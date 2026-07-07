Скандал с отмененной красной карточкой на ЧМ по футболу и тем, как Белый дом ведет себя с союзниками по НАТО – это примеры индивидуальной стилистики Трампа, как промежуточной фигуры в поиске американской элитой новых управленческих решений.0 комментариев
Замминистра туризма Сирии пострадал при взрывах в Дамаске
Заместитель министра туризма Сирии получил ранения из-за взрывов в Дамаске
Фарадж аль-Кашкуш получил ранения во время инцидента в сирийской столице, произошедшего на фоне визита президента Франции Эммануэля Макрона.
Во время взрывов в столице Сирии пострадал высокопоставленный чиновник, передает РИА «Новости».
«Замминистра туризма Сирии Фарадж аль-Кашкуш получил ранения в результате взрывов в Дамаске», – сообщил канал Al-Hadath.
По данным МВД Сирии, непосредственная угроза для французского лидера Эммануэля Макрона и его места проживания отсутствовала. Французский лидер не находился в отеле во время происшествия, уточняет Paris Match.
Всего в результате двух взрывов пострадали не менее 18 человек, включая четверых сотрудников полиции. Правоохранители успели обнаружить взрывные устройства до их срабатывания, однако саперы не смогли вовремя их обезвредить.
Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне президент Франции Эммануэль Макрон прибыл с официальным визитом в Дамаск. Вскоре рядом с гостиницей французского лидера сработали несколько взрывных устройств. В результате данных инцидентов пострадали 18 человек.