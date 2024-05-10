Может быть, День Победы и был бы забыт, отошел бы в область глубокой истории, но ход текущей истории нам этого не позволил. Та Победа, за которую было отдано столько жизней, требует подтверждения уже от нас нынешних.2 комментария
Матвиенко направила президенту кандидатуры на должность главы Счетной палаты
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко сообщила, что направила президенту Влладимиру Путину кандидатуры на должность главы Счетной палаты, в списке три фамилии: Анатолий Артамонов, Галина Изотова и Борис Ковальчук.
«Только что, в соответствии с законодательством Российской Федерации, подписала и направила президенту Российской Федерации решение Совета палаты СФ со списком кандидатур на должность главы Счетной палаты», – написала она в своем Telegram-канале.
Совфед ожидает представление главы государства для назначения на должность. «Готовы рассмотреть в установленном порядке и принять постановление», – сообщила Матвиенко.
Ранее президент Владимир Путин внес в Госдуму кандидатуру Михаила Мишустина на пост премьер-министра.