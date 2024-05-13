Путин предложил назначить Ковальчука председателем Счетной палаты

Tекст: Антон Антонов

Кроме того, в Telegram-канале Совета Федерации указывается, что на пост руководителя главного управления специальных программ президента выдвинут Александр Линец.

Напомним, на днях спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко направила Путину список из трех кандидатов на должность главы Счетной палаты: Анатолий Артамонов, Галина Изотова и Борис Ковальчук.

Должность главы Счетной палаты остается вакантной с ноября 2022 года, исполняющей обязанности председателя является Галина Изотова, передает ТАСС.

Ковальчук родился в 1977 году в Ленинграде (ныне – Санкт-Петербург), окончил юридический факультет СПбГУ. В 2006 году стал помощником первого вице-премьера, которым тогда был Дмитрий Медведев, затем руководил департаментом приоритетных нацпроектов правительства.

В 2009 году занимал должность заместителя гендиректора по развитию Росатома, перешел на должность и. о. председателя правления ОАО «Интер РАО ЕЭС» (ныне – ПАО «Интер РАО»), затем стал председателем правления компании.

В марте 2024 года был назначен замглавы контрольного управления Администрации президента.

В воскресенье в Совет Федерации поступили предложенные президентом России кандидатуры на должности руководителей ряда федеральных министерств и ведомств.