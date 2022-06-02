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2 июня, четверг | Последнее обновление — 11:58 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Минобороны заявило о прекращении притока на Украину иностранных наемников
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СМИ: Саудовская Аравия увеличит объемы нефтедобычи при их снижении в России
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Саудовская Аравия намерена увеличить добычу нефти, если Россия сократит объемы добычи ресурса из-за западных санкций, сообщает Financial Times со ссылкой на источники.
По данным издания, Саудовская Аравия рассматривает вопрос об увеличении добычи нефти вследствие опасений по поводу нехватки поставок для обеспечения нормального функционирования энергетического рынка. «Саудовская Аравия осознает риски и то, что потеря контроля над ценами на нефть не в их интересах», – передает «Коммерсант» мнение одного из источников газеты.
При этом саудовская сторона пока не рассматривает ситуацию на рынке как кризисную и не реагирует на призывы США нарастить поставки, отмечает издание. Уточняется, что принятию такого решения может поспособствовать увеличение спроса на фоне восстановления мировой экономики после пандемии COVID-19 и существенное сокращение добычи нефти в России.
«Хотя задействовать все свободные мощности сейчас было бы преждевременно, они (Саудовская Аравия) готовы отреагировать, если рынок начнет выходить из-под контроля. Они рассматривают резервные мощности как последнюю линию защиты от риска рецессии и роста цен на нефть», – добавил источник, подчеркнув, что даже несмотря на сближение с США в вопросе возможного наращивания добычи, «королевство не собирается отворачиваться от России».
Тем временем мировые цены на нефть в четверг утром упали более чем на 1,5%, рынки оценивают новости о возможном увеличении добычи Саудовской Аравией. Не дает заметной поддержки и статистика Американского института нефти (API), опубликованная в ночь на четверг. Согласно данным института, коммерческие запасы нефти в США за неделю по 27 мая снизились на 1,2 млн баррелей.
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Запад задумался об отказе от идеи эмбарго на российскую нефть
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Страны Запада обсуждают возможность отказа от эмбарго на импорт российской нефти, ее хотят покупать по ценам ниже рыночной, сообщил президент США Джо Байден.
На Западе, как следует из слов Байдена, ищут варианты сдержать цены на топливо. По его словам, «есть проблема, которая обозначилась сейчас, когда Европа решает, что они еще больше ограничат закупки российской нефти». Он сообщил, что «идут активные размышления, что можно сделать – может быть, даже закупать нефть, но по ограниченной цене». Как пояснил Байден, в этом случае Россия сможет экспортировать нефть, но по «цене, значительно ниже той, которую сейчас установилась на рынке».
Кроме того, Байден заявил, что считает маловероятным снижение цен на бензин и продукты питания в США в ближайшее время: «Идея о том, что мы сможем нажать на кнопку и снизить цены, маловероятна в ближнесрочной перспективе». Он планирует подробнее изложить свою точку зрения в четверг, передает РИА «Новости».
Напомним, Еврокомиссия, спустя два месяца безрезультатных согласований, подготовила компромиссный вариант нефтяного эмбарго. В результате с огромными усилиями Евросоюз все-таки принял шестой пакет санкций против России, подразумевающий запрет на экспорт нефти. Однако разные члены ЕС выторговали для себя столько уступок, что шестой пакет больше вредит самому ЕС, чем России.
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Эксперт объяснил слухи о намерении стран ОПЕК отказаться от сделки с Россией по добыче нефти
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«Россия не единственная страна, которая не выполняет квоты по добыче нефти. Есть страны, которые не делают этого десятилетиями, и еще никого не исключили из ОПЕК», – заявил газете ВЗГЛЯД эксперт в области энергетики Игорь Юшков. Ранее газета Wall Street Journal сообщила, что в ОПЕК якобы обсуждают приостановку участия России в сделке по добыче нефти.
«Складывается ощущение, что кто-то хочет разрушить соглашение ОПЕК+ как таковое. Если посмотреть на публикацию, там нет ни одного официального заявления, все основывается на слухах и подозрениях», – заявил Игорь Юшков, эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности.
По словам собеседника, «здесь в целом понятно, чьи уши торчат». «Это соглашение вызывает крайнее недовольство США и Евросоюза. Они уверены в том, что если бы не было ОПЕК+, то страны добывали бы больше нефти, а это привело бы к снижению дефицита топлива и падению цен. Так что Россию будто бы пытаются подтолкнуть к расторжению соглашения в одностороннем порядке», – пояснил Юшков.
Более того, в ОПЕК отсутствует практика исключения стран из-за невыполнения квот или приостановки сделки с ними. «Уже полгода большинство стран не могут добывать необходимое количество сырья. Есть и такие государства, которые не добывают норму практически никогда. Так, в Ливии, которая также является членом ОПЕК, идет гражданская война, поэтому на нее даже квоту не распространяют. А еще есть Иран, который находится под санкциями и тоже не может нарастить добычу до необходимых показателей. Все это длится годами, если не десятилетиями», – заключил Юшков.
Ранее газета Wall Street Journal со ссылкой на делегатов ОПЕК сообщила, что некоторые участники организации изучают возможность приостановки участия России в сделке ОПЕК+ на фоне западных санкций. Это может быть связано с тем, что «западные санкции и частичный европейский запрет начинают подрывать способность Москвы добывать больше нефти».
Россия в прошлом году договорилась с ОПЕК и девятью не входящими в организацию странами о ежемесячном наращивании объемов добычи нефти. Однако, как пишет газета, «ожидается, что ее добыча упадет примерно на 8% в этом году».
На этом фоне МИД Саудовской Аравии накануне заявил, что Эр-Рияд доволен сотрудничеством с Москвой в рамках ОПЕК+. Как говорится в сообщении МИД РФ, Сергей Лавров и его коллега Фейсал Бен Фархан Аль Сауд «дали высокую оценку уровню взаимодействия в формате «ОПЕК плюс», а также отметили стабилизирующий эффект, который оказывает на мировой рынок углеводородов плотная координация между Россией и Саудовской Аравией на этом стратегически важном направлении.
Ранее сообщалось, что мировые цены на нефть растут на фоне опасений о снижении предложения этого вида сырья на рынке после публикации Минэнерго США данных о запасах за прошлую неделю.
Газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, кто и как в ЕС саботировал шестой пакет санкций против России, подразумевающий запрет на экспорт нефти.
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Минобороны: Киев планирует обстрел России американскими ракетами большой дальности
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По достоверной оперативной информации, полученной в результате перехвата радиопереговоров, в городе Шостка Сумской области киевским режимом планируется осуществить очередную провокацию, сообщают в Минобороны России.
«В ближайшее время в Шостку ожидается поставка из США ракетных систем большой дальности, с помощью которых боевики вооруженных формирований Украины по приказу СБУ планируют наносить удары по приграничной территории Российской Федерации непосредственно из жилых районов города», – говорится в Telegram-канале Минобороны.
В ведомстве отметили, что «этими действиями украинские неонацисты рассчитывают спровоцировать Вооруженные силы России на ответный огонь, после чего обвинить их в неизбирательных ударах по объектам гражданской инфраструктуры и уничтожении украинского мирного населения».
«При проведении данной провокации по указанию киевских властей планируется задействовать украинских и зарубежных журналистов для подготовки фейковых фото- и видеоматериалов о якобы «убийствах мирных жителей города русскими», которые будут широко распространены западными информационными агентствами», – заключили в Минобороны.
Ранее в Минобороны заявили, что украинские боевики планируют обстрелять приграничную территорию России из жилого района Сум, спровоцировав российские подразделения на ответный удар, после чего взорвать емкости с химически опасными веществами.
В среду стало известно, что власти США выделяют Украине новый пакет военной помощи на сумму 700 млн долларов, который включает в себя четыре реактивные системы залпового огня (РСЗО) HIMARS (High Mobility Artillery Rocket Systems).
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Военный эксперт: Поставки РСЗО США HIMARS не повлияют на ход спецоперации на Украине
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«Любые операции и военные конфликты подразумевают под собой договоренности. В ситуации с Украиной – это не поставлять на ее территорию дальнобойное оружие», – заявил газете ВЗГЛЯД военный эксперт Константин Сивков. Ранее Белый дом пообещал передать Украине РСЗО в рамках 11-го пакета военной помощи при условии, что ВСУ не будут обстреливать этим оружием территорию России.
«Украина не получит ничего сверхнового и сверхмощного от Соединенных Шатов. Техника, о поставках которой заявляют сегодня американцы – это реактивные системы залпового огня HIMARS и боеприпасы ограниченного радиуса действия. Они сопоставимы с системами, имеющимися на вооружении ВСУ», – рассказал доктор военных наук Константин Сивков.
«Например, на вооружении ВСУ есть советские реактивные системы залпового огня «Ураган», сопоставимые по своим характеристикам с HIMARS. Также у ВСУ есть и более мощные РСЗО, например, «Смерч», – добавил он.
«Вместе с тем заявленный США объем помощи относительно не велик. Поэтому, я думаю, существенного влияния на ход боевых действий оказать они не смогут», – убежден собеседник.
«У Вооруженных сил РФ есть достаточное количество новейшего оружия для поражения применяемой ВСУ артиллерии и систем РЗСО. Это оперативно-тактические ракетные комплексы, авиация и многое другое», – отметил Сивков.
Что касается тезиса Джо Байдена о том, что США не дадут Украине РСЗО, способные бить по территории России, Сивков отметил, что «любые военные операции подразумевают под собой различные договоренности». «В данной операции тоже много договоренностей, одна из них – это не поставлять дальнобойное оружие на территорию Украины», – сказал он.
Свое утверждение о соблюдении договоренностей во время конфликтов эксперт аргументировал историческим примером. «Даже Гитлер, ведя боевые действия и проигрывая СССР, не решился на полноценное применение химического оружия. Поэтому договоренности имеют место быть и в данной операции», – отметил собеседник.
Накануне Белый дом пообещал передать Украине дальнобойные РСЗО и артиллерию в рамках 11-го пакета военной помощи. По словам высокопоставленного источника в администрации США, этот пакет будет включать системы более дальнего действия, в частности HIMARS, а также боеприпасы, которые «позволят украинцам более точно наносить удары по ключевым целям в зоне боевых действий внутри Украины и помогут им дать отпор продвижению России».
По информации The New York Times, в администрации США вместе с тем озабочены риском прямого военного столкновения с Россией. Поэтому, как пишет американская газета, Байден дал конкретные заверения в том, что Соединенные Штаты не намерены провоцировать более широкий конфликт или применение оружия массового уничтожения.
Кроме того, в Белом доме отметили, что передача РСЗО обещана только после прямых заверений руководства Украины в том, что они не будут применять новые виды вооружений против целей на территории России.
Позже МИД России заявил, что Москва крайне негативно оценивает новый пакет военной помощи США Украине, включающий поставки ракетных систем HIMARS, и называет линию США по военной поддержке Киева в конфликте беспрецедентной и опасной. «Расцениваем мы это сугубо негативно, потому что попытки преподнести решение как содержащее элемент «самоограничения» негодны», – заявил замглавы МИД Сергей Рябков.
В Кремле также отметили, что США своими действиями «подливают масло в огонь». При этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отказался рассуждать о том, каким может быть ответ Москвы в случае применения Киевом американских РСЗО против объектов на российской территории. «Давайте не будем с вами говорить о самых плохих сценариях», – добавил он.
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В администрации США начали выступать против ужесточения санкций к России
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Администрация президента США Джо Байдена разделилась на сторонников и противников ужесточения санкций в отношении России, сообщают источники.
Белый дом и Госдеп выступают за ужесточение санкций, минфин США считает, что новые санкции окажут негативное влияние на цепочку поставок на глобальном рынке, инфляцию и цены на нефть. Кроме того, противники ужесточения санкций опасаются, что рост цен на бензин ослабит позиции демократов в преддверии промежуточных выборов. Предлагается установить потолок цен на нефть, который якобы ограничит доходы России от продажи нефти, передает ТАСС со ссылкой на Bloomberg.
Напомним, Байден сообщил, что страны Запада обсуждают возможность отказа от эмбарго на импорт российской нефти, ее хотят покупать по ценам ниже рыночной. Он сообщил, что «идут активные размышления, что можно сделать – может быть, даже закупать нефть, но по ограниченной цене».
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МИД обвинил страны Запада в пересечении всех красных линий
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Запад спровоцировал конфликтную ситуацию на Украине, пересек все красные линии, заявил посол по особым поручениям МИД России Григорий Машков.
Как подчеркнул Машков, «все что сейчас происходит на Украине и вокруг нее, накапливалось долгие годы». «Не мы к ним приближаемся со своими вооружениями, а они со своими оборонительными идеями идут к нашим границам», – сказал он, отметив, что «отсюда все проблемы, возникшие вокруг Украины». По его словам, «больше терпеть это было невозможно», речь шла о «прямой угрозе национальным интересам» России.
«Поэтому и возникла эта конфликтная ситуация. Виновники в ней не мы. Она была спровоцирована всеми действиями западников в течение последних 30 лет. Они нас, кстати говоря, не слушали и не слышали. Нам не хотелось бы, чтобы такая ситуация возникала и на других направлениях», – приводит его слова РИА «Новости».
Машков заявил, что Запад сам разрушил систему европейской безопасности, странам Запада «придется за это платить», ведь «рано или поздно им придется ее восстанавливать», но «на прежних условиях это уже будет невозможно».
Посол отметил, что поставки американских реактивных система залпового огня HIMARS Украине подрывают стабильность. По его словам, с США «было очень сложно работать» во всех многосторонних структурах и до 24 февраля, а после «возможности компромиссов свелись если не до нуля», то до «минимума». Машков отметил, что США «плетут альянсы, которые имеют ту же направленность, как и все, что происходит в мире», они создают «систему глобального доминирования».
По его словам, «AUKUS, американо-японские альянсы, американо-южнокорейские альянсы – это схемы региональные для решения своих глобальных задач», причем союзники США «подчиняются Вашингтону». Так, «европейцы сделали все для того, чтобы разрушить свою собственную региональную безопасность». США готовятся «к будущим конфликтным ситуациям во всех регионах», сказал дипломат.
«Возьмите и ближневосточную ситуацию, создание систем ПРО, азиатское направление – создание альянсов против Китая, европейское направление. Вся эта картина складывается в общую глобальную установку», – заявил он, добавив, что США «уверовали в свою непогрешимость и способности создать супергигантскую настройку, где они будут доминировать».
В докладе МИД России «О нарушении прав российских граждан и соотечественников за рубежом» говорится, что «американские власти активно применяют тактику «борьбы чужими руками» против России и русских». Это «выражается в направлении масштабной военной помощи киевскому режиму и оказании давления на союзников США по НАТО с тем, чтобы они принимали аналогичные меры». Также «оказывается неприкрытое давление на суверенные государства в попытке сформировать соответствующий негативный фон вокруг нашей страны на международной арене».
Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Киевским властям был выдвинут ряд политических условий, в частности, законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, а также признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами. Российские флаги подняли уже во многих городах Запорожской, Херсонской и Харьковской областей.
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В Кремле рассказали об отсутствии контактов с Белым домом
Контакты между Кремлем и администрацией США сейчас фактически отсутствуют, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Можно сказать, что нет, сейчас нет. Сейчас все контакты фактически отсутствуют», – передает РИА «Новости» ответ Пескова на вопрос, есть ли контакты между Кремлем и Белым домом.
Напомним, СМИ сообщали, что Пентагон хочет установить канал связи с России на фоне ситуации на Украине наподобие того, который был создан по Сирии в 2015 году.
Кремль: Поставками РСЗО США старательно подливают масло в огонь на Украине
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США подливают масло в огонь, поставляя оружие на Украину, и подтверждают намерение воевать до последнего украинца, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«Здесь ничего нового нет, мы считаем, что США целенаправленно и старательно подливают масло в огонь, США, очевидно, действительно придерживаются линии о том, чтобы воевать с Россией до последнего украинца», – передает ТАСС его слова.
При этом Песков отказался рассуждать о том, каким может быть ответ Москвы в случае применения Киевом американских реактивных систем залпового огня (РСЗО) против объектов на российской территории. «Давайте не будем с вами говорить о самых плохих сценариях», – добавил он.
«Для того, чтобы доверять, нужно иметь опыт в случаях, когда данные обещания сдерживались. К сожалению, такой опыт отсутствует напрочь. Наоборот, весь ход событий подтверждает, что, начиная с главного предвыборного обещания президента [Украины Владимира] Зеленского раз и навсегда покончить с войной на юго-востоке Украины, сдержано не было. И минские договоренности не были выполнены, они канули в лету, причем по вине украинской стороны. Поэтому своего кредита доверия к украинской стороне у нас нет», – сказал Песков, отвечая на вопрос, доверяют ли в Кремле заверениям Зеленского, передает РИА «Новости».
Ранее российский МИД сообщил, что Москва крайне негативно оценивает новый пакет военной помощи США Украине, включающий поставки ракетных систем HIMARS, и называет линию США по военной поддержке Киева в конфликте беспрецедентной и опасной.
Напомним, 1 июня стало известно, что США объявят о передаче Украине 11-го пакета военной помощи, включающего реактивные системы залпового огня (РСЗО), в том числе HIMARS (High Mobility Artillery Rocket Systems).
При этом в администрации США заявили, что якобы не призывают Украину наносить удары по территории России и «не стремятся к войне между Россией и НАТО».
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Власти США объявили о выделении Киеву нового пакета военной помощи
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Власти США выделяют Украине новый пакет военной помощи на сумму 700 млн долларов, который включает в себя четыре реактивные системы залпового огня (РСЗО) HIMARS (High Mobility Artillery Rocket Systems), говорится в заявлениях президента США Джо Байдена и госсекретаря Энтони Блинкена, распространенных в среду.
Как отметил американский лидер, речь идет о «значимом новом пакете помощи, призванном оказать своевременное и важное содействие украинским военным». По словам Байдена, «новый пакет [помощи] обеспечит их новыми средствами и новейшими вооружениями, включая HIMARS с боеприпасами». Он заверил, что США продолжат оказывать содействие Киеву в военной сфере, сообщает ТАСС.
Также Киеву будут направлены четыре вертолета Ми-17, тысяча ракет Javelin, 15 тактических машин.
Украина заверила США, что будет использовать РСЗО HIMARS только в оборонительных целях, уточнил замглавы Пентагона. Отмечается, что США заранее перебросили РСЗО HIMARS в Европу, чтобы обеспечить их быструю передачу Украине. Обучение ВСУ применению РСЗО HIMARS займет порядка трех недель, предполагает замминистра обороны США.
Также в Пентагоне заявили, что США будут считать оборонительным любое применение Киевом РСЗО HIMARS на территории Украины, добиваются, чтобы не было ударов по России.
Блинкен уточнил, что США с начала Россией специальной военной операции на Украине предоставили военную помощь Киеву уже на 4,6 млрд долларов с учетом указанного пакета.
Ранее американский сенатор Рэнд Пол заявил, что неконтролируемое оказание помощи Украине может привести к финансовому краху США.
В конце апреля президент Украины Владимир Зеленский просил Конгресс выделить 33 млрд долларов на поддержку Киева. В законодательном органе эту сумму впоследствии увеличили до 40 млрд долларов. Принятие пакета помощи было заблокировано из-за позиции сенатора от штата Кентукки Рэнда Пола, заявившего, что он «присягал Конституции США, а не какой-либо другой стране».
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Представитель Белого дома не ответила на вопрос об отказе Украины от территории
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Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер отказалась обсуждать вопрос о том, допускает ли Вашингтон, что Украина будет вынуждена отказаться от части территории в результате российской спецоперации.
Жан-Пьер пришлось дать комментарий по поводу статьи президента США Джо Байдена в New York Times. У журналистов возникли вопросы в связи с тем, что Байден не стал упоминать о «международно признанных границах» Украины. Байден заявил, что цель США в конфликте на Украине заключается в том, чтобы она была демократической, независимой и способной защититься от нового нападения, передает ТАСС.
Жан-Пьер спросили, не является ли это сигналом того, что Киеву придется уступить часть территории. «Я бы не стала интерпретировать это подобным образом», – ответила она. Когда ее попросили уточнить, считает ли в принципе Белый дом, что Украина будет вынуждена уступить часть территории, Жан-Пьер заявила: «Я думаю, что об этом я не стану говорить здесь на брифинге».
Кроме того, вопросы вызвало заявление главы киберкомандования США Пола Накасоне, который впервые признал участие своих подчиненных в «наступательных, оборонительных и информационных» действиях в связи с украинским конфликтом. Жан-Пьер спросили, не противоречит ли это словам Байдена о желании избежать непосредственной конфронтации с Россией. «Мы не видим это таким образом», – сказала она.
Напомним, власти США выделяют Украине новый пакет военной помощи на сумму 700 млн долларов, который включает в себя четыре реактивные системы залпового огня (РСЗО) HIMARS (High Mobility Artillery Rocket Systems).
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В Пентагоне не уточнили реакцию в случае применения Украиной американских РСЗО по России
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Минобороны США не уточняет, какие решения могут быть приняты американской стороной, если вооруженные силы Украины (ВСУ) применят РСЗО HIMARS по территории РФ, но надеется на соблюдение Киевом данных Вашингтону соответствующих гарантий, сообщил заместитель министра обороны США по политическим делам Колин Кол.
«Мы надеемся, что украинцы оправдают данные [ими] заверения [в том, что они не будут применять РСЗО HIMARS по территории РФ]», – приводит ТАСС заявление замминистра. При этом Кол не уточнил, как будут реагировать США в случае нарушения этих обещаний Киевом.
По его словам, украинские власти дали Соединенным Штатам заверения в том, что не будут применять комплексы облегченной реактивной системы залпового огня (РСЗО), смонтированной на колесном шасси, HIMARS по российской территории, в том числе на уровне президента Владимира Зеленского.
«Заверения были даны на многих уровнях украинского правительства. Министр [обороны США Ллойд] Остин поднимал эти вопросы во время многочисленных телефонных переговоров с министром [обороны Украины Алексеем] Резниковым. Они общаются друг с другом один-два раза в неделю с самого начала конфликта. Но это конкретное заверение пришло с высшего уровня украинской власти, включая президента Зеленского», – отметил Кол.
Ранее власти США выделили Украине новый пакет военной помощи на сумму 700 млн долларов, который включает в себя четыре реактивные системы залпового огня (РСЗО) HIMARS (High Mobility Artillery Rocket Systems).
При этом в администрации США заявили, что якобы не призывают Украину наносить удары по территории России и «не стремятся к войне между Россией и НАТО».
Президент Украины Владимир Зеленский выступил с утверждением, что Украина якобы не собирается использовать ракетные системы с увеличенным радиусом действия для нанесения ударов по территории России.
Позже МИД России заявил, что Москва крайне негативно оценивает новый пакет военной помощи США Украине, включающий поставки ракетных систем HIMARS, и называет линию США по военной поддержке Киева в конфликте беспрецедентной и опасной.
Комментируя эти сообщения, посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов предупредил, что если у украинцев появится возможность наносить удары по российским городам, то Вооруженные силы России предпримут необходимые шаги для обнуления возможностей ВСУ. Он также подчеркнул, что беспрецедентная накачка Украины вооружениями существенно повышает риски эскалации конфликта. США все глубже втягиваются в кризис на Украине, что чревато непредсказуемыми последствиями для глобальной безопасности.
Швейцария заблокировала решение Дании передать Украине бронемашины Piranha III
Дания не сможет передать Киеву 20 бронемашин швейцарского производства Piranha III, против этого решения выступила сама Швейцария, сообщила компания SRF со ссылкой на источники.
«Датские власти сделали соответствующий официальный запрос Государственному секретариату по экономическим вопросам (SECO) Швейцарии и получили отказ. SECO отклонил запрос несколько дней назад», – передает сообщение «Интерфакс».
При этом SECO поясняет, что причиной такого решения является нейтралитет страны и швейцарское законодательство.
Отмечается, что Дания, закупая швейцарскую бронетехнику, обязалась не передавать ее третьей стороне без разрешения Швейцарии.
Напомним, 1 июня стало известно, что США объявят о передаче Украине 11-го пакета военной помощи, включающего реактивные системы залпового огня (РСЗО), в том числе HIMARS (High Mobility Artillery Rocket Systems).
При этом в администрации США заявили, что якобы не призывают Украину наносить удары по территории России и «не стремятся к войне между Россией и НАТО».
МИД обвинил Запад в «тотальной дискриминации россиян»
В странах Запада нарушения прав россиян стали массовыми, затронув как обычных граждан России, так и российских дипломатов, говорится в докладе МИД России.
В списке «наиболее распространенных нарушений» указываются «отказы от оказания широкого спектра услуг (образовательных, медицинских, банковских и пр.), введение мер, направленных против российского бизнеса, наложение ареста на имущество росграждан, принуждение к публичным покаяниям и осуждению действий российских властей, отстранение от спортивных состязаний, музыкальных фестивалей и конкурсов, а также прочих культурных мероприятий, нападения, угрозы, оскорбления, намеренная порча имущества, и, наконец, бытовая дискриминация: увольнения с работы, выселение русских семей из квартир вопреки договорам найма жилья и т.п.».
Подчеркивается, что МИД «уделяет самое пристальное внимание этим вопросам». По оценке ведомства, с момента выхода предыдущего доклада о нарушениях прав граждан России и соотечественников за рубежом «не произошло не только сколь-либо заметного выправления ситуации в этой сфере, но положение дел многократно ухудшилось», передает РИА «Новости».
МИД указал, что «к сохранявшимся на протяжении прошлых лет характерным проблемам, с которыми сталкивались соотечественники в ряде стран, добавилась шокирующая своей дикостью тотальная дискриминация россиян, включая дипломатов, в связи с проводимой Российской Федерацией специальной военной операцией по денацификации и демилитаризации Украины».
Так, российскому послу в Лондоне Андрею Келину отключили в резиденции «тревожную кнопку», дипломаты России в Британии подверглись ограничению права на труд и справедливые и благоприятные условия труда, на доступ к любому виду обслуживания, предназначенному для общественного пользования и на личную безопасность и защиту со стороны государства. В частности, «речь идет об ограничении доступа к банковскому счету посольства, отказе официального дилера BMW от обслуживания автопарка посольства», а также о «проникновении на территорию загородной резиденции и порче ее имущества».
В Германии «отмечен резкий всплеск проявлений дискриминации в отношении не просто русских и выходцев из России, а вообще всех представителей русскоязычной диаспоры, включая евреев и российских немцев из числа поздних переселенцев», а также граждан ФРГ. Дискриминация отразилась и на сфере культуры, затронула объекты религиозного назначения. Посольство России в Берлине с начала марта 2022 года получило свыше 800 обращений о случаях нарушения прав русскоязычных граждан в Германии. При этом «германские власти не оставляют без должного внимания бытовые проявления русофобии».
В Польше «россияне, в том числе сотрудники российских загранучреждений, нередко – с учетом того, что в Польше в сфере услуг работает много украинцев – сталкиваются с отказом в обслуживании». Подобное происходит «в продуктовых магазинах, аптеках, клиниках, стоматологических кабинетах, салонах красоты и т.д.». В Польше развернута «беспрецедентная по накалу и лживости (даже по меркам этой страны) антироссийская пропаганда, которая подпитывает небывалый по масштабам разгул русофобии», которую «во многом инициируют и поощряют польские власти и большинство местных СМИ».
В Чехии россияне «сталкиваются со сложностями при аренде жилья и бронировании отелей». А «крупнейшая в стране строительная компания «Central Group» в официальном пресс-релизе заявила, что не будет продавать недвижимость гражданам России», если те не «дистанцируются от политики российского руководства на Украине».
Ситуация с соблюдением прав российских граждан в США остается крайне удручающей, говорится в докладе МИДа. Вашингтон «уже многие годы уклоняется от нормального, цивилизованного сотрудничества с Россией по линии правоохранительных органов», продолжая «неприемлемую практику ареста российских граждан в третьих странах по запросам правоохранительных органов США». С 2008 года зафиксировано почти 60 таких случаев.
С начала специальной военной операции на Украине многим россиянам, проживающим в Канаде, стали угрожать физической расправой, украинская община в стране помогает нагнетать русофобскую истерию, «дети русских в канадских школах подвергаются травле», говорится в докладе. Эпицентрами нападок на все русское стали крупные города – Торонто, Калгари и Ванкувер.
Напомним, в МИДе заявили о необходимости пересмотра отношений России с недружественными странами. Эксперт НОМ, замдиректора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов указывал, что русофобия началась тогда, когда зародился цивилизационный конфликт между Западом и Россией. Политика страны противоречит геополитическим целям, которые преследует Запад, сказал он.
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В России предложили вспоминать убитых по вине США детей у американского посольства
Российские активисты предложили ежегодно в День защиты детей у посольств США по всему миру вспоминать всех убитых несовершеннолетних, погибших по вине американских военных и их сателлитов.
Согласно инициативе, ежегодно в этот день необходимо проводить акции у посольств США по всему миру, которые будут напоминать международному сообществу об ответственности американских военных за гибель невинных детей в развязанных ими конфликтах, передает «Общественная служба новостей».
У здания посольства США в Москве 1 июня активисты провели акцию «Кровь детей Донбасса на руках американской военщины». Мероприятие было приуроченно к Международному дню защиты детей. Его главная цель - напомнить миру о том, что США в течение многих лет поддерживали и спонсировали преступный режим на Украине.
С 00.00 мск часов активисты проецировали видеоролик на здание американского посольства. В записи рассказывалось о погибших в ходе так называемой «АТО» детях Луганской и Донецкой народных республик, а также о «кровавой роли США». Кроме того, в ролике сообщалось о несовершеннолетних, ставших жертвами американской военщины в различных точках планеты: Ираке, Хиросиме и Нагасаки, Афганистане, Корее, Вьетнаме, Сирии и в других государствах.
С 09:00 мск у двух КПП здания посольства США участники акции развернули восьмиметровые баннеры с фотографиями детей Донбасса и свидетельствами преступлений американского военного командования. В память о них перед фасадом здания посольства на Новинском бульваре были зажжены 50 поминальных свечей.
Активисты раздавали прохожим справочные листовки, информирующие о военных преступлениях Пентагона. Музыкальным сопровождением мероприятия стали композиции американских и британских исполнителей и групп, в которых обличается агрессивная американская политика: Black Sabbath – War Pigs (против войны во Вьетнаме), Pink – Dear Mr President (против политики Джорджа Буша), The Black Eyed Peas – Where is the Love (против лицемерной внешней политики США).
«Власти США всегда должны помнить, что, поддерживая киевских мясников, являются прямыми соучастниками убийства детей Донбасса. Эта кровь на их руках. Снабжая украинский режим вооружением, военной техникой и боеприпасами, направляя военных инструкторов, координируя всю военную активность укронацистов американская власть должна полностью разделять ответственность с киевской кровавой хунтой. Сегодня, в Международный день защиты детей, мы хотим помянуть всех убитых американской военщиной малышей, погибших из-за безнаказанности американского милитаризма и предлагаем проводить такие акции ежегодно у посольств США по всему миру», – рассказал участник акции Анатолий Гусев.
По мнению другого участника акции Сергея Середкина, сила в правде. Это тот основной посыл, который собравшиеся хотят сказать сегодня американцам.
«Правда сегодня на нашей стороне, на стороне защитников русского Донбасса. Мы не позволим убивать наших детей. А за каждого убиенного ребёнка США придется отвечать и каяться. Государство, закрывающее глаза и поощряющее убийства детей, обречено на историческое забвение», – заключил активист.
Напомним, утром в среду общественные активисты спроецировали видео на стены здания посольства Соединенных Штатов в Москве. В записи рассказывалось о роли американских военных в гибели детей Донбасса.
В Кремле предупредили о негативном влиянии нефтяных санкций на весь мировой рынок
Введение Евросоюзом частичного эмбарго на российскую нефть негативно скажется на всем мировом энергетическом рынке, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«Эти санкции, конечно же, негативно скажутся для, наверное, всего континента – и для европейцев негативно скажутся, и для нас, и для всего мирового энергетического рынка», – цитирует его ТАСС.
Кроме того, Песков отметил, что «у нас идет переориентирование высвобождающихся объемов на альтернативные направления. Это целенаправленные, системные действия, которые позволят нам минимизировать негативные последствия». Он подчеркнул, что и сама Европа «несвободна» от негативного эффекта собственных решений.
Ранее глава Евросовета Шарль Мишель после первого дня внепланового саммита ЕС по Украине заявил, что главы входящих в Евросоюз стран согласовали шестой пакет санкций против России, в который включили частичное эмбарго на импорт российской нефти.
Как уточнил представитель Евросовета, это политическое решение, за которым должна последовать техническая процедура. Только после ее завершения решение будет опубликовано в «Официальном журнале ЕС» и вступит в силу. По словам главы Евросовета Шарля Мишеля, послы стран ЕС в среду должны легализовать это решение. «Послы в среду будут принимать легальное решение после политического решения сегодня», – сказал он.
На этом фоне стоимость июльского фьючерса Brent превысила 123 доллара за баррель. При этом страны ЕС не смогли запретить поставки российской нефти по трубопроводам. Кроме того, Венгрии, Чехии и «столкнувшимся с прекращением поставок не по собственной воле» странам пообещали разрешить покупать российскую нефть даже в случае введения шестого пакета санкций Евросоюза против России. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕС надеется до конца 2022 года отказаться от 90% нефтяного импорта из России в рамках шестого пакета санкций. О планах ЕС уменьшить поставки российской нефти к концу 2022 года на 92% также заявил французский президент Эммануэль Макрон.
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