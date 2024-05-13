Жертвами украинского обстрела Белгорода стали три человека

Гладков сообщил о гибели трех человек в результате очередного украинского обстрела Белгорода

Tекст: Антон Антонов

Жертвами обстрела стали «девушка 19-ти лет, женщина и мужчина». Они «скончались на месте от полученных травм». С осколочными ранениями госпитализированы два мужчины и женщина. Еще двух мужчин медики отпустили домой – «один с контузией, второй с рассечением».

Повреждены 17 квартир в пяти многоквартирных домов, а также пять машин и несколько остановочных комплексов. Кроме того, сгорела летняя кухня частного жилого домовладения, сообщил губернатор в Telegram.

Напомним, в Белгороде в результате украинского обстрела обрушился подъезд жилого дома, погибли 13 человек.



