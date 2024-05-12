Поведение Украины напоминает поведение «первобытного племени» тасадаев. Но несоответствия образа, созданного украинцам на Западе, и реальной сути слишком заметны, как заметны были под листьями орхидей матерчатые трусы тасадаев.3 комментария
Путин предложил переназначить Лаврова главой МИД
Президент России Владимир Путин предложил переназначить Сергея Лаврова министром иностранных дел РФ, сообщили в Совета Федерации.
В Совет Федерации поступили предложенные президентом России Владимиром Путиным кандидатуры на должности руководителей ряда федеральных министерств и ведомств. На должность министра иностранных дел предложен Сергей Лавров, передает РИА «Новости».
Также Путин предложил назначить Андрея Белоусова министром обороны РФ, Владимира Колокольцева – главой МВД РФ, Александра Куренкова – главой МЧС РФ, Сергея Нарышкина – директором Службы внешней разведки, Александра Бортникова – главой ФСБ, Дмитрия Кочнева – директором Федеральной службы охраны, Виктора Золотова – главой Росгвардии.
Ранее все комитеты Госдумы поддержали предложенные кандидатуры членов правительства.