На финале любительской баскетбольной лиги в Москве ожидается рекордное число зрителей VK и правительство Москвы подписали соглашение о развитии цифровых сервисов столицы 17 июня 2022, 19:52 Правительство Москвы и VK договорились на Петербургском международном экономическом форуме о создании надежной ИТ-инфраструктуры столицы, развитии простых и удобных сервисов для госслужащих и каналов коммуникации ведомств с жителями города. Ключевым направлениям партнерства станет разработка и внедрение программного обеспечения для бесперебойной и быстрой работы цифровых продуктов. Например, команды планируют использовать облачные технологии VK Cloud Solutions, чтобы надежно хранить и обрабатывать массивы данных и предоставлять быстрый доступ к ним во всех городских сервисах, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД. Кроме того, технологии VK помогут сформировать единое коммуникационное пространство для госслужащих для быстрого обмена информацией и совместного решения задач. Эффективные инструменты соцсетей, в свою очередь, позволят выстроить прозрачный диалог ведомств с жителями региона и повысить скорость обработки их вопросов. Еще одним важным направлением станет развитие и использование технологий искусственного интеллекта. «Москву по праву называют одним из самых «умных» мегаполисов планеты. Без использования технологий сегодня невозможно представить себе ни управление городом, ни повседневную жизнь горожан. Сотрудничество с компанией VK поможет сделать московские цифровые сервисы еще удобнее и безопаснее», – отметил мэр Москвы Сергей Собянин. В свою очередь, гендиректор VK Владимир Кириенко заявил, что экспертиза в передовых технологиях поможет обеспечить надежную ИТ-инфраструктуру для городских сервисов и создать еще больше инструментов для эффективной работы ведомств и открытого диалога с жителями города.

Пожар в центре Москвы потушили 17 июня 2022, 00:50 Текст: Алексей Дегтярев

Возгорание в доме в центре российской столицы ликвидировано, сообщил источник в экстренных службах города. «В настоящее время пожар ликвидирован на площади 250 кв. метров», – сказал собеседник ТАСС. По предварительной информации, возгорание началось на кровле восьмиэтажного дома на Тверской улице, 27с2. Ему присвоили второй номер сложности. Российская «дочка» Google заявила о банкротстве 17 июня 2022, 09:25

Российская «дочка» Google подала в Арбитражный суд города Москвы заявление о собственном банкротстве. Соответствующая информация размещена в картотеке арбитражных дел, пишет ТАСС. Google должен выплатить оборотный штраф на сумму свыше 7,2 млрд рублей из-за исков от Роскомнадзора. Указанную сумму компания должна была выплатить до 19 марта, но Google не выполнил требование, поэтому в начале мая на компанию завели дело о принудительном взыскании средств. На этом фоне Google приняла решение расторгнуть договоры на обслуживание серверов Google Global Cache, которые используются для ускорения загрузки сервисов для российских пользователей, соответствующее уведомление было направлено некоторым российским провайдерам. Напомним, российская структура Google начала собственное банкротство. Google вывез основную часть своих сотрудников из России, большинство из них решили продолжить работу в компании за пределами страны. Эксперт назвала банкротство российской «дочки» Google попыткой вывести прибыль 17 июня 2022, 12:12

«Банкротство российской «дочки» компании связано исключительно с тем, что Google хочет защититься от претензий со стороны российского государства, от решений российских судов», – сказала газете ВЗГЛЯД директор Лиги безопасного Интернета Екатерина Мизулина. Ранее российская структура Google подала в суд заявление о собственном банкротстве. «Был назначен оборотный штраф в отношении компаний, были назначены неустойки по другим судебным решениям, выписано достаточно большое количество штрафов за неудаление запрещенной информации. Но администраторы компании, судя по всему, не были настроены на то, чтобы выплачивать эти штрафы. Единственное, что Российская Федерация от них получала – это взыскания от службы судебных приставов на основании судебного листа», – пояснила директор Лиги безопасного Интернета, первый зампред комиссии Общественной палаты по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Екатерина Мизулина. «Ясно, что такого рода действия – попытка вывести оставшиеся средства и избежать дальнейших юридических последствий», – сказал собеседница, напомнив, что прибыль американской компании от работы в России исчисляется десятками миллиардов рублей в год. «Что касается уплаты уже назначенных штрафов – на данный момент, насколько мне известно, их счета арестованы. В принудительном порядке штрафы и иные платежи с них взыскиваются», – добавила она. «И головной офис Google, и представители его филиала в нашей стране всегда заявляли, что в России они занимаются только рекламой, маркетинговыми услугами и не имеют отношения к контентной политике, модерации. Но теперь выяснилось, что это не так», – считает эксперт. Мизулина не исключает, что американская компания полностью уйдет из нашей страны. «Теперь стоит ожидать полного ухода Google с нашего рынка, – и нужно к этому готовиться. Google – это очень большая компания, много различных сервисов, которыми пользуется огромное число людей в нашей стране. Безусловно, это не только поисковая система, также есть почта, Google-документы, облачное хранилище и много чего другого. Если они уйдут с территории России, то пользователям придется искать аналоги этим сервисам», – сказала собеседница. «На самом деле в России много крупных ИТ-компаний, которые готовы предложить свои решения на замену. Конечно, для замещения каких-то сервисов потребуется несколько лет, но это сделать реально. У нас есть холдинг VK, «Лаборатория Касперского» и другие крупные конкурентные компании, которые с эти справятся», – заключила Мизулина. О том, что российская «дочка» Google начала процедуру банкротства стало известно 18 мая. Российский филиал вывез основную часть своих сотрудников за рубеж, большинство из них решили продолжить работу в компании за пределами страны. В пятницу российская структура Google подала в Арбитражный суд Москвы официальное заявление о собственном банкротстве. Соответствующая информация размещена в картотеке арбитражных дел, пишет ТАСС. Как уже сообщалось, Google должен выплатить оборотный штраф на сумму свыше 7,2 млрд рублей из-за исков от Роскомнадзора. Ведомство оштрафовало компанию за отказ удалять запрещенный контент. Указанную сумму компании следовало выплатить до 19 марта, но Google не выполнил требование, поэтому в начале мая на компанию завели дело о принудительном взыскании средств. На этом фоне корпорация решила расторгнуть договоры на обслуживание серверов Google Global Cache, которые используются для ускорения загрузки сервисов для российских пользователей. Как сообщал в начале года «Forbs», налоговая служба раскрыла в суде доходы компании Google в России. За 2020 год выручка компании в России оценивалась в 144,4 млрд рублей. Наложенный в прошлом году на Google штраф составил 1/20 совокупного дохода Google и его аффилированных лиц за календарный год, предшествующий году, в котором совершено правонарушение. Эксперт назвал причины роста оптимизма у российских ИТ-специалистов 15 июня 2022, 22:04

«ИТ-специалисты видят новые возможности и перспективы для ускорения собственного профессионального развития, для создания новых проектов и продуктов», – сообщил газете ВЗГЛЯД глава Ассоциации электронных коммуникаций РАЭК Сергей Плуготаренко, комментируя итоги опроса, проведенного в ассоциации. Половина опрошенных ИТ-сотрудников демонстрирует оптимизм в оценках собственных перспектив и перспектив отрасли, хотя большинство из них в той или иной степени продолжают ощущать на себе негативные последствия недавних событий, говорит глава российской Ассоциации электронных коммуникаций (РАЭК) Сергей Плуготаренко. «Относительно апреля, когда мы проводили предыдущий опрос, ситуация практически не изменилась: по-прежнему наиболее «острыми» проблемами остаются доступ к необходимым для работы сервисам и инструментам, коммуникации с зарубежными партнерами и заказчиками, а также получение дополнительного финансирования», – посетовал глава РАЭК. «Однако по сравнению с апрелем увеличилась осведомленность о мерах поддержки ИТ-отрасли со стороны государства. Среди принявших участие в майском опросе почти все – 90,3% – знают о принятом пакете мер. В апреле, когда мы проводили предыдущий опрос, таких было 86,7%. При этом почти половина – 46,3% – говорят, что «хорошо изучили» данные меры и разбираются в подробностях их применения», – рассказал Плуготаренко. Респондентам был также предложен открытый вопрос о дополнительных мерах поддержки, которые могли бы «оказать их компании быструю и существенную помощь», сообщил глава ассоциации. По итогам была составлена пятерка наиболее популярных мер, принятия которых ожидают опрошенные. «16,84% опрошенных предлагают такой шаг, как финансовая и материальная поддержка со стороны государства, в том числе посредством грантов, кредитов, компенсаций затрат на импортозамещение, предоставления помещений, инфраструктуры, помощи в закупке оборудования и так далее», – рассказал эксперт. На втором месте оказалась «стабилизация обстановки и возвращение к нормальной жизни» (почти 10%). Почти 7% опрошенных предлагают «создание благоприятной нормативной среды, снятие существующих регуляторных ограничений, в том числе облегчение доступа к данным, упрощение процедуры госзакупок, упрощение ежемесячной отчетности, разрешение на использование криптовалют как средства платежа. Далее следуют «дальнейшее освобождение от уплаты налогов и других бюджетных отчислений (в первую очередь – отмена НДФЛ), «помощь в поиске аналогов зарубежных сервисов», а также развитие импортозамещения – как в области отечественных ИТ-решений, так и в области «железа». В среду РАЭК обнародовала итоги опроса ИТ-специалистов, проведенного в мае в рамках 26-го Российского интернет-форума. Опрос показал, что «оптимистов» в ИТ-среде становится больше. По сравнению с опросом, который прошел в апреле, число ИТ-сотрудников, которые испытывают позитивные ощущения относительно собственных карьерных перспектив, увеличилось на 3%. В то время как среди респондентов второй волны негативные ощущения испытывали 46%, а позитивные – 42,5%, среди опрошенных в мае впервые оказалось больше тех, кто испытывает позитивные ощущения (45,2% против 43,4%). Они видят в создавшейся ситуации новые возможности и перспективы для ускорения собственного профессионального развития, создания новых проектов и продуктов. Выяснилось также, что ситуация с трудоустройством в ИТ-среде в целом оценивается как благоприятная. Большинство опрошенных в мае сказали, что они трудоустроены и не намерены менять свое место работы: 54,7% респондентов отметили, что они не ищут и не рассматривают предложения по трудоустройству. Стоит отметить и то, что среди уехавших из России ИТ-сотрудников хотят вернуться 48,4%. Власти Москвы сравнили ущерб от санкций и от пандемии 16 июня 2022, 03:54 Текст: Алексей Дегтярев

У российской столицы не наблюдается резкого замедления экономики, как это было в 2020 году из-за коронавируса, сообщил заммэра города по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов. Потери экономики Москвы из-за санкций пока оценивать рано, в первые два месяца наблюдалась положительная динамика почти для всех отраслей – торговли, промышленности, строительства и недвижимости, заявил Ефимов РИА «Новости». «Сейчас мы не видим резкого замедления, как это было, например, в 2020 году во время введенных ограничений по коронавирусу. Есть определенные отрасли, где происходит снижение выручки и целого ряда других показателей, но это связано с адаптацией к новым условиям функционирования предприятий», – добавил он. По словам заммэра, в производстве у всех были большие товарные запасы. В марте мэр Москвы Сергей Собянин создал комиссию по повышению устойчивости развития экономики в условиях санкций, ее первыми задачами стали организация мониторинга ситуации и принятие срочных мер реагирования. Покупатели устроили драку со стрельбой в магазине в Москве 16 июня 2022, 13:29 Текст: Вера Басилая

В магазине на Можайском шоссе в Москве покупатели попытались украсть товар и спровоцировали драку со стрельбой, двоих задержали, сообщили в столичном главке МВД. «По предварительным данным, покупатели магазина на Можайском шоссе пытались похитить товар, на этой почве произошел конфликт. Два человека задержаны, полиция проводит проверку по данному факту», – приводит РИА «Новости» комментарий ведомства. По данным источника в правоохранительных органах, драка произошла в магазине «Дикси», один из участников конфликта достал нож, а второй открыл стрельбу. В результате инцидента пострадали два человека, их госпитализировали. В конфликте участвовали два сотрудника магазина и четыре мужчины, двое из которых задержаны. Напомним, в прошлом году после массовой драки со стрельбой в ТЦ в центре Москвы задержали 50 человек. Синоптики рассказали о погоде в Москве и области 16 июня 2022, 06:03 Текст: Алексей Дегтярев

В Москве и Московской области в четверг ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков, сообщили в Гидрометцентре России. В Подмосковье днем температура воздуха поднимется до 23 градусов тепла, в ночь на пятницу в Москве температура опустится до 10 градусов тепла, передает ТАСС со ссылкой на Гидрометцентр. В области в ночь на пятницу ожидается 7 градусов тепла. Скорость ветра составит 11 метров в секунду, атмосферное давление – порядка 746 мм ртутного столба. Рогозин назвал Twitter антироссийской помойкой 16 июня 2022, 08:39 Текст: Вера Басилая

Twitter превратился в помойку и рупор антироссийской пропаганды, заявил глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин после блокировки его аккаунта из-за поста про Украину. «К сожалению, Twitter превратился в помойку, трибуну для экстремистов и рупор антироссийской пропаганды», – написал он в своем Telegram-канале. По его словам, админы Twitter требуют, чтобы Рогозин удалил сообщение, в котором называет современную Украину экзистенциальной угрозой всему русскому. «Вообще то, что выросло на месте Украины, представляет собой экзистенциальную угрозу русскому народу, русской истории, русскому языку и русской цивилизации. Если не покончим с ними, как, к сожалению, не покончили с ними наши деды, придется погибать, но заканчивать еще большей ценой нашим внукам. Поэтому давайте лучше мы с этим покончим. Раз и навсегда. Ради наших внуков», – говорится в том посте. Рогозин прикрепил скрин сообщения администрации Twitter с требованием удалить пост, поскольку он якобы разжигает ненависть, угрожает или оскорбляет других людей. «Если я не подчиняюсь, они не снимут блокировку с аккаунта, где у меня более 808 тысяч подписчиков. Я не считаю мое сообщение ошибочным. Я считаю его абсолютно верным. Кнопку «удалить» жать не буду», – написал глава Роскосмоса. По словам Рогозина, он размещает свои заметки в Twitter с 2009 года, когда еще работал постпредом России при НАТО и использовал соцсеть для полемики с западными СМИ и официальными аккаунтами НАТО и ЕС. Сейчас один из помощников Рогозина размещает в Twitter копии его сообщений из Telegram. Ранее ИТ-эксперт Владимир Зыков заявил газете ВЗГЛЯД, что российские онлайн-сервисы с точки зрения контента и монетизации становятся намного интереснее для блогеров, чем западные площадки. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД В центре Москвы загорелся жилой дом 16 июня 2022, 23:12 Текст: Алексей Дегтярев

В центре российской столицы загорелся жилой дом 1902 года постройки, пожару присвоили второй, повышенный номер сложности, сообщил источник в экстренных службах. «Пожар возник, по предварительным данным, на кровле восьмиэтажного дома на Тверской улице, 27с2. Ему присвоен второй номер сложности из пяти максимальных», – сказал собеседник ТАСС. Пока данных о пострадавших не поступало. В начале июня пожар охватил бизнес-центр «Гранд Сетунь плаза» на западе Москвы, ранг пожара дошел до максимального пятого ранга. Причиной крупного пожара в бизнес-центре на западе Москвы, по предварительным данным, мог стать поджог. Россиян предупредили об опасности VPN при получении финансовых услуг 15 июня 2022, 13:42 Текст: Антон Никитин

Он отметил, что сайт может быть заблокирован в России, но пользователь с включенным VPN может обойти эту блокировку и не обратить внимание на предупреждение Центробанка. «Поэтому, пользуясь финансовыми услугами, отключайте VPN на это время. Это поможет вам избежать финансовых потерь», – резюмировал представитель регулятора. Ранее Центробанк предупреждал о новом виде мошенничества с помощью VPN. Директор департамента Банка России по противодействию недобросовестным практикам Валерий Лях сообщил, что мошенники в телефонном разговоре убеждают потенциального клиента заходить к ним на сайт только через VPN и объясняют, что это якобы необходимо для специального шифрования данных и безопасного соединения с сервисами, которые обеспечивают доступ, – например, к торгам. Эксперт: С угрозами будущего для детей в интернете нужно бороться уже сейчас 16 июня 2022, 19:04

«Благодаря научному исследованию «Технологии защиты детей в интернете» мы видим будущие риски, начать бороться с которыми необходимо уже сейчас», – сказала газете ВЗГЛЯД глава Альянса по защите детей в цифровой среде Елизавета Белякова. В четверг на ПМЭФ были представлены результаты исследования, авторы которого выявили более двух десятков рисков при использовании интернета детьми и подростками. «Важно не только понимать, с какими угрозами дети и подростки могут столкнуться в интернете сегодня, но и предугадать дальнейшее развитие этих угроз», – отмечает председатель Альянса по защите детей в цифровой среде Елизавета Белякова. Возглавляемая ей организация, совместно с Ростелекомом и консалтинговой компанией MINDSMITH подготовила исследование «Технологии защиты детей в интернете», результаты которого были в четверг представлены на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ). «Благодаря научному исследованию «Технологии защиты детей в интернете» мы видим реальную картину происходящего и риски будущего, начать бороться с которыми необходимо уже сейчас, – подчеркнула Белякова, – Для нивелирования этих угроз требуется участие и совместная ответственность со стороны всех участников процесса: государства, образовательных учреждений, IT и коммерческих компаний, родителей, некоммерческих организаций и социальных предпринимателей». Как сообщает ТАСС, авторы исследования выделили 23 главных риска при использовании интернета детьми и подростками. Так, например, лидеры мнений формируют ценности, которые могут использоваться в корыстных целях. По мнению авторов, идеальная внешность и роскошные условия жизни полувиртуальных и виртуальных инфлюенсеров (популярных блогеров – лидеров мнений, которые своими публикациями оказывают влияние на аудиторию) отрицательно влияют на самооценку детей. Еще одна группа рисков связана с присутствием детей в соцсетях и одновременно – с развивающимися технологиями виртуальной реальности (VR). Дети могут использовать «взрослые» аватары и наоборот – взрослые злоумышленники могут выдавать себя за детей. Анонимность в VR-приложениях создает условия для возникновения кибербуллинга – запугивания и травли в интернете, сексуальных домогательств и других рисков. Технологии VR также могут использоваться для имитации внешности, голоса и мимики, чтобы обходить биометрическую идентификацию или создавать компрометирующие материалы, отмечают исследователи. Исследование проводилось с октября прошлого года по март нынешнего. В экспертной группе приняли участие 24 специалиста в области интернет-исследований, кибербезопасности и ИТ-сферы. Выводы формировались на основании анализа более пятисот литературных источников и свыше трехсот патентов, компаний и ИТ-решений в сфере кибербезопасности детей. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Институт развития интернета намерен выделить на разработку игр не менее 1 млрд рублей 15 июня 2022, 21:51 Текст: Валентина Григоренко

Не менее 1 млрд рублей в развитие индустрии компьютерных игр в России инвестирует Институт развития интернета, средства пойдут в качестве софинансирования с перспективой выхода на восточные рынки, сообщил генеральный директор Института развития интернета (ИРИ) Алексей Гореславский. «Это деньги в софинансировании – мы финансируем часть разработки с пониманием рыночных механизмов, с понимаем и надеждой на их выход на восточные рынки», – сказал Гореславский на сессии «Кто зарабатывает на видеоиграх сегодня и кто заработает в будущем?» в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), передает ТАСС. По его словам, сейчас в России много тех, кто хочет играть в компьютерные игры, а также специалистов, которые умеют качественно их делать. «Да, кто-то уехал, кто-то готов сбиться в новые команды. Но на самом деле тем интереснее будет финальный результат. Возможно, «незашоренным» взглядом, без надзора крупных корпораций с состоявшимся маркетингом и другими форматами, может быть, это получится очень неплохо», – уточнил он. Гореславский подчеркнул, что ИРИ всячески готов инвестировать, продвигаться совместно как с крупными компаниями, так и с малыми студиями. Кроме того, по его мнению, в России необходимо создать отдельную структуру для поддержки индустрии компьютерных игр – совет по развитию рынка гейминга. «Здесь нужна кооперация, здесь нужен именно совет по развитию рынка с четким совершенно заказом на экспертную помощь, совершенно четким пониманием того, что ему нужно от государства: и по финансированию, и по разным инструментам, и по надзору, и по всем остальным моментам. И мне кажется, что кому как не индустрии эту историю создать», – приводит «Ридус» слова Гореславского. Российская компания Cyberia Limited получила от ИРИ более 260 млн на создание компьютерной игры «Смута» о периоде Смутного времени в России, победив в конкурсе на создание Национального контента в цифровой среде. Как уточнили в ИРИ, сумма выделяется на создание концепции игры, а также самого проекта. В рамках сессии Гореславский отметил, что игра будет готова примерно через полтора года. Петербургский международный экономический форум, организованный Фондом Росконгресс, проходит с 15 по 18 июня. Тема форума в этом году: «Новый мир – новые возможности». В рамках мероприятия также запланированы форумы МСП, креативного бизнеса, «Лекарственная безопасность», «ПМЭФ Юниор» и SPIEF Sport Week. ТАСС выступает фотохост-агентством и информационным партнером мероприятия. Ранее депутат Госдумы от партии «Новые люди» Антон Ткачев заявил газете ВЗГЛЯД, что отечественным разработчикам компьютерных игр нужно содействие в выходе на китайский рынок – крайне зарегулированный, так что зайти на него без административной поддержки будет проблематично. Эксперты обсудили вопросы безопасности детей в Сети 15 июня 2022, 14:42 Обеспечение безопасности детей в Сети – мировой тренд, дети всего мира могут стать жертвами деструктивного и противоправного контента, считает председатель заксобрания Петербурга Александр Бельский, об этом он заявил в ходе обсуждения «Безопасный интернет – миф или реальность?», прошедшего в рамках Международной конференции по цифровому развитию. «Мы должны понимать, что, заходя на определенные ресурсы, ребенок может попадать под определенное влияние, еще психологически не готовый к той информации, которая на него сваливается, – от суицида до сексуального характера. Поэтому для нас очень важно здесь контролировать все эти процессы, безопасность в интернете. Это не только проблема нашей страны, это мировая, глобальная проблема», – приводятся его слова в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД. С ним согласился и начальник департамента сетевых проектов и противодействия продвижению экстремизма среди юношества управления президента России по общественным проектам Денис Заварзин. «С одной стороны, до недавнего времени нам казалось, что интернет-пространство – свободная площадка, когда нет никаких ограничений. Но с другой стороны мы понимаем, что пришло время урегулировать этот процесс, потому что это неотъемлемая часть нашей жизни. Поэтому регуляторная составляющая уже идет, но я думаю, что нам с вами нужно подумать, в какой области и какие вещи нам надо чуть-чуть ограничить», – выступил он. Позицию Заварзина поддержала заместитель председателя Госдумы Анна Кузнецова. Эксперт подчеркнула, что проблема распространения деструктива на детскую аудиторию стала еще более актуальна сегодня, в ходе масштабной информационной антироссийской кампании. «Дети являются, как ни странно и не страшно, может быть, для нас взрослых, главными адресатами того, что происходит сегодня в сети», – подчеркнула она. Кузнецова обратила внимание присутствующих на то, что угроза для несовершеннолетних пользователей создается более чем реальная несмотря на то, что распространяется она по онлайн-каналам: «Это прямая угроза, сегодня онлайн-реальность такая же, как и офлайн для наших детей». Именно поэтому, по мнению эксперта главной задачей для государства и самих родителей является «защитить детей от преступной информации, от преступников и мошенников в сети. Помочь детям найти нужную созидательную информацию, которая будет способствовать развитию личности». В связи с этим важнейшим условием для реализации комплексной детской безопасности в сети, по мнению Кузнецовой является укрепление технологического суверенитета российской интернет-сферы, стимулирование производства отечественных программных продуктов, а также приложений и сервисов. С предложением, как укрепить безопасность детей в цифровой среде выступил Альберт Шестаков руководитель Управления Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Западному федеральному округу. Он подчеркнул, что целью Роскомнадзора является оградить граждан, прежде всего несовершеннолетних, от негативного влияния той информации, которая присутствует в сети. «Наш реестр [реестр запрещенной информации], наш инструмент имеет определенные правила «боевого» применения, которые регламентированы на законодательном уровне. Основания для его применения – это судебное решение, решение уполномоченных органов, решение, требование Генеральной прокуратуры. Естественно, максимальная оперативность достигается, когда решение об отнесении информации к категории запрещенной, принимаются уполномоченными органами. Поэтому для повышения оперативности нашей реакции (я имею в виду не РКН, а всех нас - представителей, прежде всего, государственных структур, которые призваны бороться с негативным контентом) я предлагаю на законодательном уровне расширить правила игры, то есть расширить перечень категорий информации, которая может быть признана запрещенной к распространению на территории России без суда, во внесудебном порядке», – резюмировал Шестаков. Российский IT-сектор призвали не упустить окно возможностей 17 июня 2022, 09:11 Текст: Антон Никитин

Доля отечественного программного обеспечения (ПО) в ключевых отраслях экономики и социальной сферы сейчас составляет только 32%, сообщил вице-премьер Дмитрий Чернышенко. По его мнению, для российских разработчиков сейчас открылось окно возможностей, однако оно «достаточно короткое». Чернышенко в своем выступлении на профильной сессии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) сообщил, что ландшафтом, на котором IT-отрасли предстоит работать по части импортозамещения, являются 13 ключевых отраслей экономики и социальной сферы: обрабатывающая промышленность, госуправление, здравоохранение, образование, наука, экология и природопользование, сельское хозяйство, социальная сфера, строительство, транспорт, топливно-энергетический комплекс, городское и жилищно-коммунальное хозяйство, финансовые услуги. В настоящее время, по его словам, доля отечественного программного обеспечения в них составляет 32%, пишет «Коммерсант». «Место для работы огромное, потому что в среднем функциональная импортозамещенность (то есть там, где системы обеспечивают 100-процентную замену) наблюдается только в трети решений. То есть 70% рынка – это то, что предстоит сделать», – сказал чиновник. Для IT-специалистов открылась новая ниша, но надо понимать, что окно возможностей достаточно короткое, подчеркнул Чернышенко. «Расстановка сил меняется на рынке. Мы понимаем, что крупнейшие корпорации и госзаказчики разворачиваются сейчас в сторону IT-решений. Российские решения существуют практически во всех категориях ПО», – сказал он. Вместе с тем вице-премьер указал, что только внутреннего рынка недостаточно для того, чтобы окупить прямые вложения в создание продуктов. Поэтому, с одной стороны, государство будет финансово поддерживать разработку и внедрение, с другой – ожидает «мощного вектора» выхода отечественного ПО на внешние рынки. В 2021 году экспорт цифровых решений увеличился на 20%, сейчас эта динамика должна быть еще выше, заявил вице-премьер. «Мы хотим видеть Россию лидером, новым игроком на рынке, который будет агрессивно завоевывать эти позиции, потому что функционально очень многие решения способны конкурировать», – подчеркнул он. По его словам, в российских продуктах нет неприятных бэкдоров и такого, как в западных решениях, обращения с персональными данными, отчего «шарахается весь мир». Предполагается, что до конца года в реестр аккредитованных Минцифры российских IT-компаний будет внесено 35 тыс. организаций. Конкуренцию в заполнении новых ниш могут составить Китай и Индия, так что вице-премьер призвал разработчиков поспешить, для того чтобы не упустить имеющиеся возможности. Вместе с тем, как сообщил Чернышенко, спрос на отечественное программное обеспечение (ПО) вырос с февраля 2022 года на 300% по отдельным категориям. В эти категории, отметил вице-премьер, вошли офисные приложения, операционные системы и системы управления данных. Он отметил, что в настоящее время в реестре отечественного ПО значится 14 тыс. продуктов, их разработкой занимаются только 4 тыс. поставщиков, передает ТАСС. Глава Ассоциации электронных коммуникаций РАЭК Сергей Плуготаренко, комментируя газете ВЗГЛЯД ситуацию в российской цифровой отрасли, назвал самые необходимые профессии в российской IT-отрасли. «Россети» и «Лаборатория Касперского» договорились об импортозамещении в кибербезопасности 16 июня 2022, 13:14 Текст: Александра Юдина

Компания «Россети Северо-Запад» и «Лаборатория Касперского» на Петербургском международном экономическом форуме подписали соглашение об импортозамещении для проекта комплексной системы безопасности сетевых объектов. Под соответствующим документом поставили подписи глава компании «Россети Северо-Запад» Артем Пидник и управляющий директор «Лаборатории Касперского» в России и странах СНГ Михаил Прибочий в присутствии генеральных директоров группы «Россети» Андрея Рюмина и «Лаборатории Касперского» Евгения Касперского, передает ТАСС. «Группа «Россети» ведет системную работу по импортозамещению и обеспечению безопасности критически значимых энергообъектов. Сотрудничество с ведущими отечественными производителями позволяет повысить технологическую защищенность сетевого комплекса», – отметил Рюмин. Касперский, в свою очередь, добавил, что в нынешних реалиях вопросы кибербезопасности стали неотделимы от обеспечения физической безопасности. При этом важно развивать сотрудничество с электросетевым сектором, как одним из важнейших направлений экономики страны. Проект по импортозамещению комплексной системы безопасности энергообъектов предполагает использование отечественных продуктов для модернизации системы безопасности электросетевых объектов. Среди них - решения для выявления и защиты от кибератак, а также для обеспечения безопасности инфраструктуры, в том числе от беспилотных летательных аппаратов. «Без обеспечения кибербезопасности невозможно эффективно выстраивать бизнес-процессы. Поэтому нам важно не только использовать отдельные решения, но и обеспечить комплексную безопасность электросетевой инфраструктуры», – отметил Пидник. По словам Прибочего, в современном мире необходимо действовать на опережение, внедряя решения, которые позволят построить систему кибербезопасности с учетом текущего ландшафта угроз. Особенно это касается такой критически важной отрасли, как электроэнергетика. «Россети» являются одной из крупнейших электросетевых компаний в мире. Имущественный комплекс «Россетей» включает 35 дочерних и зависимых обществ, в том числе «Россети ФСК ЕЭС», «Россети центр», «Россети центр и Приволжье», «Россети Московский регион», «Россети Ленэнерго» и другие. Ранее российский премьер Михаил Мишустин заявил, что Россия должна снизить зависимость от импорта и принять дополнительные меры по повышению конкурентоспособности отечественных предприятий и их продукции, этого можно достигнуть, используя лучшие российские цифровые технологии.