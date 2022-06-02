Российские скрипачки решили подать в суд на организаторов конкурса в Италии

Три скрипачки из России решили подать в суд на организаторов музыкального конкурса скрипачей имени Родолфо Липицера в итальянской Гориции, которые не допустили их к участию из-за спецоперации на Украине, сообщила одна из конкурсанток – Лидия Кочарян.

«Мы обратились к адвокату, который заверил нас в успешной перспективе дела. Нас поддерживают местные власти и местные жители. Из заявлений Куалли мы подумали, что это его личная перспектива», – передает РИА «Новости» ее слова.

Кочарян отметила, что организаторы конкурса нарушили свой же устав, поскольку в нем говорилось о возможности участия скрипачей всех национальностей.

По словам скрипачки, в ходе изучения ситуации адвокатом выяснилось, что руководство состязания в Гориции несколько лет назад вышло из Всемирной федерации международных музыкальных конкурсов. Это означает, что они более не связаны распоряжением федерации о недопустимости дискриминации российских и белорусских музыкантов.

«Музыка – это общий язык. Почему нас исключают из-за нашего паспорта, я не понимаю. Мы играем на инструментах и пытаем развиваться, и тут человек решает нас исключить. Сейчас нам втроем надо обсудить дальнейшие шаги. Возможно, мы привлечем других юристов», – добавила она.

Глава ассоциации Lipizer Куалли при этом заявил, что их решение не подлежит отмене. По его словам, в письме скрипачкам он написал, что «ничего не имеет против них» и будет рад принять их после завершения конфликта на Украине.

Однако он добавил, что для участия в конкурсе россиянки должны публично выступить против российской спецоперации. Помимо этого, организатор конкурса подчеркнул, что в следующем году планирует изменить устав мероприятия, добавив в него пункт о невозможности участия «представителей стран, находящихся в состоянии войны».

Ранее мэр Гориции Родолфо Дзиберна раскритиковал решение организаторов конкурса и поручил пересмотреть решение о недопуске исполнителей из России, так как мероприятие потеряет огромную часть своего авторитета. Более того, Гориция пригласила российский скрипачек на концерт в 20-х числах июля, пообещав взять все расходы на себя.

До этого симфонический оркестр Фриули – Венеции Джулии (FVG Orchestra) по собственной инициативе принял решение отказаться от выступления на конкурсе скрипачей имени Родольфо Липицера в Гориции после исключения трех российских конкурсанток.