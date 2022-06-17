Постпред России в ЕС усомнился в снятии санкций после прекращения спецоперации на Украине

Россия не ждет, что Евросоюз снимет санкции с прекращением боевых действий на Украине, заявил постпред России при ЕС Владимир Чижов.

«Те источники, которые ближе к принятиям решений, говорят совсем иное, что прекращение боевых действий вовсе не означает автоматического снятия санкций, но мы этого и не ждали. Мы как-то привыкли с ними жить», – цитирует РИА «Новости» Чижова.

Ранее высокопоставленный европейский источник в Брюсселе заявил, что санкции Европейского союза против России будут отменены в случае, если прекратится спецоперация РФ на Украине и будут сняты угрозы безопасности этой страны и ЕС.

Президент России Владимир Путин, выступая на ПМЭФ, заявил, что работа европейских бюрократов схожа с мельницей ХVIII века, которую трудно запустить в обратную сторону.

До этого Путин заявил, что прямые потери ЕС от санкционной лихорадки могут превысить 400 млрд долларов. По его словам, рост цен и проблемы в сфере энергетики являются следствием ошибочной политики США и ЕС.

Путин также подчеркнул, что мрачные прогнозы относительно экономики России не сбылись.

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