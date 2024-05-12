Поведение Украины напоминает поведение «первобытного племени» тасадаев. Но несоответствия образа, созданного украинцам на Западе, и реальной сути слишком заметны, как заметны были под листьями орхидей матерчатые трусы тасадаев.8 комментариев
Политолог связал выдвижение Белоусова с борьбой за эффективность ВПК на фронте
Политолог Баширов связал выдвижение Белоусова на пост министра обороны с борьбой за эффективность ВПК на фронте
Предложение президента России Владимира Путина назначить Андрея Белоусова министром обороны – это экономическое событие, которое носит оптимизационный характер, заявил политолог Марат Баширов.
Баширов полагает, что не следует считать назначение Белоусова «военным или переговорным» решением. Он заявил в Telegram, что при военном конфликте с НАТО нельзя «терпеть неэффективность внутренних расходов» Минобороны.
Как подчеркнул Баширов, в сложившейся ситуации «все деньги, вкладываемые в ВПК, должны приносить реально максимальный результат на фронте». Баширов назвал решение Путина «сложным», ведь «вроде война идет», но «человеческим» – «жизни солдат имеют значение, если ты настоящий лидер страны».
Напомним, президент России Владимир Путин предложил назначить Андрея Белоусова министром обороны. Кроме того, Путин назначил Сергея Шойгу секретарем Совбеза России.