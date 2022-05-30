Мэр итальянской Гориции назвал безумием решение убрать русских композиторов из конкурса

Власти итальянской Гориции дали организаторам музыкального конкурса скрипачей имени Родолфо Липицера возможность пересмотреть решение о недопуске исполнителей из России, теперь мероприятие теряет огромную часть своего авторитета, заявил мэр Гориции Родолфо Дзиберна.

По его словам, организаторы конкурса, ассоциация Lipizer, совершили скандальный поступок, который оказался еще более громким, учитывая многонациональный характер и давние культурные традиции этого города на границе со Словенией. Ранее конкурс имени известного дирижера и композитора, который должен пройти в сентябре, отказал в участии трем скрипачкам с российским гражданством. Как рассказал президент ассоциации Лоренцо Куалли, решение принято в соответствии с международными санкциями в связи с конфликтом на Украине.

Впоследствии мэрия Гориции пригласила организаторов на встречу, на которую они не пришли. «Ошибки совершают все, кто работает, но когда вмешались мы, ассоциация получила алиби, чтобы сказать: «Появилась мэрия, поэтому мы передумали». Мы дали им алиби на серебряном блюде, потому что мы даже не собирались их клевать. Они заупрямились, и поэтому теперь с нашей стороны возникла стена», – передает РИА «Новости» слова Дзиберны.

По словам мэра, для российских скрипачек «все почти что обернулось хорошо», поскольку Гориция пригласила их на концерт в 20-х числах июля. «На конкурс им бы пришлось платить взнос за участие, оплачивать поездку, теперь это будет за наш счет. Они получат гораздо больший отклик и широкую публику», – сказал градоначальник. «Сегодня существует дискриминация в отношении выходцев из России и всего российского. И что же, мы должны перестать читать книги русских авторов, не говорить об архитектуре и прекрасных вещах, которые появились в России? И если мы сделаем шаг вперед и сегодня мы ведем дискриминацию из-за политики, то завтра это будет цвет кожи, религия? Есть риск открыть такую воронку в культуре, спорте, искусстве, наша обязанность сделать так, чтобы этого не произошло», – сказал Дзиберна.

На фоне поднятой шумихи из-за конкурса его организаторы на минувшей недели объявили, что убирают из программы финальной части произведения таких русских композиторов, как Дмитрий Шостакович, Сергей Прокофьев, Петр Чайковский, Александр Глазунов. «Убрать Чайковского – это все равно что убрать Верди, это безумие! В Италии 20 лет был фашизм: и что, теперь не слушать итальянскую музыку или не приглашать немцев, потому что там был нацизм? Это не логика, а идиотство», – заявил Дзиберна. По его словам, в политике существуют проблемы с каждой страной, однако никогда нельзя «связывать людей с государствами». «Спорт, культура, туризм должны быть с другой стороны. Иначе туристам нельзя будет ездить в Санкт-Петербург, а россияне потеряют возможность поехать в Париж смотреть Лувр. Понимаете, мы оказались в обстановке тупости. Все могут ошибаться, у них (организаторов) могли быть все отговорки, чтобы передумать, но теперь они по своему выбору оказались в таких условиях. Наша мэрия не может быть на их стороне, но еще и выступила против них, и теперь премия

Глава ассоциации Lipizer Лоренцо Куалли рассказал, что их решение не подлежит отмене. По его словам, в письме скрипачкам он написал, что «ничего не имеет против них» и будет рад принять их после завершения конфликта на Украине. Он отметил, что россиянки должны публично выступить против спецоперации РФ. Кроме того, организатор конкурса подчеркнул, что в следующем году планирует изменить устав мероприятия, добавив в него пункт о невозможности участия «представителей стран, находящихся в состоянии войны».

Ранее молодая скрипачка Лидия Кочарян разместила в своих социальных сетях письмо, в котором организаторы конкурса сообщали ей о ее отстранении от участия.

Напомним, симфонический оркестр Фриули – Венеции Джулии (FVG Orchestra) по собственной инициативе принял решение отказаться от выступления на конкурсе скрипачей имени Родольфо Липицера в Гориции после исключения трех российских конкурсанток.