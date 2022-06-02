В Германии заявили о «дырах» в эмбарго на российскую нефть

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2 июня, четверг | Последнее обновление — 13:25 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Минобороны заявило о прекращении притока на Украину иностранных наемников
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Американские реактивные системы залпового огня, если они попадут в Таврию, в Донбасс, на украино-российскую границу, станут новым орудием террора.
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Бундесвер сейчас находится в очень плохом состоянии: устаревшая техника, недокомплект служащих, крайне низкий авторитет в обществе. Значит ли это, что Германия не сможет воссоздать мощную армию? Нет, не значит.
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Турция сейчас – тот редкий случай, когда, разговаривая с государством, мы можем почти на 100% знать – мы ведем диалог с партнером, а не с куклой, за ниточки которой дергает более могущественный соперник из-за океана.
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У Донецкой народной республики появится собственный торговый флот. В него войдут украинские суда, которые не были выведены судовладельцами из акватории Азовского моря. В первую очередь флот будет задействован для доставки стройматериалов и техники для восстановления городов республики
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Перспективный космический корабль Starliner компании Boeing в рамках второго тестового полета стартовал к Международной космической станции (МКС) в беспилотном режиме. На первой ступени ракеты-носителя Atlas V использовался российский двигатель РД-180, произведенный НПО «Энергомаш»
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256 украинских боевиков сдались в плен на мариупольском заводе «Азовсталь». Среди пленных число раненых составляет 51 человек. Большую часть раненых под конвоем отвезли в больницу города Новоазовска. При этом на заводе все еще остается около двух тысяч боевиков
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В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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В Германии заявили о «дырах» в эмбарго на российскую нефть
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Время больших пакетов санкций в отношении России для Евросоюза прошло, при этом введенное эмбарго на российскую нефть оказалось с «дырами», сообщает немецкое издание Frankfurter Allgemeine Zeitung.
По информации газеты, с введением нефтяного эмбарго ЕС достиг точки, когда цена согласованных действий против России оказывается слишком высокой. Так, Венгрия блокировала решение почти четыре недели, а Германия высказалась за него лишь после того, как значительно снизила импорт российской нефти, передает Прайм.
«Правда в том, что время больших санкционных пакетов в отношении России на данный момент прошло», – отмечает издание.
Также отмечается, что «в результате получается эмбарго с маленькими и большими дырами». Венгрия, Словакия и Чехия смогут и дальше получать поставки по трубопроводу «Дружба», хотя Германия и Польша больше не будут импортировать нефть из его северного ответвления, что повлияет как минимум на 90% всего импорта.
При этом издание утверждает, что большой недостаток этого эмбарго состоит в том, что ограничения в отношении нефти по сути вступят в силу только с 2023 года, а до тех пор Россия сможет получать доход. Кроме того, вероятный рост цен на рынке «в худшем случае» даже компенсирует для Москвы негативный эффект от эмбарго, а время позволит заняться поиском новых клиентов.
«Также существует риск того, что дешевая трубопроводная нефть, которую продолжат получать Венгрия, Чехия и Словакия, вызовет раскол в ЕС», – резюмирует FAZ.
Напомним, Байден сообщил, что страны Запада обсуждают возможность отказа от эмбарго на импорт российской нефти, ее хотят покупать по ценам ниже рыночной. Он сообщил, что «идут активные размышления, что можно сделать – может быть, даже закупать нефть, но по ограниченной цене».
До этого Еврокомиссия, спустя два месяца безрезультатных согласований, подготовила компромиссный вариант нефтяного эмбарго. В результате с огромными усилиями Евросоюз все-таки принял шестой пакет санкций против России, подразумевающий запрет на экспорт нефти. Однако разные члены ЕС выторговали для себя столько уступок, что шестой пакет больше вредит самому ЕС, чем России.
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СМИ: В ОПЕК могут приостановить участие России в сделке по добыче нефти
Ряд членов ОПЕК изучают возможность приостановки участия России в сделке ОПЕК+ на фоне западных санкций, пишет газета Wall Street Journal со ссылкой на делегатов ОПЕК.
«Некоторые члены ОПЕК изучают идею приостановки участия России в сделке по добыче нефти, поскольку западные санкции и частичный европейский запрет начинают подрывать способность Москвы добывать больше нефти», – приводит сообщение РИА «Новости».
Россия в прошлом году договорилась с ОПЕК и девятью не входящими в организацию странами о ежемесячном наращивании объемов добычи нефти. Однако, как пишет газета, «ожидается, что ее добыча упадет примерно на 8% в этом году».
Ранее сообщалось, что мировые цены на нефть растут на фоне опасений о снижении предложения этого вида сырья на рынке после публикации Минэнерго США данных о запасах за прошлую неделю.
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Россия отреагировала на попытку ЕС запретить импорт российской нефти
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ЕС находится не в лучшей форме, Россия найдет других импортеров для своей нефти, заявил постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов, комментируя решение Евросоюза ввести частичное эмбарго на импорт российской нефти в рамках шестого пакета антироссийских санкций.
«Как она (председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен) верно сказала вчера, Россия найдет других импортеров. <…> Очень быстрая смена мировоззрения указывает на то, что ЕС находится не в лучшей форме», – приводит слова дипломата ТАСС.
Ранее глава Евросовета Шарль Мишель после первого дня внепланового саммита ЕС по Украине заявил, что главы входящих в Евросоюз стран согласовали шестой пакет санкций против России, в который включили частичное эмбарго на импорт российской нефти.
Как уточнил представитель Евросовета, это политическое решение, за которым должна последовать техническая процедура. Только после ее завершения решение будет опубликовано в «Официальном журнале ЕС» и вступит в силу. По словам главы Евросовета Шарля Мишеля, послы стран ЕС в среду должны легализовать это решение. «Послы в среду будут принимать легальное решение после политического решения сегодня», – сказал он.
На этом фоне стоимость июльского фьючерса Brent превысила 122 доллара за баррель. При этом страны ЕС не смогли запретить поставки российской нефти по трубопроводам. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕС надеется до конца 2022 года отказаться от 90% нефтяного импорта из России в рамках шестого пакета санкций.
Накануне сообщалось, что лидеры ЕС на саммите в Брюсселе намерены достичь политического соглашения касательно эмбарго на поставки в ЕС нефти из России, экспортируемой по морю, исключение будет сделано для некоторых стран. Коллег по ЕС в этом вопросе не поддержала Венгрия. 24 мая премьер-министр Венгрии Виктор Орбан отказался обсуждать эмбарго на нефть из России на саммите лидеров ЕС.
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В Германии оценили заявление Шольца о создании крупнейшей в Европе армии
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«Шольц пытается играть на страхах граждан, которые он сам и создал. Вот только служить немцы не пойдут», – заявил газете ВЗГЛЯД экс-депутат Бундестага от партии «Альтернатива для Германии» Вальдемар Гердт. Ранее немецкий канцлер пообещал создать в Германии самую большую армию в Европе среди стран НАТО.
«Желание Шольца предельно понятно. Правительство неоднократно запугивало население потенциальным распространением «российской агрессии» на Германию. Теперь он пытается опереться на эти страхи немцев», – сказал бывший депутат бундестага Вальдемар Гердт. «Это чисто популистское желание сыграть на настроении граждан и их желании выбраться из того дерьма, куда он сам их заманеврировал», – добавил политик.
По словам собеседника, «во времена работы немецкой экономики на дешевых энергоносителях армия Германии была превращена в посмешище». «В последние годы одним из самых важных вопросов была необходимость установки третьего туалета для гендерно неопределившихся военнослужащих», – отметил Гердт.
«А сейчас экономика Германии рушится, энергоносители серьезно дорожают. И власти понимают, что это обернется коллапсом для химической, автомобильной и сельскохозяйственной индустрий», – заметил собеседник.
На фоне такой непростой ситуации в стране «создавать крупнейшую в Европе армию банально не на что и не за чем». «Кто пойдет туда служить? – риторически спрашивает собеседник. – Немцы точно не пойдут, они и раньше не ходили. Основной контингент состоял из русскоязычных молодых парней, а также турок. Может быть, они сейчас попробуют привлечь и арабов, которые в последнее время приехали в Германию. Но это не те люди, которые смогут защищать интересы политической элиты ФРГ», – заключил Гердт.
Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц пообещал, что у Германии будет самая большая армия в Европе среди всех стран НАТО. Такое мнение он высказал в интервью ряду немецких газет, цитаты из которого приводит журнал Der Spiegel.
«Германия скоро будет иметь самую большую обычную армию в Европе в рамках НАТО», – отметил Шольц, добавив, что это значительно укрепит безопасность ФРГ и ее союзников. Шольц указал, что с 2010 года бундесвер был «структурно недофинансирован». Это в целом ограничило обороноспособность страны, полагает глава немецкого правительства. Но теперь благодаря созданию специального фонда для бундесвера в размере 100 млрд евро ситуация должна измениться.
Напомним, в начале марта газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, что российская спецоперация на Украине стала, по мнению западных экспертов, тем спусковым крючком, который запустил смену внешней и оборонной политики ФРГ.
Так, в последних числах февраля Шольц выступил в Бундестаге и заявил, что Германии «пора взрослеть». Взросление, по мнению лидера ФРГ, будет достигнуто за счет трех важных моментов.
Во-первых, отказа от предыдущей политики в отношении России, нацеленной на взаимодействие через экономику. Никаких больше особых отношений – Берлин фактически высказывает претензию на лидерство в деле защиты Европы от Москвы, а также будет искать альтернативных поставщиков газа.
Во-вторых, Германия резко наращивает оборонные траты. Правительство выделяет дополнительные 100 миллиардов евро на вооруженные силы в этом году, а также увеличивает оборонный бюджет на следующие годы до 2% ВВП (с нынешних полутора).
Наконец, в-третьих, Шольц намерен резко усилить военное присутствие Германии на территории Восточной Европы. Как в военном плане (поставки оружия и, возможно, солдат), а также в политическом. Причем под Восточной Европой понимаются как страны-члены ЕС и НАТО, так и внешние государства – в частности, Украина.
Таким образом, если раньше на пути активной политики ФРГ в Восточной Европе стояли призраки прошлого – военные преступления гитлеровской Германии, то сейчас даже эти преступления стали кирпичиками в аргументации сторонников «взросления».
Ряд западных СМИ тогда высоко оценили амбиции канцлера Шольца. «Военный разворот Германии станет поворотным моментом в истории Европы», – уверял CNN. «За семь дней Германия... запустила курс, который сделает ее крупнейшим европейским государством по уровню оборонных трат, с самой современной авиацией и растущим военным присутствием в странах Центральной и Восточной Европы», – писал Foreign Policy.
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Немецкие Uniper и RWE стали платить Газпрому в евро на российские счета
Энергоконцерны из Германии Uniper и RWE с связи с новыми требованиями Москвы, но опасаясь нарушить режим санкций Евросоюза, изменили систему платежей за российский газ.
Два немецких энергетических концерна Uniper и RWE изменили систему платежей за российский газ. Первая выплата произведена в конце мая, деньги переводятся «в евро в соответствии с новым механизмом оплаты», – передает Deutsche Welle (признан в России иноагентом).
Уточняется, что процедура была «заранее согласована с правительством Германии и следует соответствующим директивам ЕС», позволяя выполнять контрактные обязательства.
Напомним, президент России Владимир Путин объявил, что Россия отказывается принимать оплату за поставки газа в долларах и евро. В Кремле также заявили, что Россия не будет бесплатно поставлять газ в случае отказа Евросоюза платить за него в рублях. Газета ВЗГЛЯД анализировала возможные сценарии развития ситуации с поставками российского голубого топлива в Европу и разбирала предложенное Москвой изящное решение для газовых расчетов с Западом.
ЕК подготовила план по отказу от энергоносителей из России. В понедельник стало известно, что Германия, несмотря на беспрецедентное число санкций, стала больше платить за импорт российских товаров, в первую очередь за энергоносители.
В апреле министр экономики Германии Роберт Хабек предложил немцам «меньше отапливать свое жилище, меньше шататься по саунам и реже принимать душ». По его словам, так ФРГ станет «более независимой от поставок российских энергоносителей – всей этой нечистой нефти и газа». Другой министр Германии, глава Минсельхоза ФРГ Джем Оздемир в марте предлагал немцам есть меньше мяса, чтобы противостоять России.
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Запад задумался об отказе от идеи эмбарго на российскую нефть
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Страны Запада обсуждают возможность отказа от эмбарго на импорт российской нефти, ее хотят покупать по ценам ниже рыночной, сообщил президент США Джо Байден.
На Западе, как следует из слов Байдена, ищут варианты сдержать цены на топливо. По его словам, «есть проблема, которая обозначилась сейчас, когда Европа решает, что они еще больше ограничат закупки российской нефти». Он сообщил, что «идут активные размышления, что можно сделать – может быть, даже закупать нефть, но по ограниченной цене». Как пояснил Байден, в этом случае Россия сможет экспортировать нефть, но по «цене, значительно ниже той, которую сейчас установилась на рынке».
Кроме того, Байден заявил, что считает маловероятным снижение цен на бензин и продукты питания в США в ближайшее время: «Идея о том, что мы сможем нажать на кнопку и снизить цены, маловероятна в ближнесрочной перспективе». Он планирует подробнее изложить свою точку зрения в четверг, передает РИА «Новости».
Напомним, Еврокомиссия, спустя два месяца безрезультатных согласований, подготовила компромиссный вариант нефтяного эмбарго. В результате с огромными усилиями Евросоюз все-таки принял шестой пакет санкций против России, подразумевающий запрет на экспорт нефти. Однако разные члены ЕС выторговали для себя столько уступок, что шестой пакет больше вредит самому ЕС, чем России.
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Премьер Бельгии назвал условия покупки нефти из России странами ЕС
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Исключение, которое разрешит покупать нефть при введении шестого пакета санкций Евросоюза против России, будет сделано для Венгрии, Чехии и стран, столкнувшимся с прекращением поставок не по собственной воле, заявил премьер-министр Бельгии Александр де Кроо.
«Специальные исключения касаются Венгрии и Чешской Республики», – приводит слова премьер-министра Бельгии РИА «Новости».
В частности, Чехия сможет временно продолжить закупки российского дизельного топлива. Венгрия получит отсрочку для модернизации своих мощностей нефтепереработки, которые сейчас рассчитаны на российскую нефть. «Есть также общая статья, которая позволяет странам, столкнувшимся с прекращением поставок не по собственной воле, закупать российскую нефть из других источников, помимо трубопровода», – пояснил бельгийский премьер на пресс-конференции после первого дня саммита ЕС.
Ранее глава Евросовета Шарль Мишель после первого дня внепланового саммита ЕС по Украине заявил, что главы входящих в Евросоюз стран согласовали шестой пакет санкций против России, в который включили частичное эмбарго на импорт российской нефти.
Как уточнил представитель Евросовета, это политическое решение, за которым должна последовать техническая процедура. Только после ее завершения решение будет опубликовано в «Официальном журнале ЕС» и вступит в силу. По словам главы Евросовета Шарля Мишеля, послы стран ЕС в среду должны легализовать это решение. «Послы в среду будут принимать легальное решение после политического решения сегодня», – сказал он.
На этом фоне стоимость июльского фьючерса Brent превысила 122 доллара за баррель. При этом страны ЕС не смогли запретить поставки российской нефти по трубопроводам. Кроме того, Венгрия добилась исключения из запрета ЕС на импорт российской нефти. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕС надеется до конца 2022 года отказаться от 90% нефтяного импорта из России в рамках шестого пакета санкций.
Накануне сообщалось, что лидеры ЕС на саммите в Брюсселе намерены достичь политического соглашения касательно эмбарго на поставки в ЕС нефти из России, экспортируемой по морю, исключение будет сделано для некоторых стран. Коллег по ЕС в этом вопросе не поддержала Венгрия. 24 мая премьер-министр Венгрии Виктор Орбан отказался обсуждать эмбарго на нефть из России на саммите лидеров ЕС.
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Украинским беженцам в Германии предложили помощь кабанчика Мыколы
Власти Германии запустили специальный сайт для украинских беженцев, который поможет им адаптироваться в новой стране. Символом ресурса стал кабанчик Мыкола в желто-голубом платке и кепке.
Портал создала Федеральная ассоциация католиков в области экономики и управления.
«Мы не можем заменить вам вашу Родину, но мы бы хотели предложить вам хороший и надежный дом на ближайшее время. (…) На этом сайте ты найдешь много полезного, и все на украинском и немецком языке. Таким образом ты сможешь немного выучить язык», – говорится в сообщении на сайте, скриншот с которого публикует Telegram-канал Zvezdanews.
Ранее немецкая газета Bild сообщила, что не все прибывшие с Украины в Германию являются беженцами, многие просто купили паспорта.
Эксперт объяснил слухи о намерении стран ОПЕК отказаться от сделки с Россией по добыче нефти
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«Россия не единственная страна, которая не выполняет квоты по добыче нефти. Есть страны, которые не делают этого десятилетиями, и еще никого не исключили из ОПЕК», – заявил газете ВЗГЛЯД эксперт в области энергетики Игорь Юшков. Ранее газета Wall Street Journal сообщила, что в ОПЕК якобы обсуждают приостановку участия России в сделке по добыче нефти.
«Складывается ощущение, что кто-то хочет разрушить соглашение ОПЕК+ как таковое. Если посмотреть на публикацию, там нет ни одного официального заявления, все основывается на слухах и подозрениях», – заявил Игорь Юшков, эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности.
По словам собеседника, «здесь в целом понятно, чьи уши торчат». «Это соглашение вызывает крайнее недовольство США и Евросоюза. Они уверены в том, что если бы не было ОПЕК+, то страны добывали бы больше нефти, а это привело бы к снижению дефицита топлива и падению цен. Так что Россию будто бы пытаются подтолкнуть к расторжению соглашения в одностороннем порядке», – пояснил Юшков.
Более того, в ОПЕК отсутствует практика исключения стран из-за невыполнения квот или приостановки сделки с ними. «Уже полгода большинство стран не могут добывать необходимое количество сырья. Есть и такие государства, которые не добывают норму практически никогда. Так, в Ливии, которая также является членом ОПЕК, идет гражданская война, поэтому на нее даже квоту не распространяют. А еще есть Иран, который находится под санкциями и тоже не может нарастить добычу до необходимых показателей. Все это длится годами, если не десятилетиями», – заключил Юшков.
Ранее газета Wall Street Journal со ссылкой на делегатов ОПЕК сообщила, что некоторые участники организации изучают возможность приостановки участия России в сделке ОПЕК+ на фоне западных санкций. Это может быть связано с тем, что «западные санкции и частичный европейский запрет начинают подрывать способность Москвы добывать больше нефти».
Россия в прошлом году договорилась с ОПЕК и девятью не входящими в организацию странами о ежемесячном наращивании объемов добычи нефти. Однако, как пишет газета, «ожидается, что ее добыча упадет примерно на 8% в этом году».
На этом фоне МИД Саудовской Аравии накануне заявил, что Эр-Рияд доволен сотрудничеством с Москвой в рамках ОПЕК+. Как говорится в сообщении МИД РФ, Сергей Лавров и его коллега Фейсал Бен Фархан Аль Сауд «дали высокую оценку уровню взаимодействия в формате «ОПЕК плюс», а также отметили стабилизирующий эффект, который оказывает на мировой рынок углеводородов плотная координация между Россией и Саудовской Аравией на этом стратегически важном направлении.
Ранее сообщалось, что мировые цены на нефть растут на фоне опасений о снижении предложения этого вида сырья на рынке после публикации Минэнерго США данных о запасах за прошлую неделю.
Газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, кто и как в ЕС саботировал шестой пакет санкций против России, подразумевающий запрет на экспорт нефти.
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Болгария добилась особых условий поставок нефти из России
Болгария добилась особых условий на поставки нефти из России до конца 2024 года, заявил премьер-министр страны Кирил Петков, сообщает Sofia Globe.
«Сегодня появится общее заключение, в котором нет точных деталей по странам, но в реальных соглашениях, которые будут опубликованы через два дня, у Болгарии будет отдельный пункт с отступлениями конкретно для нас», – передает его слова РИА «Новости».
Петков пояснил, что такое решение позволит Болгарии приспособить нефтеперерабатывающую отрасль к импорту топлива из других стран.
Напомним, Еврокомиссия спустя два месяца безрезультатных согласований нефтяного эмбарго подготовила компромиссный вариант. Теперь она согласна пойти на половинчатое эмбарго: обсуждается запрет не российской нефти, а способа ее доставки. Газета ВЗГЛЯД отмечала, что Брюссель готов сохранить поставки по нефтепроводу «Дружба», на чем изначально настаивала Венгрия.
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Меркель впервые лично прокомментировала спецоперацию России
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Экс-канцлер Германии Ангела Меркель впервые лично прокомментировала события на Украине, выразив солидарность со страной и назвав происходящее «глубоким поворотным моментом».
«Я солидарна с Украиной, на которую напала Россия, и поддерживаю их право на самооборону», – цитирует ТАСС ее речь на мероприятии по случаю ухода в отставку главы Ассоциации немецких профсоюзов (DGB) Райнера Хоффмана.
Кроме того, Меркель назвала действия России «вопиющим нарушением международного права в истории Европы после окончания Второй мировой войны» и выразила поддержку усилиям федерального правительства Германии, ЕС, США и партнеров в Группе семи (G7), НАТО и ООН, которые, по ее мнению, нацелены на прекращение боевых действий.
Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Киевским властям был выдвинут ряд политических условий, в частности, законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, а также признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами. Российские флаги подняли уже во многих городах Запорожской, Херсонской и Харьковской областей.
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В ЕС решили договориться о частичном эмбарго на нефть из России
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Лидеры Евросоюза на саммите в Брюсселе намерены достичь политического соглашения по эмбарго на поставки в ЕС нефти из России, экспортируемой по морю, исключение будет сделано для некоторых стран, сообщил высокопоставленный европейский источник.
«Евросовет нацелен достичь сегодня политического соглашения по эмбарго на российскую нефть. Это эмбарго покроет более двух третей импорта нефти из России (то есть всю перевозимую морем нефть из России)», – цитирует РИА «Новости» источник.
По его словам, из нефтяного эмбарго будут сделаны «временные исключения» для ряда стран-членов. Он также напомнил, что шестой пакет санкций против России будет включать, помимо эмбарго, другие меры: отключение от SWIFT ряда российских банков, включая Сбербанк, запрет на вещание в ЕС трех крупнейших российских телеканалов, а также индивидуальные санкции.
Саммит стран ЕС проходит 30–31 мая в столице Бельгии.
Ранее СМИ сообщили, что в проекте итогового заявления саммита Евросоюза содержится положение об отказе европейских стран от введения эмбарго на поставки трубопроводной нефти из России.
Напомним, комитет постоянных представителей 27 стран Евросоюза (КОРЕПЕР) на экстренной встрече перед саммитом ЕС не смог согласовать облегченную версию нефтяного эмбарго против России.
В воскресенье Bloomberg сообщило, что Еврокомиссия в субботу направила членам ЕС предложение отложить запрет поставок российской нефти по трубопроводу «Дружба». ЕС «предложил запретить доставляемую по морю нефть из России и отложить введение ограничений на импорт по ключевому трубопроводу».
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В Германии предрекли потерю Донбасса Украиной
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Киев в скором времени потеряет контроль над всем Донбассом, заявил германский отставной генерал Роланд Катер.
«У меня сложилось впечатление, что Россия изменила свою стратегию за последние несколько дней и недель. Она сформировала четкий центр притяжения в Донбассе и массово сосредоточила там свои силы», – сказал Катер в интервью Die Welt, передает ТАСС.
Он добавил, что российские вооруженные силы превосходят ВСУ, и это не дает украинским военным шансов.
После этого российские военные начнут укреплять сухопутный коридор с Крымом.
«Я думаю, что здесь мы имеем дело с очень четкой тактикой: сначала взять Донбасс под контроль, а потом готовиться к дальнейшим действиям. И я предполагаю, что тогда будет сделано все, чтобы прочно наладить сухопутное сообщение с Крымом, установить связь через Мариуполь и другие города-порты», – заключил немецкий отставной военный.
Согласно данным Минобороны России, украинские войска планировали напасть на Донбасс в марте 2022 года. В военном ведомстве подчеркивают, что проводимая российскими военными спецоперация упредила и сорвала широкомасштабное наступление ударных группировок украинских войск на ЛНР и ДНР.
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Германия и США осудили задержание Ираном греческих танкеров
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Соединенные Штаты и Германия раскритиковали захват двух греческих танкеров иранскими силовиками в Персидском заливе и назвали произошедшее «тяжелым нарушением международных правил».
«Нападения на суда, продолжаемые Ираном, представляют угрозу для безопасности морского сообщения и мировой экономики», – передает Deutsche Welle (признан в России иноагентом) заявление госсекретаря США Энтони Блинкена после разговора с греческим коллегой Никосом Дендиасом.
Кроме того, МИД Германии распространил заявление, осуждающее захват греческих танкеров силами иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР). «Действия Ирана – это ничем не оправданная атака на гражданское судоходство, что представляет собой тяжелое нарушение международных правил», – отмечается в документе.
Греция, США и Германия потребовали от властей в Тегеране немедленно выпустить захваченные суда.
Ранее греческая сторона осудила захват иранскими военными двух судов в Персидском заливе, заявила пресс-служба греческого внешнеполитического ведомства.
Отметим, что в апреле Греция задержала российский танкер Lana (Pegas) с иранской нефтью, которую решила передать США.
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Греция передаст советские танки Украине
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ФРГ и Греция согласовали поставки греческих танков советского образца Киеву, в ответ Берлин должен поставить Афинам современные бронетранспортеры, заявил канцлер Германии Олаф Шольц.
«Мы поддерживаем страны, которые, например, имеют в распоряжении танки из запасов времен Варшавского договора. Мы уже смогли подготовить ряд таких специальных соглашений», – цитирует Шольца ТАСС.
Он заявил, что Берлин договорился с Афинами о выделении советских танков Украине. «За это мы предоставим [Греции] немецкие бронетранспортеры», – пояснил канцлер.
По его словам, военные ведомства стран прорабатывают конкретные условия этой сделки. Шольц подчеркнул, что подобное соглашение обсуждается и с Польшей.
Президент России Владимир Путин в ходе беседы с канцлером ФРГ Олафом Шольцем и президентом Франции Эммануэлем Макроном заострял вопрос об опасном характере поставок вооружений украинским властям, предупредив о рисках дальнейшей дестабилизации обстановки и обострения гуманитарного кризиса.
Немецкое агентство DPA сообщало, что между странами НАТО существуют «неформальные» договоренности о воздержании от поставок на Украину некоторых систем вооружений. Эту «военную тайну» раскрыли в Германии.
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Британия и ЕС ввели запрет на страхование судов с российской нефтью
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Великобритания и Евросоюз (ЕС) согласовали скоординированный запрет на страхование судов, перевозящих российскую нефть, сообщили информированные чиновники из ЕС и Соединенного Королевства изданию Financial Times.
Издание отмечает, что из-за этого шага Россия потеряет доступ к крупнейшему страховому рынку Lloyd's of London. В британском правительстве отказались официально подтверждать изданию эту информацию, передает ТАСС.
Напомним, в начале мая в Евросоюзе в рамках шестого пакета санкций против России предложили запретить европейским судам и компаниям оказывать связанные с транспортировкой российской нефти услуги, включая страхование.
Ранее глава Евросовета Шарль Мишель после первого дня внепланового саммита ЕС по Украине заявил, что главы входящих в Евросоюз стран согласовали шестой пакет санкций против России, в который включили частичное эмбарго на импорт российской нефти.
Как уточнил представитель Евросовета, это политическое решение, за которым должна последовать техническая процедура. Только после ее завершения решение будет опубликовано в «Официальном журнале ЕС» и вступит в силу. По словам главы Евросовета Шарля Мишеля, послы стран ЕС в среду должны легализовать это решение. «Послы в среду будут принимать легальное решение после политического решения сегодня», – сказал он.
На этом фоне стоимость июльского фьючерса Brent превысила 123 доллара за баррель. При этом страны ЕС не смогли запретить поставки российской нефти по трубопроводам. Кроме того, Венгрии, Чехии и «столкнувшимся с прекращением поставок не по собственной воле» странам пообещали разрешить покупать российскую нефть даже в случае введения шестого пакета санкций Евросоюза против России. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕС надеется до конца 2022 года отказаться от 90% нефтяного импорта из России в рамках шестого пакета санкций. О планах ЕС уменьшить поставки российской нефти к концу 2022 года на 92% также заявил французский президент Эммануэль Макрон.
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