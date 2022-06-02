В Германии заявили о «дырах» в эмбарго на российскую нефть

Время больших пакетов санкций в отношении России для Евросоюза прошло, при этом введенное эмбарго на российскую нефть оказалось с «дырами», сообщает немецкое издание Frankfurter Allgemeine Zeitung.

По информации газеты, с введением нефтяного эмбарго ЕС достиг точки, когда цена согласованных действий против России оказывается слишком высокой. Так, Венгрия блокировала решение почти четыре недели, а Германия высказалась за него лишь после того, как значительно снизила импорт российской нефти, передает Прайм.

«Правда в том, что время больших санкционных пакетов в отношении России на данный момент прошло», – отмечает издание.

Также отмечается, что «в результате получается эмбарго с маленькими и большими дырами». Венгрия, Словакия и Чехия смогут и дальше получать поставки по трубопроводу «Дружба», хотя Германия и Польша больше не будут импортировать нефть из его северного ответвления, что повлияет как минимум на 90% всего импорта.

При этом издание утверждает, что большой недостаток этого эмбарго состоит в том, что ограничения в отношении нефти по сути вступят в силу только с 2023 года, а до тех пор Россия сможет получать доход. Кроме того, вероятный рост цен на рынке «в худшем случае» даже компенсирует для Москвы негативный эффект от эмбарго, а время позволит заняться поиском новых клиентов.

«Также существует риск того, что дешевая трубопроводная нефть, которую продолжат получать Венгрия, Чехия и Словакия, вызовет раскол в ЕС», – резюмирует FAZ.

Напомним, Байден сообщил, что страны Запада обсуждают возможность отказа от эмбарго на импорт российской нефти, ее хотят покупать по ценам ниже рыночной. Он сообщил, что «идут активные размышления, что можно сделать – может быть, даже закупать нефть, но по ограниченной цене».

До этого Еврокомиссия, спустя два месяца безрезультатных согласований, подготовила компромиссный вариант нефтяного эмбарго. В результате с огромными усилиями Евросоюз все-таки принял шестой пакет санкций против России, подразумевающий запрет на экспорт нефти. Однако разные члены ЕС выторговали для себя столько уступок, что шестой пакет больше вредит самому ЕС, чем России.

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