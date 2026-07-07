  • Новость часаЭксперт оценил эффективность российских ударов по украинским АЗС
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    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Что общего у глобального спорта и НАТО

    Скандал с отмененной красной карточкой на ЧМ по футболу и тем, как Белый дом ведет себя с союзниками по НАТО – это примеры индивидуальной стилистики Трампа, как промежуточной фигуры в поиске американской элитой новых управленческих решений.

    0 комментариев
    Андрей Манчук Андрей Манчук Американцы показали красную карточку мировому футболу

    Произошло нечто неслыханное. Президент США Дональд Трамп лично позвонил президенту ФИФА Джанни Инфантино с требованием отменить дисквалификацию футболиста американской сборной Балогана. Чемпионат мира по футболу с самого начала проходил под знаком откровенного беспредела со стороны Вашингтона.

    10 комментариев
    Глеб Простаков Глеб Простаков Опоздавшим на Луну останутся малопригодные для колонизации участки

    Колонизация Луны не сводится к политическому символизму. Основной вопрос – размещение обитаемых станций, без которых невозможен дальнейший выход в дальний космос. Однако участков, отвечающих минимальным инженерным требованиям под них, крайне мало.

    15 комментариев
    7 июля 2026, 13:15 • Новости дня

    Песков заявил о продолжении освобождения новых регионов ВС России

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Вооруженные силы России продолжают работу по освобождению новых регионов.

    Во время общения с журналистами Песков отметил: «Пока что продолжается освобождение российских регионов». По его словам, взятием Константиновки был сделан очень важный шаг как в тактическом, так и в стратегическом плане, передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил о полном освобождении Константиновки.

    Командир 4-й мотострелковой бригады генерал-майор Антон Грунис доложил Владимиру Путину о прорыве четырех рубежей обороны противника.

    Министерство обороны оценило потери украинских войск в ходе этой операции в 13,5 тыс. военнослужащих.

    5 июля 2026, 15:09 • Новости дня
    Минобороны Германии сообщило о принудительном призыве солдат для Литвы
    Минобороны Германии сообщило о принудительном призыве солдат для Литвы
    @ HANNIBAL HANSCHKE/EPA/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Бундесверу не хватает около тысячи человек для укомплектования своей военной бригады в Литве, в связи с чем не исключен принудительный призыв, заявил министр обороны Германии Борис Писториус.

    Немецкому военному ведомству недостает около тысячи человек для полноценного формирования контингента в прибалтийской республике, передает РИА «Новости». В связи с кадровым голодом власти не исключают возвращения к практике принудительной отправки в войска.

    «В конечном итоге может потребоваться призыв на военную службу… Я говорю о количестве менее тысячи», – заявил глава Минобороны ФРГ Борис Писториус. Он добавил, что ранее основную часть подразделения удавалось укомплектовать добровольцами, однако сейчас наблюдаются сложности с поиском рядовых и специалистов.

    Ожидается, что к концу 2027 года на литовской территории будут расквартированы порядка пяти тысяч немецких солдат. Москва неоднократно выражала обеспокоенность беспрецедентной активностью НАТО у своих границ, которую альянс оправдывает сдерживанием спецоперации. Россия готова к равноправному диалогу, если Запад откажется от милитаризации Европы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, немецкие политики предложили комплектовать бригаду бундесвера в Литве на принудительной основе.

    Командование вооруженных сил Германии оценило ситуацию с нехваткой добровольцев для передислокации как критическую.

    Власти ФРГ запланировали разместить в прибалтийской республике до пяти тысяч военнослужащих к концу 2027 года.

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    6 июля 2026, 20:52 • Новости дня
    Российские военные взяли в плен несостоявшегося футболиста московского ЦСКА
    Российские военные взяли в плен несостоявшегося футболиста московского ЦСКА
    @ Павел Лисицын/РИА Новости

    Tекст: Денис Тельманов

    Бойцы Вооруженных сил России захватили мобилизованного украинского футболиста Егора Азбукина

    Бывший профессиональный спортсмен оказался на передовой после принудительной мобилизации и заблудился во время минометного обстрела позиций украинской армии.

    Уроженец Сум и выпускник аграрного университета Егор Азбукин сдался военнослужащим, передает ТАСС. Ранее плененный боец выступал за футбольные клубы Первой лиги Украины и играл в Венгрии.

    «Меня когда-то сватали с ЦСКА московским, на просмотр. Я почти поехал уже, но выбирать не приходилось», – сообщил мужчина. Бывший спортсмен уточнил, что после завершения карьеры подрабатывал в различных местах, включая газовую заправку. Сотрудники военкомата мобилизовали украинца в 2024 году.

    Во время оборудования новых позиций солдаты попали под минометный обстрел и разбежались. Заблудившийся призывник в итоге вышел прямо на российских пограничников.

    Обращаясь к родным, боец отметил свою безопасность и попросил супругу записать для него видеообращение. По его мнению, такой формат общения остается лучшим доступным вариантом связи с близкими.

    На ваш взгляд
    Вы следите за проходящим в США чемпионатом мира по футболу?



    Результаты

    Как писала газета ВЗГЛЯД, сдавшийся солдат ВСУ Василий Корж заявил о намерении переехать в Россию.

    Украинский военнопленный Вадим Кимаковский рассказал об отправке солдат на занятые российскими силами позиции.

    Мобилизованные украинские военные добровольно сдались в плен под Закотным.

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    4 июля 2026, 09:29 • Видео
    США встречают юбилей в состоянии шока

    Соединенные Штаты Америки празднуют свой юбилей в атмосфере общественной депрессии. Смогут ли прожить еще столько же?

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    6 июля 2026, 22:11 • Новости дня
    ВС России уничтожили железнодорожные локомотивы ВСУ в Харьковской области

    Tекст: Катерина Туманова

    Вооруженные силы России нанесли точные удары по транспортной инфраструктуре противника, ликвидировав важную технику около трех населенных пунктов, сообщило Минобороны о поражении целевых точек ВСУ беспилотниками «Герань».

    Подразделения российской армии успешно атаковали транспортные средства украинских войск на харьковском направлении, передает ТАСС со ссылкой на Минобороны.

    В оборонном ведомстве отметили, что для выполнения задачи специалисты войск беспилотных систем применили БПЛА «Герань».

    «Минобороны опубликовало кадры поражения железнодорожных объектов, задействованных в интересах ВСУ, а именно, железнодорожного крана в районе населенного пункта Близнюки Харьковской области, железнодорожных локомотивов в районе населенных пунктов Велетень и Малиновка Харьковской области, – сообщили в ведомстве.

    Как писала газета ВЗЯГЛЯД, утром понедельника Минобороны сообщало о поражении украинских военных предприятий и топливно-энергетического комплекса. Украинские беспилотники в Киеве взлетели на воздух вместе с заводами.

    Видео последствий ударов по Киеву смотрите в канале газеты ВЗГЛЯД в «Максе».

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    6 июля 2026, 14:06 • Новости дня
    Польша подписала контракт на производство американских дальнобойных крылатых ракет

    Польша и США подписали соглашение о производстве крылатых ракет Barracuda-500

    Польша подписала контракт на производство американских дальнобойных крылатых ракет
    @ REUTERS/Hollie Adams

    Tекст: Мария Иванова

    Варшава заключила договор с американской корпорацией Anduril Industries на сборку и выпуск автономных боеприпасов большой дальности на польских оборонных предприятиях.

    Торжественную церемонию подписания документа в понедельник транслировало местное телевидение, передает РИА «Новости». Соглашение заключили польские оборонные предприятия PGZ и WZL-2 с американской компанией Anduril Industries.

    Документ предусматривает поэтапную локализацию. Сначала на территории Польши организуют крупноузловую сборку, а затем начнется полноценное производство этих автономных крылатых ракет.

    Barracuda-500 представляет собой дозвуковой боеприпас большой дальности. Ракета способна поражать цели на расстоянии до 926 километров, развивая скорость 0,74 маха. Она несет боевую часть весом 45 килограммов и может применяться как с наземных, так и с воздушных носителей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае Пентагон объявил о планах закупки тысяч недорогих крылатых ракет у компании Anduril.

    В июне этот американский оборонный подрядчик заинтересовался покупкой японского завода Nissan для выпуска военных беспилотников.

    Ранее премьер-министры Великобритании и Польши подписали двустороннее соглашение о совместном производстве ракет.

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    7 июля 2026, 12:26 • Новости дня
    Военный эксперт: Уничтожение АЗС кратно осложнило переброску войск ВСУ

    Военный эксперт Кнутов: Уничтожение АЗС кратно осложнило переброску войск ВСУ

    Военный эксперт: Уничтожение АЗС кратно осложнило переброску войск ВСУ
    @ t.me/dsns_telegram

    Tекст: Анастасия Куликова

    России по силам вывести из строя все важнейшие АЗС на левом берегу Днепра. Украина даже с помощью Запада не сможет компенсировать ресурсы выведенной из строя топливозаправочной инфраструктуры, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Юрий Кнутов. Ранее стало известно, что ВС России уничтожили не менее 37 автозаправок на Украине.

    «Важно, что Россия уничтожила все АЗС на трассе Харьков–Днепропетровск. Именно по ней ВСУ перебрасывают войска с юга Донбасса на север. Особую активность украинские силы показывают во время активных наступлений российских войск, например, в Харьковской или Сумской областях», – отметил военный эксперт Юрий Кнутов.

    Отсутствие АЗС именно на этом участке кратно осложняет задачи ВСУ по перераспределению подразделений, указал он. «Украинским войскам придется возить с собой топливозаправщики, которые мы тоже можем выводить из строя атаками с воздуха», – подчеркнул собеседник.

    При этом, указал аналитик, России не обязательно уничтожать все АЗС на левобережной Украине, поскольку это займет непропорционально много времени. «Мы бьем по станциям только на ключевых дорогах. Нужно усилить работу по хранилищам бензина в том числе и на правом берегу Днепра. Таким образом, помимо прочего, будет нарушен подвоз ВСУ комплектующих для сборки дронов», – указал Кнутов.

    России по силам вывести из строя все важнейшие АЗС по крайней мере на левобережье. «Украина даже с помощью Запада не сможет компенсировать ресурсы выведенной из строя топливозаправочной инфраструктуры», – отметил он.

    «России для этого понадобятся регулярные налеты в течение нескольких недель. Противник тоже не будет сидеть сложа руки, а примется сооружать защитные конструкции вокруг автозаправочных станций. Например, скорее всего, будут возведены специализированные мангалы на АЗС или выделены мобильные огневые группы для их защиты», – спрогнозировал собеседник.

    Другая трудность для России состоит в том, что бензин в постоянном режиме поступает на украинскую территорию из Румынии, отметил спикер. «Получается, Украине не всегда нужно завозить и хранить большие объемы топлива на своей территории», – детализировал эксперт.

    Ранее стало известно, что ВС России в период с 25 июня по 7 июля уничтожили как минимум 37 автозаправок. Это следует из подсчетов ТАСС и РИА «Новости» на основе данных Минобороны. Как отмечали в российском военном ведомстве, регулярные высокоточные удары по хранилищам топлива, АЗС и объектам железнодорожной инфраструктуры парализуют транспортную логистику ВСУ.

    Так, расчеты ударных БПЛА «Герань – 2» 25 июня поразили автозаправки в Николаевской области, 26 июня – АЗС, снабжавшую военную технику украинской армии, в Черниговской области в районе Репок. 27 июня расчеты «Сикеров» уничтожили две станции в Запорожье.

    30 июня Минобороны сообщило, что отдельная бригада войск БПС «Варяг» дальними ударами поразила 25 автозаправочных станций и несколько цистерн с горюче-смазочными материалами в населенных пунктах Орехов, Марганец, Молодежный, Снегоровка, Берислав, Запорожье, Ямполь, Корюковка, Городня, Сновск, Новгород-Северский, Шостка, Репки, Херсон, Беленькое и Змиевка.

    Ранее 2 июля войска беспилотных систем ударили «Геранями» по целям в районе населенного пункта Снигиревка Николаевской области. Была поражена АЗС, используемая в интересах ВСУ. 5 июля расчеты БПЛА «Герань – 2 Сикер» и «Герань – 4 Сикер» нанесли удары по автозаправочным станциям в Черниговской области, которые ВСУ активно использовали для заправки автомобильной техники. Были уничтожены три АЗС в районе населенных пунктов Городня, Новгород-Северский и Сновск.

    6 июля стало известно об ударах по бензовозу и трем автозаправочным станциям, используемым в интересах ВСУ, в районе населенных пунктов Любимовка, Марганец и Одаровка Днепропетровской области. Как сообщило Минобороны 7 июля, расчеты центра «Рубикон» поразили автозаправочные станции и цистерны с топливом в населенных пунктах оккупированной ВСУ части ДНР: Краматорске, Шахтерском, Преображенке, Омельнике, Михайло-Лукашове, Александровке, Просяной.

    Глава офиса Владимира Зеленского Кирилл Буданов (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) назвал «огромной проблемой» удары ВС России по АЗС в прифронтовых регионах. При этом он уклонился от ответа на вопрос о грядущем топливном кризисе. Газета ВЗГЛЯД писала, почему удары по АЗС стали самым действенным способом вызвать перебои с топливом у ВСУ.

    Видео ударов по украинским АЗС смотрите в канале газеты ВЗГЛЯД в «Максе».

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    5 июля 2026, 06:28 • Новости дня
    Отряд кораблей Тихоокеанского флота прибыл в Циндао на учения с Китаем
    Отряд кораблей Тихоокеанского флота прибыл в Циндао на учения с Китаем
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Отряд кораблей Тихоокеанского флота ВМФ России прибыл на базу Циндао в Китае для участия в совместных российско-китайских учениях «Морское взаимодействие-2026» в Желтом море, сообщают информационные агентства.

    В пресс-службе флота сообщили, что маневры пройдут в акватории Желтого моря с 6 по 13 июля 2026 года. Учения проводятся совместно с военно-морскими силами Народно-освободительной армии Китая, передает РИА «Новости».

    «Военные моряки ВМФ России и ВМС Народно-освободительной армии Китая при поддержке морской авиации в море будут совершенствовать совместные спасательные действия, а также отработают противолодочные задачи и противовоздушную оборону, проведут совместные артиллерийские стрельбы», – уточнили в пресс-службе ТОФ.

    Там отметили, что программы российских и китайских кораблей на учениях согласованы.

    Командир отряда кораблей ТОФ контр-адмирал Евгений Мясоедов доложил руководителям предстоящих учений о прибытии сил. В отряд вошли гвардейский ракетный крейсер «Варяг», корвет «Резкий», дизель-электрическая подводная лодка «Уфа» и спасательное судно «Игорь Белоусов».

    От ВМС НОАК в маневрах задействованы эсминцы «Аньшань» и «Кайфын», фрегат «Уху», дизель-электрическая подводная лодка типа «Юань», универсальный транспорт снабжения «Кэкэсили-ху» и спасательное судно «Янчэнху».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, военно-морские силы России и Китая провели в августе 2025 года совместные маневры «Морское взаимодействие-2025» в районе Владивостока.

    Эскадренные миноносцы «Шаосин» и «Урумчи», а также подводная лодка, корабль снабжения «Цяньдаоху» и судно спасения подводных лодок «Сиху» посетили Владивосток.

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    7 июля 2026, 10:36 • Новости дня
    В НАТО объявили о создании собственного воздушного флота

    В НАТО анонсировали закупку 12 самолетов Airbus и пяти беспилотников Triton

    В НАТО объявили о создании собственного воздушного флота
    @ IMAGO/Michael Bihmayer/ТАСС

    Tекст: Мария Иванова

    Североатлантический альянс сформирует новую авиационную группировку, включающую 12 транспортников и заправщиков, а также пять высотных разведывательных дронов.

    О планах альянса рассказал генеральный секретарь Марк Рютте на Форуме оборонной промышленности в Анкаре, передает ТАСС.

    «Сегодня ряд стран НАТО объявил о закупке десятков самолетов Airbus в рамках многонациональной инициативы по созданию флота из 12 самолетов – заправщиков и самолетов дальней транспортной авиации», – сообщил Рютте.

    Помимо этого, организация получит пять многофункциональных беспилотных аппаратов MQ-4C Triton производства американской компании Northrop Grumman. Генсек отметил, что эти дроны способны долгое время находиться на большой высоте и собирать необходимые разведывательные данные.

    Подписание контрактов позволит создать новые рабочие места как в Европе, так и в США. При этом конкретные сроки готовности авиации и беспилотников к выполнению поставленных задач пока не называются.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне руководство ЕС и Североатлантического альянса объявило о завершении эпохи оборонного аутсорсинга для Европы.

    В мае три натовских самолета-заправщика Airbus A330-243MRTT приблизились к границам России у Калининградской области.

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    5 июля 2026, 08:32 • Новости дня
    В России создали гоночный дрон против беспилотников ВСУ

    ОКБ «Альфа» модернизировало гоночный дрон для борьбы с БПЛА ВСУ

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российское опытно-конструкторское бюро (ОКБ) «Альфа» проводит модернизацию беспилотника «Изделие-98/7» гоночного типа, чтобы приспособить его для применения против беспилотной авиации ВСУ, рассказал главный технический специалист ОКБ.

    Опытно-конструкторское бюро «Альфа» проводит модернизацию беспилотного летательного аппарата «Изделие-98/7» гоночного типа для применения против беспилотной авиации ВСУ, передает ТАСС. Главный технический специалист ОКБ сообщил о новых возможностях аппарата.

    «Данный беспилотник гоночного типа подходит больше для штурмовых подразделений, где не нужно уничтожать цели в тылу противника. Дальность у него около 3 км, но можно растянуть до 7. Его отличительная черта от всех остальных состоит в том, что у него скоростные моторы стоят. Он не несет большую нагрузку. Мы его сейчас стараемся переработать для применения против беспилотной авиации противника», – рассказал представитель бюро.

    Специалист уточнил, что дрон несет небольшой заряд, однако способен быстро достигать цели, развивая скорость свыше 140 км/ч. Для выполнения задач в темное время суток аппарат дополнительно оснащен камерой ночного видения. В исходном варианте беспилотник уже прошел успешные испытания в зоне СВО, получив положительные отзывы военнослужащих.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские подразделения начали боевые испытания новейшего перехватчика беспилотников с искусственным интеллектом «Сварог про».

    Глава Минобороны Андрей Белоусов рассказал о передаче мобильным группам специальных FPV-перехватчиков.

    Ранее бойцы батальона противодействия БПЛА сбили за день свыше 50 украинских аппаратов с помощью дрона «Елка».

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    6 июля 2026, 05:26 • Новости дня
    Российско-китайские учения «Морское взаимодействие» стартовали в Циндао
    Российско-китайские учения «Морское взаимодействие» стартовали в Циндао
    @ кадр из видео Минобороны России

    Tекст: Антон Антонов

    На военно-морской базе в Циндао открылись российско-китайские учения «Морское взаимодействие-2026», корабли отработают задачи в Желтом море, сообщают информационные агентства.

    Торжественная церемония открытия совместных российско-китайских военно-морских учений прошла на базе Народно-освободительной армии Китая, передает ТАСС.

    Руководитель учения от российской стороны контр-адмирал Сергей Синько в своей речи подчеркнул, что традиционные учения имеют оборонительный характер и не направлены против третьих стран.

    Маневры пройдут в акватории Желтого моря с 6 по 13 июля 2026 года. От России в них участвуют гвардейский крейсер «Варяг», корвет «Резкий», дизель-электрическая подводная лодка «Уфа», а также спасательное судно «Игорь Белоусов», передает РИА «Новости»

    В состав сил ВМС Китая вошли эсминцы «Аньшань» и «Кайфын», фрегат «Уху», дизель-электрическая подводная лодка типа «Юань», универсальный транспорт снабжения «Кэкэсили-ху» и спасательное судно «Янчэнху».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне отряд кораблей Тихоокеанского флота прибыл на базу Циндао в Китае для участия в совместных учениях «Морское взаимодействие-2026» в Желтом море.

    Синько заявил о мирном характере российско-китайских маневров и их направленности на укрепление стратегического партнерства и стабильности в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

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    7 июля 2026, 12:11 • Новости дня
    Генсек НАТО Рютте заявил о выделении 40 млрд долларов на борьбу с дронами
    Генсек НАТО Рютте заявил о выделении 40 млрд долларов на борьбу с дронами
    @ GEORGI LICOVSKI/EPA/ТАСС

    Tекст: Мария Иванова

    В ближайшие пять лет Североатлантический альянс направит свыше 40 млрд долларов на разработку и внедрение систем защиты от беспилотников, сообщил генсек НАТО Марк Рютте.

    Генеральный секретарь организации Марк Рютте выступил на саммите НАТО в турецкой Анкаре, подчеркнув важность противодействия современным воздушным угрозам, передает Bloomberg.

    «Альянс создает надежную систему защиты от беспилотников», – заявил он.

    Рютте также уточнил масштабные финансовые планы военного блока на ближайшие годы. По его словам, страны-союзники инвестируют более 40 млрд долларов в развитие возможностей по борьбе с дронами в течение следующих пяти лет.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Североатлантический альянс инициировал новые проекты по производству американских вооружений в Европе.

    Командование военного блока запланировало интеграцию беспилотников в войска к середине 2026 года.

    Ранее Марк Рютте назвал нецелесообразным уничтожение дешевых дронов дорогостоящими ракетами.

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    7 июля 2026, 07:15 • Новости дня
    «Северяне» узнали о смертоносных боевых слаживаниях ВСУ в Сумской области

    В Сумской области при боевом слаживании у ВСУ растут небоевые потери

    Tекст: Катерина Туманова

    Военнослужащие группировки войск «Север» за прошедшие сутки продвинулись по ключевым направлениям и узнали о смертоносных боевых слаживаниях ВСУ в Сумской области, в ходе которых множатся небоевые потери противника.

    «На учебном полигоне ВСУ в районе села Набережное (Тростянецкий район) в процессе боевого слаживания зафиксировано значительное число небоевых потерь в подразделениях украинской армии. С начала месяца зафиксировано свыше десяти  смертей мобилизованных украинцев, которые не выдержали физические нагрузки», –  рассказали бойцы неофициальному Max-каналу группы войск «Северный ветер».

    Они добавили, что командование 115 обр ТерО на своих ресурсах признало существенные потери в Белопольском районе, восполнить которые бригада пытается за счет вынужденных переселенцев.

    Кроме того, в Шосткинском районе штурмовики «Севера» ведут стрелковые бои в Бачевске и окрестностях, в районе Уланово. В Сумском районе штурмовики продвинулись на 15 участках до 500 метров. Постоянные стрелковые бои идут в Рыжевке, Писаревке, Марьино, в селе Новая Сечь, посёлке Хотень, окрестностях населенных пунктов, а также в лесных массивах южнее Иволжанского.

    Как сообщили российские бойцы, в Черниговской области местные власти проводят информкампанию по принуждению людей к эвакуации вглубь украинской территории. На Украине инициативу считают необходимой не только для размещения личного состава ВСУ, но и для упрощения процедуры мобилизации.

    «Также в Черниговской области местные власти признали эффективность ударов Российских войск по АЗС региона, где на севере области не осталось работающих автозаправочных станций», – поделились «Северяне».

    На Харьковском направлении в посёлке Казачья Лопань и прилегающих лесных массивах «Северяне» продвинулись до 200 метров.

    На Волчанском направлении штурм-подразделения «Севера» продвинулись на 11 участках до 900 метров. При этом стрелковые бои идут в селе Юрченково, посёлке Белый Колодезь и в лесных массивах Волчанского района.

    На подступах к Захаровке бойцы «Севера» уничтожили группу украинских националистов в развалинах заброшенного еще в 1991 году села Соломенное.

    На Великобурлукском направлении штурмовые группы ведут стрелковые бои в селе Петро-Ивановка и в окрестностях, в лесных массивах около сёл Шевякова, Бударки и Землянки.

    «За сутки подтвержденные потери противника составили свыше 200 человек (из них более 140 в Сумской и свыше 60 в Харьковской областях)», – сказано в сводке.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ВС России уничтожили три заправки украинской армии в Черниговской области. ВСУ в Черниговской области Украины попытались просочиться к российской границе. Беженец рассказал об убийствах мирных жителей в Алексеево-Дружковке, за которую ВС России ведут бои.

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    5 июля 2026, 09:11 • Новости дня
    Контр-адмирал Синько сообщил о мирном характере российско-китайских учений в Желтом море

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Совместные российско-китайские учения «Морское взаимодействие» всегда были направлены на укрепление стратегического партнерства и служили делу мира и стабильности в Азиатско-Тихоокеанском регионе, заявил руководитель учений «Морское взаимодействие-2026» от российской стороны контр-адмирал Сергей Синько.

    Российские военные примут участие в маневрах «Морское взаимодействие-2026», которые пройдут с 6 по 13 июля, передает РИА «Новости». Мероприятие состоится в акватории Желтого моря у берегов восточной провинции Шаньдун.

    «Важнейшим мероприятием, которое нам вместе предстоит провести, это совместные учения «Морское взаимодействие-2026». Эти учения уже стали традиционными и имеют давнюю историю», – заявил Синько.

    По словам военачальника, визит наглядно демонстрирует высокий уровень доверия и тесного сотрудничества между государствами. Он отметил, что масштаб и сложность отрабатываемых задач ежегодно возрастают.

    Контр-адмирал выразил уверенность в успешном обмене профессиональным опытом. Подобные встречи формируют отношения взаимного уважения и служат прочной основой для развития военно-морского братства двух стран.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, отряд кораблей Тихоокеанского флота прибыл на китайскую базу Циндао для участия в маневрах.

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    4 июля 2026, 20:45 • Новости дня
    Российские МиГ-29 приняли участие в открытии нового штаба минобороны Египта

    Истребители МиГ-29 и вертолеты Ка-52 поучаствовали в открытии Октагона в Египте

    Tекст: Мария Иванова

    Военная техника российского производства стала частью торжественного парада по случаю запуска крупнейшего на Ближнем Востоке стратегического командного центра.

    Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси торжественно запустил работу комплекса Октагон в новой административной столице государства, передает РИА «Новости».

    Масштабный объект располагается в 45 километрах от Каира и занимает площадь около 92 квадратных километров. В честь этого события прошел военный парад с участием российских МиГ-29 и Ка-52.

    «Стратегическое командование представляет собой большой шаг в координации между родами вооруженных сил и является частью системы управления государством», – заявил министр обороны Египта генерал Ашраф Захер. Постройка зданий уникальной восьмиугольной формы стартовала десять лет назад.

    Внутри нового центра разместились подразделения управления кризисами, аналитические отделы и метеорологические службы. Также на огромной территории построены гостиницы, торговые зоны, школа и больница. Реализация проекта призвана модернизировать систему командования и повысить эффективность работы силовых структур республики.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на церемонии открытия нового здания министерства обороны президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси анонсировал скорое начало работ на атомной электростанции «Эль-Дабаа».

    В феврале этого года новым главой египетского оборонного ведомства стал генерал Ашраф Салем Мансур.

    В конце прошлого года компания «Рособоронэкспорт» представила российские вертолеты Ка-52 на оружейной выставке в Каире.

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    6 июля 2026, 08:08 • Новости дня
    Власти Польши заподозрили в тайной передаче ракет Patriot на Украину

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Польское правительство могло тайно передать дальнобойные ракеты Patriot Украине, заявил вице-спикер сейма Кшиштоф Босак.

    О возможной отправке вооружений рассказал вице-спикер сейма Кшиштоф Босак, передает РИА «Новости».

    «У нас есть очень тревожная информация о том, что правительство тайно от парламента отправило на Украину ракеты Patriot, которые нам крайне необходимы для нашей системы ПВО! Если это правда, то это скандал», – сказал он в эфире Kanal Zero.

    Босак потребовал принять закон, запрещающий передачу любого оружия за границу без одобрения депутатов. Глава президентской канцелярии Збигнев Богуцкий допустил, что кабинет министров принял решение без ведома польского лидера Кароля Навроцкого. Он напомнил о похожей ситуации с поставками истребителей, когда главу государства также не проинформировали.

    Месяцем ранее издание The New York Times сообщало об острой нехватке у Киева ракет-перехватчиков. Владимир Зеленский также признавал неспособность украинской противовоздушной обороны отражать удары баллистических ракет.

    Москва неоднократно подчеркивала, что накачивание Украины западным оружием лишь затягивает конфликт. В Кремле отмечали, что подобные действия напрямую втягивают страны НАТО в противостояние и не способствуют мирным переговорам.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Министерство обороны Польши пообещало рассекретить информацию о военной помощи Киеву.

    Вице-спикер польского сейма Кшиштоф Босак потребовал немедленно прекратить финансовую поддержку Украины.

    Украинские военные столкнулись с острой нехваткой ракет-перехватчиков для зенитных комплексов Patriot.

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    7 июля 2026, 11:12 • Новости дня
    Страны НАТО собрались представить Трампу миллиардные контракты

    Associated Press: НАТО представит Трампу в Анкаре многомиллиардные контракты

    Страны НАТО собрались представить Трампу миллиардные контракты
    @ Zhao Dingzhe/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    Североатлантический альянс подготовил презентацию новейших оборонных проектов на миллиарды долларов, чтобы продемонстрировать президенту США готовность инвестировать в реальную боевую мощь.

    Руководство военного блока намерено доказать американскому лидеру свою эффективность, передает Associated Press. На стартующем в Анкаре саммите планируется масштабная презентация многомиллиардных сделок с западными оборонными компаниями.

    «Мы объявим о новых контрактах на десятки миллиардов, которые обеспечат нас важнейшим оборудованием, необходимым для сдерживания и защиты», – заявил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте.

    Ожидается, что среди проектов будет замена полувекового парка самолетов наблюдения AWACS. Часть инициатив профинансируют за счет льготных оборонных кредитов Евросоюза.

    Однако Дональд Трамп ранее дал понять, что Вашингтону нужны не деньги союзников, а их преданность. Президент США остался разочарован отказом европейских партнеров присоединиться к военной операции против Ирана.

    Тем временем премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху призвал Белый дом не возобновлять продажу истребителей F-35 Турции. Политик опасается, что поставки боевой авиации Анкаре подорвут позиции израильских ВВС и нарушат баланс сил на Ближнем Востоке.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, генеральный секретарь НАТО Марк Рютте запланировал удержать США в альянсе за счет новых оборонных контрактов.

    Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен объявила о завершении эпохи европейского военного аутсорсинга.

    Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан назвал личную дружбу Дональда Трампа и Реджепа Тайипа Эрдогана спасением для военного блока.

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