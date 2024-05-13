Поведение Украины напоминает поведение «первобытного племени» тасадаев. Но несоответствия образа, созданного украинцам на Западе, и реальной сути слишком заметны, как заметны были под листьями орхидей матерчатые трусы тасадаев.8 комментариев
Жертвами украинского обстрела Белгорода стали три человека
Гладков сообщил о гибели трех человек в результате очередного украинского обстрела Белгорода
В результате очередного украинского массированного обстрела Белгорода, который произошел в воскресенье, погибли три человека, пятеро пострадали, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
Жертвами обстрела стали «девушка 19-ти лет, женщина и мужчина». Они «скончались на месте от полученных травм». С осколочными ранениями госпитализированы два мужчины и женщина. Еще двух мужчин медики отпустили домой – «один с контузией, второй с рассечением».
Повреждены 17 квартир в пяти многоквартирных домов, а также пять машин и несколько остановочных комплексов. Кроме того, сгорела летняя кухня частного жилого домовладения, сообщил губернатор в Telegram.
Напомним, в Белгороде в результате украинского обстрела обрушился подъезд жилого дома, погибли 13 человек.