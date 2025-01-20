Линия фронта проходит не между Россией и отдельно взятой территорией бывшего СССР. Война идет между мировой всепошлостью, перемалывающей все и вся в глобальное человечество без рода и племени, и империей-ковчегом, принимающим и сохраняющим народы планеты.2 комментария
Актера Куценко не допрашивали после обнаружения трупа в его машине
Гошу Куценко не допрашивали по делу об убийстве после обнаружения трупа в его машине
Актера Гошу Куценко не допрашивали по делу об убийстве после обнаружения в его машине в Москве тела женщины, сообщил источник в правоохранительных органах.
Источник в правоохранительных органах рассказал, что подозреваемый вскрыл «Запорожец» актера и жил там. Представитель Куценко заверил, что у клиента нет претензий по этому инциденту, сообщает RT.
Подозреваемый в убийстве женщины в Москве признался в содеянном. Он вскрыл автомобиль Куценко и жил в нем на протяжении недели. На допросе мужчина рассказал, что конфликт с женщиной произошел во время распития спиртных напитков, после чего он нанес ей несколько ножевых ударов и спрятал тело в машине.
Напомним, в Москве обнаружили тело женщины в автомобиле актера Гоши Куценко, а мужчина, подозреваемый в убийстве, ранее привлекался за убийство и изнасилование.