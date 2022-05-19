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Джордж Буш подтвердил, что США нарушили обещание не расширять НАТО
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Будучи уверенным, что разговаривает с президентом Украины, 43-й президент США Джордж Буш – младший рассказал о том, как США цинично нарушили обещание не расширять НАТО.
Российские пранкеры Вован (Владимир Кузнецов) и Лексус (Алексей Столяров) 19 мая представили на просветительском марафоне «Новые горизонты» общества «Знание» большую часть своего пранка с Джорджем Бушем – младшим.
Один из пранкеров в начале разговора представился президентом Украины Владимиром Зеленским. Буш признался ему, что не хотел брать Россию в НАТО.
«Я хотел, чтобы она была на краю НАТО. Я хотел, чтобы Украина вступила в НАТО. Какое-то время я думал, что Россия будет более сговорчивой, но затем Путин резко изменился. Все, что он хотел – это оставаться на краю НАТО, чтобы контролировать, что НАТО не наступательный альянс, а оборонительный», – заявил Буш-младший.
Пранкеры напомнили Бушу об обещании госсекретаря США Джеймса Бейкера Михаилу Горбачеву не расширять НАТО.
«Не важно, что США когда-то обещали России. Слушайте, времена меняются. Бейкер был госсекретарем при моем отце (Джордже Буше – старшем, – прим. ВЗГЛЯД), это было много лет назад. А значит, и Соединенным Штатам надо гибко подстраиваться под время. И именно поэтому сейчас вы находите такую мощную поддержку нашей страны», – пояснил экс-президент США, согласившись, что сейчас идет война не только Украины, это война западного мира против русских.
Еще несколько неопубликованных фрагментов разговора с Джорджем Бушем – младшим Вован и Лексус в ближайшее время презентуют в новом выпуске своей авторской программы «Шоу ВиЛ» на Rutube.
Ранее Вован и Лексус опубликовали тизер разговора с Джорджем Бушем.
Напомним, пранкеры Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус) разместили полную версию видео разговора с главой Минобороны Британии Беном Уоллесом, который заявил пранкерам, что Британия выступала за вступление Украины в НАТО. Также Вован и Лексус публиковали другой отрезок беседы с Уоллесом. В нем тот рассказал, что Лондон отправил Киеву большое количество противотанковых установок, и теперь запасы этого оружия у британской армии на исходе.
Через некоторое время канал пранкеров удалил сам YouTube.
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Нового представителя Белого дома сочли профнепригодной из-за слов о Путине
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Американцы раскритиковали официального представителя Белого дома Карин Жан-Пьер, которая объяснила высокие темпы американской инфляции «повышением цен Путина». Некоторые в шутку заметили, что ей пока удается не так убедительно врать, как это делала ее предшественница Дженнифер Псаки.
«Карин Жан-Пьер едва сдерживается, когда произносит вслух «повышение цен Путина». Дайте ей время, и она научится также хорошо врать, как это делала Псаки», – передает РИА «Новости» текст комментариев.
«Белый дом все еще обвиняет в ценах на газ Путина, им не надоело», – добавил один из пользователей.
«В Белом доме и увеличение числа свидетельств НЛО за последние двадцать лет свяжут с приходом к власти Путина», – отметил комментатор.
Накануне первый рабочий день Жан-Пьер на новом посту также не прошел гладко. Журналисты обрушились на пресс-секретаря за неудачный, по их мнению, ответ на вопрос об экономике. Работающий с республиканцами пиар-менеджер Мэтт Уитлок предположил, что новый представитель Белого дома запуталась в заранее заготовленных тезисах и прочитала не тот. А старший научный сотрудник Манхэттенского института Брайан Ридл заявил, что на ответ Жан-Пьер было «мучительно смотреть».
Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков пожелал успехов новому пресс-секретарю Белого дома Карин Жан-Пьер, отметив, что ему пока не приходилось с ней общаться.
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Захарова пообещала военный сюрприз в ответ на вступление Финляндии в НАТО
Россия примет ответные меры на решение Финляндии вступить в Североатлантический альянс, они станут сюрпризом, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. По ее словам, меры будут носить военный характер.
«Это будет сюрприз. Это к нашему оборонному ведомству. Безусловно, решение соответствующие будет приниматься, учитывая весь комплекс факторов, и особенности того, как будет развиваться членство Финляндии в НАТО. Исходя из этих всех параметров будет приниматься решение, но в первую очередь, конечно, оно за военными», – передает ее слова РИА «Новости».
Напомним, Швеция и Финляндия, несмотря на предупреждения со стороны России, в среду подали заявки на вступление в НАТО.
Ранее газета ВЗГЛЯД писала, что президент Турции Тайип Эрдоган не может согласиться со вступлением Финляндии и Швеции в НАТО после того, как две эти страны отказались удовлетворить запрос республики на экстрадицию подозреваемых в причастности к терроризму, в частности, членов Рабочей партии Курдистана, признанной Анкарой террористической организацией.
Другой причиной отказа Эрдоган назвал введение ограничений на поставки оружия из этих стран в Турцию. Как известно, Финляндия и Швеция запретили экспорт оружия после турецкой интервенции в Сирию в 2019 году. Целью той операции была очистка севера Сирии от курдского ополчения.
Также газета ВЗГЛЯД писала о том, чем Москва ответит на вступление Финляндии и Швеции в Североатлантический альянс.
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Эксперт объяснил отказ США поставлять Украине РСЗО М270
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«Если ВСУ получат ракеты типа ATACMS к установкам М270, то они наверняка ударят ими по территориям России. Вашингтон не готов столкнуться с ответом Москвы на такие действия ВСУ», – заявил газете взгляд военный эксперт Константин Сивков. Ранее издание Politico сообщило о нежелании США отправлять Украине высокоточные реактивные системы залпового огня М270.
«М270 MRLS может нести либо реактивные снаряды РСЗО, либо оперативно-тактические баллистические ракеты ATACMS. И так как США, судя по всему, решили не поставлять для ВСУ ракеты этого типа, то они отказались от поставок подобных систем в целом», – сказал доктор военных наук Константин Сивков.
По словам эксперта, предложенное взамен орудие М777 серьезно отличается по характеристикам от того, что хочет получить Киев. «Дело в том, что М777 – стандартная гаубица, которая ничего необычного из себя не представляет. Дальнобойность снарядов немногим больше 30 км. В то время как дальность ракет типа ATACMS Block IA Unitary достигает 300 км», – пояснил Сивков.
«Если Украина все же получит это вооружение, то почти наверняка нанесет удар по территории России. И тогда, очевидно, ответ Москвы будет жестким. Это, в свою очередь, приведет к эскалации российско-американских отношений, которые и так оставляют желать лучшего. Так что Вашингтон просто пытается себя обезопасить от столкновения с Россией», – подчеркнул собеседник.
Кроме того, на прошлой наделе Washington Post сообщила, что разведке США запретили передавать данные о российском военном руководстве и о потенциальных целях на территории России. Согласно данным источников, первый запрет не касается данных о местонахождении российских офицеров на территории Украины, в том числе генералов, его действие ограничивается, скорее, данными о высшем руководстве ВС России, например, министре обороны Сергее Шойгу или начальнике Генштаба Валерии Герасимове.
Также издание уточняет, что второй запрет направлен на то, чтобы «США не стали участником атак, которые Украина может начать внутри России». Так, по его данным, эти опасения заставили администрацию США отложить планы по поставке истребителей через Польшу, которые Украина могла бы использовать для нанесения ударов по территории России.
Как ранее сообщила газета Politico со ссылкой на источники из администрации президента США Джо Байдена, США не хотят поставлять на Украину высокоточные реактивные системы залпового огня (РСЗО) M270 американского производства.
Власти посчитали более эффективным отправлять на Украину 155-мм гаубицы M777 вместо РСЗО. Это произошло, когда объем выделенных Конгрессом средств на военную помощь Киеву начал сокращаться, пишет «Коммерсант».
Однако, как утверждают источники, украинские власти продолжают запрашивать поставки этого вооружения. Вместе с тем Белый дом опасается, что это оружие будет использовано для нанесения ударов по территории России, которая может расценить это как обострение военного конфликта.
Ранее Минобороны России показало видео уничтожения переданных ВСУ американских гаубиц М777.
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В Турции обвинили США в намерении развязать войну России с НАТО
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Пытаясь сделать Швецию и Финляндию членами НАТО, США стремятся спровоцировать военный конфликт с Россией, но вето Турции на расширение альянса мешает Вашингтону реализовать эти планы, заявил журналист Недим Шенер в колонке для Hurriyet.
По мнению обозревателя, политика Соединенных Штатов направлена на усиление своей роли глобального гегемона в современном мире, а самым значимом союзником Вашингтона на этом пути выступает Великобритания, передает РИА «Новости».
«Они заручились поддержкой некоторых стран Евросоюза, прежде всего Германии, хотя и с трудом. Рассчитывают расширить сферу влияния НАТО и ослабить Россию, втянув ее в конфликт. Поэтому после Украины выложили карту Финляндии и Швеции. Хотят, чтобы две страны, которые до сих пор были известны своим нейтралитетом на международной арене, стали членами военного альянса», – объяснил Шенер.
При этом журналист отметил, что именно Анкара может помешать планам США устроить глобальный конфликт. «Если Турция скажет «нет» членству двух стран в НАТО и наложит вето, то сделает важный шаг для всего мира, и прежде всего для самих Швеции и Финляндии. Блокировка вступления этих государств в НАТО будет означать, что игра Америки, которая стремится разжечь большой конфликт, спровоцировав в том числе Россию, будет сорвана», – заключил Шенер.
Накануне появились сообщения, что власти Турции заблокировали начало переговоров в НАТО о вступлении Финляндии и Швеции в альянс. Ранее президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что Анкара не может сказать «да» членству Финляндии и Швеции в НАТО. Он также призвал представителей Швеции и Финляндии не тратить время на посещение Анкары.
Напомним, Швеция и Финляндия, несмотря на предупреждения России, в среду подали заявки на вступление в НАТО. Россия предупреждала, что вхождение Финляндии и Швеции в состав НАТО сделает эти страны потенциальными целями. Российская сторона подчеркивала, что НАТО является врагом нашей страны, а сам альянс также считает Россию врагом. Газета ВЗГЛЯД разбирала, какие риски для России несет включение Финляндии и Швеции в НАТО и чем Москва ответит на расширение альянса.
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На границе США и Мексики задержали депутата думы Владивостока
Депутат думы Владивостока, бывший коммунист Виктор Каменщиков задержан на границе Мексики и США, предположительно, за незаконное пресечение границы, сообщил источник в правоохранительных органах.
«Задержали, за что – точно пока не известно, предположительно, за незаконное пересечение границы», – приводит слова источника РИА «Новости».
В думе Владивостока сообщили, что Каменщиков не появляется на заседаниях с конца февраля – тогда он публично выступил против проведения специальной военной операции на Украине. «Он числится действующим депутатом думы», – отметил он агентства, добавив, что не располагает информацией о его задержании.
«Каменщиков вышел из партии по собственному желанию сразу после своих заявлений (против операции на Украине)», – сообщил первый секретарь комитета приморского краевого отделения КПРФ, руководитель фракции КПРФ в законодательном собрании Приморского края Анатолий Долгачев.
Напомним, в марте пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что на фоне спецоперации России на Украине проявляются предатели, которые покидают страну. Таким образом происходит «самоочищение» России, отметил пресс-секретарь президента.
Россия начала военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины 24 февраля. Киевским властям выдвинут и ряд политических условий: законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.
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США отказались поставлять Киеву реактивные системы залпового огня
Власти США не хотят поставлять на Украину высокоточные реактивные системы залпового огня (РСЗО) M270 американского производства, сообщили СМИ.
Как сообщила газета Politico со ссылкой на источники из администрации президента США Джо Байдена, власти посчитали более эффективным отправлять на Украину 155-мм гаубицы M777 вместо РСЗО. Это произошло, когда объем выделенных Конгрессом средств на военную помощь Киеву начал сокращаться, пишет «Коммерсант».
Однако, как утверждают источники, украинские власти продолжают запрашивать поставки этого вооружения. Вместе с тем Белый дом опасается, что это оружие будет использовано для нанесения ударов по территории России, которая может расценить это как обострение военного конфликта.
Ранее Минобороны России показало видео уничтожения переданных ВСУ американских гаубиц М777.
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На Украине обвинили Эрдогана в шантаже НАТО
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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган «шантажирует» НАТО для снятия санкций за покупку российских С-400 в обмен на смену позиции по членству Финляндии и Швеции в альянсе, написал украинский обозреватель Юрий Панченко в статье для интернет-издания «Европейская правда».
Публицист напомнил, что в 2019 году Анкара приобрела у Москвы четыре комплекса ПВО, заплатив за них 2,5 млрд долларов. В ответ на это США ввели ограничительные меры против Турции, передает РИА «Новости».
«Так что же тогда является главной целью шантажа Эрдогана? Похоже на то, что ключевое требование Турции адресовано именно к США и касается вопроса продажи оружия», – пришел к выводу Панченко.
Автор статьи сравнил позицию Турции с демаршем Венгрии, которая грозит наложить вето на шестой пакет санкций ЕС против России, в первую очередь, из-за эмбарго на нефть. «Анкара также пытается заработать на санкциях, планируя увеличить поток российских туристов», – выразил мнение обозреватель.
Накануне появились сообщения, что власти Турции заблокировали начало переговоров в НАТО о вступлении Финляндии и Швеции в альянс. Ранее президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что Анкара не может сказать «да» членству Финляндии и Швеции в НАТО. Он также призвал представителей Швеции и Финляндии не тратить время на посещение Анкары.
Во вторник появились сведения, что Анкара выдвинула требования, которые должны быть выполнены, чтобы Турция согласилась на вступление Швеции и Финляндии в НАТО. В список требований вошли: возврат Турции в программу производства истребителей F-35, снятие санкций за покупку российских зенитно-ракетных комплексов С-400, одобрение Вашингтоном запроса на приобретение десятков боевых самолетов F-16 и комплектов для модернизации ранее приобретенных самолетов, снятие ограничений на экспорт оружия, введенных после военных действий Турции в Сирии в 2019 году, осуждение Рабочей партии Курдистана. Пентагон отказался подтвердить информацию о выдвижении Турцией ультиматума НАТО.
Напомним, Швеция и Финляндия, несмотря на предупреждения России, в среду подали заявки на вступление в НАТО. Россия предупреждала, что вхождение Финляндии и Швеции в состав НАТО сделает эти страны потенциальными целями. Российская сторона подчеркивала, что НАТО является врагом нашей страны, а сам альянс также считает Россию врагом. Газета ВЗГЛЯД разбирала, какие риски для России несет включение Финляндии и Швеции в НАТО и чем Москва ответит на расширение альянса.
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В Раде раскрыли план Турции обменять членство в ЕС на расширение НАТО
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Блокируя вступление Швеции и Финляндии в НАТО, Турция пытается добиться присоединения к Евросоюзу, заявил депутат Рады Максим Бужанский.
«Финляндия и Швеция подарили Турции уникальный шанс обменять их вступление в НАТО на вступление Турции в Евросоюз», – передает РИА «Новости» слова Бужанского.
Политик также вспомнил русскую поговорку «не было бы счастья, да несчастье помогло» и предположил, что она крайне точно характеризует сложившуюся ситуацию.
Ранее на Украине обвинили президента Турции Тайипа Эрдогана в шантаже НАТО. Накануне появились сообщения, что власти Турции заблокировали начало переговоров в НАТО о вступлении Финляндии и Швеции в альянс. Ранее Эрдоган заявил, что Анкара не может сказать «да» членству Финляндии и Швеции в НАТО. Он призвал представителей Швеции и Финляндии не тратить время на посещение Анкары.
Во вторник появились сведения, что Анкара выдвинула требования, которые должны быть выполнены, чтобы Турция согласилась на вступление Швеции и Финляндии в НАТО. В список требований вошли: возврат Турции в программу производства истребителей F-35, снятие санкций за покупку российских зенитно-ракетных комплексов С-400, одобрение Вашингтоном запроса на приобретение десятков боевых самолетов F-16 и комплектов для модернизации ранее приобретенных самолетов, снятие ограничений на экспорт оружия, введенных после военных действий Турции в Сирии в 2019 году, осуждение Рабочей партии Курдистана. Пентагон отказался подтвердить информацию о выдвижении Турцией ультиматума НАТО.
Напомним, Швеция и Финляндия, несмотря на предупреждения России, в среду подали заявки на вступление в НАТО. Россия предупреждала, что вхождение Финляндии и Швеции в состав НАТО сделает эти страны потенциальными целями. Российская сторона подчеркивала, что НАТО является врагом нашей страны, а сам альянс также считает Россию врагом. Газета ВЗГЛЯД разбирала, какие риски для России несет включение Финляндии и Швеции в НАТО и чем Москва ответит на расширение альянса.
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Финляндия заверила в отказе размещать ядерное оружие стран НАТО
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Премьер-министр Финляндии Санна Марин заявила, что вопрос размещения в стране баз или ядерного оружия после ее вступления в НАТО не стоит на повестке дня.
«Эта тема не обсуждается. И все зависит от наших национальных решений. Никто не навяжет нам базы или ядерное оружие, если мы этого не хотим. И мне не кажется, что есть заинтересованность [НАТО] размещать ядерное оружие или открывать свои базы в Финляндии», – передает ТАСС слова премьера в опубликованном в газете «Коррьере делла сера» интервью.
При этом она надеется, что ее страна сохранит статус посредника в международных процессах, каким отличалась при сохранении нейтралитета. «Вступление в НАТО – это акт мира, а не объявление войны», – утверждает Марин.
Она также заявила, что у страны уже наработана высокая оборонная способность, а на оборону тратится уже больше 2% ВВП. Премьер выразила уверенность, что с Турцией, которая пока не поддержала прием новых членов в НАТО, нужно вести диалог.
Накануне появились сообщения, что власти Турции заблокировали начало переговоров в НАТО о вступлении Финляндии и Швеции в альянс. Ранее президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что Анкара не может сказать «да» членству Финляндии и Швеции в НАТО. Он также призвал представителей Швеции и Финляндии не тратить время на посещение Анкары.
Во вторник появились сведения, что Анкара выдвинула требования, которые должны быть выполнены, чтобы Турция согласилась на вступление Швеции и Финляндии в НАТО. В список требований вошли: возврат Турции в программу производства истребителей F-35, снятие санкций за покупку российских зенитно-ракетных комплексов С-400, одобрение Вашингтоном запроса на приобретение десятков боевых самолетов F-16 и комплектов для модернизации ранее приобретенных самолетов, снятие ограничений на экспорт оружия, введенных после военных действий Турции в Сирии в 2019 году, осуждение Рабочей партии Курдистана. Пентагон отказался подтвердить информацию о выдвижении Турцией ультиматума НАТО.
Напомним, Швеция и Финляндия, несмотря на предупреждения России, в среду подали заявки на вступление в НАТО. Россия предупреждала, что вхождение Финляндии и Швеции в состав НАТО сделает эти страны потенциальными целями. Российская сторона подчеркивала, что НАТО является врагом нашей страны, а сам альянс также считает Россию врагом. Газета ВЗГЛЯД разбирала, какие риски для России несет включение Финляндии и Швеции в НАТО и чем Москва ответит на расширение альянса.
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Индексы Нью-Йоркской фондовой биржи рухнули из-за опасений рецессии
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Торги на Нью-Йоркской фондовой бирже в среду завершились падением основных индексов на 3,5 – 4,7% из-за плохих показателей крупных ретейлеров и опасений рецессии, свидетельствуют данные, размещенные на сайте торговой площадки.
Промышленный индекс Dow Jones снизился на 1 164,52 пункта (3,57%), до отметки 31 490,07 пункта, это самое сильное снижение в процентном отношении с июня 2020 года. Индекс S&P 500 потерял 165,17 пункта (4,04%), опустившись ниже психологической отметки 4 тыс. пунктов, и остановился на уровне 3 923,68 пункта. Индекс электронной биржи Nasdaq упал на 566,37 пункта (4,73%), до 11 418,15 пункта, передает ТАСС.
Ряд крупных ретейлеров ранее опубликовали квартальные отчетности, которые на фоне инфляции в США были далеки от ожиданий экспертов, акции популярной в стране сети магазинов Target упали на 25%, котировки других ретейлеров также существенно снизились. «Инфляция бьет по каждому аспекту отчетности <…>. Потребители больше не покупают более дорогостоящие товары, которые купили бы раньше», – приводит издание The Wall Street Journal слова Ника Гиакумакиса, основателя компании NEIRG Wealth Management.
Стоимость июньского фьючерса на нефть марки WTI в среду снизилась на 3,32 доллара за баррель (2,95%), до 109,08 доллара за баррель.
В минувшее воскресенье американский эксперт предупредил, что повышение процентной ставки ФРС США увеличило риск рецессии в Соединенных Штатах. Тогда же в США предупредили об угрозе рецессии в ЕС на фоне кризиса на Украине и санкций против России.
В апреле президент США Джо Байден выступил с утверждением, что рост инфляции в США в марте якобы был спровоцирован на 70% российской военной спецоперацией на Украине. В тот же день министр финансов США Джанет Йеллен отметила высокую инфляцию «не только в США, но и по всему миру», а также допустила возможность рецессии в Европе.
Тем временем американцы начали обвинять Байдена в разгоне неконтролируемой инфляции в США и попытке переложить вину за состояние американской экономики на президента России Владимира Путина, экс-главу США Дональда Трампа, ОПЕК и пандемию.
Напомним, президент России Владимир Путин отмечал, что США пытаются решить свои проблемы за чужой счет, свалить ошибки на Россию и заработать на нестабильности в мире. Путин подчеркивал, что власти США обманывают население, прикрываясь Россией.
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Президент Хорватии призвал заблокировать вступление Финляндии и Швеции в НАТО
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Президент Хорватии Зоран Миланович намерен использовать право вето и заблокировать вступление Финляндии и Швеции в НАТО по примеру Турции, сообщает Associated Press.
По данным агентства, у Милановича возник спор с премьер-министром Хорватии Андреем Пленковичем по поводу того, стоит ли поддержать заявки скандинавских стран на вступление в альянс. До ратификации членства Финляндии и Швеции в НАТО в хорватском парламенте президент хочет внести изменения в избирательный закон Боснии, которые облегчили бы боснийским хорватам процесс избрания их представителей на руководящие должности в стране, пишут «Ведомости».
Ранее Миланович заявил о намерении поговорить с послом республики при НАТО Марио Нобило, чтобы тот проголосовал против вступления Финляндии и Швеции в НАТО, пока не будет решен вопрос с реформированием избирательного законодательства в Боснии и Герцеговине.
Хорватский президент также призвал официальный Загреб добиться изменений избирательного законадательства БиГ в пользу местных хорватов и потребовал до того момента от депутатов сабора (парламента) не поддерживать расширение НАТО на две скандинавские страны.
Накануне появились сообщения, что власти Турции заблокировали начало переговоров в НАТО о вступлении Финляндии и Швеции в альянс. В тот же день президент Хорватии Зоран Миланович заявил о намерении отговорить посла страны в НАТО от поддержки заявки Финляндии и Швеции на вступление в альянс, пока не будет решен вопрос с реформированием избирательного законодательства в Боснии и Герцеговине.
В марте страны Запада призвали Сербию и Косово воздержаться от эскалации. Газета ВЗГЛЯД рассказывала, что на Балканах запахло «вторым фронтом» спецоперации.
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Джордж Буш оговорился о «жестоком вторжении в Ирак»
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Бывший президент Соединенных штатов Джордж Буш-младший во время обсуждения ситуации на Украине оговорился и заявил о «неоправданном и жестоком» вторжении в Ирак.
Экс-президент выдвинул гипотезу о том, что электоральная система России якобы привела к эскалации на Украине. «Как следствие (ситуации в России) – отсутствие сдержек и противовесов... и решение одного человека начать абсолютно неоправданное и жестокое вторжение в Ирак, то есть на Украину», – передает РИА «Новости» его слова.
После оговорки Буш добавил: «В Ирак тоже», чем рассмешил публику. В попытке оправдаться экс-президент сослался на свой возраст. «Семьдесят пять (лет)», – добавил он, еще больше рассмешив аудиторию.
Буш последовал примеру действующего главы США Джо Байдена и стал оправдывать оговорки и ошибки во время политических дискуссий и выступлений возрастом. Так, Байден несколько дней назад в очередной раз назвал вице-президента США Камалу Харрис «президентом».
При этом Байден уже несколько раз допускал эту оговорку. Кроме того, он оговорился, назвав мужа Харрис «супругом первой леди». А в конце апреля глава США назвал министра образования сенатором.
Кроме того, он назвал украинцев иранцами, а в феврале перепутал, какая из стран – Россия или Германия – угрожала Украине.
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Глава Хорватии решил отговорить посла страны в НАТО от поддержки Финляндии и Швеции
Президент Хорватии Зоран Миланович намерен поговорить с послом республики при НАТО Марио Нобило, чтобы тот проголосовал против вступления Финляндии и Швеции в НАТО, пока не будет решен вопрос с реформированием избирательного законодательства в Боснии и Герцеговине.
«Что мне тогда остается, написать инструкцию хорватскому послу [при НАТО о необходимости голосования против Финляндии и Швеции], поставить его в неловкое положение. Если он хочет своего мира, пусть тогда вернет мандат», – передает ТАСС его слова.
По его словам, тот, кто в парламенте проголосует против ратификации соглашения о вступлении двух скандинавских государств в НАТО, будет на стороне отстаивания хорватских национальных интересов.
При этом глава Хорватии заявил, что Турция использует ситуацию в своих национальных интересах.
«А как ведет себя Хорватия, все наоборот», – констатировал Миланович, имея в виду нерешенность вопроса с реформой избирательного законодательства в Боснии и Герцеговине.
Ранее президент Хорватии Зоран Миланович пообещал наложить вето на включение этих стран в альянс, назвав саму инициативу «тычком ручкой в глаз разъяренному медведю».
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Посол России в США нашел корни глобального кризиса
Посол России в США Анатолий Антонов назвал заявления западных стран о том, что вводимые ими санкции против Москвы не имеют отношения к глобальному продовольственному кризису, «лукавством».
«Продовольственную безопасность на протяжении нескольких лет подрывали неграмотные макроэкономические шаги коллективного Запада, усугубленные последствиями пандемии COVID-19. Иными словами, проблемы возникли задолго до начала российской спецоперации на Украине... Заявления западников о том, что их запреты не касаются поставок продовольствия и удобрений, – лукавство. На ситуацию на мировых продовольственных рынках напрямую влияют санкции в финансовой и транспортной сферах», – передаются его слова в Telegram-канале дипмиссии.
Дипломат также добавил, что проблемы возникли в связи с волной односторонних и нелегитимных антироссийских санкций, которые подорвали доверие к западным правительствам ввиду непредсказуемости их действий, а также нарушили цепочки поставок и создали сбои международных финансовых потоков. «Более того, продолжаются угрозы введения новых рестрикций, что провоцирует еще большую панику и нестабильность», – отметил он.
Несмотря на это, по словам главы дипмиссии, Россия остается приверженной своим обязательствам по международным контрактам в части экспортных поставок продукции агропромышленного комплекса, удобрений, энергоносителей и других важных товаров.
Ранее газета ВЗГЛЯД разбиралась в том, кто на самом деле стал виновником набирающего обороты мирового продовольственного кризиса.
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ИТ-специалисты разоблачили фейк США про российские вооружения
Заявления министра торговли США о том, что якобы российская армия ремонтирует танки чипами от холодильников и посудомоечных машин, являются фейком, объяснил коммерческий директор компании «Код Безопасности» Федор Дбар.
По словам эксперта, единственные чипы, которые «в глубокой теории» могли бы использоваться и в бытовой, и в военной технике, – программируемые логические интегральные схемы (ПЛИС). При этом выполнить их пересадку в полевых условиях невозможно.
«Чтобы провести «пересадку», требуется, во-первых, специфическое оборудование, которое в «полях» с собой никто не возит. Во-вторых, нужно каким-то образом извлечь схему из бытовой техники, а это достаточно нетривиальная задача. В-третьих, необходимо, чтобы извлеченный для «пересадки» ПЛИС был именно нужной модели. А их – десятки! В-четвертых, нужен тот же программатор, поскольку ПЛИС стиральной машинки соответствующе запрограммирован, и для работы в танке его нужно перепрошить», – передает слова Дбара «Газета.ru».
Чипы необходимо поставить в танк и не повредить другие компоненты, что при использовании паяльника тоже невозможно.
Ранее Минобороны России разоблачило фейк украинских СМИ о том, что ВСУ сбили вертолет Ка-52 в Харьковской области.
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