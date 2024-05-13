  • Новость часаЧисло жертв частичного обрушения жилого дома в Белгороде возросло до 13 человек
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    Дмитрий Орехов Дмитрий Орехов Афера с людьми каменного века повторяется с украинцами

    Поведение Украины напоминает поведение «первобытного племени» тасадаев. Но несоответствия образа, созданного украинцам на Западе, и реальной сути слишком заметны, как заметны были под листьями орхидей матерчатые трусы тасадаев.

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    Глеб Кузнецов Глеб Кузнецов Постмодернистский протест в Армении

    Самое поразительное – это отсутствие любой сформулированной программы протестного движения. «Пашинян уходит», «демаркация останавливается» – всё. Какие ценности? Почему именно они?

    4 комментария
    Сергей Миркин Сергей Миркин Как надежда победила в Донбассе страх

    11 мая 2014 года мы формально голосовали за независимость ДНР, но реально – за то, чтобы быть с Россией. Мы понимали, что не сможем жить в стране победившего Майдана. Референдумы стало торжеством духа людей региона.

    7 комментариев
    13 мая 2024, 00:44 • Новости дня

    Путин предложил назначить Ковальчука председателем Счетной палаты

    Tекст: Антон Антонов

    Президент России Владимир Путин предложил назначить председателем Счетной палаты Бориса Ковальчука, сообщил Совет Федерации.

    Кроме того, в Telegram-канале Совета Федерации указывается, что на пост руководителя главного управления специальных программ президента выдвинут Александр Линец.

    Напомним, на днях спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко направила Путину список из трех кандидатов на должность главы Счетной палаты: Анатолий Артамонов, Галина Изотова и Борис Ковальчук.

    Должность главы Счетной палаты остается вакантной с ноября 2022 года, исполняющей обязанности председателя является Галина Изотова, передает ТАСС.

    Ковальчук родился в 1977 году в Ленинграде (ныне – Санкт-Петербург), окончил юридический факультет СПбГУ. В 2006 году стал помощником первого вице-премьера, которым тогда был Дмитрий Медведев, затем руководил департаментом приоритетных нацпроектов правительства.

    В 2009 году занимал должность заместителя гендиректора по развитию Росатома, перешел на должность и. о. председателя правления ОАО «Интер РАО ЕЭС» (ныне – ПАО «Интер РАО»), затем стал председателем правления компании.

    В марте 2024 года был назначен замглавы контрольного управления Администрации президента.

    В воскресенье в Совет Федерации поступили предложенные президентом России кандидатуры на должности руководителей ряда федеральных министерств и ведомств.

    12 мая 2024, 02:58 • Новости дня
    Победитель «Евровидения» разбил полученную награду на сцене

    Одержавший победу в конкурсе «Евровидение» швейцарский певец Nemo разбил хрустальный микрофон

    Победитель «Евровидения» разбил полученную награду на сцене
    @ Eurovision Song Contest/Youtube

    Tекст: Антон Антонов

    Швейцарский певец Немо Меттлер (Nemo) стал победителем конкурса «Евровидение-2024», при этом он случайно разбил хрустальный микрофон на сцене.

    Меттлер с песней The Code набрал 591 балл и получил хрустальный микрофон, передает ТАСС со ссылкой на SVT.

    После оглашения результатов голосования Nemo вновь исполнил свою песню, но в конце номера случайно разбил врученную ему статуэтку, передает РИА «Новости».

    «Я испортил его! Но мне дали новый», – сказал позднее певец.

    Второе и третье места заняли представители Хорватии Марко Пуришич (Бэби Лазанья) и украинский дуэт Алены Савраненко (Alyona Alyona) с Яной Шемаевой (Jerry Heil).

    Напомним, официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что в 2024 году «Евровидение» «переплюнуло любую оргию, шабаш или ритуальное святотатство».

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    12 мая 2024, 11:37 • Новости дня
    Рогов: Работино превратилось для ВСУ в могилу
    Рогов: Работино превратилось для ВСУ в могилу
    @ REUTERS/Sofiia Gatilova

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Работино на Ореховском направлении запорожской линии фронта превратилось для украинских войск в могилу, попытки ВСУ вернуть село под свой контроль оборачиваются для него огромными потерями, сообщил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.

    По его словам, в Работино противник окопался за селом, в районе кладбища, при этом все попытки ВСУ контратаковать провалились и ВС России обратили украинских военных в бегство, передает РИА «Новости». Рогов добавил, что ВСУ понесли потери в жиаой силы, а кладбище, где находятся их позиции стало для них фактической могилой.

    Он сообщил также, что на Ореховском направлении северо-западней Вербового нанесены удары по большому скоплению живой силы и техники противника.

    Ранее Рогов сообщил, что украинские военные в ходе боев за Работино в Запорожской области пытаются сдержать наступление ВС России на кладбище, расположенном к северу от населенного пункта.

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    12 мая 2024, 07:58 • Новости дня
    В Бундестаге предложили из стран НАТО сбивать российские ракеты над Украиной

    FAZ заявила о предложении ряда немецких депутатов сбивать с территории стран НАТО российские ракеты над Украиной

    В Бундестаге предложили из стран НАТО сбивать российские ракеты над Украиной
    @ Soeren Stache/dpa/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Ряд немецких парламентариев выступил за то, чтобы использовать западные зенитные комплексы и сбивать российские ракеты над Украиной с территории стран НАТО.

    Депутат от оппозиционного Христианско-демократического союза Родерих Кизеветтер заявил, что такая «трансграничная» ПВО позволит снизить нагрузку на украинскую ПВО, которая сможет «защитить фронт». Он указал на действия американских, британских и французских военных, которые защищали Израиль от удара иранских ракет и беспилотников, передает РИА «Новости» со ссылкой на Frankfurter Allgemeine Zeitung.

    Агнешка Брюггер от партии «зеленых» (входит в правящую коалицию) считает «правильным» прикрытие западной части Украины с помощью ПВО в других странах. Другой представитель «зеленых» Антон Хофрайтер призвал «в долгосрочной перспективе» не исключать осуществление защиты Польшей и Румынией неба над Украиной. При этом он уточнил, что сейчас такое предложение «не подлежит обсуждению», приоритетом остается поставка техники и боеприпасов самой Украине.

    Депутат Маркус Фабер из фракции «Свободных демократов» согласился с тем, что воздушное пространство над приграничными регионами Украины «в принципе» может защищать ПВО стран НАТО. Однако он подчеркнул, что уже сейчас возникла нехватка пусковых установок и ракет.

    Напомним, украинский президент Владимир Зеленский жаловался, что страны Запада не закрывают Украину от атак ракет и БПЛА так, как в случае с Израилем, который не является союзником НАТО официально. В США ответили, что конфликт на Украине является «другой битвой». Ситуация на Украине спровоцировала дефицит систем ПВО на Западе.

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    12 мая 2024, 17:05 • Новости дня
    СК: Водитель упавшего в Мойку автобуса фиктивно регистрировал мигрантов

    СК: Против водителя упавшего в Мойку автобуса заведено дело о фиктивной регистрации мигрантов

    СК: Водитель упавшего в Мойку автобуса фиктивно регистрировал мигрантов
    @ Петр Ковалев/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Водитель автобуса, который упал с моста в реку Мойку в Петербурге, стал фигурантом уголовного дела о фиктивной регистрации иностранных граждан, сообщает пресс-служба Следственного комитета РФ.

    Следствие установило, что в период с февраля по март 2024 года мужчина за денежное вознаграждение фиктивно зарегистрировал в своей квартире не менее 10 иностранных граждан. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 322.3 УК РФ, которая предусматривает наказание в виде штрафа до 500 тыс. рублей, либо принудительных работ до трех лет, либо лишения свободы на срок до трех лет, передает ТАСС.

    Ранее сообщалось, что водителя упавшего в реку автобуса в Петербурге арестовали на два месяца. Кроме того, стало известно, что водитель автобуса признал свою вину и выразил соболезнования семьям погибших.

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    12 мая 2024, 08:16 • Новости дня
    ВС России ударили по скоплениям техники в Харьковской области

    Подполье: Удары нанесены по скоплениям техники и личного состава в Харьковской области

    ВС России ударили по скоплениям техники в Харьковской области
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Удары нанесены по скоплениям техники и личного состава ВСУ в Харьковской области, сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

    По его словам, вечером 11 мая в пригороде Харькова был слышен мощный взрыв. Лебедев добавил, что в том направлении находится пустырь, откуда велись обстрелы Белгорода, передает РИА «Новости».

    Лебедев сообщил также, что в 22:40 в Чугуеве удар пришелся в пункт временной дислокации ВСУ, где происходило снабжение ВСУ, направляющихся на ротацию на Волчанск, Липцы и Изюмско-Купянское направление.

    Подполье сообщило также, о прилетах в Волчанске, которые сопровождались мощной детонацией. Также, со ссылкой на сообщение агентуры, он сообщил, что «за полтора часа три «Камаза» «груз 200» выехали на запад, на Полтаву-Киев».

    Напомним, в субботу Минобороны России официально подтвердило проведение активных боевых действий на границе с Сумской и Харьковской областями Украины.

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    12 мая 2024, 21:48 • Новости дня
    Путин предложил назначить Андрея Белоусова министром обороны
    Путин предложил назначить Андрея Белоусова министром обороны
    @ Михаил Синицын/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин предложил назначить Андрея Белоусова министром обороны РФ, сообщается в Telegram-канале Совета Федерации.

    Отмечается, что в Совет Федерации поступили предложенные президентом России Владимиром Путиным кандидатуры на должности руководителей ряда федеральных министерств и ведомств. На должность министра обороны предложен Андрей Белоусов, передает РИА «Новости».

    Белоусов родился в Москве в 1959 году. С отличием окончил экономический факультет МГУ по специальности «экономист-кибернетик», доктор экономических наук. С 1980-х годов работал в институтах АН СССР и РАН. В 2000-х стал внештатным советником председателей правительства, передает ТАСС.

    В 2006–2008 годах был замглавы министерства экономического развития и торговли (позднее – МЭР), в 2008–2012 годах возглавлял департамент экономики и финансов Аппарата правительства. Затем занимал должности министра экономического развития, помощника главы государства по экономическим вопросам. В 2015–2018 годах был председателем совета директоров Роснефти. В 2014–2020 годах входил в состав Военно-промышленной комиссии.

    С 2020 года Белоусов – первый зампредседателя правительства Михаила Мишустина, некоторое время исполнял обязанности главы кабмина, когда Мишустин заразился коронавирусом. Управляет рядом правительственных комиссий, в том числе по вопросам развития авиационных беспилотных систем (с 2023 года).

    Ранее Путин назначил Сергея Шойгу секретарем Совбеза России.

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    12 мая 2024, 03:59 • Новости дня
    Эрдоган объяснил отмену визита в США

    Эрдоган назвал несовместимость графиков причиной отмены встречи с Байденом

    Эрдоган объяснил отмену визита в США
    @ Giorgos Kontarinis/Eurok/IMAGO/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что его визит в США и переговоры с главой американского государства Джо Байденом пришлось отложить из-за несовместимости графиков обеих сторон.

    Эрдоган указал, что график Байдена оказался «еще более плотным» из-за приближающихся выборов в США. Он заверил, что «программы интенсивно продолжаются как внутри страны, так и за рубежом», а поездки совершаются «в удобное для обеих сторон время», дата обсуждается, передает РИА «Новости» со ссылкой на «Катимерини».

    Напомним, в конце апреля МИД Турции подтвердил отмену визита Эрдогана в США, который планировалось устроить 9 мая.

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    12 мая 2024, 11:36 • Новости дня
    Кэмерон выразил обеспокоенность из-за продвижения ВС России в Харьковской области
    Кэмерон выразил обеспокоенность из-за продвижения ВС России в Харьковской области
    @ Виктор Антонюк/РИА Новости

    Tекст: Дарья Григоренко

    Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон обеспокоен в связи с наступлением российских войск в Харьковской области.

    Он в интервью телеканалу Sky News назвал это «чрезвычайно опасным», передает ТАСС.

    Кэмерон подчеркнул, что западные страны надеются на то, что украинским силам удастся удержать свои позиции в текущем году. «Мы должны сделать все возможное, чтобы поддержать Украину», – добавил он.

    Ранее военкор Семен Пегов сообщил, что можно констатировать, что «первый рывок» российских войск на Харьковском направлении прошел удачно.

    В субботу Минобороны официально подтвердило проведение активных боевых действий на границе с Сумской и Харьковской областями. Официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что подразделения группировки «Север» в ходе наступательных действий освободили Огурцово, Борисовку, Плетеневку, Пыльную и Стрелечью Харьковской области.

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    12 мая 2024, 06:40 • Новости дня
    Пожар произошел на Волгоградском НПЗ после атаки БПЛА
    Пожар произошел на Волгоградском НПЗ после атаки БПЛА
    @ ЛУКОЙЛ Смазочные материалы/Youtube

    Tекст: Антон Антонов

    В результате падения БПЛА с последующей детонацией на площадке Волгоградского НПЗ произошел пожар, сообщил губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров.

    Силы ПВО и средства радиоэлектронной борьбы отразили атаку БПЛА. Атака беспилотников не привела к гибели людей, пожар потушили, сообщил Бочаров, слова которого приводятся в Telegram администрации Волгоградской области.

    Напомним, в ряде российских регионов объявлялись опасность атаки беспилотников или ракетная опасность. Россия столкнулась с атаками украинских беспилотников на российские НПЗ и вынужденным уходом заводов на ремонт. Волгоградский НПЗ уже становился целью букраинских БПЛА.

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    12 мая 2024, 05:55 • Новости дня
    Специалисты Ростеха осмотрели трофейный Abrams
    Специалисты Ростеха осмотрели трофейный Abrams
    @ Кирилл Каллиников/РИА Новости

    Tекст: Антон Антонов

    Трофейный танк Abrams осмотрели специалисты Ростеха, но предметный разговор пока не проводился, сообщил гендиректор госкорпорации Сергей Чемезов.

    Отвечая на соответствующий вопрос, Чемезов сообщил, что танк «естественно смотрели», передает РИА «Новости».

    Напомним, Abrams был показан на выставке трофейной техники у музея Победы на Поклонной горе.

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    12 мая 2024, 06:22 • Новости дня
    Убегавший от полиции взорвал гранату под Киевом

    Украинский полицейский пострадал в результате взрыва гранаты при попытке задержать мужчину в Броварах

    Tекст: Антон Антонов

    В Броварах Киевской области Украины мужчина, убегая от полиции, бросил в правоохранителя гранату, сообщили полиция и мэр города Игорь Сапожко.

    Сапожко сообщил, что «пострадали два человека, один из них сотрудник полиции», передает РИА «Новости».

    В полиции позднее сообщили, что «ранения получили полицейский и сам правонарушитель», передает ТАСС.

    Сотрудники прибыли на место после вызова относительно «хулиганских действий». Увидев их, мужчина попытался сбежать и бросил гранату. Он задержан. Ему инкриминируют посягательство на жизнь полицейского и «незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами».

    В Сети была опубликована видеозапись с места инцидента: мужчине в форме оказывают помощь, ко второму пострадавшему, который лежит в луже крови, никто не подходит, медпомощь не оказывается.

    В апреле украинские военные застрелили полицейского в Винницкой области при перевозке гранат.

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    12 мая 2024, 21:39 • Новости дня
    Путин освободил Патрушева от должности секретаря Совбеза

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин освободил Николая Патрушева от должности секретаря Совбеза в связи с переходом на другую работу, сообщила пресс-служба Кремля.

    «Президент России Владимир Путин подписал Указ «О Патрушеве Н.П.» 1. Освободить Патрушева Николая Платоновича от должности Секретаря Совета Безопасности Российской Федерации в связи с переходом на другую работу», – приводит сообщение РИА «Новости».

    Ранее все комитеты Госдумы поддержали предложенные кандидатуры членов правительства.

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    12 мая 2024, 09:14 • Новости дня
    IIHF пообещала отбирать российские флаги у болельщиков на ЧМ

    IIHF: У болельщиков отберут флаги России и Белоруссии в случае прохода на матчи ЧМ

    IIHF пообещала отбирать российские флаги у болельщиков на ЧМ
    @ Антон Новодережкин/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    У болельщиков отберут флаги России и Белоруссии в случае, если они придут с ними на матчи чемпионат мира-2024, сообщили пресс-службе Международной федерации хоккея (IIHF).

    Как отметили в пресс-службе федерации, флаги России и Белоруссии будут удалены с арены, передает РИА «Новости».

    Чемпионат мира проходит в чешских городах Прага и Острава с 10 по 26 мая.

    Ранее совет Международной федерации хоккея (IIHF) решил продлить отстранение российских и белорусских хоккеистов от международных соревнований под своей эгидой.

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    12 мая 2024, 14:33 • Новости дня
    Гладков рассказал подробности обрушения подъезда в доме в Белгороде

    Гладков сообщил о 19 пострадавших при обрушении подъезда в доме в Белгороде

    Гладков рассказал подробности обрушения подъезда в доме в Белгороде
    @ Елизавета Демидова/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    В результате удара со стороны ВСУ по Белгороду пострадали 19 человек, в том числе двое детей, заявил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

    Гладков в своем Telegram-канале рассказал, что спасатели эвакуировали жильцов из пострадавших квартир и разбирали завалы, но во время работ произошло частичное обрушение кровли.

    По его словам, всех пострадавших доставили в больницы, шестерым из них после оказания помощи разрешили вернуться домой. Гладков подчеркнул, что погибшие пока не обнаружены.

    Он добавил, что на месте ЧП работают спасатели, сотрудники МЧС, территориальной самообороны, а также тяжелая техника, проводится поквартирный обход, людей эвакуируют в пункты временного размещения.

    Губернатор уточнил, что эксперты уже начали оценивать состояние дома, чтобы определить его пригодность к дальнейшему проживанию. Власти просят жителей близлежащих домов покинуть опасную зону.

    Он заявил, что в результате обстрела также повреждены 62 квартиры в трех домах, 11 автомобилей в Белгороде, семь частных домов, один многоквартирный дом, два коммерческих объекта, линия электропередачи и семь автомобилей в Белгородском районе, три частных дома, три автомобиля, один коммерческий объект в селе Таврово, один многоквартирный дом в селе Стрелецкое и один автомобиль в поселке Новосадовый.

    Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала теракт в Белгороде «кровавым звеном» в цепочке преступлений Киева

    В воскресенье кандидат на пост министра здравоохранения РФ Михаил Мурашко сообщил о 17 пострадавших при обрушении подъезда многоэтажки в Белгороде.

    Коментарии (7)
    12 мая 2024, 16:08 • Новости дня
    Сырский признал тяжелое положение ВСУ в Харьковской области
    Сырский признал тяжелое положение ВСУ в Харьковской области
    @ REUTERS/Valentyn Ogirenko

    Tекст: Дарья Григоренко

    Главнокомандующий Вооруженными Силами Украины (ВСУ) Александр Сырский сообщил, что российские войска усилили атаки на украинские позиции на нескольких направлениях.

    Как указал Сырский, ситуация на фронте остается напряженной, российские силы ведут активные атаки в Харьковской области, а также на Купянском, Северском, Лиманском и Покровском направлениях. По его словам, наиболее сложная обстановка сейчас наблюдается в Харьковской области, где в приграничных районах идут ожесточенные бои, передает РИА «Новости».

    Он заверил, что для укрепления обороны принимаются все необходимые меры, в том числе кадровые.

    Ранее в Минобороны РФ заявили, что ВС России взяли под контроль населенные пункты Гатище, Красное, Мороховец и Олейниково в Харьковской области.

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