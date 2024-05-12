Поведение Украины напоминает поведение «первобытного племени» тасадаев. Но несоответствия образа, созданного украинцам на Западе, и реальной сути слишком заметны, как заметны были под листьями орхидей матерчатые трусы тасадаев.3 комментария
Экс-аналитик ЦРУ предрек быстрый проигрыш Киева России
Украина сильно и быстро проигрывает в конфликте с Россией, считает бывший аналитик Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Ларри Джонсон в интервью Youtube-каналу Dialogue Works.
Он прокомментировал раннее заявление президента Франции Эммануэля Макрона о возможности послать военных на Украину. Джонсон чувствует «растущее отчаяние» со стороны Запада в отношении ситуации на Украине, передает РИА «Новости».
Ранее Джонсон заявил, что российские войска продвигаются вперед и не остановятся, пока не дойдут до Киева и Одессы.