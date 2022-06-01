Моравецкий назвал Польшу и Украину взаимодополняющими странами

Польша и Украина дополняют друг друга, сотрудничество между взаимодополняющими странами создают новую перспективу, заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.

«80 млн человек, огромная территория, сотрудничающие экономики, которые во многом дополняют друг друга, конечно, конкурируют в разных сферах, так как у нас свободный рынок, но мы взаимодополняющие страны. Это наше сотрудничество, формирующееся в такие ускоренные сроки в такое сложное время, <…> создает совершенно новую перспективу, о которой мы могли только мечтать», – цитирует ТАСС Моравецкого.

В среду Киев и Варшава договорились укреплять трехсторонний альянс с Лондоном и взаимодействовать с США, ЕС и НАТО для противостояния общим угрозам, говорится в совместной декларации, принятой по итогам переговоров в Киеве президента Украины Владимира Зеленского и премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого.

«1 июня 2022 года в городе Киеве состоялись украинско-польские межправительственные консультации, по итогам которых стороны <...> отметили важность продолжения совместных усилий с партнерами, в том числе Соединенными Штатами Америки, Соединенным Королевством Великобритании и Северной Ирландии, государствами – членами ЕС и НАТО, для противодействия неизбежным угрозам безопасности ситуации в регионе», – говорится в документе, размещенном на сайте кабинета министров Украины.

В декларации отмечается обоюдный интерес к развитию сотрудничества в рамках региональных форматов и инициатив, в том числе «Люблинского треугольника» и польско-украинско-британского формата.

В ходе переговоров были определены приоритеты сотрудничества Киева и Варшавы в оборонной, военно-технической и энергетической сферах. Польша обязалась подготовить 60 украинских военных летчиков. Польский институт в Киеве (учреждение в структуре МИД Польши, занимающееся пропагандой польской культуры за рубежом) возобновит работу 1 июня, а генеральное консульство республики в Луцке – 1 июля.

Украина обязалась снять существующие ограничения на импорт товаров из Польши, в том числе сельскохозяйственной продукции, говорится в декларации. Стороны приветствовали инициативу Зеленского о внесении на рассмотрение Верховной рады проекта закона о расширенных возможностях для граждан Польши на Украине.

Участники межправительственных консультаций договорились о совместном праздновании в январе 2023 года 160-летия начала польского восстания 1863-1864 годов. В декларации утверждается, что в ходе восстания народы Польши и Украины «совместно боролись против Российской империи».

Ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что фонд восстановления Украины должен строиться на базе конфискованных российских активов.

Владимир Зеленский анонсировал, что в Раду будет внесен законопроект об особом правовом статусе граждан Польши на Украине. Во время выступления в Раде по случаю визита в Киев президента Польши Зеленский заявил, что стороны договорились «относительно совместного погранично-таможенного контроля, а впоследствии и единой условной границы, когда Украина будет членом Европейского союза». В начале мая президент Польши Анджей Дуда пообещал убрать границу страны с Украиной.

В конце апреля глава МИД России Сергей Лавров указал на Польшу как на единственную страну НАТО, которая желает прямого военного конфликта с Россией. Тогда же глава СВР Сергей Нарышкин заявил, что США и Польша разрабатывают планы установления военно-политического контроля Варшавы над «историческими владениями» на Украине.

Газета ВЗГЛЯД писала, что Польша берет на себя функции властей Украины: предназначенные Киеву финансовые потоки из других стран должны аккумулироваться в Варшаве, заявили в польском правительстве. Не в Киеве, а в Варшаве должен размещаться и «центр по восстановлению Украины». Кроме того, Польша отказывается впредь бесплатно снабжать Украину топливом.

Также, «судя по всему, Польша переходит к действиям по захвату западных украинских территорий», заявил секретарь Совета Безопасности России Николай Патрушев. А ведь появление польских войск на Украине может привести к их столкновению с российскими Вооруженными силами. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, насколько сильна польская армия и что стоит знать для того, чтобы ее победить.

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