Поведение Украины напоминает поведение «первобытного племени» тасадаев. Но несоответствия образа, созданного украинцам на Западе, и реальной сути слишком заметны, как заметны были под листьями орхидей матерчатые трусы тасадаев.8 комментариев
Кремль обещал назвать новую должность Патрушева в ближайшие дни
В течение ближайших нескольких дней будет названа новая должность Николая Патрушева, который был освобожден от должности секретаря Совбеза, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Песков заверил, что Патрушев «продолжает работать». «Мы сообщим вам, где Николай Платонович продолжит свою деятельность», – приводит его слова ТАСС.
Напомним, пресс-служба Кремля сообщила, что Патрушев освобожден от должности секретаря Совбеза в связи с переходом на другую работу. Пост секретаря Совбеза занял Сергей Шойгу. Новым министром обороны президент России Владимир Путин предложил назначить Андрея Белоусова.