических наук. С 1980-х годов работал в институтах АН СССР и РАН. В 2000-х стал внештатным советником председателей правительства, передает ТАСС.

    В 2006–2008 годах был замглавы министерства экономического развития и торговли (позднее – МЭР), в 2008–2012 годах возглавлял департамент экономики и финансов Аппарата правительства. Затем занимал должности министра экономического развития, помощника главы государства по экономическим вопросам. В 2015–2018 годах был председателем совета директоров Роснефти. В 2014–2020 годах входил в состав Военно-промышленной комиссии.

    С 2020 года Белоусов – первый зампредседателя правительства Михаила Мишустина, некоторое время исполнял обязанности главы кабмина, когда Мишустин заразился коронавирусом. Управляет рядом правительственных комиссий, в том числе по вопросам развития авиационных беспилотных систем (с 2023 года).

    Ранее Путин назначил Сергея Шойгу секретарем Совбеза России.

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    12 мая 2024, 06:40 • Новости дня
    Пожар произошел на Волгоградском НПЗ после атаки БПЛА
    Пожар произошел на Волгоградском НПЗ после атаки БПЛА
    @ ЛУКОЙЛ Смазочные материалы/Youtube

    Tекст: Антон Антонов

    В результате падения БПЛА с последующей детонацией на площадке Волгоградского НПЗ произошел пожар, сообщил губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров.

    Силы ПВО и средства радиоэлектронной борьбы отразили атаку БПЛА. Атака беспилотников не привела к гибели людей, пожар потушили, сообщил Бочаров, слова которого приводятся в Telegram администрации Волгоградской области.

    Напомним, в ряде российских регионов объявлялись опасность атаки беспилотников или ракетная опасность. Россия столкнулась с атаками украинских беспилотников на российские НПЗ и вынужденным уходом заводов на ремонт. Волгоградский НПЗ уже становился целью букраинских БПЛА.

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    12 мая 2024, 05:55 • Новости дня
    Специалисты Ростеха осмотрели трофейный Abrams
    Специалисты Ростеха осмотрели трофейный Abrams
    @ Кирилл Каллиников/РИА Новости

    Tекст: Антон Антонов

    Трофейный танк Abrams осмотрели специалисты Ростеха, но предметный разговор пока не проводился, сообщил гендиректор госкорпорации Сергей Чемезов.

    Отвечая на соответствующий вопрос, Чемезов сообщил, что танк «естественно смотрели», передает РИА «Новости».

    Напомним, Abrams был показан на выставке трофейной техники у музея Победы на Поклонной горе.

    Коментарии (12)
    12 мая 2024, 06:22 • Новости дня
    Убегавший от полиции взорвал гранату под Киевом

    Украинский полицейский пострадал в результате взрыва гранаты при попытке задержать мужчину в Броварах

    Tекст: Антон Антонов

    В Броварах Киевской области Украины мужчина, убегая от полиции, бросил в правоохранителя гранату, сообщили полиция и мэр города Игорь Сапожко.

    Сапожко сообщил, что «пострадали два человека, один из них сотрудник полиции», передает РИА «Новости».

    В полиции позднее сообщили, что «ранения получили полицейский и сам правонарушитель», передает ТАСС.

    Сотрудники прибыли на место после вызова относительно «хулиганских действий». Увидев их, мужчина попытался сбежать и бросил гранату. Он задержан. Ему инкриминируют посягательство на жизнь полицейского и «незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами».

    В Сети была опубликована видеозапись с места инцидента: мужчине в форме оказывают помощь, ко второму пострадавшему, который лежит в луже крови, никто не подходит, медпомощь не оказывается.

    В апреле украинские военные застрелили полицейского в Винницкой области при перевозке гранат.

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    12 мая 2024, 21:39 • Новости дня
    Путин освободил Патрушева от должности секретаря Совбеза

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин освободил Николая Патрушева от должности секретаря Совбеза в связи с переходом на другую работу, сообщила пресс-служба Кремля.

    «Президент России Владимир Путин подписал Указ «О Патрушеве Н.П.» 1. Освободить Патрушева Николая Платоновича от должности Секретаря Совета Безопасности Российской Федерации в связи с переходом на другую работу», – приводит сообщение РИА «Новости».

    Ранее все комитеты Госдумы поддержали предложенные кандидатуры членов правительства.

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    12 мая 2024, 22:49 • Новости дня
    Песков объяснил решение Путина назначить Белоусова на пост министра обороны

    Песков связал предложение Путина назначить Белоусова министром обороны со спецификой современных боевых действий

    Песков объяснил решение Путина назначить Белоусова на пост министра обороны
    @ kremlin.ru

    Tекст: Антон Антонов

    Поскольку сегодня на поле боя побеждает тот, кто больше открыт для инноваций и «максимально оперативного внедренчества», на пост министра обороны предложена кандидатура гражданского человека, заявил пресс-секретарь президента страны Дмитрий Песков.

    Песков сообщил, что Андрей Белоусов представлен в Совет Федерации в качестве кандитата на пост министра обороны. Пресс-секретарь президента подчеркнул, что ведомство «должно быть абсолютно открыто для инноваций, для внедрения всех передовых идей, для создания условий по экономической конкурентоспособности».

    Песков подчеркнул необходимость «вписать экономику силового блока в экономику страны», она должна отвечать «динамике нынешнего момента», передает РИА «Новости».

    Напомним, президент России Владимир Путин предложил назначить Андрея Белоусова министром обороны. Кроме того, Путин назначил Сергея Шойгу секретарем Совбеза России.

    Коментарии (23)
    12 мая 2024, 21:44 • Новости дня
    Путин назначил Шойгу секретарем Совбеза
    Путин назначил Шойгу секретарем Совбеза
    @ Сергей Бобылев/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин назначил Сергея Шойгу секретарем Совбеза России, сообщила пресс-служба Кремля.

    «Президент России Владимир Путин подписал Указ "О Секретаре Совета Безопасности Российской Федерации» 1. Назначить Шойгу Сергея Кужугетовича Секретарем Совета Безопасности Российской Федерации», – приводит сообщение РИА «Новости».

    Ранее Путин освободил Николая Патрушева от должности секретаря Совбеза в связи с переходом на другую работу.

    Коментарии (16)
    12 мая 2024, 13:34 • Новости дня
    Российские военные освободили в Харьковской области четыре населенных пункта

    Российские военные освободили Гатище, Красное, Мороховец и Олейниково в Харьковской области

    Российские военные освободили в Харьковской области четыре населенных пункта
    @ Станислав Красильников/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    ВС России взяли под контроль населенные пункты Гатище, Красное, Мороховец и Олейниково в Харьковской области, сообщили в Минобороны

    В Telegram-канале ведомства говорится, что на харьковском направлении войска группировки «Север» взяли под контроль Гатище, Красное, Мороховец и Олейниково. В ходе боев противник понес значительные потери: до 100 человек убитыми, два танка, ББМ «Козак» и четыре автомобиля. Уничтожены также французская САУ «Caesar», две гаубицы Д-20 и Д-30, две чешские РСЗО «Vampire» и РСЗО «Град».

    В Минобороны добавили, что в ЛНР подразделения группировки «Запад» заняли более выгодные рубежи в районах Макеевки, Артемовки, Червоной Дибровы, а также отразили контратаки ВСУ в Стельмаховке. Потери украинской стороны составили до 190 человек, две ББМ, четыре пикапа, гаубицы М777 и «Мста-Б», орудие М119 и РСЗО «Град».

    Как указали в пресс-службе, в ДНР войска группировки «Юг» улучшили положение в районах Спорного, Орехово-Василевки, Часова Яра, Андреевки, Клещеевки и Курдюмовки. Отбиты атаки ВСУ в Красном. Уничтожено до 620 украинских военных, два танка, 18 автомобилей, ЗРК «Стрела-10», САУ «Braveheart», М777, Д-20, 3 орудия L-119, 3 САУ «Гвоздика» и станция РЭБ «Нота». Разгромлены шесть полевых складов ВСУ.

    В ведомстве подчеркнули, что на донецком направлении группировка «Центр» продвинулась в районах Майорска, Евгеновки, Водяного и Семеновки. Отбито 10 контратак ВСУ. Потери украинской стороны составили до 415 человек, два танка (в том числе американский «Abrams»), БМП «Bradley», «Козак», три автомобиля и САУ «Paladin».

    Ранее сообщалось, что ВС России ударили по скоплениям техники в Харьковской области.

    Коментарии (9)
    12 мая 2024, 05:27 • Новости дня
    Польше указали на угрозу для экономики при возвращении мужчин на Украину

    Forbes указал на угрозу экономике Польши в случае возвращения мужчин призывного возраста на Украину

    Tекст: Антон Антонов

    Если Польша решит содействовать возвращению на Украину мужчин призывного возраста, это может оказать значительное влияние на польскую экономику, сообщают СМИ.

    Как указывает Forbes, бросить работу в Польше и пойти в украинскую армию, возможно, придется «тысячам украинских граждан», передает РИА «Новости».

    Один из граждан Украины, который живет в Варшаве, заявил изданию, что люди, которые не хотят попасть в армию, «будут искать способы избежать возвращения на Украину любой ценой». В частности, речь может идти о «присоединении к теневой экономике или переезде с семьей в другую страну». Польша рискует остаться без «части неотъемлемой рабочей силы».

    Напомним, польские власти изъявили готовность содействовать Украине в возвращении на родину украинских граждан призывного возраста, которые сейчас находятся на территории страны.

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    12 мая 2024, 04:49 • Новости дня
    Участница «Евровидения» от Израиля оказалась в базе «Миротворца»

    Участница «Евровидения» от Израиля Голан оказалась внесена в базу украинского сайта «Миротворец»

    Участница «Евровидения» от Израиля оказалась в базе «Миротворца»
    @ Jessica Gow/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Певица Эден Голан, которая представляла Израиль на конкурсе «Евровидение-2024», внесена в базу скандально известного украинского сайта «Миротворец» (заблокирован в России по решению суда).

    В базу сайта Голан внесли еще в феврале. В качестве причины указано участие в «антиукраинских пропагандистских мероприятиях России», передает ТАСС.

    Голан, которой исполнилось 20 лет, родилась в Израиле, но ее музыкальная карьера началась в России. В России она прожила 13 лет, участвовала в отборе на «Детское Евровидение» и в шоу «Голос. Дети», а также в детской «Новой волне» в Крыму.

    Напомним, выступление Голан в ходе репетиции второго полуфинала хотели сорвать зрители. Трансляцию ее выступления прервали в Бельгии.

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    12 мая 2024, 03:28 • Новости дня
    Президент Чехии предсказал превращение конфронтации с Россией в повседневность

    Президент Чехии Павел выразил уверенность в дальнейшем противостоянии России и Запада

    Президент Чехии предсказал превращение конфронтации с Россией в повседневность
    @ Robert Michael/dpa/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Вероятно, конфронтация Запада с Россией станет частью повседневной политической жизни, сохранившись даже без привязки к теме Украины, заявил президент Чехии Петр Павел.

    Павел подчеркнул, что конфронтация не обязательно должна оказаться военной. Он заявил, что Россия якобы стремится вернуть «имперское величие» СССР, передает РИА «Новости» со ссылкой на die Presse.

    При этом Павел заявил, что Европа всегда должна вести себя конструктивно по отношению к России, если та «поступает таким же образом», но в случаях, когда Москва «действует против интересов» Запада, Европа «должна противостоять ей». В противном случае возникнет угроза для «образа жизни и ценностей» Европы, сказал он.

    Комментируя возможную победу Дональда Трампа на президентских выборах в США, Павел заявил, что Европа прежде вела себя как «избалованный ребенок», ей нужно принять больше ответственности в сфере безопасности.

    Напомним, при этом он не исключил, что отказ Украины от вступления в состав НАТО можно было бы обменять на гарантии безопасности для Киева в ходе переговоров.

    Коментарии (7)
    12 мая 2024, 10:57 • Новости дня
    Стало известно об улучшении позиций российских войск на Времевском направлении
    Стало известно об улучшении позиций российских войск на Времевском направлении
    @ РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    ВС России улучшили передние позиции на времевском направлении линии фронта, сообщил председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.

    По его словам, в Червоном, Урожайном и Старомайорском на Времевском направлении ВС России улучшили позиции по переднему краю, уничтожив несколько десятков боевиков, передает РИА «Новости».

    Ранее Рогов сообщил, что ВС России добились успехов на Времевском направлении и приступили к освобождению двух сел.

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    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

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