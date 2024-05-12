Путин предложил переназначить Лаврова главой МИД

Военкоры прокомментировали обстановку на Харьковском направлении

Tекст: Антон Антонов

На некоторых участках на Харьковском направлении российские штурмовики просочились в приграничные села на линии соприкосновения, сообщил Пегов в Telegram. Он подчеркнул, что на Харьковском направлении российские силы «делают все, чтобы овладеть стратегической инициативой».

Как отметил Пегов, сейчас стараются «не говорить об успехах, чтобы дать парням возможность реально закрепиться и не торопить их своими догадками, а также не давать подсказки врагу». По словам Пегова, успехи российских войск на Харьковском направлении стали возможны благодаря многомесячным тренировкам штурмовиков.

Коц в Telegram призвал не рассчитывать на «быстрые прорывы с охватами городов». По его словам, «планомерная боевая работа» на Харьковском направлении «создает дополнительные проблемы» украинским войскам, из-за чего вооруженные силы Украины будут вынуждены направить «резервы с других фронтов». В связи с этим, заявил Коц, можно ожидать «сюрпризов и на других участках линии соприкосновения», которая сейчас значительно увеличилась.

В субботу Минобороны России официально подтвердило проведение активных боевых действий на границе с Сумской и Харьковской областями. Официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что подразделения группировки «Север» в ходе наступательных действий освободили населенные пункты Огурцово, Борисовка, Плетеневка, Пыльная и Стрелечья Харьковской области.



