  • Новость часаЭксперт оценил эффективность российских ударов по украинским АЗС
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    Для войны с Россией Франция готовит боевых роботов
    Тело подозреваемой во взрыве в Монако нашли закопанным под Киевом
    Экономист Лизан: После уничтожения украинских АЗС начнется охота на бензовозы
    Первоклассникам отменили домашку
    Эксперт: Уничтожение АЗС кратно осложнило переброску войск ВСУ
    НАТО решило потратить 40 млрд долларов на борьбу с дронами
    Снаряд поджег катарский нефтетанкер в Ормузском проливе
    От взрывов в Дамаске во время визита Макрона пострадали 18 человек
    Бразилия заявила об угрозе военной интервенции США
    Мнения
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Что общего у глобального спорта и НАТО

    Скандал с отмененной красной карточкой на ЧМ по футболу и тем, как Белый дом ведет себя с союзниками по НАТО – это примеры индивидуальной стилистики Трампа, как промежуточной фигуры в поиске американской элитой новых управленческих решений.

    0 комментариев
    Андрей Манчук Андрей Манчук Американцы показали красную карточку мировому футболу

    Произошло нечто неслыханное. Президент США Дональд Трамп лично позвонил президенту ФИФА Джанни Инфантино с требованием отменить дисквалификацию футболиста американской сборной Балогана. Чемпионат мира по футболу с самого начала проходил под знаком откровенного беспредела со стороны Вашингтона.

    10 комментариев
    Глеб Простаков Глеб Простаков Опоздавшим на Луну останутся малопригодные для колонизации участки

    Колонизация Луны не сводится к политическому символизму. Основной вопрос – размещение обитаемых станций, без которых невозможен дальнейший выход в дальний космос. Однако участков, отвечающих минимальным инженерным требованиям под них, крайне мало.

    15 комментариев
    7 июля 2026, 13:10 • Новости дня

    Замминистра туризма Сирии пострадал при взрывах в Дамаске

    Заместитель министра туризма Сирии получил ранения из-за взрывов в Дамаске

    Tекст: Мария Иванова

    Фарадж аль-Кашкуш получил ранения во время инцидента в сирийской столице, произошедшего на фоне визита президента Франции Эммануэля Макрона.

    Во время взрывов в столице Сирии пострадал высокопоставленный чиновник, передает РИА «Новости».

    «Замминистра туризма Сирии Фарадж аль-Кашкуш получил ранения в результате взрывов в Дамаске», – сообщил канал Al-Hadath.

    По данным МВД Сирии, непосредственная угроза для французского лидера Эммануэля Макрона и его места проживания отсутствовала. Французский лидер не находился в отеле во время происшествия, уточняет Paris Match.

    Всего в результате двух взрывов пострадали не менее 18 человек, включая четверых сотрудников полиции. Правоохранители успели обнаружить взрывные устройства до их срабатывания, однако саперы не смогли вовремя их обезвредить.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне президент Франции Эммануэль Макрон прибыл с официальным визитом в Дамаск. Вскоре рядом с гостиницей французского лидера сработали несколько взрывных устройств. В результате данных инцидентов пострадали 18 человек.

    7 июля 2026, 10:39 • Новости дня
    Тело подозреваемой во взрыве в Монако нашли закопанным под Киевом
    Тело подозреваемой во взрыве в Монако нашли закопанным под Киевом
    @ interpol.int

    Tекст: Мария Иванова

    В окрестностях украинской столицы обнаружили закопанное тело Анастасии Березовской, которая проходила по делу о попытке устранения предпринимателя Вадима Ермолаева в Монако.

    Накануне в Киевской области нашли закопанным тело Анастасии Березовской, передает «Украинская правда». Девушка подозревалась в покушении на убийство бизнесмена Вадима Ермолаева, которое произошло на территории Монако.

    Правоохранители уже задержали двух подозреваемых в расправе. Одним из фигурантов оказался действующий офицер Главного управления разведки Министерства обороны Украины.

    Вторым предполагаемым участником преступления является бывший сотрудник правоохранительных органов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Интерпол объявил в международный розыск гражданку Украины Анастасию Березовскую по делу о подрыве предпринимателя Вадима Ермолаева в Монако.

    Французские правоохранительные органы рассматривали участие украинских спецслужб в качестве главной версии инцидента.

    Между тем пострадавший коммерсант очнулся в больнице Марселя после покушения.

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    6 июля 2026, 18:12 • Новости дня
    Первая 500-балльница в истории ЕГЭ определилась с выбором вуза

    Первая 500-балльница в истории ЕГЭ подала документы в МФТИ

    Первая 500-балльница в истории ЕГЭ определилась с выбором вуза
    @ Михаил Терещенко/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    Установившая абсолютный рекорд на Едином государственном экзамене выпускница Екатерина Малкова официально направила документы для поступления в Московский физико-технический институт (МФТИ).

    Екатерина Малкова, ставшая первой за всю историю Единого государственного экзамена выпускницей со 500 баллами по пяти предметам, подала документы в Московский физико-технический институт. Об этом сообщило агентство ТАСС со ссылкой на пресс-службу вуза.

    «Абитуриентка Екатерина Малкова, которая первая за всю историю Единого государственного экзамена набрала 500 баллов, официально подала документы в МФТИ. Она выбирает между несколькими направлениями, но уже подала согласие на зачисление», – отметили представители высшего учебного заведения.

    В пресс-службе добавили, что у рекордсменки остается время до 25 июля, чтобы окончательно определиться с выбором факультета.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце июня рекордсменка рассматривала для поступления химический факультет МГУ и ФЭФМ МФТИ. Профессор РАН Артем Оганов посоветовал девушке отталкиваться от желаемой будущей профессии. Всего в текущем году максимальные оценки по итогам сдачи экзаменов получили почти десять тысяч российских выпускников.

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    4 июля 2026, 09:29 • Видео
    США встречают юбилей в состоянии шока

    Соединенные Штаты Америки празднуют свой юбилей в атмосфере общественной депрессии. Смогут ли прожить еще столько же?

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    6 июля 2026, 17:56 • Новости дня
    Мостовой объяснил сенсационное поражение Бразилии от Норвегии на ЧМ
    Мостовой объяснил сенсационное поражение Бразилии от Норвегии на ЧМ
    @ IMAGO/WILLIAM VOLCOV/Global Look Press

    Tекст: Татьяна Косолапова

    Исход матча Бразилии и Норвегии вновь подтвердил, что в футболе невозможно просчитать все заранее, сказал газете ВЗГЛЯД экс-полузащитник сборной России по футболу Александр Мостовой, комментируя вылет пятикратных чемпионов мира из турнира в 1/8 финала. Он объяснил, почему неудача фаворитов стала закономерной частью нынешнего чемпионата мира.

    «Я думаю, что каждые девять человек из десяти были уверены, что Бразилия, конечно, обыграет Норвегию – ту самую Норвегию, которая до этого со скрипом прошла матч с Кот-д'Ивуаром. Хотя по игре бразильцы проигрывали, по-хорошему им вообще не должны были уступать. Но, как часто бывает и как я уже много раз говорил, футбол – это не наука, здесь нет формулы. Ты можешь быть прекрасно готов, давить, давить, давить, а потом соперник один раз выйдет в центр поля и забьет», – говорит Мостовой.

    По его словам, именно в этой непредсказуемости и заключается вся прелесть игры. При этом он напомнил, что еще перед стартом называл нынешнее первенство турниром сюрпризов. «Сюрпризов в начале было много, сейчас поменьше, но они продолжаются. Ну что говорить – забивали бы бразильцы свой пенальти в начале, и игра была бы сделана. Забили бы потом еще, может, второй, и спокойно выиграли бы», – рассуждает собеседник.

    На ваш взгляд
    Вы следите за проходящим в США чемпионатом мира по футболу?



    Результаты

    Он подчеркивает, что предыдущие матчи турнира служат этому подтверждением. Например, в матче 1/16 финала чемпионата мира по футболу сборная Сенегала вела у Бельгии до 86-й минуты со счетом 2:0, без всяких шансов для соперника, а в итоге на табло оказался совсем другой результат. По его словам, то же самое происходило и с другими командами.

    «Поэтому еще раз подчеркиваю: это футбол, это же не наука. И прекрасно, что такое происходит на этом турнире. Дальше будем смотреть еще с большим удовольствием», – заключил Мостовой.

    После поражения от Норвегии лучший бомбардир в истории сборной Бразилии Неймар объявил о завершении карьеры в национальной команде. Нападающий вышел на поле на 67-й минуте, провел свой 15-й матч на мировых первенствах и обошел по этому показателю Пеле, а после финального свистка не смог сдержать слез. За карьеру в сборной он забил 80 мячей в 130 матчах.

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    6 июля 2026, 14:45 • Новости дня
    Даудов поздравил Кадырова с выдвижением на пост главы Чечни
    Даудов поздравил Кадырова с выдвижением на пост главы Чечни
    @ Саид Царнаев/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Премьер-министр Чеченской Республики Магомед Даудов поздравил Рамзана Кадырова с выдвижением на пост главы региона.

    «Друзья! От имени многонационального народа Чеченской Республики и от себя лично от всего сердца поздравляю моего дорогого брата, главу ЧР, Героя России, члена Высшего совета партии «Единая Россия» Рамзана Ахматовича Кадырова с выдвижением его кандидатуры на должность главы ЧР», – написал Даудов в своем канале в Max.

    Политик отметил, что делегаты 42-й конференции партии поддержали кандидатуру руководителя республики единогласно. По его словам, это решение отражает высокое доверие народа и признание выдающихся заслуг лидера перед регионом и страной. Даудов подчеркнул огромную роль президента России в поддержке текущего курса развития субъекта. Он добавил, что жители связывают с именем действующего руководителя уверенность в завтрашнем дне и дальнейшее укрепление стабильности.

    В феврале Рамзан Кадыров согласился участвовать в предварительном голосовании партии «Единая Россия» при поддержке президента.

    В конце прошлого года глава региона выразил готовность баллотироваться на новый срок.

    Прошлой осенью политик получил высшее звание Героя Чеченской Республики.

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    6 июля 2026, 21:07 • Новости дня
    На заводе под Киевом уничтожены снаряды с обедненным ураном для танков Abrams
    На заводе под Киевом уничтожены снаряды с обедненным ураном для танков Abrams
    @ Artur Widak/NurPhoto/Reuters

    Tекст: Валерия Городецкая

    На территории атакованного предприятия «Визар» в пригороде Киева хранились кассетные боеприпасы и снаряды с обедненным ураном, заявил бывший украинский парламентарий Игорь Мосийчук (внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов).

    Политик заявил, что «из-за мощной детонации после прилета практически уничтожены пять улиц, а население вынуждены эвакуировать», сообщает канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны» в Max. Мосийчук напомнил, что эти вооружения были переданы Британией и США в 2023 году для оснащения танков Challenger 2 и Abrams.

    Бывший депутат подверг жесткой критике украинское руководство за создание угрозы для мирных жителей. По его словам, размещение военных складов вблизи жилой застройки недопустимо, а ответственность за подобные действия должны нести конкретные должностные лица.

    Напомним, в городе Вишневое Киевской области началась эвакуация жителей из-за серии мощных взрывов.

    Вооруженные силы России ранее атаковали склады со снарядами с обедненным ураном в Киевской области.

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    7 июля 2026, 00:23 • Новости дня
    Стубб назвал причину поддержки странами НАТО ударов вглубь России

    Стубб заявил FT о поддержке ударов вглубь России ради переговоров

    Стубб назвал причину поддержки странами НАТО ударов вглубь России
    @ Pool/Ukrainian Presidentia/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Президент Финляндии Александ Стубб рассказал о всеобщем одобрении в НАТО ударов вглубь России, главная цель которых – «заставить Москву сесть за стол переговоров».

    Лидеры стран НАТО поддерживают активизацию ударов беспилотников ВСУ в глубь России в рамках усилий по возвращению Москвы за стол переговоров, заявил президент Финляндии в интервью Financial Times (FT).

    «Я думаю, что [все лидеры НАТО] понимают, почему Украина это делает. Все считают, что нам нужно продолжать усиливать давление», – заявил Стубб в интервью накануне саммита лидеров НАТО в Анкаре.

    На саммите НАТО будет обсуждаться поддержка Украины. При этом Стубб добавил, что Киев находится в «лучшем» положении с начала войны, а атаки ВСУ были направлены на то, чтобы «заставить» Москву прекратить боевые действия.

    «Когда война становится личной <...> российское население отвернется от нее. Это дает нам возможность вернуться за стол переговоров, чего, я думаю, мы все отчаянно хотим», – подчеркнул он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае украинские военные атаковали гражданские объекты в 20 отдаленных регионах России. В июне лидеры стран «Большой семерки» договорились передать Киеву дополнительные средства поражения большой дальности. Сергей Лавров усомнился в достоверности публикаций о согласии США на атаки вглубь России.

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    7 июля 2026, 09:12 • Новости дня
    Киев признал удары по украинским АЗС «огромной проблемой»
    Киев признал удары по украинским АЗС «огромной проблемой»
    @ Danylo Antoniuk/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Глава офиса Владимира Зеленского Кирилл Буданов (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) назвал «огромной проблемой» удары ВС России по АЗС в прифронтовых регионах.

    Глава офиса Владимира Зеленского Кирилл Буданов, внесенный в России в перечень террористов и экстремистов, прокомментировал ситуацию с горючим, передает ТАСС.

    «Интенсифицировали они [ВС РФ] удары по АЗС и так далее, прежде всего в прифронтовых регионах – это огромная проблема», – заявил он. При этом чиновник уклонился от ответа на вопрос о грядущем топливном кризисе.

    За последние два месяца на Украине сгорели более 150 автозаправочных комплексов. Такую статистику ранее приводили местные издания со ссылкой на бывшего министра инфраструктуры Андрея Пивоварского.

    Ситуацию также оценил бывший украинский премьер Николай Азаров. Политик подчеркнул, что в государстве уже начинается масштабный дефицит горючего, вина за который полностью лежит на Владимире Зеленском.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Вооруженные силы России за двенадцать дней уничтожили 37 используемых украинской армией автозаправочных станций.

    Эксперты объясняют высокую эффективность атак применением новой модификации беспилотника «Герань».

    На трассе между Днепропетровском и Харьковом не осталось ни одной целой заправки.

    Видео ударов по ударов по украинским АЗС смотрите в канале газеты ВЗГЛЯД в «Максе».

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    6 июля 2026, 21:30 • Новости дня
    Польша рассекретила данные о всем переданном украинской армии вооружении
    Польша рассекретила данные о всем переданном украинской армии вооружении
    @ REUTERS/Oleksandr Klymenko

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Глава польского Минобороны Владислав Косиняк-Камыш обнародовал данные о масштабах военной помощи Украине, раскрыв объемы поставок танков, авиации и иных вооружений в разные периоды.

    Глава польского оборонного ведомства Владислав Косиняк-Камыш обнародовал статистику поставок вооружений Киеву, передает РИА «Новости».

    «Больше всего пожертвований было сделано 2022-2023 годах. Их оценочная стоимость составляет около 15 млрд злотых», – заявил министр. В этот период украинская сторона получила танки Leopard, самолеты МиГ-29, системы ПВО и различные боеприпасы.

    В 2024–2026 годах Польша направила Украине помощь на сумму около 1,55 млрд злотых (примерно 365 млн евро), что составляет 9,4% от общего объема внешней поддержки, сообщил Косиняк-Камыш.

    По его словам, польское содействие Киеву реализуется по трем ключевым направлениям. Первое – поставки вооружения и военной техники. Второе – обучение украинских военнослужащих, прежде всего в рамках европейской тренировочной миссии. Третье – функционирование логистического центра на базе аэропорта Жешув-Ясенка, через который осуществляется переброска военной и гуманитарной помощи. В эту инфраструктуру также входит обеспечение безопасности автомобильных и железнодорожных маршрутов, а также охрана передаваемого Украине оборудования.

    Польша ранее передала Украине широкий спектр вооружений, включая танки Т-72, PT-91 и Leopard 2A4, бронетранспортеры, боевые машины пехоты, истребители МиГ-29, вертолеты Ми-2, реактивные системы залпового огня, а также боеприпасы различного назначения – от танковых до артиллерийских и минометных.

    Отдельно министр подтвердил поставки ракет для систем Patriot, управляемые бомбы и запчасти для авиации. Общая стоимость этих партий достигла 412 млн долларов. Он отметил, что решение было согласовано с союзниками по НАТО и не повлияло на боеспособность польской системы ПВО. Косиняк-Камыш отметил, что поддержка Киева продолжается, однако в значительно меньших объемах, поскольку основная часть доступных ресурсов уже исчерпана.

    При этом вопрос передачи Украине истребителей МиГ-29 пока остается открытым. По словам Косиняка-Камыша, Киев заинтересован в получении этих самолетов и предложил в ответ передать Польше беспилотники в течение ближайших двух лет.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне польское Министерство обороны анонсировало публикацию данных о траншах вооружений Киеву.

    Вице-спикер сейма Кшиштоф Босак заподозрил правительство в тайной передаче украинцам дальнобойных ракет Patriot.

    Еще в 2024 году Косиняк-Камыш заявлял об исчерпании возможностей для военной помощи Украине.

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    6 июля 2026, 14:53 • Новости дня
    В РПЦ предложили разделить обучение мальчиков и девочек

    Иерей Лукьянов предложил разделить обучение мальчиков и девочек

    В РПЦ предложили разделить обучение мальчиков и девочек
    @ Максим Григорьев/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Председатель Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства иерей Федор Лукьянов предложил ввести в России раздельное обучение мальчиков и девочек в средней школе, а также институт помолвки.

    По его словам, это поможет увеличить количество студенческих семей в стране, передает РИА «Новости».

    «Если мы сделаем раздельно-параллельное обучение с пятого класса, когда идет разница в развитии мальчиков и девочек, то мы получим рост количества молодых студенческих семей. Сегодня их не так много в стране, потому что мальчики и девочки обучаются совместно в старших классах», – заявил священнослужитель на пресс-конференции.

    Лукьянов отметил, что такая мера позволит школьникам избежать негативного опыта и сосредоточиться на учебе. Он привел в пример Удмуртию, где подобный подход уже дал положительные результаты. После школы молодые люди, по его мнению, смогут создавать семьи с новыми силами.

    Кроме того, иерей подчеркнул важность института помолвки, который предполагает серьезный подход к браку, а не сожительство. Пресс-конференция прошла в преддверии Всероссийского парада семьи, который состоится 8 июля в День семьи, любви и верности более чем в 200 городах России.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, партия «Единая Россия» разработала меры поддержки студенческих семей с детьми.

    Протоиерей Федор Лукьянов выступил с инициативой учреждения в России месяца семьи.

    Президент Российской муниципальной академии Александр Айгистов призвал возродить систему воспитания девочек по примеру института благородных девиц.

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    7 июля 2026, 07:18 • Новости дня
    Украинцы перед годовщиной Волынской резни расклеили в Польше плакаты с Бандерой

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Украинские беженцы накануне Дня памяти жертв Волынской резни, который приходится на 11 июля, расклеили в Польше плакаты с портретами главаря «Организации украинских националистов» (ОУН, запрещена в России как экстремистская) Степана Бандеры, рассказал представитель подпольного движения Stop Grave.

    Представитель подпольного движения Stop Grave рассказал о провокационных действиях беженцев, передает РИА «Новости». Подпольщики предоставили фотографии листовок, на которых изображен Бандера с подписью «наш герой». Кроме того, на плакатах присутствуют оскорбительные надписи в адрес президента Польши Кароля Навроцкого.

    Ранее в польском сейме отмечали, что украинские националисты активно распространяют антипольский контент в социальных сетях. Эти публикации связаны с историей запрещенной в России экстремистской организации ОУН-УПА. Вопрос трактовки Волынской резни остается наиболее сложным в отношениях между двумя странами.

    Напомним, летом 2016 года нижняя палата польского парламента признала 11 июля Национальным днем памяти жертв геноцида. Позиция Варшавы заключается в том, что сторонники ОУН-УПА совершали массовые убийства польского населения Волыни, Восточной Галиции и юго-восточных воеводств в период с 1939 по 1945 годы. За несколько лет Польша с трудом получила разрешение лишь на эксгумацию жертв в двух местах на территории Украины.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, вице-спикер сейма Польши Кшиштоф Босак сообщил о проведении украинцами антипольской информационной кампании в интернете.

    ФСБ России обнародовала архивные документы о ликвидации организатора Волынской резни Дмитрия Клячкивского.

    Представители Варшавы выступили с инициативой обсудить преступления украинских националистов на международном уровне.

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    6 июля 2026, 14:51 • Новости дня
    Захарова опровергла миф об объеме французского текста в романе «Война и мир»

    Tекст: Ольга Иванова

    Подсчет слов в произведении Льва Толстого «Война и мир» доказал абсолютную несостоятельность заявлений о преобладании иностранной речи, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

    Дипломатическое ведомство отреагировало на резонансное высказывание бывшего директора ГМИИ имени Пушкина Елизаветы Лихачевой, передает РИА «Новости». Ранее искусствовед заявила, что великая эпопея якобы наполовину состоит из французских слов и имеет лишь косвенное отношение к отечественному наследию.

    «В первых главах использование французского языка достигает 20%, потом его практически нет. Неравнодушные подсчитали, что всего в тексте имеется 478 458 слов, французских – 15 040», – написала Мария Захарова. По ее словам, доля иностранной речи составляет всего около 3,31%.

    Представитель министерства подчеркнула, что даже с точки зрения простой арифметики книгу нельзя вычеркивать из русского наследия. Она добавила, что использование иностранного языка было необходимо автору для погружения читателя в историческую атмосферу. Это отражало тотальную франкофонию дворянства того времени в ущерб родным традициям.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, искусствовед Елизавета Лихачева обсудила взаимодействие музеев с аудиторией на международном симпозиуме.

    Новая масштабная экранизация романа Льва Толстого «Война и мир» выйдет в прокат в 2027 году.

    В мае Мария Захарова заявила о готовности украинских властей судить писателя Михаила Булгакова.

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    7 июля 2026, 11:25 • Новости дня
    ЛДПР предложила программу бесплатного питания для детей до трех лет

    Tекст: Ольга Иванова

    В России могут ввести федеральную программу бесплатного обеспечения специализированным питанием детей в возрасте до трех лет, с инициативой выступил глава ЛДПР Леонид Слуцкий.

    Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий направил вице-премьеру Татьяне Голиковой обращение с предложением разработать программу бесплатного питания для малышей, передает ТАСС.

    «ЛДПР предлагает разработать федеральную программу бесплатного и комплексного обеспечения детей в возрасте до трех лет специализированными продуктами детского питания», – говорится в документе.

    В качестве альтернативы политик предложил установить единые минимальные федеральные гарантии. По его мнению, регионы смогут оказывать поддержку семьям как в натуральном виде, так и в форме денежных выплат, которые будут соответствовать реальной стоимости питания.

    Парламентарий подчеркнул, что сейчас обеспечение детей продуктами относится к полномочиям регионов. Из-за этого меры поддержки сильно различаются. Слуцкий уверен, что питание ребенка не должно зависеть от финансовых возможностей региона или места проживания семьи. Инициатива, по его словам, поможет обеспечить равный доступ к господдержке и сохранить здоровье детей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, весной 2024 года депутаты Госдумы предложили возродить систему бесплатных молочных кухонь для малышей.

    В начале прошлого года фракция ЛДПР внесла в парламент законопроект об увеличении пособия по уходу за ребенком.

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    6 июля 2026, 14:10 • Новости дня
    ВС России сорвали попытку массированной атаки сотен украинских дронов
    ВС России сорвали попытку массированной атаки сотен украинских дронов
    @ Александр Полегенько/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Российские военные сорвали масштабную воздушную атаку киевских властей накануне саммита НАТО в Анкаре, уничтожив подавляющее большинство из 625 запущенных ударных беспилотников, сообщило Минобороны.

    В ночь на 6 июля киевский режим попытался нанести массированный удар дальнобойными дронами по объектам гражданской и топливно-энергетической инфраструктуры России, указало ведомство в Max.

    Целями стали территории Ленинградской, Брянской, Белгородской, Ярославской, Калужской, Курской областей и Крыма.

    Средства противовоздушной обороны перехватили 613 воздушных целей. В воздушном пространстве Брянской области было уничтожено 147 беспилотников, над Ярославской – 72, над Крымом – 64. Над Ленинградской, Белгородской и Калужской областями сбили 48, 43 и 31 дрон соответственно.

    Поврежденные гражданские объекты будут восстановлены.

    В военном ведомстве отметили, что атака была спланирована накануне саммита НАТО в Анкаре для демонстрации готовности наносить удары по российским объектам. В ответ ВС России нанесли массированный удар высокоточным оружием по предприятиям военной промышленности и объектам ТЭК в Киеве и Киевской области.

    В министерстве подчеркнули, что попытки западных стран увеличить поставки вооружений для ударов по гражданским объектам получат адекватный ответ в виде усиления ударов по территории Украины.

    Ранее утром Минобороны сообщало о поражении украинских военных предприятий и топливно-энергетического комплекса. Были уничтожены предприятия в Киеве, производящие дальнобойные БПЛА, производства безэкипажных катеров (БЭКов), броневиков, оптики и навигации украинской армии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в ночь на 4 июля российские силы противовоздушной обороны также отразили масштабную атаку сотен украинских беспилотников.

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    6 июля 2026, 20:59 • Новости дня
    ФИФА отклонила апелляцию Бельгии по красной карточке Балогуна
    ФИФА отклонила апелляцию Бельгии по красной карточке Балогуна
    @ Chris Arjoon/Zuma/TASS

    Tекст: Валерия Городецкая

    Дисциплинарный комитет Международной федерации футбола (ФИФА) отказался рассматривать жалобу Королевской бельгийской футбольной ассоциации на отмену красной карточки американского нападающего Фоларина Балогуна.

    Заявление было признано неприемлемым к рассмотрению, передает ТАСС. «Запрос был признан неприемлемым на том основании, что Королевская бельгийская футбольная ассоциация не является стороной процесса и, как следствие, не имеет права обжаловать данное решение», – говорится в сообщении пресс-службы организации.

    Из-за этого решения нападающий сможет выйти на поле в матче 1/8 финала чемпионата мира. Встреча между командами США и Бельгии состоится в ночь на 7 июля по московскому времени.

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    Ранее президент США Дональд Трамп лично обратился к главе ФИФА Джанни Инфантино с просьбой об отмене наказания американского футболиста.

    Дисциплинарный комитет организации заменил дисквалификацию Фоларина Балогуна испытательным сроком на один год.

    Бельгийские политики и спортивные чиновники резко осудили снятие санкций перед матчем чемпионата мира.

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    6 июля 2026, 18:28 • Новости дня
    Сценарий покушения на посла Карлова обнаружили в турецком сериале 2014 года

    Sabah: Убийство посла Карлова было многоуровневой диверсионной операцией

    Сценарий покушения на посла Карлова обнаружили в турецком сериале 2014 года
    @ Burhan Ozbilici/AP/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Убийство российского посла Андрея Карлова в Анкаре в 2016 году оказалось спланированной диверсионной операцией, сценарий которой продемонстрировали в местном телешоу еще в 2014 году.

    Турецкая газета Sabah опубликовала документы, доказывающие спланированный характер убийства российского дипломата Андрея Карлова, передает РИА «Новости». Преступление оказалось не обычным терактом, а многоуровневой разведывательно-диверсионной операцией. «Сценарий убийства посла был показан в сериале за два года до покушения», – утверждает издание.

    По данным журналистов, организаторы стремились представить Турцию страной, неспособной защитить иностранных дипломатов. Целью было спровоцировать международный резонанс и испортить отношения между Москвой и Анкарой. В подготовке нападения обвиняют структуру FEТО, признанную террористической организацией.

    Одним из доказательств подготовки стал эпизод сериала Nizama Adanmis Ruhlar, вышедший в декабре 2014 года. В нем показали сцену покушения на посла во время выставки. Следствие установило, что реплики персонажей совпадали с реальным планом действий. Убийцу Мевлюта Мерта Алтынташа готовили несколько месяцев, собирая данные о маршрутах и мерах безопасности Карлова.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, уголовный суд Анкары связал убийство российского дипломата с деятельностью запрещенной организации FETO.

    Обвиняемый по этому делу Хусейн Кетуче запросил у турецкого правосудия полного оправдания.

    Один из предполагаемых организаторов преступления скрылся в Канаде под вымышленным именем.

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