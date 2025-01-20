Актера Куценко не допрашивали после обнаружения трупа в его машине

Гошу Куценко не допрашивали по делу об убийстве после обнаружения трупа в его машине

Tекст: Елизавета Шишкова

Источник в правоохранительных органах рассказал, что подозреваемый вскрыл «Запорожец» актера и жил там. Представитель Куценко заверил, что у клиента нет претензий по этому инциденту, сообщает RT.

Подозреваемый в убийстве женщины в Москве признался в содеянном. Он вскрыл автомобиль Куценко и жил в нем на протяжении недели. На допросе мужчина рассказал, что конфликт с женщиной произошел во время распития спиртных напитков, после чего он нанес ей несколько ножевых ударов и спрятал тело в машине.

Напомним, в Москве обнаружили тело женщины в автомобиле актера Гоши Куценко, а мужчина, подозреваемый в убийстве, ранее привлекался за убийство и изнасилование.