Польша и Украина заявили о решимости добиться конфискации имущества России за границей

Польша и Украина добиваются конфискации размещенного за границей имущества Российской Федерации, заявил пресс-секретарь правительства Польши Петр Мюллер на пресс-конференции в Варшаве.

«Те средства, которые должны быть предназначены на восстановление Украины, в настоящее время заморожены в европейских банках, в основном в западных европейских банках. Они должны быть конфискованы так, чтобы был создан фонд восстановления Украины», – передает РИА «Новости» его слова.

Также Мюллер отметил, что польская сторона также работает над экономическим сотрудничеством с польскими фирмами, чтобы принять участие в восстановлении Украины.

«Наши инженеры, наши ученые готовы поддержать этот процесс. Но главное в данный момент – это найти источник финансирования. И мы требуем – Украина, кстати, тоже, – чтобы этими источниками финансирования было российское имущество. Не только российских олигархов, но просто Российской Федерации, которое хранится в европейских банках», – подытожил пресс-секретарь.

Ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что Польша и Украина дополняют друг друга, сотрудничество между взаимодополняющими странами создает новую перспективу.

В среду Киев и Варшава договорились укреплять трехсторонний альянс с Лондоном и взаимодействовать с США, ЕС и НАТО для противостояния общим угрозам.

До этого Моравецкий заявил, что фонд восстановления Украины должен строиться на базе конфискованных российских активов.

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