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Не удалось спасти одного из летчиков разбившегося в Иркутской области Ту-22М3
В результате крушения бомбардировщика Ту-22М3 в Иркутской области погиб один из летчиков
Один из летчиков, находившихся на борту бомбардировщика Ту-22М3, который потерпел крушение в Иркутской области, погиб, сообщил губернатор Игорь Кобзев со ссылкой на органы военного командования Минобороны России.
Кобзев сообщил в Telegram, что «одного из пилотов спасти не удалось». Он выразил соболезнования родным и близким погибшего. По словам Кобзева, работы на месте падения самолета велись «всю ночь».
Остальные пилоты получили травмы различной степени тяжести, пострадавшие госпитализированы. «Специалистам сейчас предстоит определить точную причину крушения. Вчера предварительной версией была техническая неисправность», – сообщил губернатор.
Напомним, Ту-22М3 в четверг потерпел крушение в Иркутской области при выполнении планового полета, экипаж катапультировался. Сообщалось, три пилота найдены, с четвертым установлена связь.